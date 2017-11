AŞK ŞARKILARIN YENİ PRENSİ "YASİN SOLAK"

Hem model hem de şarkıcı, bu hafta Önce Vatan Gazetesi olarak hem modellik yapan hem de şarkıcı olan Yasin Solak ile bir araya geldik. Aşk şarkılarına yeni bir soluk getiren genç şarkıcı müzik ruhuyla iddialı geldiğini söyledi.

Bize kendinizden bahseder misiniz, Yasin solak kimdir?

20.07.1994 tarihinde Gaziantep’te dünyaya gelen Yasin Solak’ın babası pastane işletmecisi annesi ise ev hanımıdır. 6 kardeşler ve bunların büyüğüdür. Çocukluk döneminde okul hayatından çok müziğe ve oyunculuğa merakı olduğu o dönemlerde de gösterirdi. İlkokulu Hayriye Osman Külekçi i.ö.o 'nda tamamlayan Yasin solak liseyi yavuz sultan selim Anadolu lisesinde okumuştur. Ailesi ve çevresindeki insanlar onun hep okuyup farklı bir alanda ilerlemesini istemiş. Fakat Yasin her zaman aklındakileri yaşamak istemiştir. Zaten bir süre sonra ailesi de onun bu kararına saygı duyup desteklemeye başlamıştır. Müziğe ve oyunculuğa olan ilgisi gittikçe artmaya başlamış o yıllarda Hakan Akkaya’nın düzenlediği model of celebrity yarışmasında Gaziantep kazananları arasına girmiştir. Bunun yanı sıra da aynı sene içinde kendi çabalarıyla ve babasının da desteğini alarak söz ve müziği kendisine ait olan bir eseri klip yapmıştır. Ve artık bu ilgiyi bir meslek ve yaşam tarzı haline getirmek için İstanbul’a taşınmıştır. Burada eğitim almaya başlamış ve aynı zamanda geçimini sağlamak maksadıyla mekânlarda sahne almaya aynı zamanda modellik ve mankenlik işine devam etmiştir

Sizi müziğe özendiren şeyler nedir?

Beni müziğe özendiren şeyler yaşadığım şeyler. Ben şuna çok inanıyorum mesela ludwig van beethoven ‘ in de dediği gibi “asıl müzik gerçeğin kendisidir” .

Aileniz, sizin müzik yolculuğunuzda yer aldı mı? Onların bu konuda size yansıyan fikirlerini öğrenebilir miyiz?

Ailem her zaman benim düşüncelerime saygı duyan ve her zaman beni destekleyen en güçlü bireylerdir.

Sanatçıların toplumda ki görevleri nelerdir?

Sanatçılar; insanın iç dünyasını yani insan ruhunu incelerler. Her ayrıntısını dışarıya yani topluma anlatma görevini üstlenir zaten bu tanım sanatçının toplumdaki görevini yeterince açıklıyor diye düşünüyorum.

Şarkı yazma ritüelinizden bahseder misiniz? Örneğin hangi ortamda, hangi materyallerle, nasıl bir coğrafyada yazmayı tercih ediyorsunuz?

Bestelerimi genellikle mutlaka müzik dinlemeliyim, aynı zamanda o an dinlediğim müziğin ve kendi psikolojimin ayrıntıları, zihin ve his, düşünce olarak getirilerine bağlı bir biçimde yazıyorum.

Bir sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

Zihindeki ayrıntıları çok iyi yakalıyorsunuz Aziz Bey. Bu konuda şöyle bir cevap vermek istiyorum.

Aslında sanat yapan, sanatla ilgilenen her kişi her birey benim için zaten başlıca bir sanatçıdır.

O yüzden amatör veya profesyonel fark etmiyor hepsinde beğeniyorum, dinliyorum

“fakat ( Tarkan, Murat Boz, Haluk Levent, Cem Karaca, Barış Manço ) benim için en yorumlarıyla, besteleriyle, gerekse yaptıkları her projede gönlüme her zaman taht kurmuş isimlerdir.

Zamanı geçmişe alma imkânınız olsa tekrardan sanatçı olmak ister miydiniz? Neden?

Ben gerçekten çok şanlıyım gerek ailem konusunda gerekse yeteneklerim konusunda ve bu yüzden de; Bence bu soruya şöyle değiştirmeliyiz, zamanı geriye almak gibi bir imkanınız olsa yine sanatçı olarak doğabilir miydiniz?

Sanat dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Eğer bir gün gerçekten bu şansı yakalarsam en iyi şekilde değerlendiririm.

“sanata ve sanatçıya gerçek bir değer ve saygı verilmeli“

Eğer sanatçı olmasaydınız hangi işle meşgul olmak isterdiniz?

Herhalde yine sanat.

Türkiye’de sanatçı olmak zor mudur?

Türkiye’de sanatçı olmak zor değil aslında Türkiye’de sanatı icra edebilmek zor.

Sahne ve konser çalışmalarınız var mı?

Tabii ki de mesela en son konserimizi geçtiğimiz günlerde İstanbul’da vermiştik. Ve tüm hızıyla devam edecek.

Gelecek ile ilgili projelerinizden söz eder misiniz? Bundan sonra ki hedefleriniz neler?

Hedeflerim gayet açık ve net.

Yapacağım projeler yapmak istediğim şeyler ben ve ülkem adına faydalı projeler olacak.

Aynı zamanda modelsiniz. Sizi modelliğe iten şeyler nelerdir? Bizimle paylaşır mısınız?

Aslında aklımda böyle bir şey yoktu, birkaç sene önce bir arkadaşımın önerisi ile girdiğim Hakan Akkaya’nın düzenlediği model of celebrity yarışmasından sonra bu iş için uygun olduğumu fark ettim ve devam ettim.

Modelliğin esas noktası nedir?

Aslında modellikte müzik gibi bir sanat dalıdır,

Müzik nasıl ki insanın iç dünyasını yani insan ruhunu inceliyorsa.

Modellikte insanın dış görünümünü ve bakışlarıyla anlattığı ifadeyi inceler.

Diye düşünüyorum.

Hem modellik hem şarkıcılık zor olmuyor mu?

Evet, bazen setten çıkıp sahneye yetişme çabam olduğu doğrudur ama her şeye rağmen bu iki işi de sanat adı altında üstatlarıma saygı ve sevgi çerçevesi ile devam ettirmeye çalışacağım.

Aldığınız en iyi tavsiye?

Aldığım en iyi tavsiye ailemin bana verdiği “her zaman hayırlısı olsun diye devam et “ sözü ve İstanbul’da tanıştığım benim için moda dünyasının önemli isimlerinden olan değerli Sıddık süren ‘ den aldığım bilgiler doğrultusunda, kendi düşüncelerimle bağdaştırarak ilerlemek.

Hayatınızda aldığınız en iyi karar?

Müzik.

Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı, az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak istersiniz?

Tabii ki insan her zaman her şeyin fazlasını ister bu insanın doğasında vardır

Fakat ben bunlardan önce sadece kendi çabalarım ve bana destek veren kişiler sayesinde “hak ettiğim noktaya ulaşabilmek.” .

Yeni albüm çalışmalarınız var mı?

Bu konu için henüz bir şeyler söylemek çok erken olur ama . Sabır ve düşünceli bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz.

Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Beni destekleyen desteklemeyen herkese sonsuz saygı ve sevgilerimi gönderiyorum .

Ve gerçekten onlar içinde kendim içinde en hayırlısı ve en faydalı güzel çalışmalar yapacağımdan hiç şüphesiz emin olun.

Unutmayın; belki hiçbir şey yolunda gitmedi

Ama hiçbir şey ‘de beni bizi yolumuzdan etmedi…

Bizde Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…