"BİN BİR SURAT GİBİYİM"

Sevilen dizi Ege’nin Hamsisi’nde Sedat karakterini canlandıran başarılı oyuncu Aybars Irmak ile oyunculuğa dair gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Kimdir Aybars Irmak?

1985 yılında ikizim olan kız kardeşimle birlikte İzmir'de doğdum. Okul hayatım İzmir'de geçti. Üniversite eğitiminden önce uzun süre oyunculuk üzerine eğitim aldım ve bunun yanı sıra İşletme ve yan dal olarak Halkla İlişkiler Reklamcılık bölümlerini bitirdim. Deneyimlerime gelecek olursak; özel tiyatrolarda oynadığım oyunların dışında yazıp yönettiğim oyunlar oldu, seslendirme sanatçılığı ve oyuncu koçluğu da yapmaktayım. Kamera önü ile alakalı olarak Kurşun Yarası, Büyük Yalan ve ana rollerini paylaştığım Aşk Yolu, Misi, Kırık Kanatlar, Servet Avcısı, Yol Arkadaşım, Kavak Yelleri, Bitmeyen Şarkı, İzmir Çetesi, Derin Sular, Her şeye Rağmen, Karadağlar, Arka Sokaklar, Fatmagül'ün Suçu Ne? Yüzyıllık Mühür, Yeşil Deniz, Kaçak Gelinler, Rengarenk, İsimsizler, Kut'ül Amare gibi projelerinin yanı sıra sinema yapıtları olan Son İstasyon, Günah Keçisi filmlerinde ve Avusturya-Almanya ortak yapımı olan ve Almanca çekilen Oben Ohne filminde Fadıl adında, 6 yıl Almanya Hannover'de yaşamış bir Türk karakterini canlandırmıştım.

Oyunculuğa ilk adımınızı nasıl attınız?

İlkokuldaki öğretmenim, yeteneğimi keşfetmişti aslında. Sonraki dönemde bu konuyla alakalı özel eğitimler aldım, tiyatro okullarının yanı sıra sahne ve kamera karşısında deneyim kazanmaya başladım, diyebilirim. Sonra sırasıyla diziler ve filmlerde rol almaya başladım.

Kut’ül Amare, Kurşun Yarası, Kırık Kanatlar, Yüzyıllık Mühür ve Karadağlar gibi dönem dizilerinde rol aldınız. Dönem dizileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Dönem dizilerinde rol almak oldukça keyiflidir ve kişisel beceriler konusunda sizi geliştirir. Dönem dizileri, set şartları anlamında şüphesiz biraz daha zor ama setteki farklı bir zaman diliminden set çıkışında günümüz hayatına dönmek de ayrı bir keyif. Ayrıca atıcılık, binicilik ve yakın dövüş sporları konusunda da ister istemez kendinizi geliştirmeniz gerektiği için size farklı donanımlar da katıyor.

Trt 1 ekranlarında yayınlanan Ege’nin Hamsisi adlı dizideki renkli karakterlerden birisiniz. Dizide konuştuğunuz şivenin dikkat çektiği herkesçe malum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

Bu projede rol almak, bu projedeki oyuncularla ve tüm ekiple bir iş ortaya koymak bana çok keyif veriyor ve kendimi çok şanslı hissediyorum. İddialı olduğum bir şive olan Ege şivesini konuşuyor olmam da benim için hem sanat hem de ayrı bir keyif, kendimi göstermem adına da bir şans, diyebilirim. Bir Egeli olarak da bu şiveye hâkim olmak, bir oyuncu için de gereklidir.

Ege’nin Hamsisi dizisinin başrol oyuncularından İclal Aydın ile aynı sette yer almak size neler hissettirdi?

Kendisi herkes tarafından sevilen, saygı duyulan bir insan. O kadar samimi, içten ve sevgisini belli eden bir insan ki onunla sohbet etmek bile insana kendini iyi hissettiriyor, bu yüzden birçok şey öğrenebiliyoruz. Sette benim için hem çok iyi bir rol arkadaşı, hem çok iyi bir dost olan ve aynı zamanda ablalık yapan, benim için çok değerli bir insan. Onunla çektiğimiz sahneler, bana oldukça keyif veriyor ve onu tanıdığım için çok şanslı olduğumu düşünüyorum.

Ege şivesini konuşmak için bir eğitim aldınız mı?

Oyunculukla alakalı alınan eğitimlerde öğreniyorsunuz fakat bu biraz da merak ve yetenekle alakalı. Ben, şive konusunda meraklı olduğum için daha çok kendi kendimi geliştirdim, diyebilirim.

Bugüne kadar canlandırdığınız en ilginç karakterlerden bahseder misiniz?

Şuan oynamakta olduğum ‘Sedat’ karakteri çok eğlenceli ve renkli bir karakter. Onun dışında oynadığım farklı roller de var. Psikopat bir karakter ve eşcinsel birisini canlandırdığım karakter ilginçti. Ben, bin bir surat gibiyim, her role girerim.

Avusturya ve Almanya ortak yapımı ‘Oben Ohne’ adlı komedi dizisinde canlandırdığınız karakteri anlatır mısınız?

Fadıl isminde Hannover'de yaşayan, hareketli, komik bir karakter. İşletmecilik yapıyor. O proje de bana değişik tecrübeler kazandırdı, yabancı oyuncularla oynamak, onların set düzenleri ve rol anlamında verdikleri tepkiler, jest ve mimikleri tanımak, almış oldukları eğitimlerle alakalı paylaşımlarımız da bir şeyler kattı tabi ki.

Yabancı bir yapımda rol almak nasıl bir duygu?

Çok güzel bir duygu tabi ki, kendinizi ispatlama duygusunun yanında kendi ülkenizde var olan yetenekleri ve kültürü de temsil ediyorsunuz.

Yabancı yapımların set şartları ile Türkiye’nin set şartları arasındaki farklar nelerdir?

Bizler, çok uzun saatler sette bulunuyoruz ve setin belli bir saati yok fakat onlarda böyle değil, her şey saatli, belli bir saatte paydos veriliyor. Kostüm, makyaj ve sahne saatleri belli fakat bizde belli bir saat yok ama bu ağır şartları bizim insanımızdan başkasının kaldıramayacağından da emin olmak gerek. Bu konuda kendimizi tebrik etmemiz gerekiyor.

Hangi isimlerle aynı projede yer almak sizi heyecanlandırdı?

Bugüne kadar oynadığım tüm projelerde birbirinden saygıdeğer ve sevilen birçok aktör ve aktrisle birlikte rol aldım, isim vermek yanlış olur, diye düşünüyorum ama birçok genç oyuncunun birlikte rol almak istediği hemen her isimle birlikte aynı projede rol alma, tanışma şansına eriştim. Bu durum, bana her anlamda birçok şey kattı.

Son olarak gazetemiz okuyucularına neler söylemek istersiniz?

Öncelikle benimle röportaj yaptığınız, gazetenizde bana da sayfa ayırdığınız için teşekkür ederim. Gazetenizi takip edip okumaya devam etsinler. Sizler, bunu hak ediyorsunuz.