BAHAR GELİR'le “İLLA DA” diyoruz

Merhaba Bahar Hanım nasılsınız?

Çok iyiyim Elif Hanım. Sizlerle albümü konuşmak daha da iyi geldi bana. İlk süreçler olduğu için biraz heyecanlı, biraz stresli aslında, doğruyu söylemek gerekirse mutluyum.

8 şarkıdan oluşan “İlla Da” albümü çıkarttınız. Ne zaman karar verdiniz albüm çıkar maya?

Albümü çıkarmaya 2014 yılında Selami Ağabeyimle tanışarak karar verdim. Daha doğrusu onun bana güç vermesi, cesaretlendirmesi ve bana “sen bu işin altından kalkarsın” demesiyle kalkıştım diyebilirim.

Albüme biraz değinelim istiyorum. Ne tür şarkılar var albümde?

“İlla Da” albümü adım gibi bahar havasında. İlkbahar, yaz, sonbahar kış 4 mevsimi birden yaşatıyor da diyebilirim. Biraz pop biraz fantezi.2 hareketli şarkım Selami Şahin imzalı. “Bilsem Ki” ve “Ölüyorum Kederimden” şarkılarına da cover yaptık. Ve fanteziyi yaşattık. 2 tane Doğuş bestesiyle farklı bir tarz daha koyduk. Ahmet duyar bestesi tamimiyle Selami Şahin kokuyor ona yazılmıştı o şarkı ve bana kısmet oldu. Tarzım gereği her tür şarkıyı yakıştırabiliyorum kendime. Aslında bu albümde insanların beni hangi tarafta sevdiklerini öğreneceğiz. Bu yüzden single yapmadık.

Nasıl gidiyor albüm tanıtımları?

Şuan her şey yolunda gidiyor. Aslında bu zorlu bir süreç. Kendimi kabullendirmem, şarkılarımı sevdirmem, duyurabilmem yeni bir isim için hakikaten zor. Ama çok iyi bir şirketin sanatçısı olmam, iyi bir ekiple çalışmam ve tabii ki arkamda Selami Şahinin olması yolu kolaylaştırıyor. Şuan yeni zamanlar olmasına rağmen çok iyi gidiyor. Basına ve medyaya da yavaş yavaş yayılıyoruz. Zamana ihtiyacımız var.

Albümün ilk çıkış parçası “İlla Da” detay verir misiniz bu şarkıyla ilgili?

“İlla Da” şarkısının sözleri Nermin Dize Kurban’a, bestesi Selami Şahine ait. Albüme karar verdikten sonra repertuara aldığımız ilk şarkı. Bu şarkıyı Selami Ağabeyim dinletirken şöyle anlatmıştı. “Bu şarkının sözleri herkese hitap ediyor. Sevgilinle berabersin ayrılma vakti geldi babası arıyor ve sende gitme yol yoksa yolunu bul illa da diyorsun. Tam bir aşk şarkısını anlayacağınız. Engellere karşı isyan eden bir adam ya da bir kadının hikâyesidir.” Ben de dilim yettiğince şarkıya soluk katabilip, anlatabildiysem ne mutlu bana. Aslında bir şey itiraf edeyim “İlla Da” şarkısını dinlemeden önce bir sevgilim vardı. Benden uzak bir ilde yaşıyordu. Mesafeden dolayı sık görüşemiyorduk. Ben çok üzülüyordum. İşlerimizden dolayı görüşsek bile kısa vakitte ayrılık vakti geliyordu. Selami Ağabeyim bu şarkıyı bana dinlettikten sonra o an yaşadığım duygulara tercüman olduğunu hissettim ve hemen albüme aldım şarkıyı. Hatta sonrasında da ona bu şarkıyla isyan ediyordum.

Duayen Selami Şahin bu şarkının size çok yakıştığını söylüyor ne diyeceksiniz?

Evet, bu şarkıyı ilk dinlediğimde hemen okumaya başladım nakaratını. Akılda kalıcıydı. Sonrasında stüdyo okumalarında Selami Ağabeyim “Bu şarkı tam sesinin tınısının tınladığı şarkı. Senin için bestelenmiş gibi ve sana okumak nasip oldu” demişti. İlk stüdyo çalışmam olmasına rağmen Selami Ağabeyimin okutmasıyla şarkının yerini bulduğunu düşündük.

Şarkıya bir de klip çekildi. Nasıl geçti klip çekimleri?

Şarkının klibini usta yönetmen Tamer Aydoğdu çekti. Yönetmenlerle görüşmeler yapıyordum. Albümün fotoğraf çekimi yapılırken orda bir sohbette “neden Tameri düşünmedin diye konuşuyorduk. Sonrasında görüşmeye gittim ve toplantıda kendimi buldum. Benim çok sevdiğim kadın Sibel Can’ın neredeyse bütün kliplerini çeken adamla çalışmak nasip oldu. Klip tam bir gün sürdü. 30 kişilik bir ekipti. 6 değişik kıyafetgiydim ve devamında saç ve makyaj değişimleri yaptık. Anlayacağınız Tamer’i biraz uğraştırdım. Kadınları ekrana çok iyi yansıtmasıyla tanınan adam hakikatten beni de inanılmaz güzel yansıttı. İnanılmaz heyecanlı bir o kadarda keyifli geçti. Güle oynaya kayısı yiyerek klip çektik. Kamera önünde olmayı sevdiğimi bir kez daha öğrendim.

Albümde Serdar Ortaç’ın “Bilsem Ki” şarkısı var. Nasıl bir versiyonla çıktı?

“Bilsem Ki” şarkısı dillere pelesenk olmuş bir şarkı biliyorsunuz. Ve birçok isim de seslendirdi bu şarkıyı hafif Rock alt yapıyla besleyerek üstüne fantezi tavırlarla okuyarak farklı bir soluk kazandırdık şarkıya. 10 yıllık sahne serüvenim de sahnelerde sık sık okuduğum bir şarkıydı. Keyifle ve bilerek okudum diyebilirim.

Aynı zamanda Doğuş’tan “Aşk Zede” ve “Padişah” şarkılarını almışsınız. Ne diyeceksiniz?

“Aşk Zede” şarkısı Doğuş’tan ilk aldığım şarkıydı. Bu şarkıda da bir kadının terkedilmesi üzerine bir adama olan isyanı esprili bir şekilde anlatılması geçiyor. “Ben Aşk zedeyim sevgilimden gebeyim. Tek başıma doğuramam bu çocuğu adam ol da sahip çık" acayip hoşuma gitti sözleri. Ne kadar espriliydi. Çok seven ve çok güvenen bir kadının sevdiği adamı geri dönmesi için kamçıladığını anlatıyor aslında. Adam ol da sahip çık. Önce senden adam olmaz diyor devamında Aşk zedeyim diyor. İnanın gülerek ve severek okudum. Padişah’a gelirsek de hakikaten acı çeken, kıvranan birinin duyguları yatıyor bu şarkıda. Ne yapılırsa yaranamayan nefret ve kinle dolmuş yüreklere hitap eden bir şarkı. Melodisinin sözlerine uyumu beni çok etkilemişti ve çok severek okudum.

Bu albüme kimler destek verdi. Hangi ünlüler yanınızdaydı?

Bu albümün en büyük destekçisi tabi ki manevi babam Selami Şahin’dir. Onun kanatları beni şahlandırdı cesaretlendirdi. Onun sayesinde bu kadar iyi müzisyenler, iyi bir şirket ve iyi bir ekiple çalışıyorum. İyi ki kapısında paspas oldum. Bırakmadım onu. Şarkılarını bana teslim eden Serdar Ortaç, Doğuş, Ahmet Duyar, Mustafa Sayan gibi besteciler zaten okutarak destek vermiş oldular. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederim.

Selami Şahin herkesin yanında olmaz sizi ne kadar başarılı bulmuş bu çok gurur verici olmalı ne söylersiniz?

Evet, Elif Hanım. Selami Şahin bugün Türkiye’nin müzik alanında en önemli isimlerinden biridir. Ben suna inanıyorum Allah’ın bir lütfuydu bana bu. “22 yıl önce Ebru Gündeş’i keşif ettim yıllar sonra ilk kez böyle bir şey yapıyorum” dedi. İyi bir ses olduğuma, başaracağıma inandı. Hırsımı, emeğimi, çabamı gördü. Bunun sebebini ya da nedenini inanın bende bilmiyorum dedim ya o bana Allah’ın bir lütfuydu.

Geçtiğimiz günlerde Orhan Gencebay, Sevim Emre ile sizi dinlemeye gelmiş ve kendisinin "Dertler Benim Olsun" şarkısını söylediğinizde çok beğendiği tavırlarından anlaşılıyor. O gün neler hissettiniz?

O gece inanın yaşadığım duyguları size anlatamam. İlk Selami Ağabeyi gördüğümde ve ona şarkı okuduğumda da çok heyecanlanmıştım. Ama sahnede şarkı okumak inanın çok başka bir duygu. En sevdiği şarkıyı Orhan Ağabeyimizinve Sevim Ablamızın başucunda okumak inanın benim için bir şeref, bir onur. O gün “Dertler Benim Olsun” şarkısını okuduğumda Orhan abinin hüzünlenerek dinlediğini hissettim ve yanında okudum. Beni öyle keyifle dinlediler ki Orhan Ağabeyi elini başına koyarak dinledi beni. Selami Ağabeyimden sonra Orhan Ağabeyime şarkı okumak müzik hayatımda 2. yüyük sınavdı. İlk albümüm ve böyle devlerin huzurunda şarkı okumak ne büyük şans değil mi? Talih benden yana mı dersiniz?

Benden popçu çıkmaz buna ne tarzım ne de sesim uygun değil…

Tarzınız ve sesiniz fantezi müziğinde. Şimdilerde arabesk fantezi sanatçıları bile pop müziğe dönmeye başlarken, bu sizi korkutmadı mı?

İste ben bunu anlamıyorum herkes popçu olmak zorunda mı? Nedir bu furya? Pop dünyasında tabi ki başarılı insanlar var ama herkes pop dinliyor demek değil ki. Ben evet fantezi okuyor olabilirim ama eğitimim TSM benim! Hatta albümden önce bir türkü projesine birçok ünlü ile türkü okudum ve şuan bir Selami Şahin şarkısını pop yani günümüze uygun okudum. Bizim özümüz Türk müziği bundan benim vazgeçmem imkânsız. Günümüz müziği nereye giderse gitsin ruhum ordadır. Bu yüzden ben tam anlamıyla bir popçu olamam. Buna ne tarzım ne sesim ne ruhum nede tipim uygun değil zaten. Şarkıyı okuyup hakkını vermek farklı bir durum olsa da ben fantezi ruhu taşıyorum bu yüzden hiç korkmadım tamimiyle kendimi net bir şekilde ortaya koyduğuma inanıyorum.

Artık sanatçılar single çıkarırken sizin bir albüm çıkarmanız zor bir şey olmadı mı?

Evet, herkes özellikle benim gibi yeni çıkanlar tek şarkı single yapıyor. Sürekli sorulan bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. İlk “İlla Da”yı aldığımda yıl 2014’du ve ben o yıl çıkmış olurdum. 8 şarkı 2 buçuk yılımı aldı. Bunun sebebi de Selami Ağabey, “Konsere gittiğinde bütün gece ‘İlla Da’yı mı okuyacaksın. Kendini tamimiyle kanıtlamak istiyorsan albüm şart” dedi ve albüm yapmaya karar verdik. İyi ki de albüm yapmışız diyorum şimdi. Bugün TRT Radyo’ya konuk gittim ve aralarda bile şarkılarım çalıyordu. Tek şarkı olsaydı durmadan o şarkımı çalınacaktı tabii ki hayır. Müzikseverlerle buluşmak kendini dinletme fırsatın çoğalıyor. Dedim ya duayeni dinledim ve doğruyu yaptım.

Sosyal medyayı aktif kullanıyor musunuz?

Tabii ki kullanıyorum. Sosyal Medya en iyi iletişim ortamım. Kitlelere ulaşmanın neredeyse tek mecrası olmaya başlıyor. İnternet fenomenlerinin hayatları değişti. 3 yaşında çocuk bile Facebook biliyor, Youtube’yi kullanabiliyor ve internetten çizgi film izliyor. Özellikle bizim sektörde olmazsa olmazımız Sosyal Medya. Ben çok önemsiyorum.

Biraz sizi tanıyalım istiyorum. Nasıl bir çocuktunuz?

Sürekli küt saç kestiren esmer bıcır bıcır bir kız çocuğuydum. Aynanın karşısında tabureye çıkarak elinde tarakla oyunlar yaparmışım. Hatta bir mevlitte ne olacaksın büyünce dediklerinde bütün çocuklar doktor öğretmen derken ben Sibel Can olacağım dermişim herkes gülermiş. Annemi aynada izleyip tükenmez kalemle dudağıma kalem çekermişim. Çocukluk işte. Ama müzik aşkı yaradılıştan geliyor buna inanıyorum. Üniversite dâhil okuduğum bütün okullarda müsamere ya da toplu eğlencelerde şarkı söylediğim için hep okulda çevremde popüler bir çocuktum.

Müziği ne zaman seçtiniz?

Ya müziği ben doğarken seçmişim aslında. Allah’ım bana bu sesi lütfetmiş. Üniversite yıllarına kadar hep kendi çapımda müzik yapmaya çalıştım, uğraştım, çabaladım. Akademik kariyerim devam ederken müzikle ilgili eğitimler dersler alıyordum bir yandan da sahnelere çıkmaya başlamıştım. Sınav dönemlerinde herkes harıl harıl ders çalışırken özel dersleri aksatıyorum diye kendi kendime üzülüyordum bugün müzik için hiçbir şey yapmadım diyordum. Ben müziği böyle sevdim iste.

Hayatınızda müzik olmasaydı ne olurdu?

İnanın şuan müziksiz bir hayat düşünemiyorum. Hele bu albümden sonra çok zor. Bu yüzden müzik olmasa ne olur duyu düşünmek bile istemiyorum. Benim en büyük aşkım, sevgilim, hayalim, ailem; değerim müzik. Bu yüzden vazgeçemem imkânsız.

Yakın gelecekte ne tür projeleriniz var?

Şuan “İlla Da” albümü çok yeni, henüz bebek. Emekleyip yürümesi ve sonra koşması lazım. Bunlar hep süreç 3 yıllık emek var. Madden manen çaba var. Biraz önümü görmek istiyorum. Bu yüzden kafamı “İlla Da”dan kaldırmam biraz zaman alabilir ama hayat sürprizlerle dolu ne zaman ne olacağı bilinmez yine de kısmet diyelim.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Bu güzel sohbet için başta size Elif Hanım. Sonra Önce Vatan ailesine ve okurlarına sonsuz teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum ve şarkılarımı sizlere emanet ediyorum.

Doğum Tarihi:28 Mart 1989

Burcu: Koç

En sevdiği huyu: Hırsım

En sevmediği huyu: Sabırsızlığım

Uğurlu sayısı: 7

Uğurlu günü: Çarşamba

En sevdiği renk: Pembe ve kırmızı tonları

En sevdiği çizgi film: Taş Devri

En sevdiği söz: Sana güveniyorum

Röportaj: Elif Günay

Fotoğraf: Fatma Demir