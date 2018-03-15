Başarılı kadın, özverili anne, müthiş sanatçı: Mehsem Özşimşir





Mehsem Özşimşir

Mehsem Özşimşir çok güzel bir insansınız, enerjiniz de çok güzel. Herkes sizi çok seviyor, çok başarılısınız. Mehsem Özşimşir Türk Sanat Müziği koronuz ile TRT'de her hafta Akşam Sefası'nda şe ve assolist olarak sizi izlemekteyiz. Çok izleniyorsunuz, çok başarılısınız genç yaşınızda maşallah. Müzik yolculuğunuz nasıl başladı? Bu aşk nasıl doğdu? Belki klasik ama sizin ağzınızdan duymak istiyoruz.

Klasik bir soru tabi ki ama gerçekten çok küçük yaşta başladı. 7 yaşında Trt çocuk korosuyla başladım. Daha sonra gençlik korosu, daha sonra amatör korolar devam etti. Amatör koroların ardından konservatuar hayatım başladı. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Ses Eğitimi mezunuyum. Daha sonra hazırlık sınıfı radyo sınav açtı. Akitli sanatçı sınavı açtı ve hazırlık sınıfında ben çok küçük yaşta radyo sanatçısı oldum. O yüzden de böyle radyo serüvenim benim çok uzun senelerdir devam ediyor. Ama bu yaşımızın büyüklüğünden değil aslında yaşımızın çok küçük olmasından kaynaklanıyor. Okul bitmeden çok çalıştık. 2002 yılında kadromuz geldi, her sene sınavlara girerek devam ettik. İkisi biraz böyle ilerleyince tabi çok da keyifli bir serüven oldu. Çok küçük yaşta lise zamanında Bülent Ersoy hanıma vokal yapma şerefine eriştim. Adnan Şenses ile vokal yaptım. Daha sonra İzmir fuarında da sahne aldım. İbrahim Tatlıses, Sibel Can ile çalışma şansına eriştim.

Dev isimlerle çalışmışsınız zaten.

Evet. Çok da keyifli çalışmalar yaptık orada. Tabi o zaman çok küçüğüm. Yani öyle bir assolistlik iddiamız hiçbir şeyimiz yok. Sadece sahneyi öğrenmek amaçlıydı.

Ama emin adımlarla çok güzel yol almışsınız.

Evet. Yolu çok güzel çizdik. Kesinlikle onlar bir okul. Hele Bülent hanım kesinlikle öyle.

Çok değerli isimler var sanat camiamızda. Siz de zaten dev isimlerle çalışmışsınız. Kendinize örnek aldığınız ya da yakın hissettiğiniz hangi ismi söyleyebilirsiniz?

Tabi ki Bülent Ersoy. İlk gördüğüm andan itibaren hayranlığım, daha sonra kendisini tanıdıktan sonraki aşkım daha da büyük. Çünkü kızı gibiyim çok sever beni. Ben de kendisini çok severim.

Çok sevgilerimizi iletelim buradan.

Ben de saygılarımı, sevgilerimi hep iletirim, hep ellerinden öperim, o güzel ellerinden pamuk ellerinden.

Vefalı bir insan. Önce Vatan Gazetemiz yazarlarından rahmetli Vehbi Dinçcan’ın cenazesine de gelmişti. Hiç onu unutamam gerçekten.

Ben Vehbi ağabeyi zaten tanıyordum ama Bülent hanımla olan diyaloğumdan sonra çok daha yakın tanıma imkanı buldum.

Çok kıymetli bir insandı gerçekten.

Çok. Lale ablam, kızlar, Neşem ablam... Biz aile gibiyiz, hala da görüşüyoruz.

Biliyorum sizi çok seviyor gerçekten. Aynı şekilde biz de görüşüyoruz. Hepimiz güzel bir aileyiz. Ne güzel böyle güzel insanlar hep bir arada olsunlar zaten.

Sağ olsunlar hep bana destekler. Böyle devam etti. 2002 yılında kadrom geldi, asli kadro geldi. Asli kadro geldikten sonra tabi büyük bir serüven başladı ondan sonra kadrolu bir ses sanatçısı olmanın ağırlıyla beraber. İzmir’de devam ettim hayatıma.

Genç yaşınızda kaldırmışsınız hepsini.

Çok şükür yani kaldırmaya çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Aslında amacım büyük ses sanatçısı olmak.

Büyük de bir onur.

Evet daha sonra İstanbul’a tayinimi istedim. 2005 yılında bir oğlum oldu.

Allah bağışlasın.

Oğlum 5 yaşındayken, 2010 yılındayken de İstanbul radyosuna tayinimi istedim. 2010 yılından beri de Trt İstanbul Radyosu’nda ses sanatçısı olarak devam ediyorum. Trt’nin bütün konserlerinde yer aldım. Başta Kutlu Payaslı olmak üzere Mustafa Erses, Ziya Taşkent hepsi hocalarımdı.

Hepsi çok değerli isimler.

Hepsi çok değerli isimler. Akın Özkan konservatuarda hocamdı. Daha aklıma gelen kimler var burada da çok değerli isimlerle çalıştık. İstanbul radyosunda da hepsi benim için birbirinden kıymetli. Böyle devam ediyor şu anda. Sahne tabi ki Trt’nin izin verdiği kadar devam ediyor. Çünkü artık izinli çalışmak zorundayız. Albümümüze de izin var ama Trt ile bir albüm yaptım zaten. Trt’nin çıkardığı bir albüm var benim adıma. Proje albümlerde yer aldım bu arada. Böyle devam ediyorum.

Akşam Sefası reyting rekorları kırıyor. Çok da sevilerek izleniyorsunuz.

Akşam Sefası da biliyorsunuz çok keyifle izleniyor. Canlı yayın. Bu canlı yayının stresi, koşturması.

Her canlı yayına aynı heyecanla mı çıkıyorsunuz?

İnanın hala amatör ruhla devam ediyoruz. Hiçbir şekilde bitmiyor.

Bu ruh çok güzel tabiki.

Evet yani o amatör ruhu kaybetmek istemiyorum ben. Hep aynı şekilde hala şarkı çalışıyoruz, hala yeni çıkan şarkıları takip ediyoruz. Hiç bitmedi. Böyle de devam ediyor. Dinleyicilerimiz de sağ olsunlar artık bizim fanatiğimiz oldular. Yani dizilere rağmen reytinglerimiz çok yüksek.

İnsanın ruhuna hitap ediyor zaten Türk Sanat Müziği. Tedavi amaçlı kullanıyormuş eskiler daha önce biliyorsunuz.

Hala tedavi ettiğine inanıyorum.

Bu yolculuğunuzda ailenizin de desteği olmuştur tabii.

Tabii. Hem annemin, hem babamın, kardeşimin... Onları da bir yana atmak istemiyorum bu konuda. Özellikle de annemin geceleri uykusuz kalıp benimle beraber sahnelerde koşturmasını unutamam asla. Onların dualarını almak istiyorum her zaman.

Her zaman var olsunlar, başımızda olsunlar inşallah.

İnşallah, Allah başımızdan eksik etmesin.

Peki ülkemizde Türk Sanat Müziği hak ettiği yerde mi sizce? Ne dersiniz bu konuda?

Hala onun acısını yaşıyoruz biliyorsunuz. Biz bir şeyleri yükseltmeye çalışıyoruz radyo sanatçısı olarak, dik durmaya çalışıyoruz. Tabi ki popüler müzik olacak. Ben hiçbir zaman popüler müziğe karşı bir insan olmadım. Ama tabi ki Türk Sanat Müziği biraz daha ön plana çıkarsa iyi olur, kendi öz müziğimiz olduğu için. Çünkü biz kendi öz müziğimize sahip çıkarsak, Halk müziği de aynı şekilde. Ama her iki tür de hal müziği de sanat müziği de halka hitap ediyor. Ama sanat müziği ne yazık ki biraz daha geride.

Türk sanat müziğinin biraz daha desteklenmesi gerekiyor. Öyle değil mi?

Uğraşıyoruz, tüm arkadaşlarımız aynı şekilde genç nesil olarak biraz ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Akşam Sefası'nda da bu yüzden pop okuyoruz. Bize "niye pop okuyorsunuz, radyo sanatçısısınız niye arabesk okuyorsunuz" diye tepkiler geliyor. Bizi o programda izleyen sonra radyodaki konserimize gelip Dede Efendi okudu onu da izleyelim diyor.

Çok da güzel bir bayansınız. Güzelliğinizi neye borçlusunuz?

Çok teşekkür ederim. Göçmen olmanın verdiği avantajları kullanıyorum.

Bakımlı bir bayansınız. Kendinize bakan bir bayansınız.

Evet bakıyoruz. Bakmak zorundayız zaten. Hepimiz gibi, göz önünde olduğumuz için bakmak zorundayız. Bence göz önünde olmayan bayanlar da herkes bakımlı olursa çirkin bayan yoktur. Ben öyle düşünüyorum. Kimse çirkin değil. Bakımlı olmayan var. Siz de öylesiniz maşallah.

Çok teşekkür ederim sağ olun eksik olmayın o sizin güzel gözünüz.

Sahnede de her zaman çok şıksınız. Sevgili Nezahat, Orhan ve Berat Kayışkan'ın kurduğu Jadore markası ile daha da şıksınız. Buradan da aile dostumuz olan bu güzel insanlara sevgilerimi iletiyorum.

Hakikaten Jadore bir aşk. Nezahat ablayla tanıştığım günden beri inanılmaz keyifle taşıyorum. Onlar da artık bazı modelleri keserken "aman ilk önce sen giy" deyip bana giydirirler.

İşlerinde profosyoneller dünya çapında. Çok zarif ve ince düşünceliler.

Evet, kesinlikle. Kıyafetleri ben taşıyorum. Piyasaya sunuyorum.

Çok da yakışıyor çok da güzel taşıyorsunuz.

Herkesten de çok güzel tepkiler alıyoruz. "Kıyafetleriniz harika kimlerle çalışıyorsunuz" diyorlar.

Nezahat'imle yıllardır dostuz. Sağ olsunlar yıllardır organizasyonlarımda ve programlarımda bana destek olurlar. Bütün ekip çok içtenler.

Evet, oradaki bütün çalışanlar hepsi çok sıcak. Benim için çok kıymetliler. Biz orada bir aile gibiyiz. Bir günüm orada geçiyor.

Gayet de keyifli geçiyordur eminim.

İnanılmaz keyifli geçiyor. Bütün sıkıntımı unutuyorum, kıyafetlere dalıyorsunuz, acaba bu hafta bunu mu giysem diye.

Güzeldir sıkıntıları unutmak için orası. Güzel de ağırlanınca dostlarla olunca her şey ayrı bir güzel zaten.

Aynen öyle.

Aynı zamanda bir annesiniz. Annelik size neler hissettiriyor?

Dünyanın en güzel duygusu. Başka bir şey demiyorum. Onun büyümesini görmek çok güzel. Koca bir delikanlı oldu 12 yaşında.

Allah bağışlasın.

12 sene nasıl geçti ben de hiç bilmiyorum, anlamadım. Şimdi bakıyorum benim boyumla bir, futbol oynuyor. Bir adam var evin içinde gezinen. O zaman çok keyifli anne olmak, dünyanın en güzel duygusu. Sizin de çocuklarınız var mı?

Benim de 2 tane çocuğum var Allah'a şükür. 23 yaşında oğlum ve 18 yaşında bir kızım var. Benim de boyumu aştılar ikisi de. Allah bağışlasın herkesin evladını. Siz de genç annesiniz.

Ama keşke daha önce olsaymışım diye bile söylüyorum. Yani inanılmaz güzel bir duygu.

Hayatı beraber yaşıyorsunuz, paylaşıyorsunuz.

Çok seviyorum onu.

Allah bağışlasın, Allah ayırmasın.

Futbolcu olacak inşallah onun için uğraşıyoruz.

İnşallah annesi hayırlısı olsun.

Koşturuyorum. Sabah gidiyorum antrenmanlarına, akşam üstü antrenmanı var. Böyle hafta içi onun antrenmanları, hafta sonu onun antrenmanları bir de kendi işim tabii. Hep koşturuyoruz.

Hayat bir koşturmaca zaten.

Aynen öyle. Sağlık olsun güzel geçsin bu şekilde.

Dünya Kadınlar Gününü yeni kutladık. Siz de çok zarifsiniz. Kadınlara mesajınız var mı?

Evet. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Tüm kadınlar çiçek benim için. Ben önce kadın izleyicilerimi seviyorum. Önce onlarla fotoğraf çektiriyorum. Çok seviyorum onlar da beni çok seviyorlar.

Ne kadar sevindirici kadınların kadınlara destek olması.

Evet mümkün olduğunca instagramdan, facebooktan hepsine cevap vermeye çalışıyorum.

Çok güzel. Çok samimi ve alçak gönüllüsünüz zaten.

Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Öncelik bayanlara ama.

Altını çizelim.

Evet, kesinlikle öyle. Çok seviyorum onları. İyi ki varlar.

Tüm kadınlar ve siz de iyi ki varsınız. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Bir mesaj, iletmek istediğiniz projeleriniz neler?

Şu an bir single projesi var. Trt'mizin izin verdiği sürece güzel şeyler yapmaya çalışacağız.

Güzel şeyler yapacağınıza hiç şüphem yok zaten.

Korom var onu da anlatayım size. 4 yıl oldu. Bakırköy Mehsem Özşimşir Türk Sanat Müziği korosu. Ben kendim de amatör bir ruhla başladığım için amatör koroda şimdi hoca olmak ayrı bir keyif. Onların ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Çünkü kendim de yaşadım aynı hissi. Genç öğrencilerim var. Onları konservatuara yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok güzel sesler var. Müthiş bir Müzeyyen Senar gecesi yaptık. Koskoca salon tıklım tıklım dolu. İnanılmaz beğenildİ. Alkış fırtınası koptu. Keşke daha önce tanışsaydık da gelseydiniz.

Olsun yine gelirim inşallah bir daha düzenlersiniz belki.

Beklerim çok özel geceler yapıyoruz. Zeki Müren gecesi de yaptık.

O da çok muhteşem. Hepsi ayrı bir değer.

Evet, inanın izdiham oldu. Leyla Gencer kocaman salon 2. salon doldu, çok keyifli bir konser verdik. Bakalım inşallah böyle başarılı gidiyoruz. Onlarla da beraber öğretmen olmak ayrı bir duyguymuş, müzik öğretmek. Onu da tattım çok şükür.

Ne güzel, ne mutlu bu genç yaşınızda çok başarılı olmuşsunuz, her şeyi yaşamışsınız mutfağından sahnesine kadar her yerde olmuşsunuz.

Çok teşekkür ediyorum. Yine sahnem var, sahne de devam.

Yeni başlayan gençlere ne önerirsiniz, öğrencilerinize ve bu yolda yürümek isteyenlere?

Her zaman bu yolu izlemelerini istiyorum. Yani konservatuar çok önemli. Birden yükselmek tabi ki bizim ülkemizde var ama öncelik konservatuar. Lise mezunu ve konservatuar mezunu olmak çok önemli. Müzik eğitimi almak çok önemli. Daha sonra zaten yolunuz açılıyor.

Aynen öyle haklısınız. Öncelikle eğitim geliyor.

O yolda yürürken zaten dediğim gibi işte sahne de oluyor, Trt de bir şekilde destek oluyor, gençlik korosu. Trt bizim için çok büyük şanstı. Benim hele hazırlık sınıfında orayı kazanmam benim için çok büyük şanstı. Bazen okuldan kaçıp konserlere giderdik. Yani o kadar böyle ikisini dengelemeye çalışırdık.

Hepsini beraber yaşamışsınız, çok güzel dolu dolu...

Evet. O çok güzel bir duyguydu ve biz o döneme yetiştik çok şükür. İnşallah şimdi de öyle olur gençler için ümitliyim. Biz de bayrağı aldık onlara teslim etmek istiyoruz.

Çok güzel bir örneksiniz zaten. O güzel sesiniz ruhlarda hissettiriyorsunuz zaten.

Ben şarkı okurken yaşamayı seviyorum. Aşkı, hüznü, acıyı neyse onu hissedip...

Yansıtıyorsunuz...

Hatta her hafta ne hissediyorsam onu okumak istiyorum. Bazen böyle uyanıyorum.

Daha güzel, daha gerçek çıkar hem...

Kesinlikle. Çok başarılı oluyorsunuz ve insanlara da yansıyor. Tabi yönetmenimiz Muhsin bey de onaylarsa devam ediyoruz ama o çok güzel bir yöntem tavsiye ediyorum.

Direk geçiyor duygunuz, doğru söylüyorsunuz. Her şeyi içten aktarıyorsunuz.

İçim dışım bir, hayatımda böyle entrika, kötülüğü bir yana koydum. Hep pozitif düşündüm.

O yüzden etrafınızda da güzel insanlar var.

Evet. Anne olduğunuz zaman zaten negatifliği bir kenara koymak zorundasınız.

Tabi ki, herşey poziti olmalı.

Hep pozitif olmak zorundasınız. Çünkü hayat bize öyle güzel bir hediye vermiş biz onları pozitiflikle yoğurursak onun da sonucunu alıyoruz zaten. Çok da güzel sonuçlar alıyoruz.

Allah’a şükür, hep öyle olsun inşallah.

İnşallah hep öyle olur.

Çok teşekkür ederim. Sizinle sohbet çok keyifliydi.

Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı en son?

Nişanlı olduğumu da söylemek istiyorum.

Aaaa evet, gördüm fotoğraflarınızı. Allah gönlünüze göre versin.

4 yıldır birlikteyiz. Allah nasip ederse inşallah.

Ne zaman düğün diyelim o zaman?

Bekliyoruz şu anda. Vakit bulursak evleneceğiz inşallah.

Yaz düğünleri fena olmuyor.

Evet öyle oluyor. Bakalım inşallah hayırlısı.

Hayırlısı olsun inşallah. Allah mutlu etsin. Gönlünüze göre olsun her şey.

Çok teşekkür ederim. Çok mersi sağ olun.

Çok teşekkür ederiz bu samimiyetiniz için.

Ben teşekkür ederim. Sağ olun, çok sağ olun.