Ayşe Bağı Sağlam ile Müzik Dünyası Üzerine

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA

Neden Müzik ?

Ailemizde anneden gelen THM sevgisi ve kültürü var. Evimizde özellikle annemizin bize her sabah dinlettiği türküler bugünlere gelmemi sağlamıştır, ayrıca ailemizde bütün kardeşlerin müzik ile özellikle Türk halk müziği ile ilgilenmesi/meslek olarak seçmesi yaşam döngüsü içerisinde müzik ile yoğrulmamı sağladı

Müziğe nerede başladınız ?

Müziğe ilk olarak 17 yaşımda adana belediye konservatuvarında başladım fakat annemin sayesinde aslında küçük yaşlarda başlamıştım zaten.

Müzik dışında yapmak istediğiniz çalışma var mı

Aslında hem okul hem de konserler dolayısıyla yoğun bir program geçiriyorum, ayrıca anne olmak da belirli bir yoğunluk sağlıyor fakat bunlarında dışında fırsatım olsa farklı alanlarda zaman geçirmek isterim.

Mesleğinizde rekabet hissediyor musunuz

Her meslekte olduğu gibi özellikle son yıllarda müzik okullarının artması ile birlikte bir rekabet ortamı oluşuyor, fakat her zaman işimi hakkı ile yapmaya özen gösterdim ve yaptığıma inanıyorum bu nedenle beni çok fazla etkilemiyor

Müzik dünyasında bir şeyleri değiştirme fırsatınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz ?

Müzik eğitiminin herkese ve çocuk yaşlarından başlatılmasını sağlardım. Çünkü iyi bir müzik eğitimi toplumun müzik kalitesinin de artmasını sağlar, günümüzde müzik kakafonisi olarak gördüğümüz müzik adı altında yapılan pek çok saçmalık var ve bunlar müzik endüstrisinde büyük paralar kazandırıyor.

Müzisyenlik için Eğitim şart mı ?

Değişmeyen tek şey değişimdir, bir zamanlar sadece usta çırak ilişkisi içerisinde ilerleyen Türk müziği günümüzde her türlü eğitim olanağı içerisinde sürdürülebilir. Bu nedenle bence eğitim mutlaka şart, kişi eğitimin üzerine kendisine kendi yetisini ve usta çırak ilişkisinden öğrendiklerini de eklerse bence daha başarılı olur.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neyi değiştirirdiniz ?

Müzik eğitimine 17’li yaşlarımda başladım, Trt radyosundan ya da annemizin söylediği türkülerden usta çırak ilişkisi içerisinde çocukluk yıllarımı geçirdim, imkanım olsa idi daha küçük yaşlarda müzik eğitimine başlamak isterdim.





Medya ile aranız nasıl

Bence medya beni ve diğer müzisyen arkadaşları ulaşılamaza ulaştırır duruma gelmiştir. Eskiden sadece trt’de türküleri dinleyebiliyorduk, ya da trt’den türkülerin notalarını alma imkanımız vardı, oysa günümüzde internet aracılığı ile her türlü notaya anında ulaşma imkanımız var, gerek internet gerekse radyo/televizyon aracılığı ile çok çeşitli müzik türlerini dinleme imkanımız oluyor. Özellikle sizin gibi özel ve seçici radyoların sayesinde ben ve benim gibi müziğe gönül vermiş insanların halk ile daha fazla buluşması sağlamaktadır. Medya bizim mesleğimizin vazgeçilmezi konumundadır.

İyi şarkıcılığı nasıl tarif edersiniz ?

İyi şarkıcı, dinleyenin hem hafızasında hem kulağında hoş bir seda bırakandır diye düşünmekteyim. Müzikalite kişiden kişiye değişir fakat insanların üzerinde bırakılan ruhsal rahatlık müzisyenin kalitesini gösterir diye düşünmekteyim.

Mesleğiniz stresli mi ?

Aslında mesleğimiz sahne öncesine kadar stresli değil fakat sahneye ilk adım attığımız andan itibaren tabii ki bir stres var, fakat izleyici ile bütünleşmeye başladıkça streste azalıyor tabii ki

Sizce Yeni medya ne yönde ilerleyecek müziğe etkisi nasıl olur ?

Gelişen teknoloji ile birlikte medya da daha etkin ve geniş bir mecraya dönüşecek, aslında işin iki yönü var, müziği daha geniş kitlelere ve daha geniş sanatçı ağı ile birlikte pozitif etkileyecek iken aynı zamanda kötü müzik diye tabir edeceğimiz müziğin de özellikle gençler arasında daha yaygınlaşmasına neden olacak, burada işin rengini değiştirecek olan insanların daha seçici müzik dinleyen ve daha kaliteli bir dinleyici kitlesi oluşturmaktan geçiyor.

Müzik sektörü ne yönde ilerleyecek ?

Müzik sektörü ülkemizde giderek büyük bir müzik endüstrisi konumuna yerleşmeye başladı. İşe sadece maddiyat açısından bakıldığı zaman ne yazık ki sanat arka planda kalıyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi bu iş arz/talep meselesi , talep kısmını yani dinleyici kitlesini iyi yönde eğitmek ve yönlendirmek gerekiyor, endüstrinin piyasaya sürdüğünü izler kitle talep etmez ise bu işin rengini değiştirir ve müzik endüstrisi işe daha ciddi bakmaya başlar.

Müzik öğretmeni olarak neler söylersiniz ?

Şu ana kadar konuştuğumuz pek çok şeyin merkezini aslında bu konu oluşturuyor. Gerek medyanın yardımı gerekse okullardaki müzik öğretmenlerinin emeği çocukluk yıllarından başlayarak iyi bir dinleyici ve iyi bir müzikaliteye sahip gençler yetiştirilmesini sağlayacaktır.

Kendi müziğinizi nasıl tarif ediyorsunuz ?

Türk halk müziği kültürümüzün özünü temsil etmektedir, bin yılı türküsü dediğimiz zaman kültürümüzün kökeninde acılar, sevinçlerimizi bütün duygularımızı türküler aracılığı ile gelecek kuşaklara ilettik, burada önemli olan kültürümüzün başat konularından olan türkülerimize özünü bozmadan sahip çıkabilmektir.