BAYİ TOPLANTILARI VE DÜĞÜNLERİN YENİ SAHNE İSMİ "ORÇUN KABİL"

BİZE KENDİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ, ORÇUN KABİL KİMDİR?

2 Ağustosta günü İstanbul da dünyaya geldim İlköğretimimi Ümraniye Ahmet Cevdet Pasa ilkokulunda, orta ve lise öğretimimi Cumhuriyet lisesinde tamamladım. Lisans eğitimim için “ver elini Kıbrıs” diyerek Radyo Televizyon ve Sinema okumak için yola koyuldum. Yaşamım boyunca yeni heyecanlara yelken açmayı hep sevdim...

MÜZİK YAŞAMINA NASIL BAŞLADINIZ?

Hani derle ya “kendimi bildim bileli müzik hayatımda oldu”, benim ki tam da öyle olmadı. Kendimi ve müzik kulağımı keşfettiğim yaşlardan itibaren müzik benim vazgeçilmezim, aldığım nefes oldu. 16 yaşımda, lise yıllarımda müzik hayatıma tamamen girdi. Müzik aşkı ile kısa sürede gitar çalmayı öğrendim ve gitar çalmak beni farklı dünyalara sürüklemeye başladı…

SİZİ MÜZİĞE ÖZENDİREN ŞEYLER NEDİR?

Ailede babamın okul ve gençlik yıllarında müzik profesyonel olarak uğraşmış olması, devamlı bir şekilde evin için müzik konuşulmasına ve gündemde kalmasına sebep oluyordu ve bide benim çok hoşuma gidiyordu... babama karşı olan hayranlığım onun müzikte iyi bir ritimci (baterist) olup ve bir çok ünlüye çalıyor olması beni en çok özendiren şeydi..

İLK ALBÜMÜNÜZÜ ÇIKARTMAYI NE ZAMAN VE NASIL DÜŞÜNDÜNÜZ? BUNU GERÇEKLEŞTİRMEK SİZİN HAYALİNİZ MİYDİ?

İlk albümümü şaka gibi olacak ama müziğe başladığım an aklımda böyle bir hedef vardı ve o zaman düşündüm… Bunu yapmalıyım ve Türkiye benim sesimi ve bestelerimi dinlemeli hedefi ile işin en başından yola çıktım... Kesinlikle benim hayalimdi…

AİLENİZ, SİZİN MÜZİK YOLCULUĞUNUZDA YER ALDI MI? ONLARIN BU K ONUDA SİZE YANSIYAN FİKİRLERENİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Ailem her zaman her konuda olduğu gibi sonsuz destek oldular her zaman… Zaten dediğim gibi evin içinde hep müzik olduğu için gerek ben gerek erkek kardeşim Enis zaten profesyonel olarak hep içinde olduk ve her zaman birbirimizi destekledik…

SANATÇILARIN TOPLUMDA Kİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Sanatçının toplumdaki görevi sadece sanat yapmak işini yapmaktır... Kitlelerle, sanatı ile yarattığı duyguyu paylaşmak ve üretmektir örnek olmaktır.. Doğru ilerici bir mantık ile toplum olarak kendi benliğimizin dışına çıkmadan güzel örnek olmaktır.. kısacası topluma duyguları ile konuşmalıdır sanatçı dediğin…

ŞARKI YAZMA RİTÜELİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ? ÖRNEĞİN HANGİ ORTAMDA, HANGİ MATERYALLERLE, NASIL BİR COĞRAFYADA YAZMAYI TERCİH EDİYORSUNUZ?

Şarkı yazarken ortam ya da her hangi bu söylediğiniz hiç bir şeye ihtiyacım olmuyor… O anlık bir durum ve geldiğinde etrafta onu yaratabileceğim ne varsa bulup destek sağlarım kendime... Gitar varsa onu alırım yoksa kalem kâğıt oda yoksa aklıma yazarım... Yani kısacası bir duygu üretirken çok ta hazırlanamıyorsun materyalleri hazır edeyim yapayım diye bir durum yok… Çok doğal anlık ve içten bir anda oluşan bir duygu... Yer zaman mevsim gözetmez her an olabilir… Bende o her anlar çok sık yaşanır...

BİR SANATÇI OLARAK DİNLEDİĞİNİZ VE BEĞENDİĞİNİZ SANATÇILAR KİMLERDİR?

Müslüm Gürses(Rabbim rahmet eylesin) ,Kenan doğulu , Bu iki ismi çok seviyorum ve müzik dinlediğimin farkına varıyorum…

HEDEFİNİZİ NASIL DAHA AÇIK, NET VE ÖLÇÜLEBİLİR HALE GETİREBİLİRSİNİZ?

Hedefimi en ufak en küçük beni dinleyen kitlelerden başlayıp daha ölçüle bilinir halini genele yayabiliyorsunuz… Sizden istenen ve sizin istediğiniz belli olduğu için kitle hedef ve ölçüm en küçük kalabalıkla başlayıp sizi takip eden topluluğa dönüşüyor ve doğal olarak ta aynı kafa yapısındaki siz ve kitleniz ile hem ölçümü hem de netliğinizi yaşıyorsunuz… Kimse genele hitap edemez…

HEDEFLERİNİZE ULAŞMANIN YARATACAĞI EN BÜYÜK ETKİ NE OLURDU?

Başarı insanoğlunun bence yaşam kaynağı. Bendeki etkisi daha fazla üretim ve yaptığım şeylerin daha doğal ve içten olması veya daha önce yaptıklarımın başarının etkisi ile doğallığını yitirmemesi için kendimi dizginleyip bana yapabileceği etkiden korumak olurdu ilk başta…

DÜZENLİ OLARAK YAPTIĞINIZ HALDE SİZE BİRŞEY KATMAYAN 3 ŞEY NEDİR?

Araba kullanmak, interneti kullanmak ve telefon kullanmak... Vakit geçiriyorsunuz ama hiç bir katkısı yok bence…

ZAMANI GEÇMİŞE ALMA İMKÂNINIZ OLSA TEKRARDAN SANATÇI OLMAK İSTER MİYDİNİZ? NEDEN?

Zamanı geriye alabilsem yine kesinlikle sanat ile uğraşırdım ve daha fazla zaman ayırarak... Sebebi daha bilinçli ve doğru araştırmalar ile belki kendimi yapılandırırdım... Kısacası yine aynı ben aynı duygu ile var olmak isterdim..

SANAT DÜNYASINDA BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRME ŞANSINIZ OLSA NELERİ DEĞİŞTİRİRDİNİZ?

Öyle bir şansım olsa sadece telif haklarını değiştirirdim... Sanatçıya emeğe verilen önem ve değeri üst seviyeye çıkarırdım... O zaman toplum algısı daha merhametli ve daha bilinçli oluşacaktır…

EĞER SANATÇI OLMASAYDINIZ HANGİ İŞLE MEŞKUL OLMAK İSTERDİNİZ?

Şuan da zaten profesyonel olarak spor ile ilgileniyorum... Küçüklüğümden beri zaten spor ile iç içeydim 20 sene profesyonel milli takım seviyelerinde Yüzme ve sutopu oynadım… Müzik olmasaydı yine spor olurdu...

TÜRKİYE DE SANATÇI OLMAK ZOR MUDUR?

Sadece Türkiye de değil dünyada da zordur... Sanat ülke şartları ile belki orantılı ama sanatçı kendi ürettiği ile sanatçıdır… Güzel olan bir şeye kimse duyarsız kalamaz... Dünyada ne kadar zor ise Ülkemizde de o kadar zor.

SAHNE VE KONSER ÇALIŞMALARINIZ VAR MI?

Evet ikisi de aktif bir şekilde devam ediyor.. Organizasyonlar ,belediye konserleri, bayii toplantıları ve eğlence yerlerinde canlı orkestram ve ben aktif bir şekilde hazırız..

GELECEK İLE İLGİLİ PROJELERİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ? BUNDAN SONRA Kİ HEDEFLERİNİZ NELER?

Önümüzdeki günler aylar ve yıllarda yapmak istediğim en önemli hedef kitlemi daha fazla genişletmek ve doğru duygularla hayata getirmiş olduğum müziğimi ve sözlerimi insanların kalplerine bırakıvermek kısacası ufak bir dokunuş ile daha fazla insanımıza hitap edebilme...

SİZCE ÖNEMLİ OLAN ÇOK ŞEYE SAHİP OLMAK MI, AZ ŞEYE İHTİYAÇ DUYMAK MI? EN FAZLA NELERE SAHİP OLMAK İSTERSİNİZ?

Valla bu soru güzel bir soru ama cevabı zor bir soru. Ama benim cevabım, eğer imkânınız varsa arttırın yoksa isteklerinizi azaltın… Şeklinde olur... iki durumda da mutlu olursunuz.. Sahip olmak istediğim şey de zaten mutluluk ve huzur…

YENİ ALBÜM ÇALIŞMALARINIZ VAR MI?

Evet, üzerinde çalıştığımız ve sonbahar döneminde sunacağımız bomba gibi bir slow ile geliyorum…

SANAT ADINA BAŞKA NE TÜR ÇALIŞMALARINIZ VAR?

Fotoğraf çekme sanatı konusunda öğrenim içerisindeyim ve kendimi geliştiriyorum ve inanılmaz zevkli bir sanat dalı tavsiye ederim…

SON OLARAK, DİNLEYİCİLERİNİZE, SEVENLERİNİZE NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Buradan beni dinleyen merak eden ya da seven takip eden herkese çok içten bir şekilde yaşadığımız bu dünyanın aldığımız nefesin çok kıymetli olduğunu unutmadan, kırmadan, üzmeden yaşamalarını temenni ederek sözlerime son veriyorum... Saygı ve sevgilerimle

Bizde Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…