Birsun ile ‘Kırmızı Single’a dair...

Röportaj: Cengizhan Kaya

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

İstanbul doğumlu mübadil (göçmen) bir ailenin kızıyım okul hayatım boyunca müzikle uğraştım yaklaşık 12 senedir profesyonel olarak müzikle uğraşıyorum 500 ü aşkın yunanca repertuarımın yanı sıra Türkçe pop güncel şarkılar la başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinde performanslarım oldu oldukça hiperaktif bir insanım Çocukluk yaşlarımda ailemin da desteği ile müziğe yönlendirildim müzik le büyüdüm diyebiliriz

Neden Müzik?

Aslında ilk soruda kendimden bahsederken de sıkça müzik dedim bilmem belki de müzikle büyüdüm kendimi en iyi ifade edebildiğim şey müzik yapmak:)

Örnek aldığınız isimler var mı?

Beğendiğim bir çok sanatçı var yeni nesil arkadaşlarımı çok yetenekli buluyorum çok güzel projeler yapılıyor ama hayranlık derseniz ülkemizde Ajda Pekkan ve Tarkan gerçek starlar

Müzik dışında yapmak istediğiniz bir çalışma var mı?

Hiç düşünmedim şimdiye kadar ama insan en iyi yapabildiği işi yapmalı

Mesleğinizde bir rekabet baskısı /etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyor sanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğinize olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Rakip veya rekabet olarak görmüyorum herkesin kendine has bir rengi bir tarzı bir enerjisi vardır yeni çıkan güzel şarkılar sesler projeler duydukça hoşuma gidiyor herhangi bir kıyaslama yapmıyorum

Müzik dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Ye kürküm ye cileri değiştirmek isterdim.

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için konservatuar mezunu olmak gerekli midir?

Kesinlikle eğitim şart ama sadece eğitimle olmuyor belirli bir yetenek yoksa nafile bu işin % 30 eğitim diyebiliriz sahne ışık enerji insanlarla iletişimin de en az müzik kadar önemli

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Kendimde değiştirmek istediğim biraz tez canlıyım aşırı bir panik modum var ve bu çoğu zaman beni yoruyor herhalde bunu değiştirmek isterdim

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Daha çok internet üzerinden her şeyi takip ediyorum gündem programlar kitaplar albümler iletişim olarak da internet süper rahatlık sağladı işlerimizde bile yurtdışı her türlü görüşmeyi yazışmayı online yürütebiliyoruz

Müzikle ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Kırmızı yeni çıktı şimdi onun pr çalışmaları devam ediyor öte yandan güzel bir albüm geliyor ve sahne programlarımız oldukça yoğun haftadaki gün sayısı yetmiyor diyebilirim :)

Kırmızı Single çalışmanızdan bahseder misiniz?

Kırmızı ilk göz ağrım ilk duyduğumda çok beğenmiştim daha sonra eklendi aslında listeme ama ilk olarak onu çıkartmak istedim bestesi buzuki Orhan Osman’a ait sözleri Erdal Kılıç ve yunanca sözleri de Theofanis Mavrakise ait aranjesi Ali Tolga Demirtaş . gitarları Erdem Sökmen ritimleri Mehmet Akatay a ait trompet ve kemanları camille roy bass Umutsel Buzuki , elektro gitarları Buzuki Orhan klavyeleri Ali Tolga Demirtaş ustalar çaldı vokal koçluğunu sevgili Murat Aziret yaptı single ın prodüktörlüğünü Erdal Kılıç yaptı single 3 adım müzikten ocak ayında da tüm dijital platformlarda satışta bol bol dinlenmeyi bekliyor.

Rum müziğini Türkiye’de nasıl değerlendirirsiniz?

İçinde büyük bir tarihi ve kültürü barındıran asla ölmeyecek şuanda halen üzerinde yaşadığımız toprakların müziği bize miras

Türkiye’de müzik dünyasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Biraz kalıplarımız var sanki şu şarkı hit olur bunu söyle yaparsak tutar diye birbirine benzer birbirinin tekrarı çok iş çıkıyor bu bana el âlem ne der mantığı geliyor kalıpsız tutan işler de var tabi çok başarılı projeler var dinleyiciler hemen fark ediyor.

Çok yakında bir de albüm çalışmamız var bize o çalışmadan da bahseder misiniz?

Albüm 9 şarkıdan oluşacak içinde yine bol haraketli neşeli şarkılar var ama içinde güvendiğim sağlam slow şarkılara da yer verdik sürpriz isimler de yer alacak heyecanlandırayım bir sonraki röportajda anlatayım detayları

İyi şarkıcılığı nasıl tarif edersiniz?

Gerçekten özverisi çok bütün hayatınızı adamanız gerekiyor hala şan ve solfej dersleri alıyorum hayatımı o iki buçuk saatlik performansa göre yaşıyorum yani benim için iyiye yaklaşmak çalışmak ,çalışmak ,çalışmak!!!

Sahne çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Kış sezonu boyunca İstanbul’un gözde mekanları arasında olan Ela Maçka da sahne alıyorum 6 kişiden oluşan ekibim le birlikte hem eğleniyoruz hem eğlendiriyoruz bol bol sirtaki ve zeybek yapılan tabak kırılan sıcak bir mekan haftanın 3 günü çarşamba cuma cumartesi ordayız extralarımız da devam ediyor gecen hafta Kartepe’de güzel bir gecedeydik

Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu aralar sadece uyumaya vakit buluyorum ama genelde spor yapmayı acık havada/sahilde yürüyüş yapmayı çok severim

Hayatımın kitabı filmi diyebileceğiniz bir kitap film var mı?

Hım Kürk Mantolu Madonna sanırım çok etkilemişti beni film ise yönetmenliğini Roman Polanski’nin yaptığı Piyanist filmi yüz kere bin kere izler her seferinde duygulanırım

Kırmızı türk-spiker dünyası hakkında neler söylersiniz?

Başta bu işin eğitimini almış gerçek yazarlardan gazetecilerden oluşan reklam ve maddi çıkar gözetmeksiniz yeni yetişten insanlara destek olan başarılı bir platform . Başta size ve tüm Kırmızı Türk ailesine güzel röportajlar ve keyifli sohbet ve fotoğraf çekimleri için teşekkür ederim.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Kendimi daha merdivenin başında bir iki adım atmış ama uzun ve doğru bir yolda görüyorum çok memnun ve heyecanlayım ilerde ruhumdaki çocukla birlikte yine içimdeki bu heyecan ve enerjiyle görmek istiyorum ;)

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Son olarak size bu keyifli röportaj için çok teşekkür ediyorum dinleyenlerime de ne kadar sevildiğimi Kırmızı şarkımda hissettirdiler onlara kocaman sevgiler teşekkürler.