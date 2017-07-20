Berna Türkkan Niydiyon Gardaş isimli Sivas konulu film için kolları sıvadı

Canım arkadaşım, ödüllü yönetmenim, başarıların üzerine şu an seninle röportaj yapıyoruz. Başarıların sırayla geliyor maşallah. Şimdi yeni bir film aşamasındasın, projeni hayata geçiriyorsun. Ben de senin gibi çok heyecanlıyım. Senin ağzından senin heyecanını da dinleyebilir miyim?

Evet ben de çok heyecanlıyım Fundacığım. Sivas, Cumhuriyet şehri ve çok özel şehirlerimizden biri. Mustafa Kemal Atatürk’ün 108 gün kaldığı bir şehir. Bu yüzden Sivas’ın tanıtımının bu güne kadar yeterli anlamda yapılmadığını düşünüyorum. Yapımcılık ve yönetmenliğin dışında bunu kendi projemde yapacak olmak beni ayrıca heyecalandırıyor. Ve, böyle özel bir şehirde ben kocaman bir aileye sahibim.

Sivas Valimiz Sayın Davut Gül, Sivas Belediye Başkanımız Sayın Sami Aydın, Sivasspor Başkanımız Sayın Mecnun Otyakmaz, Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sayın Ahat Türkmenoğlu ve Sayın Muhittin Karahan en büyük destekçilerim. Röportajın başında onlara buradan sevgi saygı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Aslında beni bu işe yüreklendiren bu isimler oldu, o yüzden bu projenin ortalarda bir proje olma ihtimali kesinlikle yok. Bu projenin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenerek özel bir senaryo yazdırdım dolayısıyla en iyisini yapacağımıza inanıyorum.

Konusu nedir filmimizin Ve Sivas'ı seçmenin özel nedenini açıklar mısın tatlım? Nasıl oluştu bu proje?

Gişe rekorları kıran ''Düğün Dernek 2'' sinema filminin cast çalışması için Sivas’a gittiğimde 2 ay orada kaldım ve çok güzel insanlar tanıdım. Orada gerçekten bir değil her köşesinde ayrı birer aileye sahip oldum, kız istedim nişan yaptım düğün yaptım hatta doğumgünümü bile Sivas'ta kutladım. O zamanlar aklımda sinema filmi yapmak yoktu çünkü içinde bulunduğum aile ortamı beni çok mutlu ediyordu. Hayatımda doğal, çıkarsız ve değerlerini koruyarak yaşayan bana aile sıcaklığını hissettiren insanlar vardı ve ben artık onlardan biriydim bana göre bundan daha keyifli bir duygu yoktu. Sonrasında Sivas Şehir Kültürünü Yayma Yaşatma Derneği Başkanı Sayın Ahat Türkmenoğlu geçen yıl beni ramazan ayında iftar yemeğine davet etti, ben de Sivas’a her zaman koşa koşa gelirim dedim. Gittiğimde ödül töreni tadında bana özel çok güzel bir iftar yemeği verilmişti. Belediye Başkanımız Sayın Sami Aydın ile aynı masada oturup sohbet etme imkanım oldu ve kendisi bana şunu söyledi , “Sivas sizi çok seviyor Berna hanım Sivas’a bir film yapın” dedi. Ben de "tabi ki seve seve" dedim. Tamamen Sivas’a ait olsun, Sivas’ı anlatsın ve bugüne kadar hiç yapılmamış olan bir sinema filmi olsun dedim ve kolları sıvadım. Senaristim Mustafa Erdoğan Sivas'ta yaşadığı için konuya tamamen hakim, ayrıca araştırmacı ruhu, güzel kalemi ile uzun ve titiz bir çalışma sonrasında tamamen Sivas'a özel tamamı Sivas'ta çekeceğimiz güzel bir senaryo çıkardı bizlere...

"Bizim bu projeyi herkese izlettirmemiz gerekiyor. Filmimizi belgesel yapsaydık kimse izlemezdi ama komedi filmi yapıp içine biraz aşk, biraz tarih, biraz kültür, biraz dram ekleyince her yaştan herkesin kendinde bişeyler bulacağı, herkesin keyifle izleyeceği ''Bir şehiri anlatan en güzel sinema filmini'' yapacağız. Yurtiçi Yurtdışı festivallere gidecek ödüller alacak ve tarihe geçecek bir Sivas sinema filmi olacak

Filmin konusunu anlatalım mı biraz, okurlarımızı merakta bırakmayalım istersen Bernacığım?!

Filmimiz, Avustralya'dan dedelerinin tarihini araştırmak için Sivas'a gelen yabancı bir gencin hikayesi ile başlıyor. Sonra Sivaslı bir kıza aşık oluyor. Kızın babası da "kızımı veririm fakat bu genci 24 saatte Sivaslı yapın" diyor.

Filmde yabancı gencin 24 saatte nasıl Sivaslı olduğunu izleyeceğiz. Ayrıca burada şöyle bir konuya da değiniyoruz; Sivas bugüne kadar yurtiçi yurtdışı birçok göç vermiş, biz bunu filmimizde ters köşe yapıyoruz. Çünkü Sivas'tan gitmeye hiç gerek yok. Bence Sivas'ın tüm güzelliklerini ve değerlerini tüm Dünyaya tanıtıp ekonomisine katkı sağlayacak iş alanları oluşturmak gerekiyor. Sivas öylesine özel bir şehirimiz ki mesela bir balıklı kaplıcanın tıpta çaresi olmayan birçok hastalığa şifa kaynağı olduğunu biliyorum ve filmimizden sonra buraya Dünyanın her yerinden insanlar şifa bulmak için geleceğine eminim. Selçuklu Döneminde inşa edilen ve sabah namazı vakti namaz kılan bir kadın silüeti ikindi vakti namaz kılan bir erkek silüetinin göründüğü Divriği Ulu Camii’nin dünyada tek olduğunu ve Sivas'ın ne kadar maneviyatı zengin bir şehir olduğunu filmimizde işliyoruz. Ayrıca Sızır Şelalesi’nin, Çifteminare’nin, Buruciye Medresesi’nin, Sivas Kales’nin geçtiği keyifli sahneler de var. Bunların yanısıra Cumhuriyet şehrimiz olan Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi ile bir üniversite şehiri olma özelliğine de sahip ve filmimizde yurtiçinden yurtdışından öğrencilerin Sivas'ı tercih ederek ne kadar mutlu olduklarını göreceksiniz.

Yurtdışından gelen bir genç 2 saatte Sivas'a aşık olup 24 saatte Sivaslı olabiliyorsa ve Sivas'tan gidemiyorsa bence bu şehirden kimsenin gitmemesi gerekiyor.

Sivas’ın bilinmeyen birçok kültürü, tarihi yerleri, yemekleri var. Mesela Dünyada tedavisi olmayan, tıpta çaresi bulunmayan birçok hastalığı tedavi eden Balıklı Kaplıcası var. Mucizevi doktor balıklar sayesinde 1 günde tedavi olup tüm yaralarınızdan ve hastalıklarınızdan kurtulabilmeniz mümkün. İşte benim amacım da yaptığım bu sinema filmiyle soyadını gururla taşıyan güçlü bir Türk Kadını olarak her köşesinde yurdumun güzelliklerini bulduğum Sivas'ımızı Dünya'ya tanıtmak. Ayrıca insanlar Sivas'ın şiveli konuşmaları olduğunu düşünüyorlar ama Sivas son derece modern bir şehir. Ve kesinlikle şiveleri yok. “Niydiyon” derler evet ama bu samimiyetten söylenir. Ayrıca üniversite şehri burası. Öğrenciler mutlaka tercihlerinde yazsınlar isterim. İnanın çok güzel bir şehir.

Ne kadar yürekten söylüyorsun sanki Sivaslı gibi Bernacığım. Hatta öyle güzel anlattın ki, ben de o güzel insanları tanıyor gibi oldum, buradan selam gönderiyorum hepsine, Sevgilerimle.

İstanbul'da doğup büyüdüm ama artık Sivaslı oldum ben de. Anlattığım bütün bu güzellikleri filmimizde yaşatacağız. Baba oğul arasındaki ilişki var mesela, izleyiciye o sahnede tatlı bir dram yaşatacağız. Ayrıca, hepimizin özünde varolan saygı sevgi çerçevesindeki aile kültürümüz var. Filmimizin en can alıcı sahnesi ise Türkiye Cumhuriyeti tarihine büyük bir acı ile kazınan ama şu ana kadar hiçbir sinema filmine konu olmayan Çanakkale savaşında tahtaya "Hocam biz savaşa gidiyoruz hakkınızı helal edin" yazıp Sivas Lisesini tamamen boşaltan şehit gençlerimizin hikayesi... Biz bu sahneyi siyah beyaz çekeceğiz ve hafızalardan silinmeye yüz tutmuş bu önemli olayı tekrar gündeme getirerek gençlerimizi bilinçlendireceğiz. Günümüzde ise o lise kongre müzesi olarak hizmetine devam ediyor. Aşık Veyseli'imiz var, şiirlerimiz türkülerimiz var. Filmimizin 39 ülkeye dağıtımı olacak, Cannes Film Festivali başta olmak üzere yurtiçi yurtdışı tüm festivallere göndereceğiz, ödüllerimizi toplayarak tarihe geçecek bir sinema filmi yapacağız.

İnşallah canım tüm bu isteklerin gerçekleşecek, ben de tüm kalbimle inanıyorum. Güzel ve anlamlı filmimİzin oyuncu kadrosu belli oldu mu?

Evet belli, yakında sizlere açıklayacağım. Ünlü isimlerin de olduğu benim oyuncularımın da yer aldığı keyifli bir oyuncu kadrosuna sahibim. Ayrıca teknik ekibim de 14 yıllık dostlarımdan oluşuyor. Samimi ve bi o kadar da gerçekçi bir ortamda profosyonel insanlarla çalışıyoruz. Işık şefim şuan ''Söz'' dizisinin ışık şefi olan sevgili Mehmet Kaygusuz, 14 yıl önce Yabancı Damat dizisinde ışık şefliği yaparken beni reji asistanı olarak Taylan Biraderler’in yanında işe aldırmıştı. Yıllar önce Sevgili Kaygusuzun aracılığıyla adım attığım sinema sektörüne şu an yine ilk yapımcılığımı ve yönetmenliğimi yaparken Kaygusuz’un desteğini yaşıyorum. Bu güzel dostluğun gururu ile kendisine sonsuz teşekkürlerimi sevgi ve saygılarımı burdan iletiyorum. Görüntü yönetmenim ise yine aynı derecede dostum olan Sevgili Ömer Faruk Karacan'dır. O da şu an ''Diriliş Ertuğrul'' dizisinin görüntü yönetmenliğini yapmaktadır. Böylesine muhteşem bir teknik ekiple dünya tarihine geçecek bir sinema filmi yapacağımıza gönülden inanıyorum. Gişesinin de çok iyi olacağını görebiliyorum.

Aşk var mı aşk senin gibi aşk kadını olan bir kadın, Berna Türkkan bu filmde aşkı nasıl anlatıyor?

Günümüzde dokunmadan sevmek diye bir şey kalmadı ya hani. Gerçek aşk bana göre dokunmadan da sevebilmektir biz de onu canlandırdık filmimizde. Güzel bir aşk hikayesini tatlı tatlı işledik ve sonunu evlilikle taçlandırdık. Aşkın hakkını verdik yani. Ayrıca daha şimdiden ödül de aldın. Sivas çok başka bir yerde ve biz bunu hatırlatmış olacağız sadece. Hatırlatmış olacağım için de ben çok mutlu ve gururluyum. Daha filmi çekmeden umut vaad eden yapımcılık ödülü nasip oldu. Filmi çektikten sonra gelecek olan ödülleri düşünemiyorum Fundacığım. Senin de desteğinle tabi. Bugüne kadar röportajlarımı hep sen yaptın her zaman desteğini ve güzel kalbini hissettirdin bana seni çok seviyorum iyiki hayatımdasın bitanem canım dostum..

Canım dostum her zaman sana desteğim, İnşallah bu röportaj da sana uğur getirir ve her şey su gibi akar, insanların akıllarında, kalplerinde kalan başarılı bir film olur.

Tarihe geçecek bir proje olacağının garantisini verebilirim size. Bir şehri anlatan en güzel sinema filmi olacak. Hiç küfür içermeyen muhteşem bir film yaparak bir ilki daha başaracağız. Filmimiz ilklerle dolu olarak sinema tarihindeki yerini alacak.

Birçok ilkin filmi olacak desene. Son olarak neler söylemek istersin?

Tüm Dünya ülkeleri Sivas filmimizi heyecanla beklesinler. Allah kısmet ederse Aralık ayı gibi vizyonda olacak. Dostlarımızın desteği ile çok güzel günler bizi bekliyor. Yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiğim ''Niydiyon Gardaş'' Sivas sinema filmimize maddi manevi destek olan sponsorumuz Evser mobilya giyim ve ayakkabı mağazaları sahibi SİVGEP Başkanı Sayın Taha Buğra Arslan'a, TV 58 ailesine, Sivas aileme ve tüm Sivas halkına gönül dolusu teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sivas'ın kızı oldum inşAllah gelini de olurum diyerek tatlı tatlı röportajımı sonlandırırken bu güzel röportaj için Güzel Dostum Funda'ma ve Önce Vatan gazetesi ailesine sonsuz teşekkürler ediyorum. Huzurla kalın.

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