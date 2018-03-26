Büyük güne çok az kaldı

Röportaj: Funda Akosman Erman

Sevgili Murat önce çok teşekkürler Önce Vatan Gazetesi ile bu röportajı yaptığın için

Asıl ben teşekkür ederim. Önce Vatan Gazetesi benim bir ailem. Her zaman önce siz. Lütfen beni affedin. İşlerimin yoğunluğundan makalelerime ara verdim. Ama en kısa sürede tekrar başlayacağım yazmaya.

Murat Bey sizi hep Sosyal Sorumluluk Projelerinde görüyoruz. Neden?

Var olanı paylaşmayı seviyorum. Gençlik yıllarımda mesleğimi yapmak için çok badireler atlattım. Parasız kaldığım günlerim çok oldu. O yüzden bugünlere kadar kendi çabalarımla geldim. Yardıma ihtiyacı olan insanlara her zaman koştum ve koşacağım da.

Ne gibi sosyal sorumluluk projelerine imza attınız?

Öncelikle ben tek başıma hiç birşey yapamam. Ekip ruhu çok önemli. Tamam ben bir işte öncülüğü üstleniyorum ama arkamda her zaman yanımda olan ekip arkadaşlarım var.

Bedensel engelli tüm arkadaşlarıma yardım defileleri düzenledim.

Şehit ve Gazi ailelerine yardım defileleri düzenledim.

Peki 21 Nisan 2018’deki projenizden bahseder misiniz?

Tabikii Bu proje aslında bir seneden beri üzerinde çalıştığımız bir proje. Çalıkuşları Platformu altında gerçekleştireceğimiz bu proje mahkum olan annelerin çocuklarına eğitim amacı sağlamaktır. Sevgil Avukat Tülay Bekar hanım ve onun ekibi ile çalışıyorum. Çalıkuşları Platformu hakkında Tülay Hanım da eminim size bilgi verecektir.

Yine Türkiyenin en ünlü mankenlerini göreceğiz sanırım kadronuzda

Evet yirmibeş kişilik mükemmel bir kadro ile karşınızda olucaz. Gecenin sunumunu Ece Pirim yapacak. Hülya Yiğitalp, Begüm Özbek, İpek Tenolcay, Canan Mutluer, Atilla Saral, Engin Koç, Yusuf Azuz gibi birçok ünlü isim podyumda olacak. Gecede görev alan tüm ekip hiçbir ücret almadan çocuklarıneğitimi için birlikte olacağız.

Tekrar bir hatırlatalım mı? Nerede? Ne zaman?

Öncelikle buradan Beşiktaş Belediyesi’ne sonsuz teşekkür ederim. Fulya Sanat Merkezi’ni o gece bize hediye etti. Defilemin ana sponsoru Beşiktaş Belediyesidir.

21 Nisan 2018 Fulya Sanat Merkezi Saat 20:00 etkinlik başlayacak.

Defileye gelenler ücret ödeyecek mi?

Ücret demeyelim bağış. 50 TL lik bir bağışla hem gecenin keyfini çıkaracak hemde eğitime katkıda bulunacaklar. Gelenler kapıdada bağış yapabilir yada sosyal medyada banka iban numaralarını veriyorum. Oraya da yatırabilirler.

Sevgili Tülay Hanım kısaca kendinizden bahseder misiniz?

1965 yılı, Trabzon doğumluyum. 1990 yılından beri Avukatlık mesleğini etik kurallar çerçevesinde, gerekli özen ve itina ile severek yapıyorum. Avukatlığın yanı sıra bir çok sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak görev yaptım ve yapmaya da devam ediyorum.

Bir çok etkinliğin öncüsüsünüz bunlar nelerdir?

Şiddet konusunda Türkiye’de tüm kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yaptığım gibi mağdur kadınlar için oluşturulan Ankara Barosu Gelincik Projesinin kuruluş aşamasında görev aldım. Gelincik projesinin Türkiye’deki tüm barolara tanıtılması konusunda yoğun bir çaba sarf ettik; bu kapsamda 2011-2013 yılları arasında projenin başkan yardımcılığı görevini de yürüttüm. Yürüttüğüm projeler ve üzerinde çalıştığım hassas konular nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü, kaymakamlıklar, valilikler, belediyeler, STK’lar ve Üniversitelerde yapılan toplantı ile davetlerde konuşmacı ve katılımcı olarak bulunduğum gibi birçok etkinlikte tarafımca düzenlenmiştir.

Ankara Barosunun Yasa İzleme Kurulunu, 2010 yılında Yasa İzleme Enstitüsüne çevirerek bu enstitünün kurucu başkanı oldum ve ilk kez birçok üniversiteden çok sayıda akademisyen ile TBMM ve ADALET BAKANLIĞI da dahil çeşitli kurumlardan yetkin kişilerin katılımıyla onlarca çalışmanın yapılmasını sağladık. Enstitü çalışmaları çerçevesinde TBMM’nin Yasa Yapma Tekniği ve Yasa Yapma Süreci çalışmalarına büyük katkılar sağlamıştır.

2013 yılında Türkiye Barolar Birliğinin başlattığı Yasa İzleme Enstitüsüne benzer bir çalışma için TBB tarafından Yasa İzleme Yönetim kurulu üyesi olarak atandım. Yine TBB öncülüğünde kurulan Uyuşturucu İle Mücadele amacıyla kurulan Hayat Ağacı Projesi Koordinatörlüğünü yaptım.

Mesleki eğitim, bilgilendirme,değerlendirme vb. başlıklar altında çeşitli konferans, çalıştay, panel ve sempozyumlar düzenlemiştir. Hali hazırda devam etmekte olan Mehmedim Projesi ve Çalıkuşları Platformunda aktif olarak görev yapmaktayım.

Çalıkuşları nasıl oluştu?

Uzun yıllardır mesleğim gereği ben ve meslektaşlarım topluma kazandırılması gereken kadın ve çocuklarla birebir iletişim içinde olduğumuz için yardıma ihtiyaçları olduğunun da farkındaydık. Vatanını ve milletini seven duyarlı meslektaşlarım ve konularında uzman kişilerce kadın ve çocukları topluma kazandırmak, onları bilinçlendirmek ve onlara elimizi uzatmak istememiz üzerine Çalıkuşları Platformu oluştu. Buna gönül veren, bizimle birlikte desteklerini esirgemeyen herkese buradan da teşekkür ederiz.

Çalıkuşları Platformu’nun isim süreci ise şöyle gelişmiştir;

1) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş cephesinde Çalıkuşu isimli romanı okuması,

2)Çalıkuşu romanındaki Feride karakterinin; İstanbul’daki rahat yaşantısını terk edip, Anadolu’nun toz toprak kaplı yerlerine sırf eğitim için gitmiş oluşu ve idealist bir yapıya sahip oluşu,

3) Gerçekte “Çalıkuşları”nın erkek ve dişisinin birlikte çalışıp, yuvalarını birlikte yapmaları ve boylarının yalnızca 8 cm olmasına rağmen onlarca sahte yuva yaparak ailelerini koruma içgüdüsü,

Tarafımızca tam da bu platforma uygun bir isim olduğu düşünülerek Çalıkuşları ismi konulmuştur.

Çalıkuşları projesinde neler yapıyorsunuz?

Platformumuzun 3 temel amacı bulunmaktadır;

1) Ceza İnfaz Kurumlarındaki tutuklu/hükümlü kadın ve annelerinin yanlarında kalan 0-6 yaş grubu çocuklara maddi, manevi her türlü destek ve eğitim sağlamak.

2) Kötü bölgelerdeki İlkokul, Ortaokul, Lise öğrencilerine maddi, manevi her türlü destek sağlamak ve eğitimlerine katkıda bulunmak.

3) Ülkelerindeki savaş dolayısıyla ülkemize sığınan sığınmacılara her türlü destek sağlamak. Bu bağlamda platformumuz üyelerince 01.12.2017 tarihinde çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayıp, kısa sürede bir çok yüreğe dokunduk.

Modacı Murat Günhan ile tanışmanız nasıl gerçekleşti?

13 Mart 2016 günü Güvenpark Katliamı’nın ardından, şehit ve gazi ailelerine hukuki-,sosyo-ekonomik, psikolojik destek sağlamak amacıyla Mehmedim Projesi’ni oluşturduk. Sevgili Murat Günhan ile burada tanıştık.

Murat Günhan’ın Çalıkuşları Projesindeki rolü nedir?

Sevgili Murat Günhan Mehmedim Projesi’ne destek olduğu gibi hali hazırda devam eden Çalıkuşları Platformu’nun değerli bir neferidir.

İlerideki hedefleriniz nelerdir?

Eğitim doğduğumuz anda başlar ve ölene kadar devam eder. İyiye, güzele, doğruya ulaşmak için insana, vatana ve millete yararlı eğitim şarttır.

Hedefimiz; şu anda da yaptığımız gibi ihtiyacı olan her kim varsa onlara ulaşabilmek.

Yeteri kadar isminizi duyurabiliyor musunuz?

Amacımız; ismimizi duyurmak değil, yüreklere dokunmak, yardıma ihtiyacı olan her ele el uzatmak.

Çalışmalarınız sadece Ankara da mı oluyor?

Hayır, tüm Türkiye’de çalışmalarımız devam ediyor. Vatanımızın her köşesine uzatabildiğimiz kadar el uzatıyoruz.