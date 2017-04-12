Aşk bir vefadır diyen, kalbimizi yerinden oynatan Burhan Tüzer

Röportaj: Dilek Köroğlu

Bizleri tercih edip Zamanınızı ayırdığınız için ÖNCE VATAN Ailesi olarak şükranlarımızı Sunarız;

Burhan Tüzer’i Önce Vatan gazetesi okurları için tanıyabilir miyiz?

14 ocak 1975 yılında doğdum Tasavvuf müzikle başlayıp alaturka müziğe uzanan hayat yolculuğu benimkisi 19 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği ile başladığım eğitim hayatıma müziği taşıdım. Belli bir süre hem öğretmenliği hemde sahneleri devam ettirdim.

Ağır basan taraf meleodiler oldu ve hayatımı ele geçirdi diyebilirim. Yaşamımın her anında müzik aşkı beni yeni bir süreç den geçirerek müzikle yaşamayı öğretti. Müzik insanın ruhunu besler ve kendinizi tanımanıza fırsat tanır diye düşünüyorum.

Sibel Can ile Müzik kariyerinize Nasıl başladınız?

Sibel hanımdan önce bir çok sanatçıya vokallik yaptım. Sibel hanımla yollarımız 10 sene önce değerli menajeri Orhan Alkan sayesinde kesişti ve o gün bugündür müzik yolculuğuna tam 10 yıldır birlikte devam ediyoruz. Kendisi beni her zaman ailesinden birisi olarak gördü şefkatini desteğini hiç bir zaman esirgemedi çünkü sesime ve bana her zaman güvenir diyebilirim.

2015 YILINDA AŞK BİR VEFADIR

SİBEL CAN DÜETİ İLE SİZİ TANIDIK

ŞARKININ HİKAYESİ NASIL OLUŞTU?

“Aşk bir vefadır” şarkısını ilk sibel hanım dinlemiş çok beğenmiş, kıbrıs yolculuğunda bana bu şarkının çok yakışacağını söyledi, bu şarkıyı bana hediye etti hatta birlikte düet yapatık. Onun içindir ki Sibel hanım sanat yolculuğumda çok önemli bir mihenk taşıdır benim için ve bende ki yeri burada kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar önemli ve özeldir.

MAGAZİN DÜNYASINA BULAŞMADAN

BU YOLDA İLERLEMEK ZOR MU?

Elbette zorlukları oluyor fakat benim yaşam haritamda hedeflediğim nokta hep farklı oldu aslında magazin gündemiyle kendinizi tanıtmak en kolayı ama benim tırnaklarımla geldiğim bir hikayem olduğunu sevenlerimin beni Burhan Tüzer olarak tanıması sesimle şarkılarımla beni anmaları ve renkli ışıkların bizleri değiştirmemesi hep bu çizgiyi korumak olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta bizim camiamızda magazini, radyoyu, televizyonu ve basını birbirinden ayırt etmemiz mümkün değil, onlarla bir aileyiz. Burada sizin bir haber değeri olmanız çok önemli, insanların sizi sevmesi, taktir etmesi hatta örnek alması sizin iyi bir yorumcu olmanızın yanında önemli bir unsur.

ÖRNEK ALDIĞINIZ SANATÇILAR VAR MI?

Tabiki de örnek aldığım çok kıymetli sanatçılar var ben burada şu ince ayrıntıyı da ortaya koymak istiyorum. Bir çok sanatçının kendimde özdeşleştirdiğim yönlerini yönlerini örnek alıyorum onları mota mod taklit etmiyorum çünkü taklitler aslını yaşatır ki o zaman siz olamazsınız. Benim en büyük hedefim kendi yorumumla kendi duruşumla var olmak.

2016 YILINDA ÇIKARMIŞ OLDUĞUNUZ

İKİ GÖNÜL ALBÜMÜ HEDEFLEDİĞİNİZ YERE GELDİ Mİ?

Elbette ilklerin yeri hep bir farklıdır. Çok güzel eserler yorumladık sibel hanımla düetimiz sevgili Yıldız Tilbe’nin ‘Aşk laftan anlamaz ki’ yorumunu Burhan Tüzer farkı ile müzik severlerle paylaşıp daha büyük kitlelere ulaşma şansım oldu ama klip konusunda içime sinmeyenler şeyler oldu bu da bu ilk projemin nazarı oldu.

HAYALİNİ KURDUĞUNUZ BİR PROJE VAR MI?

Evet var tamamen düetlerden oluşan bir albüm çıkarmak istiyorum. Müzik dünyasında dev isimleri buluşturan bir proje hayal ediyorum ve bunu da bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde yapmak istiyorum.

YENi ALBÜM VEYA Single ÇALIŞMANIZ VAR MI

Üzerinde yoğunlaştığım bir single çalışmam var. Sözleri Sena Doluya bestesi bana ait olan ve adını da ilk defa sizin aracılığı ile duyuracağım “ istikrar” isimli şarkımıza kilip çekeçeğiz süpriz gelişmeler olabilir diyorum. Bu şarkının da çok güzel bir hikayesi var aslında bunu ilerleyen zamanlarda paylaşacağım.

Aküstik müzikten biraz uzaklaşıp kulup ve elektronik döneme geçtik ne düşünüyorsunuz?

Müziği sadece ticari açıdan bakanların devri diyebilirim ama müthiş bir teknoloji çağındayız gençlerimiz tamamen hareketli şarkılar dinliyor bu anlamda biz yorumcuların her türlü şarkılarla sevenlere ulaşması için her türlü şarkıyı kendi yorumumuzla okumalıyız diye düşünüyorum. Eski şarkıların elektronik müzikle yeniden cover yapılarak yeni nesile aktarılması çok güzel bir şey. Ben de severek dinliyorum doğrusu.

Sosyal medya ile aranız nasıl hesaplarınız nelerdir?

Sosyal medya sevenlerimiz ile aramızda bir köprü ama tabi ki çirkinleştirmeden kullanmak daha doğru her mesaja ve yoruma kendim cevap vermeye çalışıyorum çünkü size değer veren sizi takip eden insanlar sizin aynanız onun için benimle ilgili onların bakış açıları da kıymetli. facebook burhantuzer instagram burhantuzer bana ulaşabilirler.

Sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Hepsini çok seviyorum benim her yaştan sevenim var iyi ki varlar beni takipte kalsınlar bir gün her şeyden vazgeçebilirim ama sevenlerimden ve şarkı söylemekten asla.