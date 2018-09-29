Bahar Türker ile Sunuculuk , Medya ve Oyunculuk Üzerine

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Elbette. 13 Mart’ta doğdum. İlköğrenim ve lisenin ardından Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesinde eğitim aldım fakat tiyatro aşkım yüzünden 2. Sınıfta okulumu yarıda bırakıp konservatuar sınavına girdim ve Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim aldım. Diziler, sinema filmleri derken şu an da Halk tv’de bir sağlık programının sunuculuğunu yapmaktayım :)

Neden Medya ?

Aslında bir sebebi yok, çok tesadüfi bir şekilde oldu. İşimim bir parçası da olunca neden olmasın dedim :)

Medyaya ilk adımı nasıl attınız?

Yerel bir kanal’a gidip “siz burda ne yapıyorsunuz” dememle başladı her şey açıkçası, “sizin için ne yapabilirimle” devam etti. Sonrasında kanalın haber müdürü ve sahibinin “ne isterseniz” demesi sinema programımın doğuşuna sebep oldu. 11 bölüm “Bahar’ca Sinema” isimli programla medyaya girmiş oldum.

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Evet, elbette. Oyunculuk asıl mesleğim, şimdilerde bir tiyatro oyununa başlıyorum. Bir de, Bağımsız sinemayı takip ediyor ve geldiği noktayı seviyorum. Salt para kazanmak için değil de içindeki sinema aşkıyla kameranın arkasına geçen bir sinemacının filminde oynamak isterim.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Herhangi bir baskı hissetmedim açıkçası. Çünkü rekabet için uzun yıllardır sektörde olmak gerekir. Şayet rekabet ortamı içinde olsaydım bu beni olumlu etkiler daha da çok çalışır kendimi geliştirmek isterdim. Olumsuz olmazdı..

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Özgünlükten uzak her şeyi değiştirirdim sanırım :)

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu olmak gerekli midir ?

Elbette ama bu işin tamamen teknik kısmı açıkçası. Yani kendini geliştirmek daha önemli diye düşünüyorum. Diksiyon, ses, konuya hakimiyet bunlar çok başka şeyler

Salt spikerlik / sunuculuk kursu ile spikerlik / sunuculuk yapılabilir mi ?

Yeterli değil açıkçası. Yani kısaca şöyle izah edeyim. 4 yıl konservatuar eğitimi alıyorsunuz, onca oyun parça karakter analizi sahne deneyimi mezuniyet sonunda oyuncu oluyorsunuz, fakat 2 aylık kurs alıp bir iki oyundan sonra oyuncuyum diyen de var. Anlatabildim mi? Ama şunu da ekleyeyim istisnalar kaideyi bozmaz ;)

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Kendimde değiştirmek istediğim çok şey yok ama kötü insanları değişmeyi çok isterdim :)

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Televizyon izlemeyi pek sevmiyorum izlemiyorum da ama sosyal medyayla aram iyidir.

Halk Tv’deki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Halk tv de “Halkın Sağlığı” adında bir sağlık programı yapıyorum.

Halkın sağlığı programında neler var nasıl bir program bize bahseder misiniz ?

Her bölümde alanında uzman doktorları konuk alıyorum. Yarım saatlik bir program. Çağımızın hastalıklarını konuşup en çok merak edilen sorularla insanları bilgilendiriyor doktorlarımız.

İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz ?

Konuya hakimiyet çok önemli. Ne anlattığını anlatmak istediğini bilmek ve bunu doğallıkla sentezleyip sunmak iyi bir sunuculuk için yeterli diye düşünüyorum.

Sunuculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? Spikerliğin stresli yanları neler ?

Elbette stresli. Özellikle canlı yayınlarda hata kaygısı oldukça yüksek.

Sağlık dışında program yapmak ister misiniz ?

Sinema programımı tekrar yapmayı çok isterdim. Sonuçta kendi sektörüm konuya hakimiyetimde bilgi birikimimde bu yönde..

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ?

Güzellik tek başına yeterli değil ki, konuşma tarzınız, diksiyonunuz, ses tonunuz bunların hepsi bir bütün olmak zorunda..

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ?

Zaten yok etmek üzere farkındaysanız, eskisi gibi televizyon izlemiyor insanlar. Sosyal medya internet hızla büyüyor. Diziler bile internet üzerinden izlenir oldu.

Sağlık programlarının çoğalmasını neye bağlıyorsunuz ? Sizce iyi sağlık programının özellikleri nelerdir ?

Yediğimiz yiyeceklerden tutun da yaşam standartlarımız oldukça değişti. Bununla beraber yeni hastalıklar da görülmeye başladı hatta bazılarını hiç duymadığımız. Bu konuda farkındalık yaratmak çok önemli halkı bilinçlendirmek erken teşhisler bu yüzden de sağlık programları arttı.

Sinema ve tiyatroya dair ne tür çalışmalarınız olacak ?

Şu an provaları devam eden oyunum “Oldu mu Şimdi” ile sezona hazırlanıyorum. Yurtiçi- yurtdışı turnelerle sezonu kapatacağız ama sonrasında ne olur hayat gösterecek biraz da. Ama bir yola çıktım yeniden bu sefer yarım bırakmayacağım :)

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kar ortaklığı yaptığım bir butiğimiz var. Orada olmayı seviyorum. Ama çoğunlukla oğlumla vakit geçiriyorum. Bu kadar yoğunluğun arasında onunla geçirdiğim her dakika çok kıymetli benim için.. Erkek çocuğu olduğu içinde yaptıklarımız hep onun keyif aldığı şeyler sonuçta.. futbol da oynuyoruz balık da tutuyoruz ortak keyfimiz film de izliyoruz..

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Hayatımın kitabı ya da filmi diyeceğim bir eser yok. Ama “umut ışığım” filmi hala en sevdiğim filmler arasında..

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Başarılı, umarım hedefinizin de üzerinde daha da büyük başarılar elde edersiniz..

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Gelecekle ilgili planlarım elbette var ama bunlar çoğunlukla oğluma dair planlar, onun üzerine kurulu. Kendime dair plan yapmayı sevmiyorum hayatın ne getirip ne götüreceği belli olmuyor çünkü..

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Ahhh evet var. :) İyi bir gözlemciler çoğu zaman yayınladığım cümlelerimi ya da yansıttığım duyguları doğru alabiliyorlar. Anneliğime saygıları ise paha biçilmez. Eğer bir yerlerde onlar için yapabileceğim bir şey varsa özellikle sağlık için söylüyorum, ben elimden ne geliyorsa yapmak isterim. İnsanların hayatına faydalı olarak dokunmayı seviyorum. Bu yüzden bana ulaşabilmeleri kafi... Bence takipte kalmaya devam edebilirler ☺