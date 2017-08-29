Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109638
ALTIN
146.122
DOLAR
3.4395
STERLİN
4.4584
EURO
4.1403
“Bu Yüzden” Uğur diyoruz
“Bu Yüzden” Uğur diyoruz
'30 Ağustos' afişi
'30 Ağustos' afişi
4 il için sağanak uyarısı
4 il için sağanak uyarısı
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Doğalgaz talebi artacak
Doğalgaz talebi artacak

“Bu Yüzden” Uğur diyoruz

Seyhan Müzik etiketiyle yayınlanan "Bu Yüzden" isimli tekli çalışmasını bizlerle buluşturan Uğur Özçelik alkışları üzerine topladı. Bizlerde kendisiyle bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

“Bu Yüzden” Uğur diyoruz

Seyhan Müzik etiketiyle yayınlanan "Bu Yüzden" isimli tekli çalışmasını bizlerle buluşturan Uğur Özçelik alkışları üzerine topladı. Bizlerde kendisiyle bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

29 Ağustos 2017 Salı 14:20
7 Okunma
“Bu Yüzden” Uğur diyoruz

Merhaba Uğur nasılsın?

Çok teşekkür ediyorum Elif Hanım. Çok iyiyim her şey güzel gidiyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Bu yüzden' adlı yepyeni bir single ile karşımıza çıktın şarkının bir hikayesi var mı?

Elbette, ama benim hikayem değil. Bir arkadaşımın yaşadıklarından esinlenerek kendimi onun yerine koyarak yazdım bu şarkıyı. Kendisi çok âşıktı ve beraberliği için hayatında birçok şeyden fedakârlık etti. Çevresindeki insanlar ona ne dese görmezden gelir ve duymazdı âşık olduğu için. Bu yüzden aşk adamı kör eder, sağır eder diyorum şarkıda :)

Şarkının söz ve müziği sana ait değil mi?

Evet, söz de, müzik de bana ait.

Başka söz ve bestelerinde var mı?

Tabi çok fazla sayıda söz ve bestesi hazırda şarkılarım var.

Klip Ümraniye Platoları'nda çekildi değil mi, nasıl geçti klip çekimleri?

Gayet güzel geçti. Alişan Günay Yıldırım tarafından çekildi yaşlarımız aynı olduğu için kafalarımızda uyuştu. Güle eğlene güzel bir gün geçirdik tüm ekiple beraber.

Klip çekiminde unutmadığın bir anın oldu mu benimle paylaşır mısın?

İlk projem olduğu için set içerisinde ekibin sürekli etrafımda dönmesine alışamadım, ilk baslarda. İhtiyaçlarımı kendim gidermeye çalıştım ama baktım kafamı kaşımaya elimi kaldırsam biri geliyor ihtiyacımı soruyordu. Sağ olsunlar emekleri çok. Tüm set çalışanlarına teşekkür ediyorum tekrar.

'Bu Yüzden'in aranjesi son yılların önemli aranjörlerinden Okan Akı imzası taşıyor. Nasıl bir araya geldiniz, senin için nasıl bir deneyimdi?

Aslında birçok aranjör ile görüştüm ama o kafamdaki hayal ettiğim müziği anlattığımda bana en yakın kişi Okan Akı gibi geldi ve hiç zaman kaybetmeden stüdyoya girdik. Güzel bir deneyimdi en korktuğum şey sesimin stüdyoda nasıl çıkacağıydı seste hiçbir oynama yapmadık, kendimi dinleyince sonrasında, “evet Uğur olur bu iş” dedim.

Hayatımızda neye bu yüzden deriz?

Bir şeyleri hayal edip, eğer hayata geçirmezde yıllar geçtiğinde hayattan istediğiniz verimi alamadığınızda, hayalleriniz peşine koşmadığınız için “işte bu yüzden başarılı değilim” diyebilirsiniz. Belki de gerçekleştirmiş olsaydınız şuan bu durumda olmazdınız zamanı geri alamayız.

Daha önce vokallik yapıyordun bir anda tamamıyla sana ait bir iş çıkartmak seni tedirgin etmedi mi?

Hayır etmedi. O konuda kendime tam anlamıyla güveniyorum. Sonuçta bana ait ölümsüz bir eser çıkarıyorum. Bugün olmazsa yarın o eser bana kazandıracak sonuçta. Benim yolum belli müzik :)

Fit bir vücuda sahipsin spor yapıyor musun?

Evet, spor olmazsa olmazlarım arasındadır. Haftanın üç günü spor yapıyorum fakat şu aralar çok yoğunum biraz aksattım o yüzden moralim bozuk.

İstanbul Üniversitesi’nde müzik bölümünde eğitimi aldın, İstanbul Drama Sanat Akademisi ve Akademi 35,5 gibi oyunculuk okullarında Ayla Algan, Altan Gördüm ve Vahide Perçin gibi isimlerden oyunculuk eğitim aldın. Peki, oyunculuk mu şarkıcılık mı?

Aslında hep hayalimde müzik vardı üç yaşından tutun bu yaşa kadar elimde mikrofonlu fotoğraflarım mevcut. Fakat müzisyende olsanız oyunculuk eğitimi almanız gerekiyor bence, mesela oyunculuk eğitimim olmasaydı belki klipte o kadar rahat olamazdım. Şarkının duygusunu gözlerimle izleyiciye geçiremezdim. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra hayal dünyanızda genişliyor ve buda şarkılar yazarken bana yardımcı oluyor:)

İlk işin olmasına rağmen çok başarılı bir şarkıya imza attın tepkiler nasıl?

Tepkiler çok iyi dinleyen herkes memnun. Tabi Rock dinleyen birinin şarkıyı beğenmemesi çok normal.

Türkiye'de idol aldığın biri var mı? 

Öncelikle hep kendim olacağım. İdol değil ama tarzını ve sahnesini beğendiğim biri var: Murat Dalkılıç.

“Doldurma albüm ASLA!”

“Sırf albümü doldurmak için şarkı yapmam” diyen Uğur, 5 tane iyi söz, beste varsa elimde 5 şarkılık bir albüm yaparım. Ama asla bir şarkının diğer şarkının kalitesinden uzak olduğu bir albüm yapmam” diye konuştu. 

İleride düet yapsan bu isim kim olur?

Gülşen ve Yıldız Tilbe’nin olmasını çok isterim.

Etrafında hayranların olmasına alıştın mı, nasıl tepkiler geliyor?

Güzel duygular bunlar. Yaptığınız işin sayesinde insanların sizi sevmesi, takdir etmesi, elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bence sanatçı ulaşılmaz ile ulaşılabilir arasını iyi dengede tutmalı! Sizi sevenler sizin bir mesajınızla dünyalar kadar mutlu olabiliyor.

En büyük hayalin nedir? 

İlerde hayvanları korumaya yönelik bu konuda gerçekten baskın bir dernek kurmak.

Eğer müzik hayatın olmasaydı kendine nasıl bir yol çizerdin hangi mesleğe yönelirdin? 

Sanatın içinde olmadığım bir hayat düşünmedim aslında. Sanırım yine mutlu olabileceğim ve sürekli üzerine koyabileceğim bir ticaret yapardım bir işletme açardım.

10 sene sonraki hayatında şimdikinden farklı neler olacak?

Birden çok albümüm ve birçok sanatçı arkadaşımın albümünde yer alan şarkılarım diyelim. Tabi Allah kısmet ederse...

İleride yurt dışına taşımak istediğin projelerin olur mu, dışa dönük planların var mı?

Öncelik ülkem! Tabi ki burada belli bir noktaya geldikten sonra yurt dışında da güzel işlere imza atabilirim, neden olmasın.

Yakın tarihte gerçekleştireceğin bir proje var mı?

Evet, bu en güzel soru, çünkü çok güzel bir projeye hazırlanıyorum. Yine söz, müzik bana ait olan ve “Bu Yüzden” şarkısından çok ama çok farklı dinleyiciyi ters köşe yapıp duyguya boğacağım. Kışın içinizi ısıtacak bir şarkı geliyor.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Benden desteklerini esirgemesinler, takip etsinler. Onlara güzel işler çıkartmak için gecemi gündüzüme katıyorum bilsinler :)

“Aşk için bile vizyon gerekir”

Duygusal bir adam olduğunu dile getiren Uğur, “İyi bir vizyona sahip değilseniz aşkta bir yere kadar sürüyor. Erkek yere sağlam basmalı güçlü olmalı.” dedi.

Doğum Tarihi: 05.11.1990

Burcu: Akrep

En sevdiği huyu: Hayvan sever olmak

En sevmediği huyu: Aşırı titizlik

Uğurlu sayısı: 10

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği çizgi film: Casper

En sevdiği söz: Boğulursan büyük suda boğul.

            

Röportaj: Elif Günay

Fotoğraf: Zeynep Aydın

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 29.08.2017 14:38
Anahtar Kelimeler:
VOKALOkan AkıUğur Özçelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
RAFİNE ŞEKER BİR BESİN MADDESİ DEĞİLDİR…
RAFİNE ŞEKER BİR BESİN MADDESİ DEĞİLDİR…
RECEP DEMİRAY CEMİL İPEKÇİ’NİN TAHTINA ADAY
RECEP DEMİRAY CEMİL İPEKÇİ’NİN TAHTINA ADAY
Notaları Ağlatan Doyumsuz bir Ses: GÜLTEKİN GÖNÜLAÇAR
Notaları Ağlatan Doyumsuz bir Ses: GÜLTEKİN GÖNÜLAÇAR
Milli Sörfçü Pamir Saçkan Yılın Sporcusu
Milli Sörfçü Pamir Saçkan Yılın Sporcusu
Saadet Diş İle Haber Spikerliğine Dair
Saadet Diş İle Haber Spikerliğine Dair
Ebru Eğinlioğlu ile Medya Dünyası Üzerine
Ebru Eğinlioğlu ile Medya Dünyası Üzerine
Nur Ertürk: "Sanat ile cinsellik arasında çok ince bir çizgi var..!"
Nur Ertürk: "Sanat ile cinsellik arasında çok ince bir çizgi var..!"
“Beni Hayata Bağlayan Keşfetmektir..."
“Beni Hayata Bağlayan Keşfetmektir..."
Papyon'suz Kalmadı Günler'imiz
Papyon'suz Kalmadı Günler'imiz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ