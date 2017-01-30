BERNA TÜRKKAN’dan yepyeni bomba gibi projeler

Röportaj: Funda Akosman Erman

Bernacığım nasılsın neler yapıyorsun görmeyeli dostum? Yönetmenlik, oyuncu menajerliği derken akademi doğdu sanırım, bize bilgi verir misin canım? Maşallah elini attığın her dalda başarılı ve de ödüllüsün.

Herzamanki gibi hayata gülümseyerek ve çok çalışarak yoluma huzurla devam ediyorum canım Funda'm. Yönetmenlik çok başka bir aşk. Aslında oyuncu menajerliği de yönetmenlikle beraber harmanlanan çok keyifli bir ikili benim için. Yönetmenlik, oyuncuya verdiği ilhamla oyuncunun sahne performansını yükselten ve kadrajındaki görüntülerle oyuncuyu seyirciye en iyi resimlerle taşıyan kişidir. Menajerlik ise oyuncuyu doğru projede uygun olan en doğru role prezente eden kişidir. Menajer ve oyuncu arasındaki ilişki de tıpkı yönetmen ve oyuncu arasındaki ilişkiye eşdeğerdir. Kendisine uygun olan role yerleşen oyuncu artık oyunculuğunu en iyi şekilde seyirciye gösterebileceği için daha hızlı yol alabilecek dolayısıyla doğru role yerleştiği için de tek bir projede bile star olabilecek şansı yakalayabilecektir.

Berna Türkkan Casting Oyunculuk Akademisi adı altında geniş kapsamlı bir oyunculuk akademisi kurdum

14 yıldır sinema ve dizi sektöründe hem yönetmenlik hem menajerlik hem de cast direktörlüğü olgusuna sahip olan biri olarak, oyunculuk için gerekli olan ilk madde iyi bir oyunculuk eğitimidir. Ben de yılların tecrübesiyle yola çıktım ve oyunculuk adına talep edilen, ihtiyaç duyulan tüm birimleri biraraya toplayarak, Berna Türkkan Casting Oyunculuk Akademisi adı altında geniş kapsamlı bir oyunculuk akademisi kurdum. Kurmuş olduğum akademinin Türkiye’de bir ilk olması beni gururlandırıyor aslında. Bu benim işime olan aşkımı ve insanlara olan sevgimi gösteriyor. Akademimizin misyonu; profesyonel oyunculara, konservatuar mezunlarına ve oyuncu olmak isteyen yeni oyuncu adaylarına ihtiyaçları doğrultusunda yapacağımız yönlendirmelerle gerekli donanımı sağlamaktır. Akademimiz iki özel programlı sınıftan oluşmaktadır. İlki oyunculuğa yeni başlayacak olan oyuncu adaylarının alacağı eğitim programıdır. Bunlar; kamera önü oyunculuk, temel oyunculuk, drama ,ses, nefes, artikülasyon, sahne ve beden kullanımı, at binme, silah kullanma ve kılıç kullanma derslerinden oluşmaktadır. Diğeri ise profesyonel oyunculara ve konservatuar mezunu olan oyuncu adaylarına yönelik ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanmış olan programlarla; geleneksel at binme, silah kullanma, kılıç kullanma, tüm aksiyon hareketleri ve vücut geliştirme dersleridir. Ayrıca, estetiğin günümüzde son derece önemli bir ihtiyaç haline geldiğini hepimiz biliyoruz fakat özellikle oyuncuların dikkat etmesi gereken ince bir çizgiden oluştuğunu da bilmeliyiz.

Ne kadar mutlu edebilirsek o kadar mutlu olabiliyoruz

Oyuncularımızı bilinçlendirerek doğru estetiğe sahip olmalarını, kamera önündeki doğal görselliklerini korumalarını ve oyunculuklarının olumsuz etkilenmemesini için uzman estetisyenimizle gerekli olan desteği sağlıyoruz. Hatta estetik açıdan dişlerinde sıkıntı olan oyuncularımızı da diş hekimimize yönlendirerek gerekli olan diş tedavisini yaptırıyoruz. Tüm bunların yanısıra oyuncunun egosunu dengelemek, yaşam standartlarını korumak, oyuncuyu psikolojik olarak role hazırlamak ve de özellikle uzun soluklu projelerde oyuncunun büründüğü karakterden çıkmasını sağlamak için akademimizde psikolog, pedagog ve yaşam terapistimiz de özel seminerler vererek hatta kişiye özel seanslar yapmaktadır. Tamamen kişiye özel yapılan programlarla ‘’İyi bir oyuncuyum ama dönem projeleri için yeterli donanıma sahip değilim. Kendimi nasıl geliştirebilirim? diyen oyunculara, konservatuar okudum ama eksiklerimi tamamlamak istiyorum diyenlere yada oyuncu olmak istiyorum nerden başlayabilirim? En doğru adres neresidir? diyenlere Berna Türkkan Casting Geniş Kapsamlı Oyunculuk Akademisini gururla sunarız. Bana göre akademiye katılan herkesin en büyük arzusu, şirket sahibi ile birebir iletişimde olmak ve kendini güvende hissetmek. Bu düşünce ile yola çıkarak sinema televizyon okuyup uzun yıllar reji yapan bir yönetmen gözüyle ve oyuncu koçluğunu yaparak dizilere kazandırdığım ana cast-başrol oyuncularının olması sebebiyle kamera önü oyunculuk derslerini oyuncu adaylarımıza bizzat ben veriyorum. Dizi ve sinema sektöründe kısa zamanda çevre edinebilmeleri için ara ara derslerimize ünlü ve başarılı isimleri konuk alıyoruz. Sektörde hemen yer edinebilmelerini hedefleyerek akademimize katıldıkları gün itibariyle de yıllardır var olan Berna Türkkan Casting isimli menajerlik şirketimizin oyuncuları olarak iş görüşmelerine yönlendirerek onlara iş bulabilme olanağı sağlıyoruz. Sonuç olarak da ne kadar mutlu edebilirsek o kadar mutlu olabiliyoruz

Maşallah dediğin için ayrıca teşekkür ederim canım benim… Başarılı olmak ve ödüller almak sizlerin takdiri çok teşekkür ederim güzel cümlelerin için. Ben sadece yaptığım her işi layığı ile ve hakkını vererek yapmaya çalışıyorum, faydalı olabiliyorsam ve mutlu edebiliyorsam ne mutlu bana. Şu ana kadar almış olduğum ödüllerin ve bana gösterilen sevgi ve saygının artarak devam etmesi dileğiyle…

Sivas merkezli çok güzel bir film projen var Berna'cığım onu da anlatır mısın?, okuyucularımız da merak ediyor çünkü dünya starlarının da yer alacağını biliyoruz

Yapımcılığını ve Yönetmenliğini üstlendiğim Sivas merkezli muhteşem bir uzun metraj sinema filmi projem var, Yaradan nasip ederse güneşli günlerle beraber harekete geçeceğiz inşallah. Sevgili Mustafa Erdoğan'a Sivas için özel olarak yazdırdığım 'Niydiyon Gardaş' isimli sinema filmimiz tamamen Sivas'ı anlatan komedi, tarih, aşk ve kültür temalıdır. Avusturalya'dan dedelerinin tarihini araştırmak için Sivas'a gelen yabancı bir gencimizin Sivas kızına ve Sivas'a aşık oluşunu anlatıyoruz. Edın karakterini canlandıracak bu yabancı oyuncu, filmimizde Türkçe öğrenmeye çalışan Avustralyalı bir genci canlandıracak. Gerçek bir yabancı oyuncunun filmimize katacağı doğallık ve yurtdışı pazarındaki yerimizi rahatça alabilmemiz için Almanya, Avustralya ve Amerika’da yapmış olduğumuz cast çalışmaları doğrultusunda gerçek bir yabancı oyuncu için anlaştık. Ülkesinde ünlü olan bu oyuncunun ve diğer oyuncularımızın isimlerini yakın tarihte yapacağımız bir basın toplantısı ile açıklamamızın daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz.

Sivas’a özel sinema filmi yapacağız

Herkesin merakla beklediği soru; ‘’Mel Gibson bu projede olacak mı?’’ Evet, son yıllarda dünyaca ünlü Hollywood starı sevgili Mel Gibson’la kurmuş olduğum bağlantılarım devam etmektedir. Hatta Gibson’dan sonra Yaradan’ın mucizelerine daha fazla inanmaya başladım, onunla kurduğum bağlantı ve yaşadıklarım hayat görüşümü de beni de fazlasıyla değiştirdi. Kendisine burdan sonsuz sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sorunuzun cevabına gelince de; Avustralya asıllı dünya starı Mel Gibson ile şartlar uygun olursa beraber olmaktan onunla aynı projede adımın geçmesinden büyük mutluluk ve onur duyarım. Biliyorsunuz ben kaderci bir kadınım ‘’Elimden gelen çabayı gösteririm, duamı eder hayırlısını dilerim, yazdıysa Yaradan o beni bulur... Tıpkı Gibson gibi…’’

Filmde çok önemli bir tarihi olayından bahsedeceğiz

Neden Sivas’a özel bir sinema filmi yapmak istediğime gelince; geçen yıl gişe rekorları kıran ''Düğün Dernek 2'' sinema filminin cast çalışması için ekiple beraber Sivas'a gittiğimde Sivas'ta öylesine doğal, samimi ve değerli insanlarla tanıştım ki Sivas bana öyle güzel sarıldı ki orada kocaman bir aileye sahip oldum. Sık sık Sivas'a gidip gelmeye başladım kız istedim, nişan yaptım, düğün yaptım hatta doğum günümü bile Sivas'ta kutladım. Ramazan ayında katıldığım özel bir iftar yemeğinde Sayın Belediye Başkanımız Sami Aydın'la biraraya gelme fırsatını yakaladığımda ''Sivas sizi çok sevdi Berna Hanım, sizden Sivas'ı anlatan bir proje bekliyoruz .'' dediği an ‘' hemen harekete geçerek hayatımda güzel bir yeri olan değerli dostum sevgili Mustafa Erdoğan’a Sivas filmimin senaryosunu yazdırmaya başladım. Kafamdaki tek düşünce şuydu; ‘’İnsanlar Sivas’ı biliyor ama tanımıyor…’’ bu algıdan yola çıkarak aylarca çok değerli isimlerden aldığımız bilgiler ve yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda senaristim güzel bir senaryo oluşturdu. Komedi türündeki sinema filmimizde tamamen Sivas odaklı olduğumuz için Sivas’ın kültüründen, yemeklerinden, mekanlarından, değerlerine sahip çıkan aile yapısından, sevgi-saygı örf-adetlerinden ve en önemlisi de bugüne kadar hiç konu edilmemiş olan çok önemli bir tarihi olayından bahsedeceğiz.

Tüm Sivas’ın sevgi ve saygısını kazanmış olmaktan, ve bu kadar özel bir projenin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenmekten gurur duyarım.

Geçtiğimiz ay makamında ziyaret ettiğim Belediye Başkanımız Sayın Sami Aydın'a, Valimiz Sayın Davut Gül'e, Sivasspor Başkanı Sayın Mecnun Otyakmaz'a, Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sayın Ahat Türkmenoğlu'na,Sayın Muhittin Karahan'a, Nail Doğan Babamıza, Turan-Necla-Ayşegül Ünal'a, Sabri Çelikus abime, Mustafa-Tülin Akgül'e, Naci-Füsun Muslu'ya ve tüm Sivas aileme sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Tempon yüksek kendine zaman ayırıyor musun, aşk hayatın nasıl gidiyor?

Çok istiyorum kendime zaman ayırabilmeyi ama maalesef yoğunluktan başaramıyorum. Sadece çok yorulduğum zamanlarda ya mum ışığında dinlenmeyi ya da denizi izleyerek huzur bulmayı tercih edebiliyorum.

Eveeet beklenen soru geldi Funda’cım Bana göre Aşk, Yaradanın insanoğluna bahşettiği en özel ve en güçlü duygudur. Çok istiyorum hayatı paylaşabileceğim bir ruh ikizimin olmasını ve ‘’Aşık oldum’’ diye çığlık atmayı. Aşkın ne kadar değerli olduğunu annem ve babamın Maşallah aşk dolu 46 yılından biliyorum zaten. Rabbim onları nazarlardan korusun sonsuza kadar onları beraber yaşatsın, bana da onların ki gibi bütünleşmiş tertemiz bir yuva nasip etsin. Günümüzde aşk adı altında yaşanan kısa vadeli çek tadındaki duygular bana hiç inandırıcı gelmiyor ve beni cezbetmiyor. Biliyorum ki Yaradan herkesi çift yaratmıştır, mutlaka benim gibi düşünen ve benim O’nu beklediğim gibi beni bekleyen biri vardır. Şans vermediklerim için yakın çevrem bazen bana çok kızıyor ama aşk öyle bişey değil ki aşk geldiği zaman anlarım zaten ve hayır deme şansım kalmaz. Aşkı Yaradan’da bulmuş bir kadın için yol arkadaşına da ancak O’nun rızası ile sahip olacağını bilerek yaşamak ve sadece hayırlısını dilemek yakışır… Aşk, bana göre sadece yol arkadaşınla yaşanır…

Her zaman güzel ve formundasın şekerim sihirli formülün mü var yoksa güzel kalbinin yüzüne yansıması mıdır?

Güzel gönlüne çok teşekkür ederim Bitanem Kendimi güzelleştirmek bişey yapamıyorum ama kalbimi güzelleştirebilmek için sürekli nefsimi törpülemeye çalışıyorum umarım başarabiliyorumdur.

Hedeflerin neler yeni projeler zaten dolu dizgin gidiyorsun maşallah

Hedefim her zaman güzel projelere imza atmak, sevgi-saygı ile anılmak ve aileme layık olabilmek. Bunlara sahip olabilmek için de öncelikle çok dua ediyorum ve çok çalışıyorum. Kurmuş olduğum Oyunculuk Akademisi yıllardır yapmakta olduğum Menajerlik sistemi bütünleşerek devam edecek. Bunun yanısıra da yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiğim ‘’Niydiyon Gardaş’’ isimli uzun metraj Sivas sinema filmimizi Allah kısmet ederse bahar aylarında çekeceğiz. Sonrasında da hayat ne sürprizlerle beni karşılar bilemem ama hep dediğim gibi herşeyin hayırlısı olsun. Hırslarım yok benim , hayırlısı olsun dediğim hedeflerim var sadece.

Okurlarımıza mesajın var mı? Teşekkürler

Canım Funda’m, öncelikle bu keyifli röportaj için sana ve Abdullah beye çok teşekkür ederim.

Okurlarımıza mesajım; Kendinizi sevin, aldığınız nefese ve sahip olduğunuz herşeye şükredin. Hayata gülümseyin. Mutlu olduğunuz işi yapın, egolarınızı kontrol edin, annenizin babanızın duasını alın, hedefinizi belirleyin, çok çalışın, kul hakkına dikkat edin, geride bıraktığınız herkesi affedin ama onları hayatınıza tekrar almayın ve size huzur veren insanlarla görüşün. Hayatınızın ne kadar kısa, vaktinizin ne kadar değerli olduğunun farkında olun ve keyif aldığınız gibi yaşayın.

Huzurla kalın

Sevgi ve saygılarımla