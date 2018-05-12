Beste Yoltay Kelebek Şarkısıyla Dillerde

DMC Müzik etiketiyle yeni single çalışması 'Kelebek'i müzik sevenlerine sunan Beste Yoltay, yeni şarkısının güzel dönüşlerini almaya devam ediyor.

Fedon’un best vokali olarak bildiğimiz güzel şarkıcı, müzik camiasında bir çok başarılı isime şarkılarını vermişti.

Bizler de müzisyenliği, yeni şarkısı ve yaşamına dair Beste Yoltay ile bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

Beste Hanım nasılsınız?

Yeni şarkımı paylaşmanın mutluluğuyla fazlasıyla iyiyim Elif'ciğim.

Tüm samimiyetimle söylüyorum çok güzel bir şarkıya imza attınız. Şarkının adı 'Kelebek'. Nedir kelebeğin hikayesi?

Çok teşekkür ederim. 'Kelebek' kaybedilmiş bir sevgilinin ardından, her yerde ona dair izler arayan mutsuz ve özlem dolu bir kadının hikayesidir. Benim için sevgili geniş bir mana taşıdığı için, dinleyicilerimiz özlediği ve yanında olmayan her özel kişi için dilek tutup dinleyebilir de.

Peki şarkıda kimlerin emeği var?

Şarkı son dönemlerde Mustafa Ceceli, Funda Arar, Ziynet Sali gibi ülkemizde önemli yere sahip sanatçılarımıza verdiği bestelerde adından söz ettiren Tuğçe Ören'e ait. Kendisi benim lise arkadaşım. Düzenlememiz sevgili Eflatun'a ve klibimizin yönetmenliği ise sevgili Talat Oflaz'a ait.

Klipte nostaljiye yer verilmiş. Kimin fikriydi?

Klip senaryosu üzerine o kadar çok konuşuldu ki Elif. Ortak bir fikir diyebilirim. Tabii klip içindeki özel detaylar, geçişler, geçmiş ve bugünün örüntüsü; değerli yönetmenimin bakışıydı. Kısa film tadında bir iş çıkarmaya çalıştık.

"GEÇMİŞE ÖZLEM DUYUYORUM"

Döpiyes, Fedora şapka, Kırmızı ruj, Klasik otomobil… Olmak istediğiniz bir zaman var mı? Peki şimdi biz kadınlar neden öyle değiliz?

Ben geçmişe özlem duyanlardanım. Gelişelim derken bir çok değerimizi kaybettik. Keşke varolanların üzerine koyarak ilerleyebilseydik.

Şarkıda bahsedildiği gibi; kelebek ömrü kadar kısa mıdır bazı ilişkiler?

Kelebek ömrü kadar kısa demeyelim. Ömrü o kadarmış demek daha doğru. Devam etmesi gereken her şey zaten sürer, gider. Tabii şarkı sözlerinde güçlü benzetmelere yüklenmek gerekiyor ya da güçlü tariflere… Benim şarkım da ayrılık ardındaki acıyı bu sözlerle ifade ediyor.

Zamanın uçup gittiğini ve yetişemediğimizi anlatmışsınız. Zaman hakkında ne söylersiniz? Ne adar değerli?

Zaman peşinden koşacak bir şey değildir. Biz nasıl hayatımıza devam edersek edelim, zaman keyfine göre akar gider. Çok mutlu olduğumuz anlar çabuk geçer mesela ama üzgünken geçmek bilmez zaman. Bence bizlere bu durumun altında bir mesaj var diye düşünüyorum.

Bu şarkı öncesinde geçtiğimiz sene 'Yan Yana' adında Balkan ezgileri taşıyan kıpır kıpır bir yaz şarkısı çıkarmıştınız. Bu şarkı hakkında çok konuşmak istemediğinizi söylüyorsunuz. Neden peki?

'Yan Yana' benim ilk bebeğim. Çok acele başlanan fakat çok uzun zaman bekletilen, beni çok yoran bir işti. Bu yüzden biraz küsüm kendisine. Her şeye rağmen çok sevildi ve hala radyolarda çalıyor, bu da mutluluk verici.

Evlisiniz. Nasıl gidiyor evlilik yaşamı?

Benim evliliğim iki müzisyenin tek bir hayatta buluşması oldu. Eşimle ben yol arkadaşıyız. Anlayış ve yoğun sevgi üzerine kurulmuş bir ilişkimiz var. Çoğu zaman evliliği unutuyoruz. Hala sevgiliyiz...

Buradan gençlere tavsiye verseniz, evlilikle ilgili neler söylersiniz?

Yakın çevremde çok iyi bilir, tek tavsiyem dost olabildiğiniz biriyle evlenin. Ya da evlenmeyin :)

Sevgili Fedon’a best vokallik yaptınız değil mi? Nasıl geçti o günler?

Fedon ile bir dönem aynı sahneyi paylaşmanın mutluluğunu yaşadım. Back vokali oldum bir süre. Sahne enerjisine, muzipliklerine hala hayranım.

Fedon Beyle görüşüyor musunuz? Neler yapıyor?

Çok sık olmamakla birlikte görüşüyoruz. Denk geliyoruz bir yerler de...

Peki şimdiler de şarkı vermeyi düşündüğünüz bir isim var mı?

Aslında söz yazıyorum. Hatta ilk şarkım 'Yan Yana'nın sözleri de bana ait. Belki ileri de sözlerimi kullanabilirim.

Müziğin eğitimini almış ve eğitimini veren birsiniz. Öğretmenlik nasıl gidiyor?

Opera okudum ve oyunculuk üzerine master yaptım. Öğretmek zor iştir. Güçlü yöntemler gerektirir. Bence uzun yıllar gerektiriyor iyi bir eğitimci olmak.

"GENÇLERE TAVSİYEM"

Müzik sektörünü seçmek isteyen gençlerin ailelerine bir eğitimci olarak ne söylersiniz?

Müzik sektörü artık ulaşılmaz değil bu sebeple de daha zor. Farklı olmak, farklı şeyler üretmek ve donanımlı olmak lazım. Tabii kalıcı olmaksa hedef; sosyal medyayı iyi yönetmek de çok önemli bir faktör.

Peki müzikle hayatınız nasıl birleşti?

Küçük bir kızken elinde fırçayla şarkı söyleyenlerdenim Elif. Lise'de okul solisti oldum ve bir daha inmedim sahneden.

Ailenizde müzikle uğraşan var mı?

Anneannem iyi şarkı söylerdi.Türk sanat müziği dinleyerek büyüdüm. Babam da iyi şiirler yazar.

Bu kadar başarılı bir şarkıyla çıkmanıza rağmen nasıl olur da bu kadar az tanınıyorsunuz?

Ah :) O kadar başarılı şarkı ve şarkıcı var ki bildiğim ama çoğu kişinin bilmediği… Çok desteklenmek ve reklama çok fazla bütçe ayırmak gerekiyor. Ulaşması gereken yerlere gidemeyen şarkı yok olmaya mahkum maalesef.

"VEZİRLİK- REZİLLİK"

Günümüzdeki popülerlik ne ile ölçülüyor dersiniz?

Popülerlik farklı olmaktan ve reklama yüksek bütçe yatırmakla ölçülüyor. Maddiyatı güçsüz olanlar farklı olacaklar diye saçmaladıklarında ya vezir ya da rezil oluyorlar ama illa popüler oluyorlar...

Eskiden müzik yapmak daha mı kolaydı daha mı doğruydu?

Eskiden müzik daha özenliydi. Şarkıcıya ve enstrümanlara eko vermek için asansör boşluklarında kayıt yapıldığına dair efsaneler var mesela. Kayıt yapmak için çok materyale sahip olmadıkları için kusursuz çalmak için gece gündüz çalışan müzisyenlerin olduğu dönemden bugünlere gelmek acı...

Yoğun geçen konser ve sahneleriniz var değil mi? Yakınlarda nerelerdesiniz?

Evet oldukça yoğun bir sahne konser dönemindeyim. Son dönemlerde 'Miss' adında bir orkestramız var sadece kızlardan oluşuyor. Onlarla müthiş işler yapıyoruz. 24 Mayıs'ta Kadıköy'deyiz. Sosyal medya hesabımdan tüm konser bilgilerimi görebilir herkes.

Sosyal medya hakkında neler söyleyeceksiniz? Bu kadar hayatımızın bir parçası olması size göre ne kadar doğru?

Az önce de dediğim gibi sosyal medya olmadan çok zor artık her şey. Tabii hayattan kopma pahasına tüm günü sosyal medyada geçirmek saçma geliyor bana ve insan ilişkilerini zedeliyor.

Şu sıralar en çok dinlediğiniz ilk beş şarkı nedir?

Edis'e bayılıyorum.Tüm şarkıları başarılı. Manuş Baba da öyle. Bence son yıllarda başımıza gelen en iyi şeyler :)

Yakın gelecekte ne tür projeleriniz var?

Yakın gelecekte hareketli bir şarkıyla dinleyicilerimle buluşmayı planlıyorum.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Okuyucularımıza bu satıra kadar beni sabırla okudukları için çok teşekkür ediyorum. Kelebek'imi en sevdikleri için dilekler tutarak dinlesinler ve dinletsinler. Elif'ciğim sana da çok teşekkürler bu sıcak röportaj için...

Doğum Tarihi: 15.08.1985

Burcu: Aslan

En sevdiği yönü: Kin tutmaz

Hiç sevmediği yönü: Yapılan hataları unutmaz

En sevdiği renk: Hepsi

En sevdiği çizgi film: Şeker Kız Candy

En sevdiği söz: Ye, Sev, Dua et.

Söyleşi: Elif GÜNAY

Fotoğraf: Fatma Demir