Berrak Deniz ile medya ve cast ajansı dünyasına dair 

Neden Medya?

Ailemde çok fazla medyaya yakın insanlar var dayım Avrupa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aydın Karaçay amcam Hollanda Hürriyet sorunlusu İlhan Karaçay çocukluğumda dedemin tesisleri vardı Mersin’de ve Türkiye’nin tüm ünlü sanatçıları İbrahim Tatlıses , Harika Avcı , Emel Sayın gibi birçok ünlü isim tesislerimize gelip uzun vadeli program olarak çalışırlardı Seren Serengil 18 yaşında ilk assolist olarak bizim tesislerimizde çıkmıştı . Yani medya bana ve aileme yakın bir sektör olduğu için bende bu sektörü seçtim .

Medyaya ilk adımı nasıl attınız?

İlk olarak Mersin’den geldiğimde hedefim film şirketi kurmaktı fakat çevrem olmadığı için çevre edinmek sektörü anlamak insan tanımak amaçlı kısa bir süre mankenlik yaptım mankenlikte 1’inci senesine girmeden kendi adımı verdiğim Berrak Deniz Ajans’ı kurdum ilk işim Fetih 1453 12.500 yardımcı oyuncu figürasyon 650 ana cast ve 95 ajansın tek patronu ben oldum ve sektöre iyi bir giriş yaptım çok şükür

Örnek aldığınız isimler var mı?

İnsanları örnek almak yerine kendi tarzımı yaratmayı sevdim her zaman

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Pasta kursuna gidip kendime bir pastacı açmak istiyorum ve pastaları tamamen kendime bir ekip oluşturup kendim ekibimle yapmak istiyorum

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Rekabet her meslekte olduğu gibi tabiki bizde de var ama bu beni açıkçası etkilemiyor herkesin bir tarzı bir ismi yaptığı işleri ve işlerindeki başarısı ortada bunun için çok takılmadığım bir konu Ama şunu belirtmek isterim artık yapımcılar işlerini ucuza getirmek adına iyi isimli cast direktörleriyle çalışmaktansa şirketine çay servisi yapmak için aldığı arkadaşları bir iki ay içinde cast direktörü olarak masaya oturtup maaşına bir miktar zam yapmayı tercih ediyorlar bu işi 13 yıldır yapıyorum 11 sinema filmi 2 yarışma diziler birçok reklam filmi ve birçok da büyük organizasyonlar yaptım bazılarının da ekibinde yer aldım ama ben bu jeneriklerdeki isimleri inanın hiç tanımıyorum arkadaşlarıma soruyorum onlarda tanımıyor yani işimizi iyice ucuzlattılar

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Gerçekten işini iyi yapan , eğitimli , yetenekli insanların yollarını açarım işin kolayına kaçıp da bir ünlüyle sevgili yada eş olanlara hiç vasfı olmamasına rağmen iş vermem yani tamamen adaleti sağlamak isterim

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu olmak gerekli midir?

İletişim mezunu değil ama kesinlikle diksiyon ve oyunculuk eğitimi almak

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Çok fazla vicdanlıyım bu özelliğimi bazen kötü niyetli insanlar karşımda ajitasyon yaparak bana istediklerini yaptırarak kullanabiliyorlar iyi niyetimi eğer değiştirme şansım olsa vicdanımı değiştirmek isterdim .

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

İşim gereği ilgiliyim televizyonda artık yabancı dizileri tercih ediyorum kendi dizilerimizdeki acıtasyondan sıkıldım sosyal medyayla da aram iyi gazete olarak aslında gazetecilik yapmak isterim yazı dilim çok iyidir mankenlik yaparken gazeteciler benden basın bülteni isterlerdi bende yazıp gönderirdim ne yazarsam noktası virgülüne aynı yazıyla gazetelere ikinci sayfa haberi olurdu :) gazetecilik yapmak isterim açıkçası ayrıca bizim içinde aile mesleği:)

Yapımcılıkla ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Şu aralar yeni bir komedi film hazırlığındayız film yapımcılığını ben ve ortak bir şirketle ortak yapım olarak yapmayı düşünüyoruz . Bakalım hayırlısı olsun hepimiz için

Gelecekte ne tür projeler olacak?

Gelecekle alakalı projeleri bilemem çünkü artık gerçekten ne iş tutuyor ne iş tutmuyor bunu kestirmek çok kolay olmadığı için gelecek projeleriyle alakalı bende sizler gibi merakla bekliyorum neler olacak diye:)

İyi yapımcılığı nasıl tarif edersiniz?

İyi yapımcı başarılı projelere imza atan , filmini yada dizisini doğru castla yapan , uzun soluklu dizi projeleri yapan sinema filmi ise filmini doğru zamanda vizyona koyan en iyi dağıtım firmasıyla çalışan en iyi ekiple çalışan yapımcıdır yani kısaca şöyle özetleyeyim size artık piyasada çok küçük miktar sermayeyle yani doğru bir Producıon un 1 haftalık çalışma ücretiyle film çeken yani aslında çektiğini sanan yapımcılarda var ama artık seyircide ayıktı bırakın biz sektördekileri artık seyirci bile iyi doğru yapım ve yapımcıyı ayırt edebiliyor.

Haber spikerliği – sunuculuk düşünüyor musunuz?

Çok akıcıdır konuşmam hatta bazen kendimle arkadaşlarım arasında bu konuyla alakalı makara yaparız çok akıcı konuşuyorsun sanki sunucu spiker gibi güzel bir proje gelirse neden olmasın düşünebilirim

Oyunculuk düşündünüz mü?

Oyunculuk zaten zaman zaman çalıştığım projelerde bazen yapıyorum seviyorum da hatta 1 başrol sinema filmim var Abbasın Melekleri buradaki oyunculuğumla alakalı çok güzel tepkiler aldım

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı?

Ekranda olmak için ilk önce yetenek gerekli ama tabiki birazda güzellik yakışıklılık gerekli diye düşünüyorum

Yeni Medyanın (Sosyal Medya ve İnternet) Geleneksel Medyayı (Radyo-tv gazete) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek?

Ben de ileriki zamanda sosyal medyanın tamamen her şeyin önüne geçeceğini düşünüyorum . Nitekim yaşıyoruz da bu kadar yıllardır sanat yapan oyuncular sanatçılar evlerinde oturuyor. Bir sosyal medya fenomenleridir türedi birçok sanatçı oyuncu işsiz kaldı bu şekilde devam ederse tabiki geleneksel medyayı bitirir

Sizin için en önemli projeniz hangisiydi?

Tabiki de Fetih 1453 Çünkü Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük sinema filmi projesi 3 senede çekildi ve şimdiye kadar ülkemizdeki gelmiş geçmiş en büyük casta sahip olan filmi ve böyle büyük bir filmin de castının mimarı benim Fetih 1453 benim gururumdur kendi adıma

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Köpeklerim var boş zamanlarımın tamamını onlarla geçiriyorum tabiki onlar benim köpeğim değil çocuklarım kızım ve oğlum onlarla geçirdiğim her zaman benim için çok değerli.

Hayatımın Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Çok fazla film izlediğim için açıkçası hayatımın filmi diyebileceğim bir filme henüz rastlamadım ama bir gün kendi hayatımı film yapmayı düşünüyorum . Çünkü gerçekten benim hayatım dramla başlayan ama sonrası başarıya dayanan gerçek bir öyküdür. Hatta bir gün bir yapımcıya bu fikrimden bahsettim ve hayatımla ilgili çok kısa bir bölüm anlattım şaşırdı Berrak hanım bu senaryomu yoksa gerçekten sizin hayatınız mı dedi bende benim hayatım olduğunu söylediğimde beni bugün bugünlere gelebildiğim için takdir etti.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz?

İyi bir site doğru haberler doğru projeler yayınlandığı için severek ve beğenerek takip ediyorum

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Gelecek planlarım aslında evli , mutlu , çocuklu sonsuza dek sürecek yuvamı kurup işlerimle alakalı da iyi projeler olduğu sürece projelerde yer almak , kendi filmlerimi çekmek ama bunları doğru yer doğru zaman ve doğru bütçelerle yapmak bunun içinde çok ecele etmemem gerektiğini düşünüyorum

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Teşekkür ederim sevgiler

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan KAYA