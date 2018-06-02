BEŞİR BAYRAKTAR KİMLERE “OLMADI” DİYOR?

2014 yılında çıkardığı ‘Tesadüf’ albümündeki ‘Buhran’ adlı parçası ile büyük bir çıkış yakalayan Beşir Bayraktar, 2015 yılında çıkardığı ‘Biri Zamanı Durdurmalı’ isimli çalışmasından sonra hazırlıklarını tamamladığı yeni singlesi ‘Olmadı’ ile tekrar sevenleri ile buluştu.

Bizler de kendisi ile bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

Merhaba Beşir nasılsın?

Çok teşekkür ederim Elif. Gayet iyiyim.

Güzel bir single ile karşımıza çıktın. Neden olmadı? :)

Ne kadar sevdiysem yerin dolmadı, Olmadı Olmadı. Aslında “olmadı” demek için çabalamak gerekiyor. Denemek gerekiyor, emek sarf etmek gerekiyor. Tabi ki sonucu ne olursa olsun... Aşktan yana pes etmemek gerektiğini, onun yerine kimlere gidersen git ondan vazgeçemeyeceğini vurgulamak istedim, ama olmadı olmadı :)

Şarkıyla ilgili detay verir misin? Kimlerin emeği var?

Şarkının söz ve müziği bana ait. Aranjörlüğünü ilk albümümden beri yol arkadaşım, müzik arkadaşım, müzikteki digger yarım sevgili Okan Akı yaptı. Biz artık kelimeleri kullanmıyoruz müzik yaparken. O kadar aynı şeyleri hissediyoruz ki! Çok güzelde bir versiyonumuz var. Muhakkak dinlemelisiniz. Günümüz müzik hayatında çok popular bir tarz. Olmadı Chill Trap versiyon. Bayılacaksınız!

Şarkıdan da anlaşıldığı gibi bazen öyle biri giriyor ki hayatımızda onsuz olmuyor da olmuyor… Ne diyeceksin?

Kesinlikle. Bende biraz şarkımda bundan şikâyet ettim Elif. Aşk çok güzel ve çok tehlikeli bir şeydir. Kanına girdimi imkânı yok söküp atamazsın. Onun yerine kim gelirse gelsin olmaz. Bağımlılık yaparsın. Başka da hiç bir şey görmez o gözler. Bende saplantılıyımdır. Zor bulurum, zor bağlanırım, zor koparım. O olmazsa, imkânı yok olmaz.

Biraz klibe değinelim istiyorum. 4K teknolojisini kullanarak efektli bir klip çalışmasıyla karşımıza çıktın. Kimin fikriydi?

Dijital efektler benim fikrimdi. Ama bu tek başına tabi ki yeterli değil. ‘Olmadı’nın klibini, diğer üç klibiminde yönetmenliğini yapan Kemal Başbuğ çekti. Tecrübesi ile bu klibinde altından kalktık. Dijital efektleri Emre Önol üstlendi. Eline sağlık bize çok yeni ve farklı çizimler yaptı. Yaklaşık 1 aylık toplantı trafiği, iki gün süren Greenbox çekimleri ve bir aylık montaj süresi sonucunda bu görsel etkisi yüksek klibimiz izleyici karşısına çıktı. 4K kalitemizde olmazsa almazdı tabi ki.

Şarkınla ilgili aldığın en güzel geri dönüş nedir mesela?

Beşir’ciğim “olmadı olmadı” demişsin ama olmuş :) hahaaaaa. Tabi ki bu! Bunu söyleyen yüzlerce kişi oldu. Geri dönüşler çok güzel. Hep akustik şarkılarım oldu bu zamana kadar, birazda elektronik soundlara akustik müziği eklemek istedim. Galiba oldu. Sosyal medyada paylaşan paylaşana şarkımızı, klibimizi. Herkes radyolardan arabalardan çekip çekip gönderiyor şarkıyı söylerken. Gitarla çalanlar, Chill Trap versiyonu söyleyenler. Buda bu işin en güzel kısmı. Şarkı sevilince insanda seviniyor haliyle.

2014 yılında ‘Tesadüf’ adında bir albümle karşımıza çıkmıştın. Albümle ilgili bilmeyenler için biraz bilgi verir misin?

Yılları içerisinde barındıran çok değerli bir albümdü. On bir şarkımız vardı. Usta müzisyenlerin imzaları var her bir şarkımda. Çıkış şarkım ‘Buhran’ın söz ve müziği Emre Kaya ya aitti. Tan Taşçı dan da bir şarkı olan albümde bir Narino adında bir Karadeniz türküsü okuduk. Biraz poplaştırdık türkümüzü ve müthiş tepkiler aldık. Albüme de iki şarkıyı kliplendirdik. Beş şarkının da söz ve müziği bana aitti. Arşivlik bu albümü edinmenizi tavsiye ederim.

Albümde ‘Buhran’ şarkın çok beğenilmişti. Güzel kilbi vardı. Seni o şarkıyla tanıdılar diyebilir miyiz?

Evet, ‘Buhran’ şarkısı ile müzik piyasası beni tanıdı. Herkes yıllardır sanki beni tanıyormuş ve dinliyormuş gibi tepkiler veriyordu. Akustik bir aşk şarkısıydı, her zamanki gibi. Bir sürü canlı performansımız ve konserlerimiz oldu. Çok keyifli bir klibi olan ‘Buhran’ benim ilk göz ağrımdır.

2015 yılında ‘Biri Zamanı Durdurmalı’ adında tekli çıkarmıştın. Sonrasında da single olarak yoluma devam ediyorum mu diyorsun?

Yine bir aşk şarkısına devam ettik 2015 yılının son günlerinde. Aslında 2016 yılının hemen başıydı şarkının çıkışı. Amsterdam’da çok güzel de bir klip çektik bu şarkımıza. Bu sıralar yeni albüm çalışmaların son hız devam ediyor. Single çalışmalarımı ve yeni şarkılarımı bir albümde toparlayıp müzik severlere ulaştırmayı düşünüyorum. Ama hamurumuz pişince tabi ki. Henüz olmadı.

“ÖYLE BİR GİTAR ÇALIŞI DUYDUM Kİ…”

Peki, müzik hayatın nasıl başladı?

Müzik hayatım çok iyi gitar çalan bir ustayı gördüğümde başladı Elif. Ankara’da bir giyim mağazasının önünden geçerken bir gitar sesi duydum ve hemen içeri girdim. Sevgili Kutsal Gençtürk öyle bir gitar çalıyordu ki. Tınılar, hareketler, her şey mükemmeldi. Kırık bir gitar vardı elinde. Flamenko çalıyordu. Aradığım şey buydu. Git gel git gel başının etini yedim. Gitar çalmayı öğrendim. Ve sonuç, gördüğünüz gibi kopamıyoruz.

Günümüzdeki müzik camiasını nasıl değerlendiriyorsun?

Günümüz müzik piyasası dalgalı deniz gibi. Bir o yana sallanıyor, bir bu yana sallanıyor. Biz dinamikte bir ülkeyiz. Dolayısı ile müziklerimizde biraz dinamik galiba. Çok çabuk değişiyor trendler. Ama akustik lezzetler hep kalıcı bana göre. Piyasa olarak deneyip deneyip tekrar akustiğe özümüze dönüyoruz. Çok güzel besteler, çok güzel besteciler de var. Daha çok üretmeliyiz bence. Çalmadan yani.

“BENCE DUAYEN”

Duayen diyebileceğin kimler var?

Sezen Aksu, Orhan Gencebay, Erol Parlak, Paco De Lucia …

Akustik söylemeyi de çok tercih ediyorsun sanırım?

Akustik enstrümanla müziğe başladığım için kesinlikle çok seviyorum. Yıllarca sahneler, şarkılar, enstrümantal çalışmalarda yer aldım. Dolayısı ile benimde dönüp dolaşıp vardığım yer akustik soundlar. Gitar benim diğer yarım. Bestelerimi de çoğu zaman onunla yaparım. E ağaç bu, bir tarafı canlı nede olsa. Nasıl vazgeçerim?

Sahneler nasıl gidiyor? Genelde repertuarında neler var?

Olmak istediğim tek yer. Kendimi en iyi anlatabildiğim ve kelimelerin bitip müziğin başladığı başka bir yer. İnanılmaz bir sinerji oluyor ekibimizle aramızda. Yılların getirdiği birliktelik ayrı bir keyif veriyor bize. Repertuarımızda yine akustik şarkılar var tabi ki. Kendi şarkılarımız dışında, “Kadınım Söyle Sen Mutlu Oldun Mu?”, “Hatıralar Baş Ucumda Nöbet Tutar, Gece Gündüz Bekler Beni”, “Alnuma Yazdi Kader” (Aleni Aleni) gibi şarkılara yer vermeyi seviyoruz.

“BU SIRALAR ELOKTRONİK DİNLİYORUM”

Son günlerde en çok dinlediğin şarkılardan neler var?

Tamamen tezat olacak ama. Son günlerde elektronik müzikte bence ülkemizde en iyilerden sevgili Bedük ün yeni çıkan albümü “Flashforward – Gravity” şarkısı favorim. Bora Uzer, “Bu An” şarkısı ve İsmail Tunçbilek “Kendim Ettim Kendim Buldum” müthiş.

Sosyal medyayı aktif kullanıyor musun? Sosyal medyanın bu kadar hayatımızda olmasını nasıl değerlendiriyorsun?

Elimden geldiğince sosyal medyayı kullanmaya çalışıyorum Elif. Günümüzde müzik camiasında olup da sosyal medyadan uzak olmak neredeyse imkânsız. Hayatımızın bu kadar içerisinde olmasını yararlı yönlerini alırsak gayet güzeldir. Müzik severlerle daha yakın olmak. Tepkileri daha çabuk almak. Kalplere daha hızlı dokunmak adına gayet keyifli ve doğru bir mecra. Müziğin bence son yıllardaki en önemli platform sosyal medya zaten. Dolayısı ile bizimde bir sosyal medya ekibimiz var ve adı Gizli Medya. Gizli Medya ile beraber bizde müzik severlere sürekli iletişimde olmaya ve bu platform yerimizi almaya çalışıyoruz.

“ADIN ÇOK DUYULUYORSA POÜLERSİN”

Sence popüler olmak nedir? Popülerlik medyatiklik mi oldu?

Popülerlik bence adından çokça söz ettirmek oldu günümüzde. İyi ya da kötü bu önemli değil. Kimsenin de umurunda değil galiba iyi kötü olması. Adım geçsin yeter. Bana göre popülerlik kişinin kendisinde var. Bir faklılık, belki bir enerji, belki de bir yıldız. Tarifi zor yani. Tabi ki medyada ne kadar gözükürseniz popülerliğinizde o kadar artıyor. Ama bence hepsi geçici…

Yakın gelecekte sevenlerini neler bekliyor?

Çok güzel projelerimiz ve konserlerimiz olacak. ‘Olmadı’yı canlı performansımızla tüm müzik severlere ulaştırmaya çalışacağız. Bizi takip edin.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Asla onun peşini bırakmayın. Olmadı olmadı demeyin :) Sana da bu keyifli sohbet için teşekkür ederim Elif. Sevgiler…

Doğum Tarihi: 29.10.1982

Burcu: Akrep

En sevdiği huyu: Güvenilirlik

Sevmediği huyu: Kusursuzluk

Uğurlu sayısı: 4

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği renk: Kırmızı

En sevdiği çizgi film: Keloğlan

En sevdiği söz: Oldu :)

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Burçin Sel