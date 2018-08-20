Berru Tural Final'de

‘İntikam’ adlı şarkısı ile büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan Berru Tural’ın merakla beklenen yeni şarkısı ‘Final’ dijital platformlarda yayınlanmaya başladı. Bizler de kendisi ile bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

Merhaba Berru nasılsın?

Selamlar Elif. Çok iyiyim, sen nasılsın?

İsiminin anlamı nedir? Çok değişik, etkileyici…

İyilik yapan, faydaylı olan kişi anlamı var. Arapça-Farsça kökenli ama Farsça da daha çok bilinen bir isim diyebiliyorum.

'Final' adında yepyeni bir şarkıyla çıktın. Şarkı hakkında detay verir misin?

Dark’n Dark music etiketiyle çıktı şarkımız. Sevgili yapımcım Serkan Özdemir'in desteği ile oldu. Sonsuz teşekkürler buradan ona. Şarkımda Güven Baran imzası var. Güven benim içim özel yazmış oldu bu şarkıyı. Atınç Tombak imzalı çok enerjili bu şarkımı ben çok severek okudum. Güzel bir ekibe denk geldim. İyi ki de çıkarmışım.

Reyhan Karaca'dan Berru Tural'a Destek

Berru Tural’ın yeni şarkısının çok iyi gittiğini söyleyen 90'lar popun kraliçesi Reyhan Karaca, "Berru’nun yeni şarkısı iki haftada çok güzel tepkiler aldı. Biz de bunu kendi aramızda kutlayalım dedik. Çok yakında bir sürpriz yapacağım” şeklinde konuştu. Gelen tepkilerden çok mutlu olduğunu belirten genç şarkıcı, “Reyhan gerçek dost, her daim yanımda'' diyerek teşekkür etti.

Şarkının süpervizörlüğünü pop müziğin efsane ismi Reyhan Karaca üstlenmiş. Nasıl bir araya geldiniz Reyhan Hanımla?

“Bu sektör de zor bulunur böyle dostluklar” derler ya sanırım biz Reyhan’la bunu yakaladık. Kendisi benim dostum, arkadaşım, akıl koçum… Her şey için kendisine teşekkür ediyorum. Stüdyo kayıt anımda hep yanım idi. "Şurayı söyle okusan daha iyi olur Berru" diyerek her anımda desteği oldu. Kendisinin o güzel yüreğiyle de çok güzel bir iş çıktı diyebilirim.

Reyhan Hanımla yaşadığınız bize anlatabileceğin ilginç bir hikâyen var mı?

90’lı yıllarda çıktığı dönemde çok severdim kendisini. Enerjisi beni çok çekerdi ve bir gün tanışacağıma inanırdım. Rüyalarımda da tanışım iyi bir arkadaş olduğumuzu görürdüm. Bir gün karşılaştık ve ona da anlattım bunu. “Nasıl yani” diyerek sormuştu. O günden sonra da dostluğumuz başladı.

Peki klip çekimleri nasıl geçti?

Sevgili Mustafa Özen imzalı renkli bir klip çıkardık. 20 saate yakın sürdü klip çekimlerimiz. Tatlı aksamalar dışın da her şey yolunda idi.

2014 yıllarında ‘Aşk Engel Tanır mı?’ ve ‘İntikam’ şarkılarını çıkarmıştın. Kısaca bahsedecek olursan o şarkılar hakkında neler söylersin?

İkisi de çok başarılı çalışmalarımızdı. Murat Güneş besteleri ve Hatem Tutkuş imzalı idi. Erkan Nas klipleri çekmişti. Tepkiler aslında çok iyiydi Elif. Özellikle ‘Aşk Engel Tanır mı?’ çok beğenildi.

Ardından bu kadar uzun süre neden şarkı çıkarmadın?

Aslında ben kaderci bir insanım. Laf olsun diye şarkı çıkarmak istemedim. Hep doğru zaman, doğru şarkı dedim. Sanırım doğruyu da buldum.

Peki biraz seni tanıyalım istiyorum. Müzikle yolların nasıl kesişti?

Müzik benim hep çocukluğumda vardı. Okulda tüm gösterilerde aranan isimdim. Her müzik etkinliğinde yer alırdım. Biraz Karadenizli olmam ile alakalı hiparaktif bir yapıya da sahibim. Daha sonrasında birçok sanatçıya vokallik yaptım. Tarabya’da bir yer işlettim ve hep müziğinin içinde oldum. Sonrası da geldi zaten Elif. Şimdi buralardayım.

Müziği seçtiğinde ailenin tepkisi ne oldu?

Ailem her aile gibi önce karşı çıktı ama sonra da baktılar ki inatçıyım beni kendi isteğime bıraktılar. Şuan en büyük destekçim ailem.

Asena Hanım'ın bir dönem sana çok destek verdiği olmuştu. Ne diyeceksin?

Tabii kendisiyle hala görüşüyorum. Kendisi biliyorsun evli ve yurt dışında yaşıyor. Bana hep destek verdi, hep yanımda idi sağ olsun. Zaten halen de öyle…

Ayla Çelik’in yakın arkadaşın olduğunu biliyorum. Anlatır mısın bize biraz Ayla Hanım’ı?

Doğrucu, cana yakın iyilik timsali bir insan. Benim hep destekçim, hep yanımda. Yeri bende çok özel, çok severim kendisini…

Bestelerin var mı?

Yok, ama onun bir zamanı var o duyguyu yasamak lazım. Bunun için zaman lazım sanırım. İleride o duyguyu yakalar beste yaparım umarım.

Günümüzdeki müzik sektörünü nasıl buluyorsun?

Zor. Özellikle yeni çıkış yapmış isimlere destek olunduğunu düşünmüyorum. Çünkü tüketmeyi seven bir sektör müzik sektörü. İnişli çıkışlı bir piyasaya sahibiz maalesef. 90’lar gibi kalıcı bir şarkılarımız da yok. Umarım her şey yoluna girer.

Şimdilerde hayatımızın vazgeçilmez parçası olan sosyal medya senin için ne kadar önemli?

Elimiz, ayağımız, zap aracımız kumanda yerine cep telefonlarımız oldu. Ben de aktif kullanıcıyım özellikle Instagram’ı yoğun kullanıyorum. Bizler için önemli bir mecra çünkü konserlerimizi ve şarkılarımızı sevenlerimize çok kolay ulaştırabiliyor onların tepkilerine göre hareket edebiliyoruz. Ben memnunum.

Şu sıralar dinlediğin ilk beş şarkı desem top5'in nedir?

Ayla Çelik- Bağdat

Reyhan Karaca şarkıları

Zeynep Dizdar- Önsezi

Aleyna Tilki- Yalnız Çiçek

EDİS- Buz Kırağı

Dünyaya tekrar gelsen hangi mesleği yapmak isterdin?

Sanırım yine müzik derim Elif. Bir şekilde bu yol yine çıkardı karşıma. Müzik olmasa bile ki olmama ihtimali beni korkutuyor sanatla uğraşırdım. Sanatsız kalmayalım…

Popüler olmak mı? Medyatik olmak mı?

Popüler olmak sanırım. Popülerlik kalıcı olmak, sağlam basmaktır. Medyatiklik geçici diye düşünüyorum. Popülerliği sen sağlarken medyatiklik medya organlarınca sağlanıyor. İnsanın kendi başarısı her zaman daha güzel ve organiktir.

Gündemde seni en çok şaşırtan olay nelerdir?

O kadar konular değişiyor ki şu diyemem. Magazin camiası sürekli gündem halinde. Bazen “Aaa öyle olmuş” diyorum bazen de hiç takip etmiyorum bile…

Nasıl bir albüm asla yapmazsın?

Rock söyleyemem. Tarzım itibari ile pek tercih etmem söylemeyi dinlerim ama söylemek beni mutlu etmez.

Sahnelerin var mı nasıl gidiyor ve sahnelerinde nasıl bir repertuarın var?

Şuan promosyon döneminde olduğum için bir aydır sahneye çıkamadım. Eylül ayı itibari ile devam edeceğim. Etkinliklerimi sosyal medya hesaplarımda paylaşacağım dinlemek isteyenler, sahneme gelmek isteyenler hesaplarımdan takip edebilir.

Yakın gelecekte ne tür projelerin var?

Sosyal sorumluluk projelerine destek vermek adına çalışmalarım başladı. Elimden geldiğince de bu tarz projelerde yer almak isterim ve her koşulda sosyal sorumluluk projeleri düzenleyenlerin yanlarında olmak da isterim. Özellikle sanatçıların dikkat etmesini de yürekten diliyorum.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Her şeyden önce sana çok teşekkür derim Elif. Röportajlarını severek okuyorum. Başarıların daim olsun. Okuyucularınıza ve sevenlerime de selamlarımı gönderiyorum. Çok güzel şarkılar çıkaracağım. Takipte kalsınlar. Söyleşimiz arife günü çıkacak sanırım. Şimdiden İslam âleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Herkese hayırlı bayramlar olsun. Sevgilerimle…

Doğum tarihi:1982

Burcu: Yay

En sevdiği huyu: Yardımsever

Sevmediği huyu: Fazla iyimser

Uğurlu sayısı: 8

Uğurlu günü: Perşembe

En sevdiği renk: Siyah ve beyaz

En sevdiği çizgi film: Taş Devri

En sevdiği söz: Her şeyin hayırlısı

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Yağmur Tanyıldız