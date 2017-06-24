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ASEM’İN YILDIZLARI “Güçlü, renkli ve konuşan gençlik”

Asem Müzik ve Sanat Merkezi öğrencileri, (ASEM)’in 20. Yıl Sonu sebebiyle 17 Haziran 2017 günü, Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde; Piyano Hocaları, Saadet GÜVENÇ, Nil  GÜRSOY-İRKİLMEZ, Canan KARAKUŞ ÖZKAN, Batuğhan ÇAKMAK, Oresta  İrem ALTUNCU yönetiminde muhteşem müzik konseri sundular. Halkın yoğun ilgisi ve katılımıyla adeta yıl sonu şenliğine dönüşen konserde veliler gençlerin  ve minik kursiyelerin müzik sunumlarıyla coşkuyla eğlendiler.Program sonunda sertifika töreni velilere onurlu ve övünçlü dakikalar yaşattı. Elbette bu muhteşem konserin yıldızlarından biri benim Torunum Elvan TANER’di bana annaanne neden bizi yazmıyorsun sitemiyle karşılaşınca , Önce Vatan Gazetesi’nin bir mensubu olarak İmtiyaz sahibi Değerli  büyüğümüz Sn Abdullah AKOSMAN beyefendinin kültür sanata ve gençlerin başarılarına çok önem verdiğini Elvan Taner hanımın bu isteğinin yerine getirileceğini anlattım kendisine gazetenin kültür sanat sayfalarını gösterdim ve mini bir söyleşi yaptım.

ASEM’İN YILDIZLARI “Güçlü, renkli ve konuşan gençlik”

Asem Müzik ve Sanat Merkezi öğrencileri, (ASEM)’in 20. Yıl Sonu sebebiyle 17 Haziran 2017 günü, Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde; Piyano Hocaları, Saadet GÜVENÇ, Nil  GÜRSOY-İRKİLMEZ, Canan KARAKUŞ ÖZKAN, Batuğhan ÇAKMAK, Oresta  İrem ALTUNCU yönetiminde muhteşem müzik konseri sundular. Halkın yoğun ilgisi ve katılımıyla adeta yıl sonu şenliğine dönüşen konserde veliler gençlerin  ve minik kursiyelerin müzik sunumlarıyla coşkuyla eğlendiler.Program sonunda sertifika töreni velilere onurlu ve övünçlü dakikalar yaşattı. Elbette bu muhteşem konserin yıldızlarından biri benim Torunum Elvan TANER’di bana annaanne neden bizi yazmıyorsun sitemiyle karşılaşınca , Önce Vatan Gazetesi’nin bir mensubu olarak İmtiyaz sahibi Değerli  büyüğümüz Sn Abdullah AKOSMAN beyefendinin kültür sanata ve gençlerin başarılarına çok önem verdiğini Elvan Taner hanımın bu isteğinin yerine getirileceğini anlattım kendisine gazetenin kültür sanat sayfalarını gösterdim ve mini bir söyleşi yaptım.

24 Haziran 2017 Cumartesi 13:26
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ASEM’İN YILDIZLARI “Güçlü, renkli ve konuşan gençlik”

Hülya ASLAN - Elvan Hanım bize kendinizi tanıtırmısınız?
Elvan TANER - Lise öğrencisiyim, Avcılar ASEM Müzik Okulunda Piyano eğitimi alıyorum başta Saadet Güvenç öğretmenimiz olmak üzere  piyano öğretmenim Nil Gürsoy İRKİLMEZ ve konserde emeği  geçen tüm öğretmenlerime selam saygılarımla teşekkür ediyorum.

Hülya ASLAN - Müzikle ne zaman tanıştınız ve neden piyano ailede sanatçı yahut piyanist kimse varmı?
Elvan Taner - Evet ben müziğe genlerimden yetenekliyim çünki dedem sanatçı halk müziği yorumluyor.İlkokulda doğum günlerimden birinde dayım bana bir Org hediye etmişti ,birkaç yıl onunla uğraştım ilkokul bitmeye yakın yine dayım bana senin ellerin piyanoya çok yatkın neden piyano eğitimi almıyorsun deyince bende anneme ilettim  ve  ASEM’le tanışmamız başlamış oldu.Yani ilk müziğe yönlendiren kişi dayım Şıvan Beydir kendisi zaten birçok müzik aletini çalabiliyor ve Neyzenliği var .

Hülya ASLAN - Müzik senin için ne ifade ediyor ilerde meslek olarak düşünüyormusun?
Elvan TANER - Ben Genetik Mühendisi olmak istiyorum babamın Biyolog anneminde Başhemşire olması belkide benim bu mesleğe ilgi duymamı sağlamıştır. Müziği meslek olarak değil de yaşantımda ayrı bir dünya sığınıp kafamı dinleyeceğim farklı bir yer olarak görüyorum sınav stresinden, şehirde yaşamın verdiği stresten  ancak müzik yaparak rahatlıyorum.

Hülya ASLAN - Okulda müzikle ilgilenebiliyormusun?
Elvan  TANER- Tabiki de müzik eğitimi alıyor olmam okuldaki müzik derslerimde gösterdiğim performansımıda çok etkiliyor , arkadaşlarımla bir grup kurdum teneffüslerde hemen müzik odasında toplanıp müzik yapıyor derslerdeki zihin yorgunluğumuzu atıyoruz.

Hülya ASLAN - Yazmamı ve duyulmasını istediğin bir konu varmı?
Elvan TANER - Konu çok ancak benim ve arkadaşlarımın  çok önemsediğimiz bir konu var ki onu yazarsanız mutlu olurum. “ÜNİVERSİTEYE GİTMEK İSTEYEN İNSANLAR  YETENEKLERİNE GÖRE HANGİ BÖLÜMÜ OKUMAK İSTİYORLARSA O BÖLÜME SINAVSIZ GİRİP OKUMA HAKKINA SAHİP OLSUNLAR İSTİYORUZ” Önce Vatan Gazetesine ve size gençliğin sesini yazdığınız için çok teşekkür ediyorum saygılarımla.

Hülya ASLAN - Biz de siz gençlere başarı ve mutluluk dolu yıllar dileğimizle herşey gönlünüzce olsun. 

Röportaj: Hülya ASLAN


 

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