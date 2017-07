Bestekâr kimliğim ile ön planda olmak istiyorum

Röportaj: Murat Fırat

Türk pop müziği genç bir yeteneği kazandı. İzmir Ege üniversitesi iletişim fakültesi mezunu, güzel besteler hazırlayıp, etkileyici sözler yazıyor. Müzik piyasasında, hak ettiği yerlerde olacağına inandığım Caner Gürer'e çok teşekkür ederim.

Merhaba Caner öncelikle nasılsın, bize biraz kendinden bahseder misin?

Merhabalar, teşekkür ederim iyiyim çok şükür. Öncelikle sizlerin vasıtasıyla dinleyicilerime kendimi anlatabilme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bilecik’in küçük ve şirin ilçesi olan Pazaryeri doğumluyum. İlk ve Orta Öğretimi Pazaryeri’nde, Liseyi Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesinde okudum. İzmir Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Mezunu olarak Basın Sektöründe, Bursa’nın yerel bir tv kanalında Kameraman olarak 2 sene çalıştım. Aynı zamanda olmazsa olmaz dediğim müzikten hiç kopmadım.



Müzik yolculuğundaki serüvenin nasıl başladı?

Lise yıllarında aldığım gitarımla müzik hayatına ilk adımımı attım. Gitar çalmayı tamamen kendi kendime öğrendim. 2003 yılında ilk bestemi yaptım. Yüzün üzerinde bestem var.



''Kül Kedisi" albümünüzün çalışmaları nasıl geçti? Kimlerle çalıştınız? Hangi isimler teşekkürü hak etti?

“Kül Kedisi” albüm çalışmaları yaklaşık 1 sene sürdü. 2010 yılında yazmıştım Kül Kedisi’ni yani bir nevi 7 senelik bir beklemeydi benimkisi, 7 senelik bir hayal. Bu süreçte ilk olarak İskender Türsen’e yani “Tual”e çok teşekkür ederim benimle her zaman ilgilendiği ve beni yönlendirdiği için. Söz yazarı Ayşe Birgül Yılmaz’a teşekkür ederim bestelerim konusunda her zaman fikir alışverişi yaptığımız için. Albümün olmazsa olmazı Tonmaister Candar Köker’e teşekkür ederim albümün her aşamasında yer aldığı için. Aranjörüm Selim Çaldıran’a teşekkür ederim şarkıma o sihirli dokunuşu yaparak bu kaliteye getirdiği için ve yapımcım Yılmaz Uyar’a albüme güvenip 3 Adım Müzik ailesine beni de kattığı için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.



''Kül Kedisi" şarkısının klip hikayesini anlatır mısın?

“Kül Kedisi”nin yönetmenliğini Gökhan Fırat üstlendi. Kendisine bu konuda çok güvendim ve şarkıda olduğu gibi masal tadında bir klip çektik. 1 gün süren klip çekimini Cadde Bostan, Fenerbahçe ve Kadıköy’de tamamladık. Birbirine aşk dolu gözlerle bakan sevgiliyi canlandırdık. Umarım beğenmişsinizdir.



''Kül Kedisi" albümünüz dinleyiciden nasıl tepkiler alıyor? Geri dönüşlerden memnun musunuz?

Az öncede söylediğim gibi 7 senelik bir beklemeydi bu. Ben ne kadar heyecanla bu anı beklediysem sevenlerimde aynı şekilde. O yüzden albüm çıktığı ilk günden beri o kadar güzel tepkiler, o kadar güzel geri dönüşler oldu ki. Bunları görmek beni çok mutlu etti.



Şarkı yazarken yaşadıklarından mı esinleniyorsunuz yoksa esinlendiklerinizi mi kaleme alıyorsunuz?

Güzel soru. Evet, bazen yaşadıklarımdan esinlenerek yazıyorum. Ama genel olarak Hayalimdeki Kıza yazıyorum. Belki hiç görmediğim, sesini duymadığım, dokunmadığım. Ama hayalimde beni bir yerde bekleyen kıza yazıyorum, belki gelmeyecek! Gelmediği için sitemde bulunuyorum. Ya da geliyor aşkımızı yaşıyoruz. Yani çoğu zaman hayalimden çıkıyor şarkılar.



Popüler bir söz yazarını bestesiyle müzik piyasasına girmek varken, söz ve müziği size ait bir şarkıyla giriş yaptınız. Risk almak gözünüzü korkutmadı mı?

Yok hiç korkmadım. Çünkü Allah bana bestekârlık yeteneğini verdiyse ve ben bu yeteneğimi kullanmak yerine işi sağlama alıp ünlü birinden beste alsaydım asıl o zaman kendimi iyi hissetmezdim. Benim bu albümdeki amacım kendi hissettiklerimi dinleyicilerime yansıtabilmekti. Benim hissederek yazdığım bir şarkıyı sevgililerin içinde kendine dair bir şey bulabilmeleriydi. Umarım başarabilmişimdir.

Şarkılarınızı okumasını istediğiniz şarkıcılar var mı?

Tabi ki var. Mesela Rafet El Roman, Mustafa Ceceli, Baha, Ziynet Sali, Gülben Ergen, Oğuzhan Koç ve daha birçok ünlü sanatçı. Umarım bu konuda ilerleyen zamanlarda bir gelişme olabilir. Onlara vermek istediğim o kadar güzel ve kaliteli bestelerim var ki.

Müzik adına neler yapmak istiyorsunuz?

Müzik adına zaten her müzisyenin hayali albüm yapmaktır. Onu da çok şükür yaptım. Bundan sonrası ise ilk önce bestekâr kimliğim ile ön planda olmak istiyorum. Daha sonra konserler, sahneler. Yani dinleyicilerimle birlikte şarkılar söylemek.



Türk pop müziğini nasıl görüyorsunuz? Şarkılar çabuk eskiyor, çok çalışmak sürekli üretmek mi gerekiyor? Ne yapılmalı ayakta kalabilmek için?

Bu konuda ahkâm kesmek açıkçası bana göre değil. Yani şöyle olmalı, böyle olmalı diyebilmek için daha 40 fırın ekmek yemek lazım. Sadece şunu söylemek istiyorum bu konuda kaliteli işler zaten kendini belli ediyor ve seneler de geçse eskimiyor.



Müzik dünyasında radyocuların ne gibi bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Radyocular şarkıcılara mı şarkıya mı öncelikle önem veriyor?

Radyocuların tabi ki çok büyük etkisi var. Büyük bir kesim radyo dinliyor. Orda çalan şarkılar daha çok ön plana çıkıyor. Açıkçası bu konuda biraz isme bakılıyor.



Piyasada birçok yeni şarkıcı var diğerlerinden ayıran özellik nedir?

Allah herkesi farklı yaratmıştır. Herkes herkesten farklı, önemli ve özeldir. Beni diğerlerinden ayıran özellik diye söyleyebilmem için diğer herkesi bilmem gerekir. Ben bu konuya şöyle cevap vereyim. Ben ses sanatçısı değil bestekârım. Amacım da bestelerimi tanıtmak ve bestekâr olarak müzik piyasasında ismimi duyurmak.



Topluma mal olmuş bir sanatçı nasıl olmalıdır?

Kesinlikle bir şeyi yapmak için yapmış olmamalıdır. Yani kaliteli işler yapmalıdır en başta. Daha sonra 7’den 70’e herkesin gözü önünde olduğu için hal, hareket ve yaşantısına da dikkat etmelidir. Sonuçta gençler hep sanatçıları idol olarak görür ve onlar gibi olmak isterler. O yüzden bu konu son derece önemlidir.



Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Herkesin bir hayali vardır. Bunu gerçekleştirmek için yapacağınız 3 şey var “İnanç, Sabır ve Azim”. Önünüze tabi ki engeller çıkacaktır ama pes etmeyin. Bakın eğer şuan benim bu röportajımı okuyabiliyorsanız benim pes etmediğim içindir. Benim hayalime ortak olup “Kül Kedisi” şarkımı dinlemenizi ve klibimi sosyal medyadan paylaşarak desteklerinizi bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sevgilerimle…