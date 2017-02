Begüm Özbek

Röportaj: Murat Günhan

Sevgil Begüm öncelikle çok teşekkür ederim vakit ayırıp bu sohbeti yaptığın için. Sorularım öncelikle senin mesleğin, seni tanıdığımız mankenlikle ilgili olacak.

Kaç yaşında başladın mankenlik mesleğine?

Sevgili Murat öncelikle beni konuk ettiğin için teşekkür etmek istiyorum. Mankenliğe 17 yaşında başladım.

Başlamana kim sebep oldu?

Ben ilkokuldan sonra Ankara Devlet Konservatuarı bale bölümünün imtihanlarına girdim ve kazandım. Bir yıl burda okuduktan sonra bana göre olmadığına karar verip ayrıldım ve farklı bir okulda eğitimime devam ettim. Bu dönemde takım sporları ile ilgilenmeye başladım. Simtel, Yeşilyurt Spor, Galatasaray gibi takımlarda voleyboll ve handball oynuyordum ve kariyerim hedefim arkeolog veya tarih profesörü olmaktı. Bir gün yolda annemle yürürken sanırım uzun, ince ve atletik olduğum için bir reklam kast ajansı sahibi tarafından keşif edildim. İlk aydan başlamak üzere onlarca reklam filmi çektim ve ardından sevgili Emel Kasapoğlu'nun mankenlik ajansı Marie France'e transfer oldum. Gelen ısrarlar üzerine Miss Model of Turkey yarışmasına katıldım ve birinci oldum. Ardından Best of Model of the World yarışmasına katılıp 4. geldim. Henüz 17 yaşındaydım ve kariyerim bu şekilde başlamış oldu.

Bu işe başlamadan önce mankenlik mesleğinin zor bir iş olduğunu biliyor muydun?

Mankenliğin zor bir iş meslek olduğunu farkında tabii ki değildim. Ancak sevdiği işi yapan birine hiç bir şey zor gelmez. Ben de mesleğimi çok severek yaptığım için zorlukları beni yormadı.

İlk profesyonel olarak kimin defilesine çıktın?

Net hatırlamıyorum ancak sanırım best Model of the World yarışmasında CARVEN defilesi olabilir.

İlk defilendeki manken kadronu hatırlayabiliyor musun ?

Dünyanın değişik ülkelerinden gelen yarışmacı arkadaşlarım

Neden mankenlik?

Mankenlik çok keyifli bir meslek her gün farklı bir kimlik ve ruhla o günkü çekimin veya defilenin mooduna girmeni gerektiriyor ki bu işin monoton olmasını engelliyor. Ayrıca çok genç yaşta dünyanın her yerine seyahat etmek ve onlarca güzel insanlar tanımak başka hangi meslekte mümkün?

Manken olmasaydın ne olurdun?

O zamandan bu zamana mesleki görüşlerim değişti. Manken olmasaydım ya otelci, veteriner veya yoga hocası olup kendi stüdyomu açardım.

Şimdi mankenlik yapıyor musun?

Evet hala ender ve güzel işlere katılıyorum. Defile olsun çekim olsun keyif alarak yapıyorum. Özellikle aynı dönemde modellik yaptığım dostlarımla podyuma çıkmak ayrı bir keyif.

Bir ara mankenlik işini bıraktın ve yurtdışına yerleştin. Biraz bundan bahseder misin?

Evet 1997 - 2014 yılları arasında Amerika'da yaşadım ve hala bir ayağım orda. Mankenliği çok sevmeme rağmen hayat boyu sürdürülebilecek bir meslek olmadığını farkındaydım. Dizilerde oynamak gibi bir isteğim yoktu ve kendimi geliştirmek istiyordum. Öncelikle bir yıllığına İngilizce öğrenmek için gittim sonra 4 yıl otel işletmeciliği üzerine üniversite okudum ve 10 yıl boyunca top otel şirketlerinde üst düzey yönetici olarak çalıştım ve sonra buraya döndüm.

Mankenliğin dışında başka işler yaptın mı? TV dizi oyunculuğu gibi ?

Hayır yapmadım

Herhangi güzellik veya modellik ödülleri aldın mı?

The Best Model of Turkey Podyumda Begüm nasıldır?

Bale eğitiminin bana muthiş faydası oldu. Podyumda asla giydiğim kıyafetin önüne geçmeye çalışmam. Manken bir askıdır. Fotomodel olarak kendini korkusuzca yeniden kesfeden ve her türlü kılığa ve mooda kolayca adapte olan bir Begüm var.

Senin mankenliğe başladığın dönemle şimdiki dönemi kıyaslayacak olursak neler söyleyebilirsin?

Küreselleşme mankenlik mesleğini bitirdi. Bir kaç marka hariç tüm yerli markalar silindi. Yabancı markalarda bilindiği için defile yapmıyorlar. Bu sebepten dolayı yeni manken yetişmiyor veya manken arkadaşlar TV'ye yönlendiler. Tüm bunlara rağmen Didem Soydan gibi dünya standartlarında modeller ender de olsa çıkıyor.

Yeni bu işe başlamak isteyenlere ne gibi önerilerin olur ?

Sevdiğiniz işi yaptığınıza emin olun, kendinize iyi bakın ve her işe atlamayın.

Kuralların var mıdır?

Kaliteli ve keyif aldığım işlerin bir parçası olmak tek kuralım.

Her defileye çıkar mısın?

Hayır. Her defileye çıkmam.

Dünya modacılarından kimlerin defilesine çıkmak isterdin?

Stella McCartney, Alexander Mc Queen, John Galliano. DKNY ve Therry Muglier defilelerine çıktım.

Hedeflerin nedir gelecek için?

Şubat ayında 1 ay Hindistan’a yoga eğitmenliği eğitimi almaya gidiyorum. Dönüşte yoga eğitmenliği yapmak istiyorum. Çünkü bu benim hayvan hakları savunucusu ve bir çevreci olarak savaştığım ilekeleri daha geniş çevrelere yaymak için bir platform oluşturacak.

Hayallerinin peşinden koşar mısın?

Hiç bir şeyin peşinde koşmam. Niyetimi belirlerim ne gerekiyorsa yaparım gerisini akişa bırakırım.

Aşk mı? Mantık mı?

Kesinlikle aşk. Kalp merkez zihinse çeperdir. Kalp her zaman doğruyu bilir mantık kabul etmese de.

Kendine bakar mısın? Günlük bakımların var mı?

Kendime çok iyi bakıyorum. Sağlıklı olmak benim için çok önemli. Sigara içmiyorum. İçki çok ender. Veganım ve sigara kullanmıyorum. Hergün yoga pratik ederim ve 8 saat uyurum. Bol su içerim. Benim için zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı olan herkes güzeldir. Eskiden çok ağır diyetler yapardım yemek yememek ve iştahımı kesmek için sigara içerdim. Geriye baktığım zaman kendime ne kadar hor davrandığımı görüyorum ve üzülüyorum.

Spor yapıyor musun?

Eskiden çok spor yapardım ancak 3 yıl önce yoga ile tanışınca sadece yoga pratik etmeye başladım. Yoga tabii ki spor değil ancak zihin, ruh ve fizik arasında bağlantı kurduğunuz ve bunun yanında fiziksel egzersiz olarak inanilmaz faydalarını görebileceğiniz spiriktüel bir farkındalık/enerji çalışması. Yoga'ya başladıktan sonra kendimi 10 yaş gençleşmiş hissediyorum.

İş dışında Begüm neler yapar?

Vaktimin büyük bir kısmını kurucu üyesi olduğum Yasam Hakkına Saygı Derneği’nin çalışmaları, dört ayaklı evlatlarım ve hayat arkadaşım Çağın'la geçiriyorum. Bunun yanı sıra bol kitap okur film izlerim. Bu dünyayı paylaştığımız dostlarımızın yaşam hakkına sahip çıkmalıyız. Diğer canlılara ızdırap çektirip hayatlarını ellerinden alırken bizler mutlu ve huzurlu olmayı bekleyemeyiz. Bu bütünlüğü herkesin görmesini bu farkındalık ve bilinç düzeyine ulaşması için derneğimiz bir çok çalışmalar yapıyor.

Ünlü bir manken olmanın avantaj ve dezavantajlarını yaşıyor musun ?

Hiç bir dezavantajını yaşamıyorum. Şahane insanlar tanımak, genç yaşta dünyayı gezmek ve sevdiğin işi yapmak bu işin avantajları.

Nerelisin? Burcun nedir?

İzmit/Kocaeli doğumluyum ve Başak burcuyum

Görmek isteyipte gidemediğin yerler var mı ?

Hindistan vardı ona da gelecek hafta gidiyorum.

En sevmediğin huyun nedir?

Sevmediğim hiç bir huyum yok. Kendimi iyisi ve kötüsü ile bir bütün olarak görüyorum ve kabulleniyorum.

Özel hayatınla iş hayatını dengeleyebiliyor musun?

Evet. Olay her zaman önceliklerini belirlemek. Aslında çok zor değil.

İş için hayatından taviz verdiğin oldu mu ?

Hayır

Türkiyedeki mankenlerden kimin podyumunu beğenirsin ?

Sabahat Doğanyılmaz, Didem Soydan, Deniz Pulaş, Ebru Ürün, Sema Şimşek, Ceylan Saner.

Eski manken tabirini kullananlar için tepki veriyor musun?

Asla. Doğru söylüyorlar ben manken değilim artık

Günlük giyim tarzın nasıl?

Spor ayakkabı, jeans ve tshirt

Kıyafete çok para harcar mısın?

Eskiden çok harcardım şimdi herşeyimi verdim ve kapsül gardroba döndüm. Dünyanın yarısından fazlası aç, sokaklarda onca aç ve yardıma muhtaç hayvanlar var. Kıyafete yatırım yapmak yerine onlara destek olmayı tercih ederim.

Defilelerdeki kıyafetleri beğenmezsen podyumdaki yürüyüşünü etkiler mi ?

Hayır çünkü sonuçta 70% beğenmediğin kıyaftelerle çıkarsın podyuma

Sanatsal çalışmaların oldu mu?

Çocukken bale yaptım konservatuarda ve piyano çaldım.

İş kazaları başına geldi mi?

Evet. bir defilede düştüm ve sağ ayak yan bağlarımı yırttım. Aylarca alçıda kaldı ayağım.

Seni sen yapan özelliğin nedir? Vicdanlı ve merhametliyim ayrıca burcum Başak ve ay burcum yengeç olduğu için derin düşünüp aynı zamanda derin hissederim.

Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim. Söylemek istediğin birşey var mı son olarak?

Ayrıca evin önünde baktığım onlarca kedim var. Evin yanındaki alana mahallenin köpekleri için bir barınak yaptırdım ve onları da sahiplendim. Tüm aşıları ve veterinerleri, beslenmeleri ile ben ilgileniyorum.