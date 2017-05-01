BİRTEK ANNEM OLSUN BANA BİRŞEY OLMAZ Mariam Mahmoudi

Sevgili Mariam öncelikle bu değerli vaktini bana ayırdığın için çok teşekkür ederim

MURAT GÜNHAN; Aslen nerelisin?

MARİAM MAHMOUDİ; Aslımız İran. İranlıyız.

GÜNHAN; Ailen Türkiyede mi yaşıyor?

MAHMOUDİ; Evet. Annem babam abim tüm ailem burda yaşıyoruz

GÜNHAN; Mankenlik mesleğini kaç yıldır yapıyorsun?

MAHMOUDİ; 17 yaşından beri yapıyorum. Yani şuan altıncı yılındayım. Podyumda yürümek ve üzerimdeki kıyafetleri sergilemek bana enerji veriyor diyebilirim.

GÜNHAN; Neden manken olmak istedin?

MAHMOUDİ; Aslında bu tesadüfen gelişen bişeydi. Tüm genç kızlar manken olma hayalini kurar. Bende çok hevesliydim karşıma fırsat çıkınca değerlendirdim. Aslında hiçbirşey tesadüf değildir. Bu işi yapmak ve sürdürmek mankenliği sevmemede sebep olmuştur.

GÜNHAN; Mankenlik dışında başka bir iş ile uğraşıyor musun?

MAHMOUDİ; Evet oyunculuk eğitimi aldım bir kaç projede yer aldım. Aynı zamanda tercümanlık da yapıyorum ve bir de profesyonel makyaj eğitimi aldım ilerde bu konuda bişeyler yapabilirim. Tüm defilelerde ve çekimlerde makyajımı kendim yaparım ve model arkadaşlarımada bu konuda yardımcı olurum. Makyaj yapmak bir sanattır. Şu an hobi olarak yapsamda ilerideki asıl mesleğim makyözlüktür. Yakında zaten bu konu ile ilgili çalışmalarımı göreceksiniz. Süprizlerle dolu bir yıl olacak.

GÜNHAN; Yeni manken olmak isteyen arkadaşlara önerilerin nedir?

MAHMOUDİ; Öncelikle eğitim almaları şart. Daha sonra ilk adımlarını atıcakları menejer veya ajansı iyi seçmeliler. Çok fazla mankenlik ajansı olduğundan iyi bir araştırma yapmalarını öneririm. Mankenliği geçici bir iş olarak görmeleri gerekiyor. Bu işi yaparken kesinlikle avantajlarından faydalanıp gelecekle ilgili plan yapmaları şart. Mümkünse mankenlik mesleğinin dışında kendilerini bir dalda yetiştirip adıl mesleklerini belirlemeleri gerekiyor.

GÜNHAN; Her uzun boylu manken olabilir mi?

MAHMOUDİ; Kesinlikle hayır. Ben zaten uzun boylu falanda değilim :) 1.74 boyum podyum mankenliği için bana kalırsa yetersiz fakat sanırım bu birazda sempatik olmakla ilgili podyumda yürürken kendine baktırabiliyorsan kıyafeti taşıyabiliyorsan sorun kalmıyor. Boyu 15 cm uzatan topuklular var sonucta :) Müzik kulağıda çok önemli. Müzik ile yürüdüğümüz için her attığımız adımın müzik eşliğinde hakkını vermek gerekiyor.

GÜNHAN; Türkiye’de mankenlik mesleğini nasıl değerlendiriyorsun?

MAHMOUDİ; Bu konuda çok yetersiz kalıyoruz bence. Ve benim çalışmalarım var 1 yıl içerisinde bu konuyla alakalı işler yapacağız. Türkiye’de mankenlik mesleği tekrar anlam kazanacak. Çok iddalıyım bu konuda..

GÜNHAN; Dünya modacılarından kimin defilesine çıkmak isterdin?

MAHMOUDİ; Ben aslında en çok Victoria Secret defilesine çıkmak isterdim:) Kücükken en büyük hayalimdi

GÜNHAN; Manken olmasaydın ne meslek sahibi olurdun?

MAHMOUDİ; Senin gibi modacı olurdum sanırım. Giyinmeyi çok sevdiğim ve yakın çevreme de bu konuda yardımcı olduğumdan iyi bir gözlemciyimdir. Her zaman dediğim gibi hangi meslek grubunu seçerseniz eğitim şart.

GÜNHAN; Herhangi bir sinema vb. projesinde yeraldın mı?

MAHMOUDİ; Evet korku filminde oynamıştım yeni bir proje. Ve bir kaç dizide kısa rollerim oldu. Haziranda yeni bir sinema projesine başlıyoruz, dev bir kadro ile bu da süpriz olsun yakında afişlerini heryerde göreceksiniz.

GÜNHAN; Eğer bir film teklifi gelseydi hangi rolü oynamak isterdin?

MAHMOUDİ; Dönem dizisinde oynamak isterdim :) Kendimi o tip rollere daha yakın buluyorum. Kostümler ve senarya çok ilgimi çekiyor.

GÜNHAN; İlerideki hedeflerin neler?

MAHMOUDİ; İşle ilgili hedeflerim var sürpriz olsun:) Hedeflerim kısa sürede gerçekleşmese de bir şekilde gerçekleştiriyorum. Projelerimden fazla bahsetmek istemiyorum. Nazara çok inanırım. Herşey rayına oturunca açıklamayı tercih ediyorum.

GÜNHAN; Hayallerinin peşinden koşar mısın?

MAHMOUDİ; Çok fazla hırslı değilimdir genellikle hayallerim küçüktür. Ve genelliklede ben peşinden koşmasamda gerçekleşirler.

GÜNHAN; Ev işleri ile aran nasıl?

MAHMOUDİ; Hiç aram yoktur:) Hiç sevmem, ama temizliğe ve düzene çok önem veririm.

GÜNHAN; Yemek yapmayı biliyor musun?

MAHMOUDİ; Biliyorum güzelde yapabiliyorum. Ama yapmıyorum. Dışarda yemeği seviyorum pek fazla evcil değilim.

GÜNHAN; Aşk mı? Mantık mı?

MAHMOUDİ; Tek kelime ile AŞK

GÜNHAN; Spor yapıyor musun?

MAHMOUDİ; Spor hiç yapmıyorum. Vücudumun genetik özelliğinden dolayı spor yapıyormuş gibi görünüyorum ve bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Ne kadar yesemde 34-36 bedenden yukarı çıkmıyorum.

GÜNHAN; Kullandığın güzellik bakım ürünleri var mı?

MAHMOUDİ; Güzelliğime ve cildime çok önem veririm. Kullandığım bakım ürünleri çok önemlidir. Bedenimin her bölgesinin ayrı ayrı kremleri vardır. Daha çok genç olduğum için ilerideki yıllarımı düşünerek vücuduma önem veriyorum. Göz önünde olmanın da büyük etkisi var. Bizler bakımlı olmak zorundayız.

GÜNHAN; Arkadaş seçimlerini neye göre yapıyorsun?

MAHMOUDİ; Ben yargılamam kimseyi. Herkesi olduğu gibi severim. İçinde fesatlık kıskançlık olmayan her türden insanla arkadaş olabilirim.

GÜNHAN; Aile senin için ne ifade ediyor?

MAHMOUDİ; Aile temeldir. Temel sağlamsa binaya bişey olmaz derler. Benim içinde aile annem demek. Bir tek annem olsun bana birşey olmaz.