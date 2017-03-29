Başarı Öyküsünde Nihal Candan Hikâyesi

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Nihal Candan kimdir?

Mersin'de dünyaya gözlerini açtı. Özel bir üniversite olan Beykent üniversitesinde Hukuk fakültesinde öğrenciliğine devam ediyor. 1.65 boyunda 50 kilo.

İşte benim stilim ile tanıdık sizi. Nasıl başladı o serüven?

Hukuk öğrencisiydim. O zamanlar kız yurdundaydım, henüz eve çıkmamıştım. İşte benim stilimi izliyorduk yurtta ve çok hoşuma gidiyordu oradaki muhabbetler, eğlenceli ve komik buluyordum, çok gülüyordum. Biraz da kıyafete ve bakıma para harcamayı seviyordum. Arkadaşlarım da bu durumu biliyordu ve oda arkadaşım benim adıma başvurmuştu. Sonra herkes başvurduğu için büyük ihtimalle beni aramazlar diye düşündüm. Yarışma için aranarak çağırıldığımda çok şaşırdım Sevgili yapımcımız Caner Erdem ve eşi Demet erdemle tanıştım Özellikle Demet hanımı çok sevdim onları. Sonra karar verdim bu şekilde başladı.

Yarışmaya başlarken korkularınız var mıydı?

Sürekli kilolarıyla başı dertte olan bir kızdım. Ekranda daha kilolu çıkacağım korkusu vardı. Kendimle barışık olduğum için umursamadım. Şişman esprileri dönmeye başladı çok eğlenceliydi aslında.

İlköğretimde çekilmiş resminiz ilk ekrana çıkınca aklınızdan neler geçti o an?

O zamanlar sürekli ders çalışan bir çocuktum, matematik, geometri falan... Dış görünümüme çok özen gösteren bir çocuk değildim o zamanlar. Zaten ergenlik dönemine ait bir resimdi, yaşım küçüktü. Komiklik oldu güzel oldu. Bayağı evrim geçirmişim diyerek kendime gülümsemiştim.

Yarışma ilk başladığında nefret edilen bir karakterken nasıl oldu da bu kadar sevilen bir isim haline geldiniz?

Olmadığım biri gibi davranamazdım. Uzun ve yorucu çekimlerdi. Maske takıp gidemezdim tabi ki de. Olduğum gibi olmayı seçtim. Çok tartışmalarım, ağlamalarım, gülmelerim olmuştur ama hep kontrol altında tutmaya çalıştım ve yaşım daha çok gençti. İlk zamanlar çok kötü yorumlar alıyordum ve çok sevilen bir karakter değildim. Çok fanlarım vardı zaten sivri dilli olan insanların fanları çok olur. Sonrasında Allstar yarışması şansım oldu. Biraz daha kameraya alışmış ve büyümüştüm. Işığa ve kameralara alışmıştım ve gerçek Nihal'i ortaya koyma şansım olunca insanlar bu defa çok sevdiler beni.

Sevilmeyen bir karakterden sevilen bir karaktere dönüşmenin etkisinin izleyiciler üzerinde bıraktığı etki neydi?

Herkesin evladı vardır. Benim de yaşım küçüktü. Bir süre sonra ekranda insanların evine konuk olarak büyüdüm. Ve izleyenler kendi çocuklarıyla ve geçmişte erken yaşta üslubumuzda yanlışlar yapmışızdır bunun bilinciyle farkettiler. All star yarışmasında farkettiler ki aslında gerçek Nihal çok daha zeki, güzel bir üsluba sahip, esprili ve komik biri. Ekran karşısında büyüyüşümü farkettiler ve sonra çok sevdiler.

İşte benim stilim yarışmasında en sevdiğiniz jüri kimdi?

Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum ayrım yapamam asla ama Nur Yerlitaş benim için tabi ki de bambaşka.

Survivor ve açlık size neyi ifade ediyor?

Survivor hayatın en gerçeğiydi. Çok aç kaldığım günler oldu. Zorlu geçti. Ama hayatımda katılmaktan zevk aldığım bir yarışmaydı.

Survivor'da tanımasaydım da olurdu dediğiniz biri oldu mu?

Oldu, yani Semih hiç tanımasaydım da olurdu.

Yarışmadan kazandığınız parayla ne yaptınız?

Yatırım yapıp kendi iş yerimi, güzellik merkezimi kurdum kendi adımla. Güzel işler yapıyorum. Tasarruflu ve tutumlu olmak lazım önümüzde bir ömür var.

Yarışmalara katılmak isteyen genç kızlara tavsiyeleriniz var mı?

Kesinlikle var. Yarışmaya katılınca okullarını, derslerini, hedeflerini ihmal etmesinler kesinlikle. Ben aynı zamanda derslerime ve okuluma da yarışma kadar özen gösteriyordum. Yarışmalar gelir geçer ama gelecek bir ömür önünüzde durur.

Bizde Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…