“BU TOP'U POTA’YA  BERABER ATALIM”

NEZAHAT GÖÇMEN

“BU 'U ’YA BERABER ATALIM”

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“TÜRKİYE GENÇ MİLLİ TAKIM 60 FRANCA 54 VE GENÇ MİLLİ TAKIM YARI FİNALDE”

15 Haziran 2017 Perşembe gününün gurur veren haberiydi.

17 Haziran akşamı, K. Çekmece Dostluk Engelliler Spor Kulübü tarafından Boğaz'da düzenlenen İftar Yemeği'ne katıldım. Deniz üzerinde tekne hareket halindeyken, derneğin sporcuları, aileleri ile birlikte lezzet vardı, bereket vardı, samimiyet vardı. İftar sonrası toplu fotoğraf çekiminde küçük bir aksilik sonucu, hep birlikte “domino taşı” gibi düştük. Anılarda hep gülümseyeceğimiz kareler kaldı. Birlikte düşmeyi, kalkmayı, gülmeyi, ağlamayı, engelsiz yaşamayı başarabilen insanlar vardı. Unutulmaz bu akşamın ardından İstanbul Dostluk Engelliler Spor Kulübü’nün üyesi Casim Acar’la spora, dostluğa, engel-engelli ve başarıya dair konuştuk.

Casim Acar Kimdir? Kulüple yolculuk nasıl başladı?

-Batman’da doğdum ve büyüdüm. Kullandığım bastonlara hakim olana kadar çok çileler çektim. İstanbul’a yerleştim. Rahmetli babamın ve ailemin öz verisi, mücadele hırsım beni hayata bağladı.

Spora olan merakım ve azmim beni engelli sporuyla 1990 yılında tanıştırdı. Takım arkadaşlarım ve benim yaşamda mücadeleci hırsımız bizi hep yeniliklere itti. 1997 yılında da Dostluk Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulübünü kurduk. Dostluk Engelliler Spor Kulübü ailem, kardeşim, evladım, kısacası her şeyim oldu. Zirve yaptım, bazen üzüldüm, bazen haksızlığa uğradım. Allah C.C nasip etti yıllar sonra kulübe başkan oldum. Görevden kaçamazdım. Öz güvenimi kazandığım ailem kardeşim evladım dediğim kulübüme hizmette sınır tanımamak adına hem maddi hem manevi hizmet etmem gerektiğini düşünerek hizmete talip oldum. Yerine göre başkan yerine göre sporcu yerine göre mekanist yerine göre de malzemeci oldum. Hayatımın başında hakim olamadığım bastonlarımla bir bütünüm. Ben bu işi seviyorum. Ne anlatayım ki? Ben bu işi seviyorum.

Dostluk Engelliler Spor Kulübünün Kuruluş Amacı?

-Kulübümüz 1997 yılında. Engelli sporcu ve Gönüllülerimiz tarafından değişen ve gelişen dünyada engellileri rehabilitasyondan ziyade performans amaçlı ve sosyal hayata kazandırmak amacı ile İstanbul Dostluk Engelliler Spor Kulübü adıyla kurulmuştur. Verilen destekler ve sponsorluklar doğrultusunda adını Esenler Dostluk Engelliler Spor Kulübü ​ve Son olarak Küçükçekmece Dostluk Engelliler Spor Kulübü olarak değiştirmiştir.

Kurulduğu günden bu güne her sezon liglerde ve şampiyonlarda yer almış mücadelesini sürdürmektedir.

KulüpYönetimiveSporcularını tanıyabilir miyiz?

Başkan .Casim ACAR (Emekli)

Baş Yar. Opr Dr Şenel YEDİYILDIZ (Bezmiş Alem Vakıf Guruba Hastanesi Eski Baş Hekimi.)

Doç. Dr Sedat ZİYADE (Bezmiş Alem Vakıf Üniversitesi Dıragos Hastanesi Baş Hekimi)

Ali KALKMAZ (Sahil Güvenlik Komutanlığı İşçi)

Selami GÖKSU (Karayolları Memur)

Nusret DEMİRÖZ .(Sağlık Medikal Müdür)

Tuğrul ŞAHİN (İBB Halkla İlişkiler)

İşin özü, hepsi engelli dostu.

Misyon ve Vizyonunuz nedir?

-Başta Engelli Basketbol olmak üzere Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun belirlemiş oldu branşlarda yeni sporcular yetiştirmiş ​ve pek çok engelli gencimizi sporla tanıştırmıştır​

Sporun özünde var olan yarışma ve rekabet ilkelerinden vazgeçmeyerek başarılar elde etmek için tüm imkânlarını kullanmıştır.​

“Bende varım; Engelsiz bir dünya” diyerek. Engelli vatandaşlarımızı sporla kaynaştırarak yaşamın içeresine katmak. En büyük hedefi olmuştur.​

Nasıl Ayakta Kaldınız?

-Tekerlekli Sandalye Basketbol Liglerinde mali ve idari yapısı çok güçlü Kulüpler olduğu gerçeği ve engelli sporlarında kullanılan ekipman ve spor malzemelerinin maliyeti zaman zaman hedef zorluğu içerisine itse de zaman zaman küçük desteklerle ayakta kalmayı başara bilmiştir​

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Tabii ki bu desteklerin yokluğu bulamama korkusu tam anlamıyla yolumuzda yürümemize ​engel olmaktadır.

Kendi imkanlarımızla Başta Tekerlekli Basketbol branşı olmak üzere diğer branşlarda yetiştirmiş olduğumuz sporcularımızın; imkanlarımızın kısıtlılığından dolayı diğer kulüplere transfer olması hedeflerimizi geciktirmektedir.

Maddi ve İdari yapının gücünün öneminden bahseder misiniz?

-Galatasaray ve Beşiktaş gibi köklü kulüplerin yanı sıra Yerel Yönetimlerin desteklediği güçlü belediye kulüpleri ve Sponsor destekli Kulüplerin üst düzeyde yarıştığı ayrıca Avrupa ve Dünya Arenasında da söz söyleyebildikleri bir spor branşına dönüşmüştür.

Galatasaray Engelli Basketbol takımının 3 kez Kıtalararası 5 kez Avrupa Şampiyonluğu, Beşiktaş Engellilerin Avrupa Şampiyonluğu ve finallerde boy göstermesi gene Milli Takımımızın gerek A Milli seviyesinde gerekse Gençler seviyesinde dünyada ilk sıralarda ​olması mali ve idari yapının gücüyle alakalıdır.

Biz, buradan sesleniyoruz DESTEK VARSA ENGEL YOK doğru bir söz. Destek olunursa başarmayacağımız hiçbir şey yok. Mali yapımızı güçlendirmemiz gerekmektedir.

Sponsor Desteği ne durumda?

-Güçlendirmek içinde sponsorluklar ve bağışlar gerekmektedir. Kulübümüzün bir geliri bulunmamaktadır İlgili kurum, kuruluş ve kişilerin bizlere sosyal sorumlulukları doğrultusunda destek olmalarını canı gönülden istemekteyiz.

Bu destekleri sponsorlukları karşılıksız bırakmayacağız onlar içinde bizler.

Saha içi pankart, Saha içi vitrinler, Canlı yayın ve basın toplantıları sponsor panosu, Basketbolumuza ait ilişkin davetiye, afiş, kitapçık, basılı evrak ve materyal, Canlı Yayınların yapılacağı spor salonlarında Sponsor ve resmi destekçilere ayrılan alanlarda reklam. Sosyal medya paylaşımları. Forma ve Sporcu malzeme reklamları. Engelli Personel istihdamı, bu konuda danışmanlık.

Sponsorluğunuz kapsamında ilgili spor ve vergi mevzuatına ilişkin Yararlanacağınız haklar doğrultusunda gerekli resmi belgelerin düzenlenmesi ve benzeri konularda her türlü desteği sağlayacağız.

Engelli ve spora Dair neler söylemek istersiniz?

-Dostluk Engelliler Spor Kulübü olarak, bu sporda Avrupa'nın en büyük ligi bizde ama maalesef bunu Türkiye'de insanlarımız bilmiyor.

10 milyon engelli insanın içinde sadece 3.000'i bu sporu yapabiliyor.

Yaptığımız spor maliyetli bir spor özellikle tekerlekli sandalyelerimiz oldukça pahalı." 15- 20 ve 25.000 lira tutuyor sandalyemizin bir tanesi. Bizler engelli camiası olarak büyük destekler talep etmedik. İstiyoruz ki sandalyelerimiz olsun ve engelli kardeşlerimiz spor yapsın. Yaklaşık 25 - 30 sporcum var yerimizde var ama 15 tane sandalyemiz var ve bu sporcular dönüşümlü şekilde spor yapmak zorunda kalıyorlar.

Buradan bizi duyan herkese sesleniyoruz.

“BU TOPU POTA’YA BERABER ATALIM”

DESTEK VARSA ENGEL YOK

“SPOR AŞKI ENGEL TANIMAZ"

Tekerlekli sandalyeler bağış olduğu için % 100 vergiden düşülüyor. Umarım basının aracılığıyla sesimiz duyulur.

Tüm sporcularımıza milyon kez başarılar…