Berrin Direk ile Oyunculuk Üzerine 

Kendinizden bahseder misiniz?

1993 Adana Kadirli doğumluyum. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro, oyunculuk, diksiyon, doğaçlama eğitimi aldım. Müjdat gezen sanat merkezinde gözlerimi kaparım vazifemi yaparım oyununda yer aldım. Sonrasında modellik okulunda fotomodellik üzerine eğitim aldım. Profesyonel anlamda foto modellik yapıyorum. Bursa Mustafa.Kemal ilçesinde aşkın bedeli filminde başrol olarak nazlı karakterini oynadım. Şimdi deli kız filminde oynadım. 15 gün sonra galası var. ? Tv yaşam tv de sunuculuk yaptım.

Oyunculuk fikri nasıl gelişti? Neden oyunculuk? Neden medya?

Çocukluktan bu yana hayalimdi. Olacağına inandım. İstanbul’a Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne gittim. Bağlama hocam beni tanıştırdı. Deneme sürecinde başarılı oldum. Eğitim almaya devam ettim.

Haber spikerliği, sunuculuk düşünüyor musunuz?

Olabilir ama aktif biriyim haber konusunda nasıl olurum bilmiyorum.

Son yıllarda geleneksel radyo dinleyicisi, tv izleyicisi, gazete okuyucusu gibi artık internet kullanıcıları var artık. Sosyal medya ve internet geleneksel medyadan çok daha geniş kitlelere ulaşıyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sosyal medyayı, interneti nasıl kullanıyorsunuz?

Aktif bir kullanıcıyım. Her seyi internetten takip ediyorum. Eskiden sevdiğimiz bir diziyi kaçırmamak için ekranın başına kilitlenirdik şimdi ise istediğimiz her an ulaşıyoruz. Gazetecilik de böyle. Şimdi akıllı telefonlara indiriyoruz her şeyi internet aracılığıyla öğrenebiliyoruz. Ben internet i çok faydalı buluyorum.

Orta ve uzun vadede planlarınız neler?

Kosgeb’de girişimcilik üzerine eğitimler aldım. İşletme kurmak istiyorum. Bunun moda sektörüne uygun olmasını istiyorum.

Türkiye'de dizi oyunculuğu belli isimlerin yer aldığı anakart sistemi var. Proje ve kanal değişse de benzer isimlerin olduğunu görüyoruz siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni kişilere şans verilmemesini benzer kadroların olmasını?

Bence her insan bir yıldızdır parlamak için bir şansı hak eder. Yeni yüzlere daha çok fırsat verilmeli. Bugün Star tv de fahriye hanımın kızları dizisinde yeni yüzler var ve reytingler daha yüksek. Deniz Yıldızı dizisinde de çok yeni yüz var. Sanat sektörün de yeni yüzlere fırsat verilmeli.

Fotomodellikle ilgili hangi çalışmaları yaptınız?

Üsküdar sahilinde foto çekimine gittik ürün tan8tımı için çok rüzgarlı bir hava vardı demirlere tutunuyordum denize 1 adım vardı geçen herkes yapma hayatınım baharındasın fotoğraf için değmez dedi. Ben de foto için ölüme bile giderim dedim. Böyle bir tecrübem olmuştu.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Tv de bir projem var modellik kariyerimle alakalı olacak. Yaz mevsiminde k8ş çekimi yapacağız. İnsanlar daha değişik tarzda fotoğraflara ilgi duyuyor. Kışın bikinili karda fotoğraf çekiliyor artık. Yazın da deniz kenarında kürkle fotoğraf çekiliyor. Bunlar daha çok ilgi duyuyor.