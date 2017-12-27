Ayşe Süberker ile Dış Politika Programcılığı ve Medya Dünyası Üzerine 

Ayşe Süberker: "Medyada Kalıcı olabilmek için sebatkar ve disiplinli olmak şart."

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Bu sene medya sektöründeki 17. yılımı tamamlıyorum. Haberciliğe ilk adımımı TRT dublaj stüdyosunda küçük dublajlar yaparak başladım. Daha sonra üniversitede okuduğum bölüm nedeniyle uzun yıllar TRT için film çevirileri yaptım. Ardından yolum, 7 sene kesintisiz bir şekilde devam edeceğim, TRT Dış Yayınlar Dairesi İngilizce Masası'na düştüm. Burada Radyo-3 ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda binlerce İngilizce haber ve özel program hazırlayıp sundum. Bu dönem zarfında resmi ziyaretler için Türkiye'ye gelen heyetlere bir çok alanda simultane ve ardıl çeviriler de yaptım. Televizyonla tanışmam ise bir arkadaşımın önerisi üzerine Kanal B televizyonuna başvurmamla gerçekleşti. Yaklaşık 6 ay kadar radyo ve televizyonu bir arada götürürken, yeniden yapılanmakta olan Habertürk televizyonundan teklif aldım. Böylece İstanbul'da kariyerime başladım. Yaklaşık 2 sene Habertürk'te kuşak programlar sunduktan sonra kuruluş aşamasında olan TRT Türk televizyonundan teklif aldım ve orada yaklaşık 8 yıl sürecek bir dış politika programları silsilesine de başlamış oldum. 10'e yakın canlı program hazırlayıp sundum, binlerce stüdyo konuğu ve onlarca özel röportaj ve dosya haber hazırladım. Bugünlerde TRT Haber'e Dünya Raporu adlı bir program hazırlamaktayım.

Neden Medya ?

Merak, hep sorulacak sorularımın olması.

Medyaya ilk adımı nasıl attınız?

TRT Dış Yayınlar Daire'si İngilizce Masası'nda mütercim spiker olarak çalışmaya başladım.

Örnek aldığınız isimler var mı ?

Artık yok :)

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Belki bir gün bir kitap yazarım.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Rekabet insanı geliştirmek için bulunmaz bir nimet. Ancak bunun da ahlaki ve insanı sınırlar içinde olması gerektiğine inananlardanım. Liyakat ve tecrübeye saygı duyulduğu sürece rekabet, her ne kadar zaman zaman baskı unsuru olsa da, her mesleğin olmazsa olmazı. Ancak bu aralar medyada mesleki anlamda ciddi bir rekabetten bahsetmek biraz zor.

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Hak eden insanlara daha çok yer verilmesini isterdim.

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu olmak gerekli midir ? İlla iletişim mezunu olmak şart mı?

Bence değil. Sonuçta ben de bu bölüm mezunlarından değilim. Herhalde, merak etmek, soru sormak, çok okumak ve kabiliyetli olmak bu işi yapmak için yeterli.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Daha sosyal olmayı denerdim :)

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?,

Sosyal medyayı haber almak için sürekli takip ediyorum ama sürekli paylaşımlarda bulunmuyorum.

Şu an bir kültür – sanat programı sunuyorsunuz bize bundan bahseder misiniz ?

Kültür Sanat programı aslında biraz da rica üzerine sunduğum bir program oldu. Ama yılların verdiği dış politika programı ağırlığını da biraz hafiflettiği için eğlendim diyebilirim.

Bugüne kadar çok önemli isimlerle liderlerle röportajlar ve çok önemli yurtdışı haber dosyaları hazırlandınız. Bunları düşündüğünüzde ilk hatırladığınız röportaj ve dosya hangileri ?

Aynı gün içinde hem Afganistan hem de Pakistan Cumhurbaşkanlarıyla yaptığım özel röportajlar.

Gelecekte ne tür projeler olacak ?

Bu aralar her şeyi gidişatına bıraktım sanırım.

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ?

İlla çok güzel olmak gerekmiyor ama bir tarzınızın olması şart.

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ?

Halihazırda sosyal medyanın geleneksel medyanın tahtını salladığını söylemek yanlış olmaz. Artık insanlar sabit bir saatte radyo ya da tv'nin başına geçmektense ellerinin altındaki akıllı telefonlardan daha kolay haberdar olabiliyor.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gezerek, yemek yaparak ya da dizi seyrederek.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Sanırım yok :)

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Yıllardır medya sektörünün içinde olan insanlarla yaptığınız röportajlar sayesinde mesleğe adım atacaklara farklı bakış açıları sunduğunuz için aslında hem bir yol gösterici hem de bir uyarıcı misyonu üstlendiniz.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Televizyon programcılığına devam ederken görmek istiyorum.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Kalıcı olabilmek için sebatkar ve disiplinli olmak şart.