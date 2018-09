Aynur Ayaz ile Medya Dünyası ve Sunuculuk Üzerine

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Meslekte 19.yılını dolduran ve içindeki çocuğu hatta mücadeleyi kaybetmemiş bir Tv Programcısı, Sunucu, Eğitmenim.

Mesleğini ilk günkü aşk ve heyecan ile bırakmadan sürdüren ve aktif çalışan, en son TRT1 ekranlarında bu yıl hafta içi her gün yayınlanan

"Evlilik Okulu" isimli televizyon program sunuculuğunu üstlenmiştim.

Şimdi ise yepyeni projeler ile yola hızla devam inşallah diyoruz.

Ekran tozunu yutmuş ve bu anlamda birçok öğrenci yetiştirmiş biri olarak yeni nesil yayıncılık ile arkamızdan genç kardeş ve arkadaşlarımız için hem fedakarlık hem de tecrübelerimizi aktarmaya devam ediyoruz.

En son evlilik okulunu gerçekleştirdiniz evlilik okulu nasıl bir programdı diğer evlilik programlarıyla farkını nasıl ifade edersiniz ?

İçinde yer aldığım ve her yapılan projem birbirlerinden değerli ve hep farklı olmuş bazense ülkemde ilkler arasında yer almış hakikaten de ilk olmuştur. Bunu sunucusu olduğum ve yayınlanan çok sık tekrarlarından da anlamak mümkün aslında.

O sebeple sunucusu olduğum en son projem de kendine has, farklı bir formattı. Kendi içinde evlilik dersleri olan ve bildiğimiz okul - öğrenci psikolojisini içinde barındıran aslında hafta içi çiftlere verilen ödevler, gün sonu değerlendirmeleri, hanımların beylerinden, beylerin ise hanımlarından şikayet ettiği kısımları seviye içerisinde işleyen, bunun yanında da yapılan ödevlere verilen puanlamaya dayanan bir yarışma idi. Cuma günleri yapılan büyük final ile hediye kısmı olan kendi içinde her bir bölümü hayata dair, samimi bir proje olmuştu diyebilirim. Birbirinden farklı hikayesi olan beş evli çift yarışıyor, aralarında düzelen konularla mezun olanların yerine yeni çiftlerin katılımı olan programımız, bugüne kadar olan diğer evlilik programlarından ise gerçekten farklıydı.

Yıllardır sektörün içindesiniz ve özgün pek çok programa imza attınız yeni sezonda hangi programlar olacak ?

Sürprizler gelsin diyorum, ilgili tüm televizyon izleyicisini hem etkileyecek hem de fazlasıyla düşündürecek programlar olacak diyelim.

Şimdilik merak güzel...Ama önce insanımıza dair, içerisinde ben değil biz kavramının yer aldığı projeler olacak.

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Var tabiki ve zaman zaman yapıyorum zaten. Her vakit olduğu gibi ülkemde sosyal sorumluluk projeleri ve kültür - sanat işleri projelerinden kopmadan kaldığımız yerden devam ediyor olacağız inşallah. Onun yanında da hayat bize ne sürprizler sunar açıkçası bilemiyorum lakin hep arkaya dönüp baktığımda ileri giden ve ayakları sağlam basan kalıcı ve kendinden söz ettiren, ülkeme ve insanımıza katma değeri olan işlerin olması beni son derece mutlu ediyor. Yani yakında hepimizin duyacağı, içinde iyiliğe dair güzel işlere devam:)

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Hissetmiyorum. Bugüne kadar hiç de hissetmedim. Rekabet insanın kendisi ile olmalı...Bunca yıl böyle oldu benim için. Bir başka başarı bende takdir edilir, lakin kendime rakip görülmez. Bir başkasının yolu inanın sizinki ile de kesişmez. Mesleğime yansıyan sadece ilk günkü heyecanımın devamlılığı ve işime olan her şeyden evvel sonsuz saygım. İnsan ekmek yediği her mesleği başının üzerinde tutarsa zaten herhangi baskı da hissetmez gibi geliyor bana. Kişinin vicdanı kendi reytingi olduğu için, ben mesleğime olan yatırımın zaten her zaman olumlu yanlarını hissediyorum üzerimde. Her türlü olumsuzluğa izin vermeyen bir meslek icra ediyoruz çünkü bizler.

Protokol – etkinlik sunumlarında dikkat edilmesi gerekenler nedir ? Başarılı etkinlik sunumunun sizce ipuçları nelerdir ? İyi sunucunun özellikleri nelerdir ?

En çok akış, önceden hazırlık ve ön provalarıdır. İyi bilgi alış verişi, konuya hakimiyet ve sahne düzeni ayrıca bazı detaylar da önemlilik arz eder.

İyi birif almak ve akışı iyi yönetmekten geçer her şey, tüm program. Her sunumun, her projenin her aktarımın ayrı ayrı ipuçları hatta püf noktaları vardır. Bu sunumun çeşitlerine göre inanın değişiklik gösterir. İyi bir sunucu, güler yüzlü, kendinden emin, sıfır hataya yakın akış ile önceden hazırlanmış, ses tonu, iz bırakacak sözcük ve cümle kullanımı, sahne duruşu, kılık kıyafeti her şeyi ile bir bütün olabilmeli ve sıcak hatta yumuşak bir dil, üslup kullanmalıdır. En büyük özelliği sahnedeki duruşu ve karşı tarafa izleyenlere yakın frekans ile hareket edip kontrolü sağlamasıdır.

Sosyal sorumluluk anlamında hangi projeleri yapıyorsunuz ?

Yaşlılar, kadın ve çocuklarımız için oluyor ara ara. Şimdi engelli kardeşlerimiz ve onları ilgilendiren bir takım sosyal sorumluluk işlerini takip ediyorum.

Sunuculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? Spikerliğin stresli yanları neler ?

Doğru. Bende katılıyorum. Oldukça stresli hem de.

Bir değil, binler, yüzlerin gözleri sizin sunucu olarak, spiker olarak üzerinizde...Nasıl olmasın!. Olmaması anormal olurdu. Canlı yayın ve bant yayın arasında bunu daha çok hissediyoruz. Özellikle canlı yayında dil sürçmeleri ve bazı farklı sebepler ya da rejiden kaynaklı her türlü olumsuzluk ve sizin değişmemesi gereken ekran yüzünüz. Seyirciye ekran saygısından dolayı belli edilmemesi gereken yüz mimikleri hatta ses tonu. Bunların değişmemesi ve kontrol sisteminizi elden bırakmamanız sizi ister istemez gerer ve stresli hale sokabilir.

Yakın zamanda Atv’de ekonomi sunarken de gördük sizi başka bu tarz projeler olacak mı haber spikerliği düşünüyor musunuz ?

Evet geçtiğimiz günlerde geçici olarak ATV ekranlarındaydım. Arttırılmış gerçeklik ile farklı bir deneyim yaşadım, para piyasaları ile ekranlarda yerimizi almıştık. Ama ben spikerliği bırakalı yıllar oldu. Dolayısıyla yoluma Tv Program Sunucusu, eğitmen olarak devam ediyorum.

Ama ara ara her an farklı projeler geliyor ve bende değerlendirip bunların mesleğim açısından zenginlik olduğunu düşündüğüm ve mesleğime faydalı olduğunu bildiğim için kabul ediyorum. Şuan önümüzdeki süreçte düşünmüyorum.

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ?

Akıl güzelliği şart. Diğeri ile ilgilenmiyorum. Çok göreceli de diyemem. Ekran donanım, alt yapı, birikim, iyi konuşma, bilgi ister. Seyirci ile sıcak diyalog kurulmasını ve iyi anlaşılır, net olmayı ister. Zaten ekran modelliği ya da ekran mankenliği değildir sunuculuk.

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ?

Hiçbiri bir diğerini yok etmez. Yeni medya hızlı ilerliyor ama kalıcılık sağlamıyor. Bilgilerin çoğunun doğruluğu bile tartışılır hale gelebiliyor. O sebeple kaynak daha da mühim hale geliyor. Dikkat edilmesi gereken binlerce konu iç içe giriyor hepimiz için. Sosyal medya sadece internet tabanına bağlı. Bugün internet olmadığında ya da çöktüğünde sosyal medyadan söz etmek de mümkün olamayacak. Her zaman televizyon yerini koruyacak inancındayım. Lakin sosyal medya normal yayıncılıkla eş değer gitmeli ve üretimler ona göre olmalı hitap ettiği kesim ve jenerasyon açısından. Bu söylentiler hep olacak, bunu engelleyemeyiz. Yeni medya sadece yeni ekmek tekneleri oluşturur ve herkes para kazanabilir mesleklerin içinde bulabilir kendini . Yeni medya pazara katkı sağlar. Sadece doğru projeler yapılması ve karşılığının olması gerekiyor. İstikrar açısından.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Boş zaman kavramım yok. Boş olabileceğini düşündüğümde ise hemen dolduruyorum :) Kitaplar ve sinema...Vazgeçilmez iki iyi dostum onlarla vakit daha bir farklı oluyor.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Hayatımın kitabı çok ayırt etmiyorum, edersem adil davranmam. Ama yola son zamanlarda en başa oturttuğum kitaplarımın arasında Recep Muhlis Gür'ün Liderin Kitabı diyebilirim. Film olarak, hayatımın filmi belki birgün kendi hayatımın filmi olabilir :)

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Başarılı işler yapıyorlar, uzun yıllardır içinde ve takipteyiz. Sektöre katkısı yadsınamaz. Gerçekten emeğe saygı gösteren arkadaşların bu özel platformda yıllardır biz ekran işçileri ve ekran emektarlarına, sunucu arkadaşlara desteklerini görünce hem mutlu oluyoruz hem de kendilerini takdir ediyoruz. Yolları uzun soluklu olsun.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Gelecek planlarımız bitmez...bitmesinde. Çalışma enerjimin hep aynı aşkla kalmasını isterim. Allah'ıma ne kadar şükretsem azdır. Gelecekte de bugünleri aratmayan nokta olsa yeter inşallah. Yüz güldüren ve yüzde tebessüm bıraktıran, yaptığımız işlerin ülkemize ve insanımıza, izleyenlerimize hep katkısı olan projelerle buluşalım ve ülkemiz için bilinçli şekilde cesaret ile hizmet edelim.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Bizi izlemeye devam edip, sosyal medyadan her vakit aktif olarak takip edebilirler. Sizlere Teşekkürler ediyorum.