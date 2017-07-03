Bu da benim hikâyem

İnsanların sanat camiasındaki çıkar ve menfaat ilişkilerini değiştirmek isterdim. Bir de her alan da dönen sabit 5 6 kişiden ibaret olmadığımızı göstermek isterdim. Bütün kanallarda yıllardır gördüğümüz dizi sinema oyuncuları ve sunucuların ekrana taşınmasından bir hayli usandık. Yeni yeteneklere şans çok az veriliyor. Üzgünüm ama piyasa ve camia tipik oyuncu ve sunucularla bir döngü içine girmiş.

‘Cimri’ şarkısıyla büyük beğeni toplayan ve adından sıkça söz ettiren güzel ve başarılı Şarkıcı/Sunucu Özlem Demir ile Önce Vatan Gazetesi olarak bir araya geldik. Samimi açıklamalarda bulunan Demir’le sanat ve sanatçıyı konuştuk…

Röportaj: Aziz Karataş

Bize kendinizden bahseder misiniz, Özlem Demir kimdir?

Merhabalar ben Özlem Demir. 05.05.1987 Bakırköy doğumluyum. Aslen Ordu Akkuşlu ’yum. Evli 2 kız çocuğu annesiyim. Plato yüksek meslek yüksekokulu Radyo ve televizyon programcılığı okudum. Sanatla iç içe olmayı seven aktif bir yapıya sahip, çalışmayı seven bir sunucuyum.

Müzik yaşamına nasıl başladınız?

Müzik yaşamım yaptığım TV programlarım devam ederken gelişen bir adımdı. Belki de yeteneklerimi ön plana çıkartmam için fena olmadı…

Sizi müziğe özendiren şeyler nedir?

Sesimin güzel olması aslında beni yönlendirdi. İç sesime de her zaman güvenmişimdir.

İlk albümünüzü çıkartmayı ne zaman ve nasıl düşündünüz? Bunu gerçekleştirmek sizin hayaliniz miydi?

İlk albüm şiir müzik albümüydü. Hocam Murat İnce’nin ve izleyicilerimin, sevenlerimin beni yüreklendirmesi sonucu gelişti. Ve şiir müzik albümü yapıp elimden geldiğince Murat İnce’nin şiirlerini seslendirme fırsatı elde ettim. Bu anlamda şans benden yanaydı.

Aileniz, sizin müzik yolculuğunuzda yer aldı mı? Onların bu konuda size yansıyan fikirlerini öğrenebilir miyiz?

Ailemde Annem her zaman arkamdadır. Fakat Babama sorsanız benim hala sigortalı işte çalışmamı ister. Eşim Ömer Kuş’un desteğini çok gördüm. Ne zaman az biraz gevşek kaldığıma şahit olsa aslan gibi kükrer daha da cesaretlendirir.

Sanatçıların toplumda ki görevleri nelerdir?

Bence sanatçının toplumdaki en önemli görevi örnek rol model olabilmek bende birçok genç kızın rol modeliymişim ne mutlu bana…

Şarkı yazma ritüelinizden bahseder misiniz? Örneğin hangi ortamda, hangi materyallerle, nasıl bir coğrafyada yazmayı tercih ediyorsunuz?

Söz yazmak çok büyük bir yetenek. Bir kere denedim ilk şiir müzik albümüm de bir şiirin sözleri neredeyse bana ait diyebilirim. Sevgili Murat İnce’yle yaptığımız kavuşma düeti hikâye şeklinde bir gece saat 3’te gelecekti evleneceğim adama yazdığım içimden gelen sözcüklerdi. Belki de ona yıllarca içimde sakladığım duygulardı. Ve o adam benim kocam Ömer Kuş. İyi ki sevdiğim adamsın ve biz kavuştuk. Bütün sevdiğine hasret kalanların adına da seslendirdik inşallah herkes sevdiğine kavuşma şansı bulur. Yazma hikâyem budur.

Bir sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

Nacizane Yıldız Tilbe hayranıyım. O yazsın, okusun ben mest olayım. Eskilerden bir de Gökhan Güney var. Çocukluğum onun filmleriyle ve şarkılarıyla geçti. Hemen hepsini ezbere bilirim diyebilirim. Son zamanlar da işini severek yapan bir diğer sanatçı da İrem Derici. Biraz kendime benzetiyorum o da hafif kırık benim gibi. Zaten yarı deli olmazsan yapamazsın bu işi.

Zamanı geçmişe alma imkânınız olsa tekrardan sanatçı olmak ister miydiniz? Neden?

Biraz geç bile başlamışım bu işe diye düşünüyorum. Yaşım 25’di ilk canlı yayınımı yaptığımda 5 sene için de zor piştim. Ben 20 yaşlarında başlamak isterdim 10 yıl içinde yol kat ederdim. Şu an yolun yarısındayım. Yarış büyük yol uzun ve ben artık yorgun…

Sanat dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

İnsanların sanat camiasındaki çıkar ve menfaat ilişkilerini değiştirmek isterdim. Bir de her alan da dönen sabit 5 6 kişiden ibaret olmadığımızı göstermek isterdim. Bütün kanallarda yıllardır gördüğümüz dizi sinema oyuncuları ve sunucuların ekrana taşınmasından bir hayli usandık. Yeni yeteneklere şans çok az veriliyor. Üzgünüm ama piyasa ve camia tipik oyuncu ve sunucularla bir döngü içine girmiş.

Eğer sanatçı olmasaydınız hangi işle meşgul olmak isterdiniz?

Sanatçı olmasaydım psikolog olmak isterdim. Belki okusaydım psikolog olurdum.

Türkiye de sanatçı olmak zor mudur?

Türkiye de ve Avrupa da sanatçı olmak zor maalesef özellikle zaman zaman elim olayların içinde bulunduğumuzda bu olaylardan ilk sanatçılar etkileniyor.

Sahne ve konser çalışmalarınız var mı?

Sahne yapamıyorum. Henüz repertuar anlamında zayıf olduğumu düşünüyorum. Biraz eğitime şan dersine devam edeceğim. Sunum anlamında konserler oluyor tabii. Derneklerin belediyelerin sunucularına iş çıktıkça gitmeye çalışıyorum.

Hedefinizi nasıl daha açık, net ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz?

Hedefim iyi bir spiker olmak aslında. İlerleyen yaşlarda haber sunmayı çok arzu ediyorum. Emellerime ulaştım çok şükür. Bunca zaman ekranlarda pişirerek yeteneklerimi ve bu işe olan aşkımı sürekli gözler önüne sererek yıllardır ekranlardayım.

Hedeflerinize ulaşmanın yaratacağı en büyük etki ne olurdu?

En büyük göstergesi bu elimden gelen daha sağlığın el verdiği sürece bu piyasa da hedefime ulaşana kadar devam edeceğim. Sonrası huzur bende en büyük etkisi tam anlamıyla huzura erişim olur.

Düzenli olarak yaptığınız halde size bir şey katmayan 3 şey nedir?

İnsanlara çabuk inanıp güvenmem bana bir şey katmadı. Biraz gaddar olmam gerekiyor sanırım. Affedersin yediğim kazıkların bana bir etkisi olmadı. Halen herkesi kendim gibi sanmam yani…

Aynı zaman da TV ve radyo programcılığı yapıyorsunuz, bu konu hakkın da neler söylemek istersiniz?

Radyo yayını hiç tecrübe edinmedim. Birçok kere konuk oldum fakat radyo yayını sunmadım. Ben kamera insanıyım. Radyocu arkadaşlarıma saygım sonsuz. Hepsine sevgiler…

Ülkemiz de ki TV ve radyo şiir programlarını yeterli buluyor musunuz?

Ben yaptığım TV programlarında şunu gördüm. Türk toplumu ne yazık ki şiir sevmiyor. Talep yok o yüzden ekranlarda yayınlarda yok reyting var ölçüm sonrası neyin ne kadar sevildiği ortada.

Hepimiz güçlü yorum kimliğinizi biliyoruz. Peki, iyi bir yorumcu olmak şartları nelerdir? Deneyimlerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Ben aslında kendimi o kadar da çok iyi bir yorumcu olarak görmüyorum. Bunun için her geçen gün biraz daha kendimi geliştirme cabasındayım. Kendimi şu an da yolun çok başında görüyorum. Okuya okuya, dinleye dinleye örnek ala ala tecrübe edinirsin. İlham almasını bilmek lazım. İyi bir yorumcu olacağımı da çok yakın zaman da herkese ispat edeceğim.

Gelecek ile ilgili projelerinizden söz eder misiniz? Bundan sonra ki hedefleriniz neler?

Aslında bundan sonraki hedefim sadece insan olmayı başarabilmekte. Her zaman olmaya çalıştığım gibi. Yarının ne getireceğini bilmeden yaşıyoruz nasip. TV programına devam elbette. Keşfedebileceğime inancım sonsuz.

Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı, az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak istersiniz?

Çok şeye sahip olmadım. Hiç istemedim. Çünkü yeteri kadar sayılı dostum olsun güvenebileceğim bir iki insan olsun yeter bana. Bir de karşılıksız beni seven izleyicim mutluluğum eşim çocuklarım ve ailemle olsun tamam. Zaten daha ne isteyebilirim ki. Bir de beni bilen bilir ben az şeyle mutlu olabilen bir insanım. Allah da o yüzden kalbime göre veriyor çok şükür.

Bu sektörde kadın müzisyen olarak edindiğiniz en büyük tecrübe nedir?

Bayan sunucu olsun şarkıcı olsun göze hitap ettiğinden hayata bir sıfır öndedir. Fakat kadını bir sex objesi gibi görmemek lazım. Kadına saygı duymak lazım.

Yeni albüm çalışmalarınız var mı?

Yeni şarkılar var. Arkadaşlarım ve eşimin ısrarları sonucu bir iki şarkı daha yapacağım.

Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Son olarak sana çok teşekkür ederim sevgili Aziz. Bir dinleyicim ve izleyicimin benimle bu samimi dolu röportajı gerçekleştirdiği için ben çok mutlu oldum. İnan değişik duygular yaşadım sağ ol. Samimiyetine inandığım için samimice yanıtladım. İnşallah hoşuna gitmiştir. Senin nezdinde de tüm sevenlerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Herkesin ömrünün gönlüne göre münasip olmasını diliyorum. Sağlıcakla kalın, teşekkürler…

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…