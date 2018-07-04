Ayfer Çalgıcı ile Oyunculuk Üzerine

RÖPORTAJ: CENGİZHAN KAYA

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

02:09:1980 Ordu/Aybastı doğumluyum 11 yaşındaydım İstanbul’a geldik

Neden Oyunculuk?

Hayatla savaş halindeydim ve çok düşündüğüm bir şey değildi aslında oyunculuk beni çağırdı kendisine :)

Oyunculuğa ilk adımı nasıl attınız?

Tiyatrocu bir arkadaşım vardı Tekirdağ Kültür Merkezi Adı altında Filintanın Meleği adlı oyun hazırlığı içindelerdi oyunun çıkmasına 10 gün kala bayan oyunculardan biri ekipten ayrılmıştı ve neden Ayfer oynamıyor dediler çok korktum çok heyecanlandım olmaz dedim ama bir yanım evet diyordu birazda ısrar edilince teslim oldum :) tüm kadro elbirliğiyle beni hazırladı ve oyuna dahil oldum çokta güzel oldu birçok şehir ve kültür merkezinde oynadık oyunu O gruba dahil oldum hem eğitim aldım hem oynadım

Oyunculuk dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Aslında oyunculuk dışında yapmak istediğim iş yok ama mecburiyet karşısında yaptığım işler var sabit giderler varsa sabit gelirde olmak zorunda dolayısıyla çokça farklı işler yaptım en son yaptığım iş güzel şık bir cafe Restoranda müdüre olarak yer aldım.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Hiç bir zaman rekabete girmedim yaşam şartlarıma göre hareket ettim

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Herkesin sadece yalansız riyasız vefalı ve dürüst olmasını sağlamak isterdim

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce radyo tv sinema drama mezunu olmak gerekli midir?

Şartları el veriyorsa tabiiki eğitim alsınlar mezun olsunlar ama belge sahibi olmak için değil tecrübe kazansınlar

Sadece bir kurs eğitimi ile oyunculuk yapılabilir mi?

Şanlı biriyse evet Hiç kurs hiç set görmemiş nasıl duracağını ışığını bile nerden alacağını bilmeyen ama iyi yerlerde tanıdığı olan arkadaşlarımız istenen bir karakterse getiriyorlar karşısına oyuncu koçunu direkt başrol bile oynatabiliyorlar

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

En başından beri benimde yaşam standartlarım yerinde olsun ve en iyi okullarda en iyi hocalarla okuyabileyim isterdim

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Akıllı telefonlar sayesinde bende hemen hemen herkes kadar faydalanıyorum

Bugüne kadarki oynadığınız çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Mahallenin muhtarları,7numara,Gece yürüyüşü, Kadirşinas, Aliye, Aşk yakar, Süper babaanne, Ömrebedel. recep ivedik2,Gece kahvesi vs 20yi aşkın reklam filmi 30a yakın tv filmi var

En çok mutlu olduğunuz oyunculuk projesi hangisiydi ?

7 numara dizisi

İyi oyunculuğu nasıl tarif edersiniz?

Doğal olup içtenlikle oynayacağı karakterle bütünleşmesi

Oyunculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? Oyunculuğun stresli yanları neler ?

Her işte olduğu gibi tabi ki oyunculuğunda stresli yanları var oyuncuda oyun sırasında kafasında bir dolu şey varken hepsini bir kenara bırakıp hatta setin o gürültüsünü o an görmezden gelip role bürünmesi bile stresi ifade etmeye yeter sanıyorum

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı?

Şart değil tabi ki ama zaten her insan çok güzeldir yeter ki bakmayı bilelim

Son olarak Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ?

Ben yok olacağını düşünmüyorum hepsinin yeri ayrı sadece hitap ettiği kesimler farklı her an hepsinin kullanıcısı var

Haber spikerliği ve sunuculuk düşünüyor musunuz?

Haber spikerliği değil ama geçmişte bir iki program sunuculuğum olmuştu zaten ve hep gönlümde bir yerde yurdumun her köşesini gezerek güzelliklerini tüm dünyanın görmesini sağlamayı çok isterim

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bolca ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirerek

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

O kadar çok güzel kitap O kadar çok güzel film var ki hayatımın bir parçası hemen hepsinde kareler içeriyor

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Yaşam standartlarım şartlarım doğrusunda devam ediyorum hedeflerim isteklerim tabi ki var ve inşallah zamanı geldiğinde sizlerle de paylaşacağım

Yeni proje var mı gündemde ?

Evet , Projenin adı dön evine

Sinema filmi uyuşturucu bağımlılığını konu alan yaşanmış bir hikayede Zeynep karakterini canlandırıyor olacağım ve filmin çekimlerine Temmuz un ortaları gibi başlamayı planlıyoruz Karakterlerden bazılarına çok kıymetli oyuncularımızdan İskender Bağcılar Ali Uyandıran Reyhan İlhan hayat verecek Bizim ekip olmamızı sağlayan bu işin hayata geçmesi için yıllardır sabırla bekleyip çabalayan Sayın Cihan Artun’a buradan teşekkür ediyorum.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

18 yıllık oyunculuk yaşamımda hiçbir zaman çok medyatik olmadım buna rağmen takipçilerim bana her zaman sevgi ve saygısını hissettirdi sonsuz teşekkürler ediyorum ve Bende onları çok seviyor saygıyla selamlıyorum