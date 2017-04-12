Asiye Yıldırım ile Medya Dünyasına Dair 

Asiye Yıldırım ile Tarım Gazeteciliği ve Medya Dünyasına Dair

Röportaj: Cengizhan Kaya

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Asiye Yıldırım; spiker, profesyonel koç, amatör seyyah, biraz yazar, çokça okur, iyi dinleyici, hayata müdahil sahneye seyirci, kronik öğrenci, sanatsever, Fotoğraf çeker...

Neden Tarım Gazeteciliği ?

Tarım hayati bir konu ve maalesef ülkemizde yeterince önemsenmiyor. Tarımsal üretimle uğraşan kitle çok olağanüstü bir durum olmadıkça kimsenin ilgisini çekmiyor. Medya anlamında işlenmemiş, ilgi çekici ve daha da önemlisi ülkemizi ve geleceğimizi ilgilendiren bir alan tarım. Televizyon hayatına başlarken böyle bir alandan başlamak benim için heyecan vericiydi. Bana göre, merak ve onun yarattığı heyecan başarıya giden yolun ışıklarıdır.

Tarım gazeteciliğine ilk adımı nasıl attınız?

2011 yılında TRT Anadolu’da hazırlayıp sunduğum Asiye Yıldırım ile Türkiye’de Tarım programı ile başladım. Program yapımcısı, sunucu, yazar, akademisyen, araştırmacı, uygulayıcı sektörün her kademesinden arkadaşlar ile yollarımız kesişti ve TAGYAD (Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği) çatısı altında toplandık. Türkiye’de Tarım Gazeteciliği alanındaki çalışmaları TAGYAD ile başarılı bir şekilde sürdürüyoruz.

Örnek aldığınız isimler var mı?

Çocukluğumdan bu yana idolüm diyeceğim isim rahmetli Barış Manço. Onun iletişim yeteneği, bitmek tükenmek bilmez öğrenme isteği, heyecanı, merakı, sevecenliği, yargısız oluşu, seyahat tutkusu ve daha bir çok özelliği benim için etkileyicidir.

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Ekranı seviyorum o gönlümün başköşesinde olmakla birlikte başka alanlarda da çalışmalarım var, kişisel gelişim eğitimleri veriyorum ve profesyonel koçluk yapıyorum.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Elbette bir rekabet var. Ben eşit koşullarda rekabetin geliştirici olduğuna inanıyorum. Aynı saha ve zeminde oynuyorsanız sonuç ne olursa olsun her iki tarafında yadsınamayacak kazanımları vardır. Fakat bizim sektörde eşit koşullarda olmuyor bu rekabet!

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Medyanın her türlü baskıdan uzak, gerçekten özgür olmasını sağlar, yetenek ve yetkinlikten taviz verilmesine engel olurdum.

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için İletişim mezunu olmak gerekli midir ?

İletişim mezunu olmak şart değil, fakat bu alanda eğitim almak kesinlikle gerekli. Tabi eğitim almadan çıkan insanlar yok mu, var maalesef!

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Değişim hayatın ta kendisi ve ben aynı kalmamaya özen gösteriyorum. Kendime eleştirel bakıyorum, dostlarımdan çevremden gelen eleştirileri dikkate alıyorum ve bu sayede geride kalmıyorum. Örnek vermek gerekirse, eskiden hikayesini bilmeden insanları yargılıyordum şimdi dinliyor ve anlamaya çalışıyorum.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

İnternet, gazete ve televizyonun önüne geçti. Artık elimizdeki telefon bütün bunları karşılıyor. Sosyal medya ile aram iyi, daha çok takipçilerimle iletişimde kalmak adına kullanıyorum. Sosyal medyayı bilgi ve fikir paylaşımından çok duygu paylaşım aracı olarak görüyorum.

Medyayla ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Uzun bir süredir program yapmıyorum. Tarım programlarına konuk olarak katılıyorum, yazılı olarak çeşitli platformlarda fikrimi beyan ediyorum. Tabi yeniden ekranda olmayı istiyorum. Bu çerçevede her zaman çalışmalar görüşmeler vardı. İnşallah çok kısa bir süre sonra güzel bir proje ile ekrana döneceğim.

Yeni projelerinizden bahseder misiniz?

Çok sayıda proje var. Özellikle genç iletişimcilerin tarım gazeteciliğini tanıması ve sahiplenmesi adına çalışmalarımız var. Öte yandan sosyal sorumluluk projelerine katkı veriyorum. Eğitim ve Koçluk boyutunda hazırladığımız sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bu yılın beni en çok heyecanlandıran projesi çok kısa süre sonra paylaşacağımız yeni tarım programımız.

Türkiye’de medyayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Malumunuz demokrasilerde medya 4. Güçtür maalesef ülkemiz medyası için bunu söylemek pek mümkün değil. Gerçek manada özgür değil, bunu sadece siyasi olarak değerlendirmeyin, finansal açıdan da özgür değil. Bir sorun da bizim medyamız yaratıcı değil. Yaratıcı olmadığı için öncülük edemiyor ve hep takipte kalıyor. Yarışmalardan tartışma programlarına dizilere hep ithal, bize ait çok az yapım var. Bu da genç fikirlere gerçek manada özgür alan tanınmamasından ve birazda kolaycılıktan kaynaklanıyor.

İyi gazeteciliği ve iyi spikerliği nasıl tarif edersiniz?

Böyle bir tanım yapmak benim boyumu aşar zira mesleğe ömrünü vermiş büyüklerime saygısızlık olur. Sadece şu kadarını söyleyebilirim, bu gün bildiklerim bir süre yeter, yeni bilgi ve beceri eklemediğim sürece eskirim.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bulduğum her fırsatta seyahat ediyorum. Tanımadığım insanların öykülerine tanıklık etmek, dünyaya baktığım yeri değiştirmek beni geliştiriyor, zenginleştiriyor. Bol bol fotoğraf çekiyor ve yol düşleri biriktiriyorum.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Okuduğumda etkilendiğim çok sayıda kitap var, izlediğimde aynı şekilde etkilendiğim çok film var. Fakat henüz “hayatımın kitabı” ya da “hayatımın filmi” ile karşılaşmadım.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

KırmızıTürk ile 2011 yılında tanıştım. Samimi, özverili, bir çalışma. Bir platformdan çok kocaman bir aile gibi... Yolunuz bir kere kesişsin yeter ki uzun bir dostluğun adımı atılmıştır. Cengizhan Bey sizi ve ekibinizi kutluyorum. İyi ki KırmızıTürk ailesinin bir ferdiyim.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Şu an biraz hummalı bir dönem doğrusu, memnuniyetsizlikten çok bir an önce yola çıkma isteğinin baskısı var üzerimde. Çok plan var kuşkusuz en önemlisi yaptığım işin en iyisi olmak, hakkıyla yapmak. Ulusal bir ekranda Türk Tarımının sesi olmaya devam etmek istiyorum.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Cengizhan Bey size ve KırmızıTürk’e çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA