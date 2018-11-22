Bu uygulama hayat kurtaracak!

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Hekimler Arası Tıbbi İletişim Platformu: HippocrApp

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Hekimler arasında konsültasyon ve iletişimi sağlamak amacıyla ios, web, android ortamlarında geliştirilen, tıp ve diş hekimliği sektöründe hizmet veren tüm hekimlerin tıbbi iletişim sorunlarına çözüm olacağı öngörülen bir platform olarak hazırlanan HippocrApp ile ilgili Op. Dr. Fahri Yılmaz ile gerçekleştirmiş olduğumuz röportajı değerlendirmelerinize sunarız.

Hekimlere yönelik olarak tasarladığınız mobil uygulamanız HippocrApp ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

HippocrApp, Hekimler arasında konsültasyon ve iletişimi sağlamak amacıyla ios, web, android ortamlarında geliştirilen, tıp ve diş hekimliği sektöründe hizmet veren tüm hekimlerin tıbbi iletişim sorunlarına çözüm olacağı öngörülen bir platformdur.

HippocrApp nasıl bir düşünceden ve ihtiyaçtan yola çıkılarak geliştirildi?

Hekimlik, zor ve zahmetli bir meslek kolu. Özellikle de tecrübe kazanıncaya kadar ciddi sıkıntıların ve acemiliklerin yaşandığı bir gerçek. Kendimden biliyorum; tıp diplomamı aldığımda ilk kez hastayla karşılaştığımda ya da genel cerrah olarak atandığım hastanedeki ilk kez yalnız başıma ameliyata girdiğimde etrafa belli etmedim ama tir tir titrediğimi hatırlıyorum. Yardım alacağım, fikrine ihtiyaç duyacağım hocalarım çok uzaklardaydı. Ettiğimiz yemin her zaman aklımızdaydı. “Primum non nocere” . Önce zarar verme. Hippocrates’in bu felsefesini de yaşatacak, inovasyon çağında hekimlikle ilgili profesyonel bir paylaşım ve iletişim platformunun olması gerektiğini düşündüm. Hekimler özellikle karar veremedikleri vakalarda (teşhis ya da tedavisinde zorlanılan durumlarda) kendi meslektaşlarının yurtdışında dahi olsa fikrini almak, tecrübesinden yararlanmak istemektedirler. Mevcut koşullarda bu sorunun çözümü sadece o hekimin tanıdığı ya da kolay ulaşabildiği diğer meslektaşlarıyla telefon ve mesajlaşması şeklinde sağlanabilmektedir. Whatsapp, facebook gibi sosyal paylaşım platformları bu ihiyacı karşılamadığı gibi mesleğe özel uygulamalar da olmadığını biliyoruz. Bu durum hekimlerin doğru bilgiye ve tecrübeye ulaşmasını zorlaştırmaktadır. HippocrApp uygulamasında hekimler, tüm hekimlik branşlarının altında vakalarını yazı, fotoğraf ve video kullanarak diğer meslektaşlarına profesyonel dosya formatında rahatlıkla sunabilecek, istediği yardım ve görüşleri alabilecektir. Canlı yayın eklentisi aktif hale geldiğinde hekimler anlık ve görüntülü olarak yardımlaşabilecek, hatta birlikte muayene ya da ameliyat yapabileceklerdir. Bir patolog eş zamanlı meslektaşıyla mikroskoba bakabilecek, bir pratisyen hekim uzmanlık gerektiren bir vakada uzman hekime görüntülü danışabilecek, bir cerrah sıkıştığında meslektaşından canlı görüş alabilecektir. Hekimler paylaşım yapmadan vakalarını sadece kendi arşivinde de tutabilecek, istediği zaman paylaşıma açabilecektir. Vaka paylaşımının yanı sıra hekimlerin uygulamada medikal gündemi, kongre ve etkinlikleri takip edebilmesi, sadece hekime özel duyuru, reklam ve kampanyaları izleyebilmesi için de sosyal paylaşım ekranları düşündük. Uygulama da aynı zamanda whatsapp gibi mesajlaşma, grup kurma, arşivleme, vaka arama motoru gibi bölümler de mevcut.

HippocrApp ücretli bir uygulama mıdır? Hekimler uygulamanın içeriğine nasıl katkıda bulunabilecekler?

Hippoccrapp şu anki haliyle ücretsiz bir uygulamadır. Sadece hekimlere açıktır. Hekim olmayanları sisteme dahil etmiyoruz. Onay sürecinden sonra hekimleri kabul ediyoruz. Mail adresi, çalıştığı kurum, referans sistemiyle ve gerektiğinde kayıt olmak isteyen hekimi bizzat arayarak validasyon sürecini tamamlıyoruz. Uygulamamız şu an App Store ve Play Marketlerden indirilebilir durumda. olarak Hekimler zaman içerisinde öneri ekranlarına ihtiyaçlarını ya da olması gerektiğini düşündükleri konuları, duyurularını bizimle paylaşarak uygulamanın içeriğine katkıda bulunabileceklerdir. Önümüzdeki zaman diliminde katkı sağlayan hekimlere farklı ödüllendirme mekanizmaları da düşünüyoruz.

HippocrApp ne tutarda ve nasıl bir yatırım ve nasıl bir hazırlık sürecinin sonucunda meydana geldi?

Hippocrapp yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın ürünü. Kosgeb onaylı, Kocaeli Üniversitesi Teknopark kampüsünde 10 kişilik bir ekibin gece gündüz çalışmasıyla ortaya çıktı. Son bir yılı daha yoğun çalışıldı. Önemli bir maliyeti oldu tabii. Henüz fikir aşamasında projeye dahil olan, maddi manevi destek olan hekim arkadaşlarımız var. İşin önemli bir kısmı da projeye inanan insanların karşılık beklemeksizin sağladıkları destekleri sayesinde gerçekleşti diyebiliriz.

Son olarak eklemek istediklerinizi rica ederiz.

Özetle hekimler arasında tasarladığımız HippocrApp platformu, Türkiye ve Dünyadaki bütün sağlık kurumlarında, sohbet ortamlarında kısıtlı zaman ve yetersiz verilerle yapılan ayaküstü çözümlerin yerini alacak, sisteme verileri sağlıklı girilmiş hasta dosyaları aynı branş hekimleri tarafından izlenebilecek ve geniş katılımlı tartışmalar sağlanabilecektir. Başlangıçta Türkiye de kullanıma sunduğumuz HippocrApp uygulamasının isim ve işlevi bakımından tüm dünya hekimlerinin ilgisini çekeceğini, dünyada en çok kullanılan sağlık inovasyon uygulamalarından biri olacağını düşünüyoruz.