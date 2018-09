Buse Biçer: Medya Dünyasında Kopyala Yapıştır Kültürünü Değiştirmek İsterdim

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Marmara Üniversitesi’nde Uluslararası İşletmecilik alanında yüksek lisans yaptım. 2003’te sınırlı sayıda katılımcının kabul edildiği Basın Enstitüsü’nün sertifika programına katıldım ve gazetecilik sertifikası aldım. Mesleğe 1999’da Sakarya’da öğrenci iken yerel bir televizyonda başladım. Sonra İstanbul’da Flash TV’de muhabirlik, NTV’de stajyer muhabirlik, Kanal 6’da sağlık ve siyaset programları, Kanal 7’nin Haber kanalı Haber 7’de Haber spikerliği ve ekonomi haberlerini, 24 TV’de Haber bültenlerini ve ekonomi programları ve son olarak da Haber Türk TV’de Ekonomi programları, haber programları, tartışma programları hazırlayıp sundum. Şu anda Haber Türk’te Ana Haber ve Enine Boyuna Haber Tartışma programını sunuyorum.

Neden Medya?

Hayatta bazen ufak dokunuşlar kocaman bir dünyanın kapısını aralar. Bazen tasarlamazsınız ama hayatın karşınıza çıkardıkları sizin geleceğiniz mesleğiniz olur. Benim hikayem de tam böyle. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okudum ama medya da çalışıyorum. Her şey ben öğrenciyken başladı. Öğrenme araştırma ve sorgulama isteğim beni medyaya yöneltti. Hep derler bir kere kanınıza girsin çıkmaz gazetecilik diye.. bu sektörde kendimi buluyorum.

Medyada defalarca ödüllerle de tescillenen çok önemli bir yere sahipsiniz. Bu yıl Nişantaşı Üniversitesi’nde eğitimler vermeye başladınız bize bundan bahseder misiniz?

Meslekte yıllarınızı geçirdikten sonra durup bir etrafınıza bakıyorsunuz. Aslında öğrenme isteği hiç bitmiyor ama bir de öğrendiklerinizi ve bildiklerinizi paylaşmak istiyorsunuz. Akademik dünya benim kendimi yaşattığım bir diğer alan. Aktarırken mutlu oluyorum.. hatta kendimi daha fazla keşfediyorum. Nişantaşı üniversitesinden böyle bir teklif geldiğinde düşünmeden evet dedim. Paylaşmayı seviyorum. Televizyon haberciliği ile program yapım ve yönetimi derslerini veriyorum.

Bu yıl pek çok farklı şehir ve yerde özel söyleşinin de moderatörlüğünü de üstlendiniz sizce iyi bir moderatörün özellikleri nelerdir? Sizin aklınızda kalan en ilginç söyleşi hangisiydi?

Moderatörlük bambaşka bir mecra.. o da çok keyifli. Her şeyden önce konuya hakim olmak çok önemli. Bunun için de çok iyi bir hazırlık gerekiyor. İyi bir moderatör konuya iyi hazırlanmalı ve konunun kurgusunu iyi yapmalı. Giriş- gelişme- sonuç iyi aktarılmalı. Bu da hakimiyet ile oluyor. Odaklanma da çok önemli. Soru içinden soru da çıkarabilmeli iyi bir moderatör. En ilginç söyleşim Kocaeli’de İlber Ortaylı ile yaptığımızdı. Hoca bir çok sunucu arkadaşımızı terslemesiyle meşhur. Bir arkadaşa cahil cahil sorular sorma demişti hatırlarsınız. Ama enerjimiz tuttu keyifli bir sohbet oldu. Ama ecel terleri dökmedim de değil. :) işin şakası bir yana İlber Hoca gibi birikimli konusunda uzman kişilerle yapılan söyleşiler her hâlükârda insana çok şey katıyor. Mesela orada hocaya nereden öğrenelim tarihi diye sordum Wikipedia’ Dan değil tabiki Allah’tan şimdi kapalı. İyi ki kapanmış demiyorum ama biraz da iyi oldu çünkü oradaki bilgilerin çoğu yanlış dedi. Tabi bu demeci tüm gazete ve haber portallarında manşet oldu.

HaberTürk’te bugüne kadar pek çok farklı kuşak ve program sundunuz..Çalışmalarınızdan bahseder misiniz ? Bu yıl neler olacak yeni proje var mı?

Habertürk’ün her kuşağında çalıştım. Bu sene ana haber ve enine boyuna haber tartışma programını sunuyorum. Yeni yayın dönemine ramak kaldı. Malum Eylül ayında kuşaklar yenilenir. Bakalım hayırlısı sürpriz olsun diyelim.:)

Bu yıl gençlerle Televizyon haberciliğinde kriz yönetimi konusunu da konuştunuz. Sizce Televizyon haberciliğinde kriz yönetiminin esasları nelerdir?

Her şeyden önce soğukkanlılık çok önemli. Haberin en doğru şekilde ve en kısa zamanda izleyiciyle buluşması lazım. Ama gelen haberlerin doğruluğunun da teyit edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yapılan her hata izleyici de güven duygusunu azaltır.

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Kopyala yapıştır kültürünü değiştirmek isterdim. Özgünlük maalesef çok az sektörümüzde.

İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz?

Kendine güvenen, soğukkanlı, hata yapmaktan korkmayan ve hata yaptığında onu yönetmeyi bilen, eğitimli, birikimli, tecrübeli yani uzun ve sıcak, son dakika yayın tecrübeleri olan kişi benim için iyi sunucudur.

Sizi haber dışında programlarda görebilecek miyiz? Özellikle yapmak istediğiniz bir program türü var mı?

Olabilir..bazı arkadaşlarımız başka alanlarda programlar yapıyorlar. Spikerliği bırakıp mesela kadın programları yapıyorlar. Gayet de başarılılar. Benim için de olabilir. Neden olmasın. Ama biraz daha zaman var diye düşünüyorum.

Yeni Medyanın (Sosyal Medya ve İnternet) Geleneksel Medyayı (Radyo-tv gazete) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek? Siz yeni medya anlamında neler yapıyorsunuz?

Ben birbirlerini tamamlayacağını düşünüyorum açıkçası bir yok etme değil ama yeni medya geleneksel medyayı dönüştüreceği kesin. Zira önemli bir kaynak haline geldi. Ama dikkat edilmesi de gerekiyor çünkü mayınlı bir arazi gibi sosyal medya. Her bilgi doğru değil. Ama çok hızlı olması açısından takipçiler için cazip. İkisi birlikte düşünülmeli bence.

Televizyon haber spikeri olmak isteyenlere neler önerirsiniz?

Bu işin mutfağında yetişmelisiniz derim. Yani muhabirlik yapıp haberin tozunu yutmalı. Çok okunmalı. Her alanda ekonomiden siyasete sanata kadar her alanda azami bir bilgiye sahip olmalı. Güncel konuları yakından takip etmeli. Tek bir görüş değil her görüşü okumalı.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz?

İyi bir platform.. sektöre de katkısının olduğunu düşünüyorum. Hem sektördeki arkadaşları sayenizde daha yakından tanıyoruz hem de izleyicilerimize başka bir platformdan ulaşmış oluyoruz.

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan KAYA