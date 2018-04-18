Burak Öksüzoğlu 'Ordular'la Geldi 

Son single çalışması “Ordular” ile karşımıza çıkan Burak Öksüzoğlu, klip çalışmasını çok yakında sevenleriyle buluşturacak.

Geçtiğimiz sene “Gemi” daha öncesinde de “Konu Sen Olunca” şarkısını çıkaran yetenekli aranjör, besteci, söz yazarı, Burak Öksüzoğlu, artık kendi sesiyle gündeme geliyor.

Mustafa Sandal’ın Dön Dünya, Demet Akalın’ın Banane, Seda Sayan’ın Sağır Sultan, Nedense, Aklın Varsa, Hediye, Hakan Peker’in Bir Yuva Kuramadık, Terazi, Davut Güloğlu’nun Artı Eksi, Dur Biraz, Berdan Mardini’nin Değistirelim Kaderi, Kemal Doğulu’nun Selfie, şarkısı başta olmak üzere severek dinlediğimiz yüzlerce şarkının mimarı olan Burak Öksüzoğlu ile biz de bir araya geldik.

Şimdi sizlerle...

Burak Öksüzoğlu açıkladı:

Düşünsenize siz bir aksam evde tek başınıza gitar elinizde bir şeyler mırıldanıyorsunuz. Sonra o şarkı, iyi bir starla milyonların dilinde geziyor… İşte, benim için haz budur. Hayat budur, yaşamak denilen yarına uyanış kesinlikle budur…

Merhaba Burak Bey nasılsınız? Şükür kavuşturana mı demeliyim?

İyim teşekkür ederim, Elifciğim. Seni gördük, daha mutlu olduk. Pozitif enerjinizle yine her zamanki gibisin. Bu günümüze kavuşmamıza şükür diyelim :)

Geçtiğimiz aylarda 'Ordular' adında çok güzel bir şarkıyla karşımıza çıktınız. Şarkıdan biraz bahsedecek olursanız neler söylersiniz?

'Ordular', benim için özel bir eser. Her şarkımın ayrı bir özelliği var. Fakat bu şarkıda başka bir tarz denedim. Son zamanlarda Deep house düzenlemeleri çok dikkatimi çekiyordu, "Neden böyle bir eser yapmıyorum" dedim. Özel bir şarkı olmalıydı ve oldu da.

Peki, bu ordular dediğimiz kimlerdir?

Herkesin doğduğu günden bu yana beklediği bir ruh ikizi muhakkak vardır. İşte bu şarkı o beklenene yazılmış olabilir. Bir gün birisi gelir, değişir hayat. Değişti mi? Değişti elbet, her gelen bir şeyler getirir ve giderken de götürür. O ilk bakış her zaman özlenir. O ilk bakış ve karşılaşmanın melodik dilidir bu şarkı.

“Âşıksam Bir Dünya Bana Yetmez”

“Göz göze geldiğiniz ve o anda zamanın durduğunu hissettiğiniz birisi, ömrünüzde bir kez de olsa muhakkak gelmiştir ya da gelecektir hazır olun” diyen Burak Öksüzoğlu, “Kadını erkeği fark etmez. Böylesi derinden yoğunlaştığınız birisi için o an bütün enerjinizle tüm dünyaya meydan okumaya kalkmıyor musunuz? Ben öyleyim. Âşıksam, bir dünya bana yetmez. Tabi bu sonsuzluğa gider mi? Meçhuldür. Temennim hep sürsün ama çok azdır böyle durumlar. Kısacası; bir ilişkiye karşı doğabilecek bütün engelleri artısı ve eksisiyle tek isimde (Ordu olarak) değerlendirirsek, konu zaten kendini alenen belli edecektir” şeklinde konuştu.

Şarkının sözleri size ait. Nasıl çıktı bu şarkı?

Evet, bana ait Elif. Aranjesini değerli arkadaşım Hatem Tutkus ile beraber düzenledik. Ben genelde şarkılarımda nakarattan başlarım bu da öyle oldu. Bir gece yine gitarım elimde (gitar elimdeyken başka bir dünyaya giriyorum) artık o günkü total duygularım neyse bilemiyorum, sözleri dökülmeye başladı. Aslında bu şarkıyı bir sanatçı dostuma özel hazırlamıştım. Fakat şarkıyla enerjim çok uyuşunca kendim okumaya karar verdim. Ona da başka şarkı verdim. Böylece çıkmış oldu.

Klip gelecek mi şarkıya?

Aslında klip çektik Elif, %70 tamam gibi sadece bazı eksiklikleri var. Tamamlayıp, en kısa zamanda yayına vereceğiz..

Koptu mu fırtına, ne yani şimdi battı mı bu gemi? Ne güzel şarkıydı…

Teşekkürler Elif. Benim aslında kliplenmesi gereken çok şarkım var fakat kendimi bir türlü işin mutfağından kurtaramıyorum, vitrine ağırlık veremiyorum. Dinleyicilerim bundan hep şikayetçi, neyse o da olacak az kaldı.

“Kısmetse Oluyor”

“İbrahim Tatlıses için yaptığım ‘Yangın’ şarkımı İbrahim Bey’e veremeyince şarkı fark edilmedi ve 4 yıl boyunca 17 bin izlenmeyle durdu” diyen yakışıklı şarkıcı, Bir gün Caner Erdem (Kısmetse Olur televizyon programı yapımcısı) program için şarkı istemişti. Yangın’ı verdim. O şarkı programda bir kez çaldı, bir hafta sürmedi 10 milyon izlenmeyi geçti. Demem o ki fark edildikten sonra her iyi şarkı yerini buluyor.” Şeklinde açıkladı.

Müziğe nasıl başladınız?

Çok küçük yaşlarda Elif. Babam çok meraklıydı ondan bana geçmiş olabilir. Ben Samsun doğumluyum. Orhan Gencebay’ın yakın dostu, babamın amcası Ömer Sinop’tan 8 yaşında bağlama dersleri alarak başladım. Sonrasında da müzik hiç peşimi bırakmadı. Hayatımın her alanında benimleydi. Sağ olsun ailem de beni her zaman destekledi. Rabbim kimseyi ailesiz bırakmasın.

‘Konu Sen Olunca’ en çok dikkat çeken şarkılarınızdan biridir. Psikolojik sorunları olan bir adam mı var diyoruz bu şarkı için?

‘Konu Sen Olunca’ senin de dediğin gibi saçmalayan, ne dediğini bilmeyen, bir adamın hikâyesi. Zaman zaman kim bu duruma düşmüyor ki? Aşk insana her şeyi yaşatıyor. Aklını başından alıyor, böylelikle kontrolden çıkıyorsun. Devreleri yanıyor gördüğün gibi.

O kadar güzel şarkılarda imzanız var ki uğurlu gelen şarkılar diyebilir miyiz bunlara?

Mesela Seda Sayan, benim uğurumdur kendisi. Albümden önce iki şarkı çalışmıştık, şu an çok ortak projemiz var ama albüm öncesine gelirsek hatırlarsın ‘Nedense’ ve ‘Sağır Sultan’ gibi albümün lokomotif iki hit şarkısına imza atmıştık. Her ikisi de benim en önemli eserlerimdir. Seda abla gibi bir duayenin ayrıca yorumlaması da büyük onur oldu benim için. Keza, Demet Akalın, ‘Bana Ne’ albümün isim şarkısıydı. Demet Akalın’ı da çok severim pop müzik sektörüne yön veren isimlerin başını çektiğini hatta en önemlisi olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında; Mustafa Sandal, Hakan Peker, Davut Güloğlu, Berdan Mardini, Çılgın Sedat, Atilla Taş, Tarık Mengüç gibi birçok solistten bahsedebilirim.

"Melodi Dövme"

Ensesindeki müzik notaları dövmesi ile ilgili konuşan Burak Öksüzoğlu; "İnsan hayatı için en önemli hayati yerlerden birisidir boyun kısmı. Ben de burada 'benim hayatım müzik ve her yanımı notalar, melodiler sardı' demek istedim. Aykırılığı ve farklılığı seven yapım var. Bu yüzden özel bir şey olsun istedim ve bunu yaptırdım. Ne kıyafet giyersen giy, o orada görünecektir. Müzikle doğdum müzikle ölecegim." dedi.

Sizce iyi müzik nedir, siz iyi müzik yaptığınızı düşünüyor musunuz?

Ben müzikte kulaktan yüreğe dokunana bakarım. Şarkılarımda buna çok dikkat ederim. Hit şarkıdan anlarım. Bu güne kadar “Bu şarki tutar’’ dediğim bütün şarkılar hep tutmuştur.

Farklı tarzlarda da müzik yapar mısınız ya da asla yapamam dediğiniz bir müzik türü var mı?

Farklı tarzlarda çok şarkım var Elif. Her tarz müzik yapma gibi özelliğim var. Hatta yeni bir tasavvuf proje hazırladım Polat Yağcı prodüktörlüğünde Türkiye’nin ilk kadın Naathanı Emine Öksüzoğlu (manevi ablam) ile hazırladığım özel bir proje oldu. İçerisinde ‘Yusuf’u Kaybettim’ den tut da ‘Mabudum’a, ‘Sordum Sarı Çiçeğe’ kadar bir suru ilahi mevcut. Keza, arabesk, fantezi, pop, RNB gibi her tarz projem mevcut.

Sosyal medyanın sektöre etkileriyle ilgili neler söylersiniz?

Her işte olduğu gibi doğru kullanıldığı sürece sosyal medya çok faydalıdır. Ateşe el değdirirseniz zarar verir, tencere altında kullanırsanız size yemek verir. Nereye çekersen çek. Her şey kararında yararında olmalı..

Bu sıralar dinlediğiniz ilk beş şarkı desem?

Her gün farklı eserler dinlerim. Mesela bugün Türk sanat müziği dinliyorsam, yarın arabesk- damar bir şeyler dinleyebilir, yabancı şarkılara geçebilirim. Ruh halim çok çabuk değişir. Yine de şu ara yenilerden sevdiğin şarklar hangisi diye sorarsan; Eyyipo’nun ‘Çukur’ dizisindeki şarkısını çok sevdim. Ayrıca yine Çukur’da popülerleşen Ceylan Ertem: Zalım. Mabel Matiz: Öyle Kolaysa Yıldız Tilbe: Kış Gülleri olağan üstü bir eser ve Selim Çaldıran’ın o güzel düzenlemesi de harika olmuş. Son olarak da Zakkum: Hatıran Yeter.

"İlk Size Açıklıyorum: Kitap Geliyor"

Önümüzdeki projeleri hakkında "Şimdi anlatmaya kalksam sayfalar almaz. Yeni projelerimiz var hepsi zamanı gelince açıklanacak fakat samimi ve içten oluşuna özel olarak senin için daha önce dünyada eşi benzeri olmayacak bir projemden bahsediyorum." diyerek, sürpriz projesini açıkladı; "Piyasada çıkmış, yorumlanmış eserlerimin 100 tanesini seçerek, şarkılarım ve hikâyelerinden oluşan bir kitap çıkaracağım. Çok yakın zamanda bu projeyi hayata geçireceğim. Şarkıların doğuş hikâyesi ve solistine verildiği günü, o anı anlatan diyaloglarla alakalı olacak. Hadi sana da önemli bir bilgi Elif."

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Aramızda müzikle oluşan köprünün her zaman ayakta kalmasını ve hiç yıkılmaması dilerim. Bu güzel hoş sohbetimize değerli zamanını ayıran her okuyucumuza dinleyicimize teşekkürü bir borç bilirim…Sevgi ile kalsınlar…

Doğum Tarihi: 02.08.1981

Burcu: Aslan

En sevdiği huyu: Yufka yürekli olmam

En sevmediği huyu: Uykusuz kalmam, kendimi çok yormam

Uğurlu sayısı: 7

Uğurlu günü: Pazartesi

En sevdiği çizgi film: şuan izlemiyorum ama Şirinleri ve Müfettiş Gadget ve Ninja Kaplumbağaları severdim :)

En sevdiği söz: Doğru birdir.

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Fatma Demir