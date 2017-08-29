“Bu Yüzden” Uğur diyoruz

Merhaba Uğur nasılsın?

Çok teşekkür ediyorum Elif Hanım. Çok iyiyim her şey güzel gidiyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Bu yüzden' adlı yepyeni bir single ile karşımıza çıktın şarkının bir hikayesi var mı?

Elbette, ama benim hikayem değil. Bir arkadaşımın yaşadıklarından esinlenerek kendimi onun yerine koyarak yazdım bu şarkıyı. Kendisi çok âşıktı ve beraberliği için hayatında birçok şeyden fedakârlık etti. Çevresindeki insanlar ona ne dese görmezden gelir ve duymazdı âşık olduğu için. Bu yüzden aşk adamı kör eder, sağır eder diyorum şarkıda :)

Şarkının söz ve müziği sana ait değil mi?

Evet, söz de, müzik de bana ait.

Başka söz ve bestelerinde var mı?

Tabi çok fazla sayıda söz ve bestesi hazırda şarkılarım var.

Klip Ümraniye Platoları'nda çekildi değil mi, nasıl geçti klip çekimleri?

Gayet güzel geçti. Alişan Günay Yıldırım tarafından çekildi yaşlarımız aynı olduğu için kafalarımızda uyuştu. Güle eğlene güzel bir gün geçirdik tüm ekiple beraber.

Klip çekiminde unutmadığın bir anın oldu mu benimle paylaşır mısın?

İlk projem olduğu için set içerisinde ekibin sürekli etrafımda dönmesine alışamadım, ilk baslarda. İhtiyaçlarımı kendim gidermeye çalıştım ama baktım kafamı kaşımaya elimi kaldırsam biri geliyor ihtiyacımı soruyordu. Sağ olsunlar emekleri çok. Tüm set çalışanlarına teşekkür ediyorum tekrar.

'Bu Yüzden'in aranjesi son yılların önemli aranjörlerinden Okan Akı imzası taşıyor. Nasıl bir araya geldiniz, senin için nasıl bir deneyimdi?

Aslında birçok aranjör ile görüştüm ama o kafamdaki hayal ettiğim müziği anlattığımda bana en yakın kişi Okan Akı gibi geldi ve hiç zaman kaybetmeden stüdyoya girdik. Güzel bir deneyimdi en korktuğum şey sesimin stüdyoda nasıl çıkacağıydı seste hiçbir oynama yapmadık, kendimi dinleyince sonrasında, “evet Uğur olur bu iş” dedim.

Hayatımızda neye bu yüzden deriz?

Bir şeyleri hayal edip, eğer hayata geçirmezde yıllar geçtiğinde hayattan istediğiniz verimi alamadığınızda, hayalleriniz peşine koşmadığınız için “işte bu yüzden başarılı değilim” diyebilirsiniz. Belki de gerçekleştirmiş olsaydınız şuan bu durumda olmazdınız zamanı geri alamayız.

Daha önce vokallik yapıyordun bir anda tamamıyla sana ait bir iş çıkartmak seni tedirgin etmedi mi?

Hayır etmedi. O konuda kendime tam anlamıyla güveniyorum. Sonuçta bana ait ölümsüz bir eser çıkarıyorum. Bugün olmazsa yarın o eser bana kazandıracak sonuçta. Benim yolum belli müzik :)

Fit bir vücuda sahipsin spor yapıyor musun?

Evet, spor olmazsa olmazlarım arasındadır. Haftanın üç günü spor yapıyorum fakat şu aralar çok yoğunum biraz aksattım o yüzden moralim bozuk.

İstanbul Üniversitesi’nde müzik bölümünde eğitimi aldın, İstanbul Drama Sanat Akademisi ve Akademi 35,5 gibi oyunculuk okullarında Ayla Algan, Altan Gördüm ve Vahide Perçin gibi isimlerden oyunculuk eğitim aldın. Peki, oyunculuk mu şarkıcılık mı?

Aslında hep hayalimde müzik vardı üç yaşından tutun bu yaşa kadar elimde mikrofonlu fotoğraflarım mevcut. Fakat müzisyende olsanız oyunculuk eğitimi almanız gerekiyor bence, mesela oyunculuk eğitimim olmasaydı belki klipte o kadar rahat olamazdım. Şarkının duygusunu gözlerimle izleyiciye geçiremezdim. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra hayal dünyanızda genişliyor ve buda şarkılar yazarken bana yardımcı oluyor:)

İlk işin olmasına rağmen çok başarılı bir şarkıya imza attın tepkiler nasıl?

Tepkiler çok iyi dinleyen herkes memnun. Tabi Rock dinleyen birinin şarkıyı beğenmemesi çok normal.

Türkiye'de idol aldığın biri var mı?

Öncelikle hep kendim olacağım. İdol değil ama tarzını ve sahnesini beğendiğim biri var: Murat Dalkılıç.

“Doldurma albüm ASLA!”

“Sırf albümü doldurmak için şarkı yapmam” diyen Uğur, 5 tane iyi söz, beste varsa elimde 5 şarkılık bir albüm yaparım. Ama asla bir şarkının diğer şarkının kalitesinden uzak olduğu bir albüm yapmam” diye konuştu.

İleride düet yapsan bu isim kim olur?

Gülşen ve Yıldız Tilbe’nin olmasını çok isterim.

Etrafında hayranların olmasına alıştın mı, nasıl tepkiler geliyor?

Güzel duygular bunlar. Yaptığınız işin sayesinde insanların sizi sevmesi, takdir etmesi, elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bence sanatçı ulaşılmaz ile ulaşılabilir arasını iyi dengede tutmalı! Sizi sevenler sizin bir mesajınızla dünyalar kadar mutlu olabiliyor.

En büyük hayalin nedir?

İlerde hayvanları korumaya yönelik bu konuda gerçekten baskın bir dernek kurmak.

Eğer müzik hayatın olmasaydı kendine nasıl bir yol çizerdin hangi mesleğe yönelirdin?

Sanatın içinde olmadığım bir hayat düşünmedim aslında. Sanırım yine mutlu olabileceğim ve sürekli üzerine koyabileceğim bir ticaret yapardım bir işletme açardım.

10 sene sonraki hayatında şimdikinden farklı neler olacak?

Birden çok albümüm ve birçok sanatçı arkadaşımın albümünde yer alan şarkılarım diyelim. Tabi Allah kısmet ederse...

İleride yurt dışına taşımak istediğin projelerin olur mu, dışa dönük planların var mı?

Öncelik ülkem! Tabi ki burada belli bir noktaya geldikten sonra yurt dışında da güzel işlere imza atabilirim, neden olmasın.

Yakın tarihte gerçekleştireceğin bir proje var mı?

Evet, bu en güzel soru, çünkü çok güzel bir projeye hazırlanıyorum. Yine söz, müzik bana ait olan ve “Bu Yüzden” şarkısından çok ama çok farklı dinleyiciyi ters köşe yapıp duyguya boğacağım. Kışın içinizi ısıtacak bir şarkı geliyor.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Benden desteklerini esirgemesinler, takip etsinler. Onlara güzel işler çıkartmak için gecemi gündüzüme katıyorum bilsinler :)

“Aşk için bile vizyon gerekir”

Duygusal bir adam olduğunu dile getiren Uğur, “İyi bir vizyona sahip değilseniz aşkta bir yere kadar sürüyor. Erkek yere sağlam basmalı güçlü olmalı.” dedi.

Doğum Tarihi: 05.11.1990

Burcu: Akrep

En sevdiği huyu: Hayvan sever olmak

En sevmediği huyu: Aşırı titizlik

Uğurlu sayısı: 10

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği çizgi film: Casper

En sevdiği söz: Boğulursan büyük suda boğul.

Röportaj: Elif Günay

Fotoğraf: Zeynep Aydın