Bir erkeğin "Kan Kırmızı"sı

Taha Bey merhaba, nasılsınız?

Teşekkür ederim bomba gibiyim şu sıralar, umarım sizlerde iyisinizdir.

Sosyal Medya fenomeni Taha Özer çıkardığı “Kan Kırmızı” teklisi ile büyük ilgi topluyor.

Geçtiğimiz hafta yepyeni bir şarkı olan Kan Kırmızı'yla karşımıza çıktınız. Nerden çıktı bir single çıkarmak?

Uzun zamandır eğlence sektöründe gerek Türkiye'nin önde gerek kulüplerinde gerek ise sahillerinde “happy hours” adını verdiğimiz eğlence saatlerinde sıkça partiler düzenliyor, Rich Party adını verdiğim concept organizasyonlar ile 'zengin parti' kültürünü icra ediyorum. Tüm bunları yapar iken hem gerektiği kadar ulaşılabilir ancak bazen de fark yaratmanın bir o kadar tuzlu ve zor olduğu geceler düzenliyoruz. İşte tam bu sırada binlerce kişinin müzik zevkine hitap edebilmek ve gelen tüm msafirlerin beğenisini toplamak için dünya ve Türkiye listelerini yakından takip etmek zorunda idim. Tüm bu olan biten esnasında neredeyse tanıdığım ve güvendiğim tüm dostlarım bir proje ile bu yeteneğimi öne çıkarmamı ve farkımı daha geniş kitlelere anlatmam gerektiğini bana önerdiler. E bende boş değildim, içimde büyük bir istek vardı . Gel gelelim yeni bebeğimiz dünyaya geldi. 1 haftada 5 milyon oldu.

Müzik eğitimi almadığın halde böyle bir işe girişmekten korkmadınız mı?

Şişli terakki konservatuarında uzun süre piyano ve şan dersleri aldım. Uzunca yıllar seçmeli derslerim hep müzik oldu. Hep en son playlistler telefonumda en iyi Dj'ler arkadaşım oldu. Aslında tam da içinden geliyorum.

Şarkı için neden “Kan kırmızı” ismini tercih ettiniz? Bir hikayesi var mı?

Şarkı arama sürecine girdim, gezdim; baktım. Kimi zaman sevdim ama emin olamadım. Ve bir gün aranjörüm ve değerli dostum iyi bir radyonun koordinasyonundan ve tüm süreçlerinden sorumlu değerli arkadaşım Kaan Gökman'ın stüdyosuna gittim. Menajerim ve ekibimle aynı anda evet bu dedik. İlk defa bir odadaki üç başka zevkte insan “Kan Kırmızı”ya evet demiş olduk. Şarkının sözleri ve melodisi anlattığı hikaye beni anlatıyordu aslında. Yıllarca çok duygusal olup sonradan bambaşka bir noktaya getiren hayat şimdilerde yeniden sevmeyi özlemeyi yeniden istetiyordu bana. Şarkının tüm sözleri çok vurucu ve anlamlı bana göre ama Kan Kırmızı tam da benlik ve gayet iddialı.

Şarkıda kimlerin emeği var?

Başta aranjörüm Kaan Gökman'ın . Klip Yönetmenim Gülşen Aybaba'nın ve ekibinin. Asistanım Çağrı Coşkun'un . Görüntü yönetmenim Veli Kuzlu'nun. Radyo Danışmanım Emel Yalçın'ın ve ekibinin. Kendi menajerim Alper Karavar'ın ve ekibimizin. Müzik Şirketimin değerli ekibi Ferhat Erzurum ve ekibinin. Vokal Koçum Fatih Ertür'ün. Daha çok emeği geçen var aslında. Şarkımın Sözü Nehir Kıyıcı 'ya Müziği ise Bertan Asllani' ye ait.

Şarkının çok etkileyici hikayeli bir klibi var. Klipte kıskançlık uğruna seni zehirleyen sonra da tutuklanan bir kadının hikayesini de görüyoruz. Buradan hayatında kıskançlığa yer yok sonucunu çıkarabilir miyiz?

Tam olarak anlatmak istediğimiz hayatta verilmek istenen zararları ve asıl art niyetleri aslında birçok zaman fark ederiz. Ama fark etmiyor gibi yaparız. Son noktada patlak verebilir. İşte o an bu art niyeti besleyen kişi daha büyük zarar görüyor konumda olur. Gerçekte de benim hayatıma uyan bir hikaye Gülşen Aybaba muhteşem bir yönetmen buna inandım ve şapka çıkardım. Özellikle gün içeresinde çekilecek sahneler birbiri ile alakasız zamanlarda çekilmesi beni bile “noluyoruz” noktasına getirdi. En son bir baktık kısa bir film var ortada.

Peki, klibinizin gerçek hayatınızdan yansıması olma durumu var mı?

Kesinlikle var. Kazanan ben oldum çoğu zaman klipte de bu var.

Klip çekiminde başınıza komik ya da talihsiz bir olay geldi mi?

Klibin ana karakteri ile çorba içerken balık çorbası içtiğimizi anlayıp midemiz bulandı. Aynı anda ve aynı saniye bunu yaşamamız komik bulundu. Sanat Yönetmenimiz Şebnem Hanım gün boyu her çekilecek alana objeleri itina ile yerleştirdi ve kısım kısım ona biz yardım ettik. Çok keyifli bir gündü hiç yorulmadım. İş benim işim idi. O klip iyi olmak zorunda idi bana göre. Ekibimiz muhteşemdi Elif Hanım.

Klip demişken en çok konuşulan tarafı Miss Summer Brezilya Kraliçesi Iza Rios'u Türkiye'ye getirmeniz oldu. Nasıl oldu o süreç, anlaşabildiniz mi?

Instagram’da rastladım ve çok beğendim. Klip sırasında anladım ki oda beni hoş buldu. Instagram’dan hiç yapmadığım bir şeyi yapıp biraz dil döktüm. İstanbul’u merak etmesi avantajım oldu aslında. İkimizde iyi derece İngilizce biliyorduk ama lisan bilmesek de anlaşabilirdik.

Şimdi de herkesin aklına şu soru geliyor; bundan sonra hangi dünya güzellerini yarıştıracaksınız klibinizde?

Sürprizlere hazır olalım. Her an her şey olabilir. Dünyaca ünlü bir şarkıcı veya Melek kızlardan biri bile olabilir. Deliyim her şeyi yapabilirim. Yaptıklarımdan keyif alıyorum. Klibi izlerken keyif aldığım anlaşılabiliyor zaten.

Kırmızı giymeyi seviyor musunuz?

Aslında çok kırmızı kıyafetim yoktu. Birden bire doldu. “Kan Kırmızı” için styling için çok değerli bir isim Erkan Altunay ile çalıştım. Klipte dünya markaları ve ünlü tasarımcıların son trend parça ürünlerini bizim için hazırladı. Tek tek prova sırasında ve klip sırasında çoraplarımdan kol kıvırma detayıma kadar adım başı işinin hakkını verdi. Ekibimde çok profesyonel idi. Kırmızıyı daha çok kapak çekimlerinde sevgili moda fotoğrafçım Şenel Aldı ile kullandık. Bu aşamalarda Kendi menajerlik şirketimin ortaklarından Gökhan Okay 'da bana sağlam fikirler verdi.

Nasıl geçiyor yaz günleriniz demeyeceğim çünkü hemen hemen her gün insanları deli gibi eğlendiriyorsunuz. Memnun musunuz?

Çok memnunum hiç yorulmuyorum çünkü. Tam yorgun iken yan arabadan “Taha Abi akşam sendeyiz” diyen bir ses ve buna benzer bir akış yaşıyorum. İnsan o saniye 4 saat daha uyumuş gibi. Havalimanı CIP personeli ile arkadaş olduk. Nasıl kahve içtiğimi bile biliyorlar. Kimlik uzatıyorum gülümsüyorlar bana. Her check in çalışanı belki 30 defa boarding öncesi check in yapmış bana.

Her gittiğiniz kulübün tıklım tıklım dolu olduğunu duyuyoruz. Ne çalıyorsunuz, niye herkes sizi dinlemek için akın ediyor?

En yeni, en hit bazen ise en geleneksel eski ve değerli ne var ise. Şu dönemde Hande Yener, Demet Akalın ve Gülşen bir şeyler çıkarsın diye bekliyoruz. En çok bu isimler tercih ediliyor. Tarkan'ın da yeni şarkısı çok seviliyor. Tüm bunlara ek olarak dünya listelerini ve dünyada en çok sevilenleri de bir o kadar takip ediyorum. Mikrofondan da konuşmalarım samimi enerjik ve pozitif sanırım bunlardan dolayı hep çakılıyız. Pardon full'uz . :)

Aynı zamanda ciddi anlamda geliri olan milyarder çocuğuyum diyor musunuz?

Para konuşmayı sevmem konuşturmayı seviyorum ben Elif Hanım. Yeri gelince harcıyoruz bitiyor. Hepsi bu.

İş ve özel hayatını birbirinden ayrı tuttuğunu söylüyorsunuz. Peki, hangisi sizin için ön planda?

Şu sıralar yaptığım işler ve özel hayatımın hareketliliği çok ayrı biraz daha az yansıyor. Daha da hızlı yaşıyorum ama olması gerektiği kadarı gözüküyor.

Eğer dünyada bütün işler yasal olsaydı hangi işle uğraşırdınız?

Banka soyabilirdim :) Yasakları çok seviyorum ama gel gör ki hiç delmiyorum.

Aslında dışarıdan bakıldığında her şeye sahip görünüyorsunuz. Peki, sizin de yaşayamadığınız için pişmanlık duyduğunuz bir şey var mı?

Vallahi ben aslında bu güne kadar çok az kez bir şeyi kıskandım. Parmakla sayılır. Örneğin geçen gün Adriana Lima Bodrum’dan bir kardeşimiz ile çıktığında “yahu bu ben olabilmişim” dedim. Sonrada çok şaşırdım huyum değil. Kimseye bakıp ah vah demek. Zaten sahibim yaşıyorum. Eksikliğini hissettiğim bir aile sevgisi var şu sıralar. Ondada ben yaptım ben ettim. Sevgimiz sonsuz.

Nasıl bir çocuktunuz? Öğrencilik hayatınız nasıl geçti biraz bahseder misiniz?

Değim yerinde ise bela bir çocuktum. Lise sonda bir kıza aşık olup içime kapandım. Birden asosyalleştim. Toplam 1 yıl sürdü ve sonra deli hırsı yapıp birden spor alışveriş futbol o bu derken bambaşka biri oldum. Aşık olduğum kız geldi ama bu kez ben istemedim. Üstelik istemez iken hala aşıktım. “Hayır” deyip sonra anneme sarılıp ağladım. Annem: “neden ağladın” dediğinde “derslerim kötü çok üstüme geliyorsunuz” dedim.

Ulaşamadığın biri ile tanışıp sohbet etme şansınız olsa bu kim olurdu?

Öle bir şeyim yok ki benim! Tüm insanlar et ve kemik.

Hayranı olduğunuz biri var mı?

Messi, Ronaldo ama hayran demeyelim cool buluyorum kariyerlerini ilham alıyorum diyelim. Hayran nedir beni onu da anlamıyorum. Yahu seviyorsun ya da sevmiyorsun işte :)

İleride biriyle düet yapmayı düşünür müsünüz? Bu kişinin kim olmasını istersiniz?

Madonna.

10 sene sonraki hayatınızın şimdikinden farklı neler olacak?

İşimi yaparken düzgün bir karım ve bir de oğlum olmasını isterim. Bilemeyiz neler getirecek hayat. Değerli Harun Kolçak’ın dediği gibi, “Unutmayın siz hayat planlarınızı yaparken hayatta kendi planlarını yapar.” Bu arada yeri gelmişken Allahtan rahmet dilerim.

Sizi benzer yaştaki, benzer işi yapan insanlardan farklı kılan ne var?

Dj'lik olarak soruyorsan sorunun cevabı çok bomba olur hayatta cevap vermem :) ama müzikal olarak soruyorsan ben farklı bir conceptim. Örneğin şu anki Rich Party konseptinde ben şarkımı söyledikten sonra hemen arkasından dünya hitleri giriyor devreye. Sadece Taha Özer değil mix concept var yani. Sanırım çok sevilende bu üstüne birde üretince daha iyiyiz.

Yakın planda gerçekleştirmek istediğin bir proje ya da hayaliniz var mı?

Eylül'de Avrupa turnesi başlıyor. Şu sıralar güzel teklifler alıyorum ben ve ekibim. Ben bana mantıklı gelebilecek her şeye açığım önemli olan kimden geldiği.

Hayatta unutmam dediğiniz bir anınız var mı?

Annemle Tunus’ta kaybolmamız.

Geleceğini işletme üzerine mi yoksa müzik sektörü üzerine mi şekillendirmeyi planlıyorsunuz?

Gelsin hayat bildiği gibi…

Sizi tanıyan neredeyse herkes Amerikalı Dan Bilzerian'a benzetiyor. Bu sizi rahatsız ediyor mu?

“Mutlu olacaklarsa Yerli Dan olayım sorun yok.”

Asla rahatsız etmiyor ancak tip olarak ben benzetemiyorum nedense. Adam gayet rahat ve hızlı yaşıyor. Ama ortak yanlarımız kimi zaman çok başka Snapchat üzerinden takip ettiğimde 9 saat çölde safari yapıyor ve bunu her gün yapıp snape atıyor. Maximum bir saate çok çok sıkılabilirdim. Kızlarla özel yaşamına gelince bazen çok tuhaf geliyor. Ben poz vermiyorum hayatımı gerçekten yaşıyorum. Ama o fotolardaki şeyler bir kurgu gibi. Tabi ki çok uç ve çok daha gösterişli. Ne diyeyim ben böle iyiyim, o öyle iyi. Asla rahatsız değilim. Mutlu olacaklarsa Yerli Dan olayım sorun yok.

Peki, bu kadar benzetildiğin Dan Bilzerian ile tanışmayı ister misiniz?

Fransa’da bir yat partisinde tanıştım. Gayet normal “Merhaba Merhaba”. Çok kalabalık bir etrafı vardı. Modacı dostum tanıştırdı. Bir kez de gazeteciler bana Yerli Dan dediklerinde Dm den haberi attım. 'S P BRO ' diye dönüş yaptı. Ben ve takipçilerim anlayamadık ne dediğini. “Süper Bro olabilir” dedik.

Sosyal Medya’da o kadar çok kadın paylaşımlarınızla ilgili konuşuluyorsunuz ki bununla ilgili basınında size çok soruları oldu o yüzden tekrar tekrar uzun uzadıya açmayacağım ama çok kısa toparlar mısınız?

Topliyim tabi ki. Kızlarla zaman geçirmek, sevdiğim erkek arkadaşlarımla ev partileri yapmak en büyük keyifim, hepsi bu genciz sağlıklıyız fazla büyütmesin kimse :)

Biraz parfümünüzden bahseder misiniz?

Uzunca çalışmalardan ve onlarca parfümü satın aldıktan sonra Türkiye genelinde bu işi en iyi yapan şirketlerden biri ile iş birliği içerisine girerek parfümümü yaklaşık 2 aylık bir sürede hazırladım. 2 yıl oldu hala çalışıyoruz. Tam bir erkek kokusu diyebilirim. Afrodizyak ve hafif baharat da içeriyor.

Eğer Sosyal Medya olmasaydı, şu anki paylaşımlarınızın yayınlanıp bir fenomen olma durumunuz olmasaydı. Hayatı yine böyle mi yaşardınız?

Ben paylaşımlarımı yapmadan da aynı yaşıyorum Periscope çıkınca ortaya çıktı ilgi çekti. “Ben ne yapıyorum ki” dedim.

Sizce playboy musunuz?

Hep söylenen bu bence sorun yok.

Ne kadar yakında bir şarkı çıkar?

Bu süreci ekibimle kararlaştırıp en doğru kararı birlikte vereceğiz. Tek başıma değil yola çıktığım ekibimle adım atacağım bu bizim başarımız.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Sosyal Medya hesaplarımdan özellikle Instagram’dan hayatıma dair birçok şeye göz atabilirler. Bu hoş sohbet için sizlere de teşekkür ederim Elif Hanım. Tekrar görüşmek üzere…

Doğum tarihi: 13/09/1989

Burcu: Başak

En sevdiği huyu: İnatçılığım

En sevmediği huyu: Yufka yüreğim

Uğurlu günü: Perşembe

Uğurlu sayısı: 4

En sevdği renk: Siyah

En sevdiği çizgi film: Kingsman

Röportaj: Elif Günay

Fotoğraf: Zeynep Aydın