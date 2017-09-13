Buse Biçer: Haber İnsanı Yenileyen Bir Şey

Haber Spikerliği Fazlasıyla Stresli

Buse Biçer ile Haber Spikerliği ve Yeni Medya’ya dair

HaberTürk’te bugüne kadar pek çok farklı kuşakta çalıştınız şu anki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Şu anda hafta içi her gün Saat 10:00-13:00 arasında yayınlanan Güne Bakış Programını yapıyorum. 2009 Yılından beri HaberTürk’ te çalışıyorum ve bu süre içinde yayında olan Ana haberde dahil tüm kuşaklarda çalıştım. Gün Bakış günün şekillenmeye başladığı sıcak açıklamaların ve gelişmelerin olduğu bir yayın kuşağı. Bol bağlantılarla ve konuklarla gündemdeki gelişmeleri analiz ediyoruz bu kuşakta.

Üniversitelerde de farklı çalışmalarınız oldu bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz?

Üniversitelerde dersler veriyorum. Öğrencilerle genç arkadaşlar olmak bana iyi geliyor. Mesleki heyecanımı hep sıcak tutuyor. Ben anlattıkça işime karşı daha fazla motive oluyorum. Ayrıca bilgiyi ve deneyimleri de paylaşmanın mesleki bir sorumluluk olduğuna inanıyorum. O yüzden çeşitli sosyal sorumluk projelerine de destek veriyorum.

Son dönemde KırmızıTürk ödülleri de dahil olmak üzere pek çok ödül kazandınız bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben motivasyonun kişinin kendi içinde olduğuna inanırım hep. Önce bir işi kişinin kendisi beğenmeli. İş bittikten sonra bunun muhasebesini hep yaparım. Acımasız da oluyorum kendime bu konuda. Ama adlığım ödüller bana şunu da hissettirdi: yaptığınız işin görünür olması ve başkaları tarafından takdir edilmesi çok güzel bir duygu. Sizi daha da güçlendiriyor işinize karşı. Çünkü yaptığımız işte “biz” ön plandayız. Beğenen de oluyor beğenmeyen de.. fikirlerinizi destekleyen de oluyor desteklemeyen de.. o yüzden bu ödüller daha bir dik tutuyor sizi..

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Ben siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler mezunuyum üzerine uluslar arası işletmecilikte yüksel lisans yaptım. Mezun olduğumda altı aylık bir süreçte dış ticaret yaptım ama okurken bu sektöre girdiğim için medya ağı bastı. Yani aslında başka sektörü denemişliğim var. Ama 1999’dan beri bu sektördeyim.. Ben her şeyden önce yaptığım işi en iyi yapmak isterim. Bunun için işinize çok iyi odaklanmanız gerekiyor. O yüzden farklı bir alanı düşünmedim.

Haber dışında program sunmak ister misiniz?

Mesleğimin en başında aslında haber dışında programlar sundum. Öğrenci iken başladım demiştim bu işe.. okulumu okurken bu sektörde de pişmek istiyordum. Programcılığın , sunuculuğun kodları aynıdır dedim ve okulumu tamamlayana kadar sağlık, tatil, ekonomi programları sundum. Yani yabancı değilim. Ama haberle başlamıştım sektöre. .haber kanınıza girdiğinde bir daha çıkmıyor. O yüzden haberle devam ettim. Devam da ediyorum..

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Rekabet iş dünyasının en önemli konusu.. Olmazsa olmazı belki de.. Bizim sektörde bu biraz daha fazla.. Çünkü insan unsuru çok ön planda.. Nasıl ne ile rekabet ettiğiniz önemli. Rekabet sizi büyütüyorsa sorun değil ama geriye götürüyorsa orada sorun var. Ben kendimle rekabet ederim hep.. Üstüne daha fazla ne koyabilirim diye düşünürüm. Daha ne öğrenebilirim diye araştırırım. Bazen durum dinlendiğimde olur. O zaman izler, o süreci olabildiğince kısa tutup yoluma devam ederim. Eğer bu dengeyi kurarsa bir insan olumsuz bir sonuç çıkağını düşünüyorum. Her şeyin bir bedeli var. Ve siz ne kadar bedel ödemek istiyorsunuz bunun cevabını kişi kendisine çok iyi vermeli. Doğru cevap doğru davranışlarla bütünleştiğinde o zaman rekabet ortamının hiçbir olumsuz etkisi olmuyor kişinin üzerinde. Rekabet etmiyor ve sadece rekabet yaratıyorsunuz bu şekilde

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Meslek içi eğitime ağılık verirdim. Çıraklık ve kalfalık dönemini daha uzun tutardım. Toplumsal dönüşüme katkı sağlayacak program içeriklerine ağırlık verirdim. Haber bültenlerinin sürelerini kısaltırdım.

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu olmak gerekli midir?

Aslında bu sorunun cevabı benim için belli. Ben iletişim mezunu değilim. Bu işi yapıyorum benim gibi bir çok arkadaşım da var sektörde. Bir zorunluluk değil iletişim mezunu olmak. Ama işin teorisini de iyi bilmek gerekir. “Bilgi sahibi olmayan fikir sahibi olamaz derler” o yüzden altyapı şart. İşin pratik kısmı kadar teori kısmı da önemli bence. Bir de yetenek çok önemli. Adam olacak çocuk bellidir derler o yüzden kişinin yetenekleri de desteklemeli bu işi. Örneğin ben basın enstitüsü derneğinin 3 aylık sertifika kursuna katılmıştım. Orada BBC’nin traning kursuna da katıldım. Bu tarz kurslar bana çok şey kattı şahsen. Tavsiye de ediyorum.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

İşim gereği medyanın tüm kollarını yakından takip ediyorum. Sosyal medya yazılı ve görsel medyayı hız bağlamında geçmiş durumda. Önemli bir iletişim aracı olduğunu düşünüyorum ama ince eleyip sık dokuyorum oradan gelen bilgileri zira bilgiye ulaşmak değil onu doğru analiz etmek önemli. Dış politika ve ekonomi konusunda okuduğum sabit dergiler var. Onları takip ediyorum mutlaka. Bir de tüm gazeteleri okumaya gayret ediyorum.

İyi spikerliği nasıl tarif edersiniz?

Görüntüsü ve konuşması düzgün, güven veren, soğukkanlı, hakimiyeti tam, okuduğunu bilen ve anlatabilen , donanımlı, kendini sürekli geliştiren, hata yapmaktan korkmayan, hatayı tecrübesiyle yönetebilen, süreyi doğru kullanabilen, objektif kişidir.

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı?

Güzellik izafi bir kavramdır ve kişiden kişiye değişir ama ekran tılsımı denilen bir kavram var. O şart. Yani Kameranın kişiyi sevmesi gerekiyor. Eğer kamera sizi sevmişse güzelsinizdir.

Sizce haber spikerliği stresli bir iş mi?

Fazlasıyla stresli. Her şeyden önce sürekli “odaklanma” durumundasınız. Her zaman iyi haberler vermiyorsunuz ve o haberler “insan”olduğunuz için sizi de etkiliyor.

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ?

Yeni medya geleneksel medyayı geçti gerçekten ama tamamen yok eder mi en azından biz görmeyiz diye düşünüyorum. Hala dünyanın gelenekçi bir tarafı var ve adil bir dağılım yok çünkü. Ama yeni medya farklı bir mecra ve çok daha etkin olacak o kesin.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aynı zaman bir “anne” olunca çok da boş zamanınız olmuyor. Ama spor yapıyorum. Yeni yerler görmeyi seviyorum. Tüm boşluklarımda seyahat ediyorum.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Ortaokul döneminde okuduğum Doğan Cüceloğlu’nun “Savaşçı” kitabı başucu kitabım olmuştur hep. Breaveheart/ cesur yürek filmini de defalarca izledim ve izlerim.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Öncelikle böyle bir platformun varlığından dolayı teşekkür ediyorum yöneticilere.. iyi bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum bu platformun.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

2009’dan beri Habertürk’te çalışıyorum. işimi çok seviyorum. Haber insanı yenileyen bir şey zaten. Çünkü anı yakalıyorsunuz. Günün her saatinde haftanın her gününde ve çeşitli konseptlerdeki haber programlarında çalışmış biri olarak yenilikleri yakalamaya ve işimi severek yapmaya devam edeceğim.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yalnız bırakmıyorlar beni. Hem sosyal medya da hem de ekran başında. Bunu reyting raporlarında da görüyorum. Gördükçe de mutlu oluyorum. Siz varsanız ben de varım diyorum.

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan KAYA