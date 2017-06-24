ASEM’İN YILDIZLARI “Güçlü, renkli ve konuşan gençlik”

Hülya ASLAN - Elvan Hanım bize kendinizi tanıtırmısınız?

Elvan TANER - Lise öğrencisiyim, Avcılar ASEM Müzik Okulunda Piyano eğitimi alıyorum başta Saadet Güvenç öğretmenimiz olmak üzere piyano öğretmenim Nil Gürsoy İRKİLMEZ ve konserde emeği geçen tüm öğretmenlerime selam saygılarımla teşekkür ediyorum.

Hülya ASLAN - Müzikle ne zaman tanıştınız ve neden piyano ailede sanatçı yahut piyanist kimse varmı?

Elvan Taner - Evet ben müziğe genlerimden yetenekliyim çünki dedem sanatçı halk müziği yorumluyor.İlkokulda doğum günlerimden birinde dayım bana bir Org hediye etmişti ,birkaç yıl onunla uğraştım ilkokul bitmeye yakın yine dayım bana senin ellerin piyanoya çok yatkın neden piyano eğitimi almıyorsun deyince bende anneme ilettim ve ASEM’le tanışmamız başlamış oldu.Yani ilk müziğe yönlendiren kişi dayım Şıvan Beydir kendisi zaten birçok müzik aletini çalabiliyor ve Neyzenliği var .

Hülya ASLAN - Müzik senin için ne ifade ediyor ilerde meslek olarak düşünüyormusun?

Elvan TANER - Ben Genetik Mühendisi olmak istiyorum babamın Biyolog anneminde Başhemşire olması belkide benim bu mesleğe ilgi duymamı sağlamıştır. Müziği meslek olarak değil de yaşantımda ayrı bir dünya sığınıp kafamı dinleyeceğim farklı bir yer olarak görüyorum sınav stresinden, şehirde yaşamın verdiği stresten ancak müzik yaparak rahatlıyorum.

Hülya ASLAN - Okulda müzikle ilgilenebiliyormusun?

Elvan TANER- Tabiki de müzik eğitimi alıyor olmam okuldaki müzik derslerimde gösterdiğim performansımıda çok etkiliyor , arkadaşlarımla bir grup kurdum teneffüslerde hemen müzik odasında toplanıp müzik yapıyor derslerdeki zihin yorgunluğumuzu atıyoruz.

Hülya ASLAN - Yazmamı ve duyulmasını istediğin bir konu varmı?

Elvan TANER - Konu çok ancak benim ve arkadaşlarımın çok önemsediğimiz bir konu var ki onu yazarsanız mutlu olurum. “ÜNİVERSİTEYE GİTMEK İSTEYEN İNSANLAR YETENEKLERİNE GÖRE HANGİ BÖLÜMÜ OKUMAK İSTİYORLARSA O BÖLÜME SINAVSIZ GİRİP OKUMA HAKKINA SAHİP OLSUNLAR İSTİYORUZ” Önce Vatan Gazetesine ve size gençliğin sesini yazdığınız için çok teşekkür ediyorum saygılarımla.

Hülya ASLAN - Biz de siz gençlere başarı ve mutluluk dolu yıllar dileğimizle herşey gönlünüzce olsun.

Röportaj: Hülya ASLAN



