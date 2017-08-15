Baturalp’ten büyük çıkış

“Joypad” kısa filmi ile büyük beğeni toplayan genç yönetmen Ahmet Baturalp Bekar yaptığı çalışmalarla göz doldurmaya devam ediyor.

Bizlerde bu genç yaşına rağmen kazandığı başarılarla adını sıkça duyduğumuz Baturalp ile bir araya geldik. Bilmediğiniz tüm detaylar sizinle…



Merhaba Baturalp nasılsın?

İyiyim Elif Hanım. Yoğun süreçler içindeyiz.

Bir bitirme projesi olan ilk filmin olan “Joypad” ile karşımızdasın. ‘Joypad’in yurt dışında birçok ödül alması sana ne hissettirdi?

Aslında hayallerim bir noktada gerçekle buluştu benim için diyebiliriz. ‘Joypad’, sevgili babamın bana mesleğim için yaptığı en güzel ve en büyük yatırımlardan biriydi onun sponsorluğu sayesinde başarıya ve istediğim noktaya ulaşmış oldum.

Bu film hayatını nasıl etkiledi?

Aldığım ödüller sayısında başta Papa Johns Pizza olsun, şarkıcılar olsun, birçok kurumsal firmayı benimle çalışmaları için ikna ettim ve bu sayede başarılı referanslar toplamış oldum.



Filmin konusunu ararken ilham kaynağın ne oldu?

Tam olarak bir ilham kaynağı yoktu aslında. Kafamda kurduğum sürreal dünyanın bir eseriydi. Tek cümlede anlatmam gerekirse “post apokaliptik modern bir gladyatör” filmi demek yeterli olacaktır.



Başrollerden biri olan Altan Gördüm ile çalıştın. Merak ediyorum. Daha ilk projen olmasından dolayı sıkıntı yaşadığınız bir durum oldu mu?

Altan abi o zamanlar bizim komşumuzdu kendisini filmimde oynaması için rica ettiğimde, bütün 35 buçuk sanat okulunun kapılarını benim için açtı ve bana bütün oyuncuları ile çalışma imkanı sundu.



‘Joypad’in arkasında nasıl bir ekip var biraz bahseder misin?

Tamamen üniversiteden bana gönüllü destek olmuş bir ekip sayesinde ortaya çıktı. Başta görüntü yönetmeni Emre Bilgin ve diğer tüm ekip arkadaşlarımın sayesinde istediğim bir işi en kısa sürede ve en güzel şekilde ortaya çıkarmayı başardık.





Joypad'in ardından başarılı kliplere imza attınız. Recep Çıkrıkçı ve Elif Akbaş ile tanışmanız nasıl oldu?

Tolga Şişman adında çok sevdiğim bir dostum sayesinde Recep'le tanıştım. Kendisi sağ olsun o zamanlar referansım olmamasına rağmen kısa filmim ve aldığım ödüllerin referansa dayanaraktan bana güvendi ve işini teslim etti. Elif ise o zamanlarda Sinan Ceceli'nin albümü için hazırlık yapıyordu ve bir şekilde internet üzerinden denk geldik oda aynı şekilde bana güvenip projesini teslim etti.



Klip çekimleri nasıl geçti?

Hepsi gerçekten bana çok değişik duygular kattı. Ancak kısa filmim kendi hayal ettiğim dünyamı yansıttığı için ayrı bir yeri var benim için diyebilirim.

İçinde bulunduğun çekimlerde en çok etkilendiğin klip, kısa film veya video hangisiydi?

“Derviş Zaim Tabutta Röveşata” filmi beni çok etkilemişti ve gerçekten başarılı olduğunu düşündüğüm yönetmenlerim arasındadır.

En çok çalışmak istediğin oyuncu kim desem?

Aslında hayal ettiğim çok insan var büyük üstatlarımızın hepsi ile çalışmak çok isterdim. Şu anda aklıma nedense Cem Yılmaz geldi. Film dil olarak baktığımızda benim tarzıma en uygun kişi onun olacağına karar verdim.



Çalışmaktan korktuğun ya da çekindiğin biri var mı?

Ha ha yok. Onlar benden korksun



Çekim esnasında seni tedirgin eden bir durum var mı?

Hiperaktif bir insanım. Aynı şekilde ekibimin de benim gibi hızlı düşünüp hızlı hareket etmesini çok isterim. Bu durumda ekipteki düzeni bozabilecek her kişi benim için tedirginlik sebebidir.



Türkiye’de yönetmenlik için verilen eğitimi yeterli buluyor musun ve sence neler olmalı?

Açıkça konuşmak gerekirse okullarda çok başarılı öğretmenler var yalnız ciddi bir şekilde adam kayırılıyor aynı frekansı yakalayamadığın sürece diğer insanlardan bir adım öne gitmenin mümkünatı yok diyebilirim.



Çocukken de yönetmenliğe ilgin var mıydı?

Çocukluğumdan beri olayları çok gözlemledim hatta yakın arkadaşlarım bu durumdan ötürü rahatsız olup zaman zaman “yetti be senin yüzünden dayak yiyeceğiz” dedikleri bile oldu.

Yönetmenlik üzerinde gerçekleştirmek istediğin en büyük hayalin nedir?

Şu anda arkadaşımla birlikte yazmış olduğum fantastik bir korku filmi var önümüzdeki günlerde doğru yapımcı bulabildiğim zaman ilk uzun metraj filmi çekmek en büyük hayallerimden bir tanesidir.

Yönetmen olmak istediğinde ailenizin ve çevrenizdekilerin tepkisi ne oldu?

Onlar da bu yola girdiğim de yanımdaydı ve hala da yanımdalar benim için doğru seçimin bu olduğuna inandılar.

Çekimlerinde garip bir olay ya da durumla karşılaştığın senaryo oldu mu?

Senaryoları genelde kendim yazdığım için önceden olabilecek her türlü duruma karşı gardımı hep almışımdır. En azından şimdilik bir sıkıntı ile karşılaşmadım diyebilirim.

Yakın gelecekte ne tür projelerin var?

Mithat Can Özer'in sörf videolarını çekmek için görüştük bir daha bir arkadaşımın markasının fashion video işlerini aldım. Zamanla birçok projede olacağım.

İleriki planlarında yurt dışı var mı?

Kesinlikle burada birazcık isim yaptıktan sonra benim için en doğru ülkeye karar verip orada şansımı denemek çok istiyorum.

Bir yönetmen olarak en başarılı bulduğun proje nedir?

Elbette ki Matrix

Eğer yönetmen olmasaydın hangi mesleğe yönelirdin?

Oyunculuk daha doğrusu komedyenlik olurdu Elif Hanım.

Yönetmen olmak isteyen kişiler için tavsiyelerin nelerdir?

Çok fazla gözlem, hayatın içinde olmak, okumak ve “gezen kurt aç kalmaz” felsefesi bütün yönetmen olmak isteyen arkadaşlarımın kulağına küpe olsun derim.

Peki, son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Hayat bir mücadele ve çalışma hayatı gerçekten çok zor özellikle bizim sektörde umarım fantastik, korku filmi için doğru yapımcı bu satırları okuyordur ve bana destek olur. Bana ulaşmak isteyenler ınstagram hesabımdan (baturalp_bekar) ulaşabilirler.



Doğum tarihi: 10.05.1991

Burç: Boğa

En sevdiği renk: Siyah

Uğurlu sayı: 8

En sevdiğin çizgi film: Çılgın Korsan Jack

En sevdiğin huyun: Sıcakkanlılık

En sevmediğin huyun: Patavatsızlık

En sevdiğin söz: Gezen kurt aç kalmaz

RÖPORTAJ: ELİF GÜNAY

Fotoğraf: Zeynep AYDIN