Buket Erdem ile Oyunculuk ve Sunuculuk Üzerine 

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

16 haziran İstanbul Haseki doğumluyum köyüm Sultanahmet. tipik bir ikizlerim. Annemle babam çalıştıklarından halam ve babaannem in yanında Cihangir de büyüdüm. Oldukça renkli bir çocukluktu diyebilirim. Biraz şımartıldığımı itiraf etmem lazım sanırım. Mutlu olmak mottom. Sıkılabileceğim her şeyden son hızla kaçarım. İnatçıyımdır istediğim hedefe ulaşıncaya kadar pes etmem. İşimde disiplinli olmaya uğraş veririm. İki kardeşten küçük olanıyım. Ablamda oyuncudur Demet Erdem. Nadir iyi anlaşan kardeşlerdeniz.

Neden oyunculuk ?

Çünkü Rengarenk, değişik, düşünsenize farklı hiç bilmediğiniz insanlara ve dünyalara dokunup o oluyorsunuz. Bundan daha tatmin edici bir şey hayal edemiyorum. Birde bu Aşkı eğer reddederseniz içinizde büyüyen bir tırtıl gibi her an ipek böceği olup içinizi kaplamaya hazır ve bu mutlaka bir gün gerçekleşiyor. Kaçış yok. Tek mutlu olma yolu teslimiyet.

Oyunculuğa ilk adımı nasıl attınız?

Ablam çok küçük yaşlarından itibaren TRT çocuk radyosu ve televizyonunda görevler yaptı. Küçüklüğüme ait en eski anılarım onu stüdyodan ya da merkez binadan almaya gittiğimizde oradaki sanatçılarla bir arada olmanın gururudur. O koridorlarda attım sanırım bu mesleğe ilk adımlarımı. Daha sonra biraz büyüdüğümde değişik yollar denedim ortada san sınavlarına girip kazandım fakat gönlümde yatan aslan hep tiyatro idi. Barış Manço kültür merkezi’nde eğitimler aldım. Çıraklık yaptım açıkçası. Sonrasında hep deneyimleyerek ve Feyz alarak devam etti.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Tabii ki çok değerli rakiplerim var ve her geçen gün biraz daha artıyor. Bu korkutucu değil demeyeceğim. Haksız rekabete ve mesleğini basit ve ucuz görenlere tahammülüm yok. Fakat ben iyi bir rakibin beni iyi bir hocadan daha fazla beslediğine inanıyorum. Tabi ki hocalarımızın yeri de yadsınamaz.

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Daha doğru ve derin olmasını sağlamaya çalışırdım ve tabi ki daha özgür

Salt spikerlik / sunuculuk kursu ile spikerlik / sunuculuk yapılabilir mi ?

Eğer içinizde hissettiğimiz his size yapabilirsin diyorsa biraz motivasyon ve teşvik ile her şeyi yapabilirsiniz. Tabii eğitim de fena olmaz yani.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Biraz daha uzun bacaklar fena olmazdı :) aniden sinirlenmelerimi anında yok etmek isterdim. Saman Alevi gibi yanıp dönmelerini.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Hemen hemen tüm gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum fakat ben tam bir teknoloji özürlüyüm o yüzden çok başarılıyım tam anlamıyla emin değilim

Sunuculukla ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Festivaller özel davetler açılışlarda görev yaptım ve hala da devam etmekteyim. Ayın 30 ve 31 inde Marmara Ereğlisi de festivalde olacağım.

Tiyatroda oynadığınız hangi oyunlar var en öne çıkanları sizce hangileriydi ?

Bir Çok güzel eşsiz oyunlarda harika oyuncularla görev yaptım. Hepsi beni biraz daha geliştirip bu güne getirdi. Bir ya da ikisini ayırt edemem. Fakat oynadığım kara komediler ve sıradanlar oyunundaki sayfalarca ezberlediğim sayısız tiratları unutmam pek mümkün olmayacak :)

İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz ?

Olabildiğince saygılı ve sıcak olarak mesafeleri kapatabilmek

Sunuculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? Sunuculuğun stresli yanları neler ?

Şaşırdım diyemem. Sonuçta sizin kontrolünüz dışındaki bir oluşumu tamamen sizin kontrolünüzdeymiş gibi algılatabilmek ve minimum hata ile bunu yapabilmek bir hayli zor bir iş.

Televizyonda sunuculuk düşünüyor musunuz ?

Tabi ki neden olmasın.

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ?

Dış güzellikten bahsediyorsak çok göreceli bir kavram. Fakat kameranın sevdiği ve güzel okuduğu vücut yapısı kesinlikle bir avantaj. İç güzellik her mecrada gerekli bence.

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ?

Tek değişmeyen değişimin kendisidir. Yeni eskiden her zaman daha fazla ilgi çeker. Hepimiz ayak uydurup hazmetmeliyiz.

Tiyatroda iyi oyunculuğu nasıl tarif edersiniz ?

Ben oldum demeyen her oyuncu iyi oyuncudur bence

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Spor yapıyorum yakın arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Yeni insanlarla tanışıp bilmediğim şeyler öğrenmek de oldukça tatmin edici benim için . Seyahati de çok seviyorum.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Suç ve ceza , la huitiéme jour

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Çok başarılı bir portal . Sıcak samimi fakat çizgisinden sapmamış. Zor zanaat icra ediyor.

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan KAYA