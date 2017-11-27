Bomba Egolar Gün Yüzüne Çıkıyor

Büyük Finale AZ KALDI !

Herkesin tanıyıp bildiği bir ünlünün hikayesinden alıntı yapılarak hazırlanan bu müzikal oyun tüm oyunların aksine tiyatro sahnesinde değil ilk defa bir clup de gösterimi yapılacak. Daha da şaşırtıcı olanı ilk defa bir oyunda cinevizyon ile ünlü sanatçılarla bağlantı kurulacak…

Bizlere birçok ilki gösterecek oyun için sizde yerinizi alın…

"EGON TAVAN BATSIN HAVAN” Müzikali 01 ARALIK 2017 Cuma günü saat 20:30 da ilk gösterime başlayacak. Her Çarşamba ve Cuma 20:30’da sahne alacak olan Müzikal Komedi, pazar günleri de 18:00’de özel matine ile kapılarını öğrenci ve kadınlara açacak.

Müzikale sayılı günler kala oyuncularla provalarında bir araya gelerek sizler için ön bilgi topladık.

“Enteresan bir müzikale hazır olun”

Bizim camia ile ilgili enteresan bir clup komedisi yaptık diyen müzikalin senaristi sanatçı Faruk K, “Tuğba Özay, Rüzgar Erkoçlar, Tuna Arman, Oya İnci, Vural Buldu, Kalust Şalcıoğlu, Velet Dada ve Didem Sökmen’e görüntüleri ile Yonca Evcimik, Yavuz Seçkin, Kuşum Aydın, İrfan Kargı, Umut Oğuz, Fehmi Dalsaldı, Murat Övünç ve Şahangiller eşlik ettiği muhteşem bir müzikalle sevenlerimizin karşısındayız. Bu oyun benim yaklaşık iki yıldır üzerine düşündüğüm bir müzikaldi ve yazıp bitirdiğimde bu ekipte olmasını istediğim arkadaşlarıma oyunu gösterdim ve sağ olsunlar her biri çok beğendi ve şimdi tiyatro severlerle buluşturacağız. Oyunda kostüm dekorda Serdar Ener, müzik direktörlüğünde Serkan Balkan, reji yönetmenliğinde ise Kenan Öztürk bulunuyor. Yapımcılığını CLUB XLARGE üstlendiği müzikalde, harika görseller ise Şenel Aldı imzası var” dedi.

“Ünlünün gerçek hikayesi”

“Bu tam da bir çılgın pavyon komedisi Elif’ciğim” diyen Faruk K, “Tuğba Özay'ın oynadığı ‘Mandalina’ karakteri çok ünlü bir sanatçı arkadaşımızın hikayesi ama onun ismini açıklayamam. O bende bir sır. Hepinizin tanıdığı biri işte o kişinin hayatı bana ilham verdi” şeklinde konuştu.

Peki oyun severler neler bulacaklar bu oyunda?

Dediğim gibi seyircilerimiz kendilerini hem sinema da hem tiyatro da hem de bir disko da tiyatro atmosferi içerisinde farklı bir deneyimde bulacak. Çılgın komedi olan bu oyunun, çok interaktif şovları, kostümleri ve dekorlarıyla da inanılmaz göz doldurucu olduğunu görecekler. İnternet fenomenlerinin dünyası, sanat camiasının çıkmazları, ünlülerin egoları; o egolarının insanların hayatlarına verdiği zararlar, bu zararların da trajikomedisi bu oyuna var. Hepsini görecekler…

“Egosu olanlar kızacaklar”

“Bu oyun bazı ünlü dostlarımı gülüp eğlendirecekken, bir kısım çok kızacak bana” diyen Faruk K, Biz gerçeklerden bahsediyoruz Elif’ciğim, bazen gerçekler insanları kızdırabilir. Herkes karakterlerine o kadar çok yakıştı ki yazdıklarımı birebir görmeye başladım bu da bana çok mutluluk veriyor. İnşallah seyirci de beğenir” diyerek sözlerini bitirdi.

“Clup starıyım”

‘Eyvah Karım’ oyunuyla birlikte yine başrol üstlenen şarkıcı, oyuncu, manken Tuğba Özay, “Faruk K benim çok eski bir dostum ve çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Faruk bana bu projeyi ilk getirdiğinde ‘Tuğbacığım, ikimiz bir clup’ün starıyız” dedi. Çok yabancısı olmadığım bir karakter olduğunu düşündüm. Daha sonra böyle starların ya da star olduğunu zannedenlerin egolarını anlatan kulis arkalarındaki dönen oyunları da işliyoruz. Ki bunlar sadece starların değil menajerinden tutun da mekanların garsonlarına kadar her şey var bu oyunda diyebilirim.

Oyundaki şarkı size ait sanırım. Yani oyunun hem isim anası hem de şarkı rehberisiniz diyebilir miyiz?

Evet Elif, yazdığım şarkı sözüydü ‘Egon Tavan Batsın Havan’ ve önümüzdeki yıl single olarak çıkarmayı planlıyordum. Sonra bu oyun gelince çok uyacağını düşündüm ve Faruk’a “elimde böyle bir şarkı sözü var” dedim ve stüdyoya girdik. Şarkımızı birlikte söyledik, oyunumuza ekledik. Biz hepimiz çok eğlendik. Umarım seyirci de ağlayarak ayrılacak, Ama Gülmekten…

Oyunun yönetmeni sizsiniz onunla ilgili önecelikli olarak neler söyleyeceksiniz?

Bu zamana kadar yönetmen yardımcısı olarak karşımızda olan Tuna Arman bu müzikalin yönetmenliğini üstlendi. Ve muhteşem ekibini oluşturarak şunları söyledi; 32 yıllık meslek hayatımda ilk kez yönetmenlik yaparak sevenlerimin karşısına çıkıyorum. Çünkü Faruk’u kıramadım ve çok güzel bir ekip oluştu. Sizlerin de gördüğü gibi provalarımız hala devam ediyor. Biz bu zamana kadar hiç denenmemiş bir şeyi deniyoruz her oyunumuzda bir ünlü arkadaşımız bize eşlik edecek ve LED ekranda onu yansıtacağız. Hem clup ortamında bir müzikal sergiliyoruz. Çok şey var Elif’ciğim. Sürprizlerle dolu bir oyun diyebilirim.

Tuna Hanım merak ediyorum ego yapan ünlülerin geri dönüşleri nasıl olur?

Ayol derler ki, “Kimi diyor acaba? Aa bu beni diyor!” derler mi sence de Elif? Hiç sanmıyorum. “Biz de yok yaa” derler gibi de geliyor bana… Aslında bir ünlünün egosunun olması normal. Hepimiz insanız, hepimizin bir şekilde egoları vardır. Burada ego dediğimiz bazen bu renkli dünya içerisinde sahnede gördüğümüz insanların bir de içi yüzlerinin olduğudur. Makyajlarını sildikten sonraları var. Biz bundan sonralarını gösteriyoruz yani o ışıklar söndüğü anda sade bir yüz çıkıyor “o sade nedir?” İşte onu göreceğiz…

“Bazı şeyleri gördüğümü zannediyorum”

Derya Baykal’ın da ablası olan duayen oyuncu Oya İnci, “Elif’ciğim ben devlet tiyatrosu oyuncusu olduğum için bu oyun bana çok değişik ve eğlenceli geldi. Hem müzikli hem medyatik hem böyle danslı hem de clup de. Benim bu oyunda değişik de bir rolüm var. Bir “kahini” oynuyorum. Aslında oyun benimle başlıyor, benimle bitiyor diyebilirim” dedi.

Her şey çok doğal ve olduğu gibi yansıtılıyorsa. O zaman bu tarz ortamlarda argo tabirlerde yer alıyordur diye düşünüyorum. Bu konuda yaş sınırlaması var mı?

Bir yaş sınırlamamız yok. Zaten gösterimler XLarge Clup’te sahnelenecek. Seyirciler bunu bilerek gelecektir diye düşünüyorum. Gençler böyle şeyleri doğal buluyor, böyle bir oyunda argo tabirler olmazsa doğru olmaz sanki… Açıkçası üstü kapalı geçiyoruz. Amiyane kullanılmıyor, oyunun gerektiği kadar olduğunu izleyenler de görecektir. Ben tepki geleceğini sanmıyorum.

“Tiyatro çok farklı”

En son lise yıllarında “Töre” adlı bir oyunda oynadığını söyleyen oyuncu Rüzgar Erkoçlar, “Tiyatro oyunculuğu ile sinema oyunculuğu çok farklı. Kamera karşısında minimal oynaman yetiyorken sahne senden büyük oynamanı istiyor. Bu yüzden ilk başlarda biraz çekindim diyebilirim ama sağ olsunlar başta yönetmenimiz Tuna Abla ve tüm oyuncular adapte sürecimi çabuk atlatmamı sağladılar. Muhteşem bir kadro var ve gelen herkesin bayılacağına eminim” dedi.

Şimdiler de DJ performanslarınız çok başarılı bulunuyor. Oyunda da DJ’lik mi yapıyorsunuz?

Evet DJ’lik ama daha farklı amacı olan bir DJ. Büyük patlamalar yapacak bir DJ diyebilirim. Bizler izleyicilerimize günümüzden bir sahne sunuyoruz. Çok eğlenileceğine inanıyorum. Son zamanlarda gerçekten artık gülmeye ihtiyacımız var. Herkese iyi gelecek. Çok da açıklamayalım merakı kaçmasın.

“Mutluyum, eğleniyorum”

Bu müzikal de karşımıza çıkan yılların oyuncusu Vural Buldu, “Elif’ciğim beni bu oyun kadrosuna sevgili Tuna Arman davet etti. Tuna benim çok eski arkadaşım birçok oyunda da kendisiyle başrol paylaşmıştık. Dediğim gibi Tuna’ya “hayır” demem mümkün değil. Geldim, oynuyorum. Mutluyum, eğleniyorum.

Müzikaliniz clup de oynanan bir oyun olduğu için sizce gişe sıkıntısı olur mu?

Bence seyirciye ulaşacak. Çünkü çok eğlenceli bir oyun. Bizim asıl amacımız da zaten eğlendirmek. Burada mesaj verme derdinde değiliz. İnsanların bu kadar üzgün oldukları bir ülke ortamında insanlarımızın eğlenmeye ve gülmeye ihtiyaçları var. Biz de onu başarmaya çalışacağız ve başaracağız da bu oyun bence bunu yerine getirecek.

Şimdiden tüm müzikal komedi severler hazır olsun, bu oyun önümüzdeki dönemde çok konuşulacak. Bu muhteşem müzikal komedinin ardından Club XLARGE sabahın ilk saatlerine kadar yine doludizgin sınır tanımayan eğlencelerine tam gaz devam edecek.

Röportaj: Elif Günay

Fotoğraflar: Zeynep Aydın