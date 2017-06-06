Arda'nın Leyla Olsun'u dillerde

Arda’cığım merhaba, nasılsın?

Çok teşekkür ederim. Hiç bu kadar iyi olmamıştım! Çünkü her geçen gün kazandığım tecrübelerle birlikte kendime ve projelerime olan güvenimle daha iyi hissediyorum.

Yep yeni bir single ile karşımıza çıktın adı “Leyla Olsun”. Çok güzel kıpır kıpır bir şarkı. Şarkının hikayesi nedir, nerden çıktı bu şarkı?

Söz yazarımız, Şebnem Sungur ile tanıştığım zamanlar sizin de söylediğiniz gibi kıpır kıpır bir şarkı arıyordum. Şarkıyı dinlediğim ilk anda akışına kapılmıştım ve bu şarkı beni istediğim ütopyalara götürmüştü. Ve hemen şu cümleyi kurmuştum "bu şarkıyı söylemek istiyorum"! Ki öyle de oldu. Bugün hala sahnede söylerken “Leyla Olsun”u ilk kez dinliyormuşum gibi içimde heyecan uyandırıyor ve bu duyguyu çok seviyorum. Yıllar geçse de bu hissi kaybetmeyeceğimi düşünüyorum. Her şarkım benim için çok özel eğer ki şarkılarımı bir güneş sistemine benzetsem, hepsi birer dünya olurdu ve hepsinde yaşam olurdu belki de müzik ruhun gıdası değildir, müzik yaşamın kendisidir.

Şarkı hakkında detay verir misin? Kimlerin emeği var Leyla Olsun'da?

Başta bana kendimi kanıtlamak adına imkan sunan sayın prodüktörüm Cemil Üngör'e teşekkürlerimi sunuyorum. Daha sonra daima arkamda varlığını hissettiğim aileme ve asistanım Beste Çetin'e, şarkımın mimarisinde olan Şebnem Sungur, Serdar Aslan, Orhan Sancak, Tamer Aydoğdu'ya teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum.

Şarkının çok beğenildiğini ve özellikle Instagram’da videolar çekilip paylaşıldığını gördük. Neler söyleyeceksin?

İnsanların şarkımla eğelenip videolar çekmesi, hedeflerime ulaşmaya başladığımın bir göstergesi ve bu beni çok mutlu ediyor. Her şehirden hatta ülkeden bana destek olanlar vardı arabalarında tek başınayken, arkadaşlarıyla birlikteyken, evlerinde otururken video çekip paylaştılar. Her videoyu tek tek izledim destek olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum.

Arda’dan büyük iddia!

İki - üç ayda bir şarkı çıkarmak herkesin harcı olmasa da ben bu düzende gideceğim.

Herkesin bir Leylası vardır esasında. Peki, hayatımızdaki Leylalar kimlerdir sence?

Hayatımıza girip bizi Mecnuna çeviren, uğruna çölleri aşabileceğimiz kişilerdir. Leyla deyince tüm imkansızlıklar imkan bulur. Tüm dünya Leyla'nın etrafında döner. Leyla var olsun diye denizler buharlaşır yağmur olur, toprak yeşerir çiçekler olur, güneş kendini aya bıraksa da her sabah yeniden Leyla için doğar. Ve insan güzelleşir hayat bulur ve mutlu olur. Leyla güzellik getirendir, Leyla huzurun vücut bulmuş halidir. Leyla insana nefes verir. Leyla insanı büyütür olgunlaştırır ve yol gösterir. Leyla kalpte açan ve solmayandır. O bütün acıları dindirendir. Leyla kızsa depremler olur, Leyla gülse kışlar bahara bırakır kendini. Leyla sabaha karşı dörtte tebessüm etmenin tek sebebidir. Leyla hayata anlam katan değildir Leyla hayattır. Leyla'sını bulan ise hayatını bulmuştur ve çok şanslıdır.

Bu şarkıya çok güzel klip çektin. Alaçatı sokaklarında koşan ve Leylasını sonunda görüp, bulup ona kavuşan bir Arda var. Klip çekimleri nasıl geçti? Anlatır mısın biraz?

Oldukça yorucuydu ama bir o kadar eğlenceliydi Elif Hanım. Alaçatı sokaklarında koşarken bana su ikram edenler de oldu çarptığım için korkan insanlar da. Ben çölü aşmadım belki ama Leyla için koştum, araba, motor bisiklet hatta zodyak bile kullandım ama sonunda Leyla'ya kavuştum. Leyla'ya kavuşmak için atılan adımlar aşkın ibadetidir. Hatta öyle ki Mecnun Leyla'nın sokağındaki köpeği öpermiş gözlerinden, Leyla'nın sokağındaki kaldırım taşlarına bile şiir yazılır bu yüzden

Klipin en büyük detayı “Leyla Olsun”dan önce çıkan “Ziyan Zebil”den bir detay verilerek başlaması oldu. Bu izlemeyi etkiledi mi?

Evet, kesinlikle etkiledi. İki şarkımın da birbirinden güç aldığını ve birbirini tamamladığını söyleyebilirim. Aslında iki şarkımın da söz yazarlarının farklı olmasına rağmen ikisini de birleştirip kliplerin devamını getirdim ve bir hikaye yaratmak istedim. Kliplerin konusu birbirinden farklı biri daha slow (yavaş) bir şarkı diğeri daha hareketli. Biri ayrılık üzerine diğeri ise kavuşmanın sevinci. Ziyan Zebil'i yayınladıktan sonra hepimizi Ziyan Zebil ettin diyenler oldu. Ben de onlara “Ziyan Zebil olmayın Leyla'yı bulun ve ona kendini Leyla gibi hissettirip Mecnun gibi sevin” dedim.

Leyla Olsun'dan önce "Ziyan Zebil" adında şarkı çıkarttın. O da çok beğenilen slow bir şarkıydı. “Ziyan Zebil”le ilgili neler söylersin?

Ziyan Zebil, Leyla'ya olan bir isyandı. Orada Leyla'nın dönmesini isteyen ve anılar içinde kaybolan bir Arda vardı. Leyla'sız kalmak demek Ziyan Zebil olmak demek. Aşkı ve sevgiyi ziyan etmeyelim bu yüzden aşk için gerekirse savaş verelim.

Ziyan Zebil'e çektiğin klip çok konuşuldu. Hatta bir "havuz" vardı ki dilden dile konuşuldu. Zor çekilmiş bir kilp miydi?

Havuz sahnesi mevsimin kış olmasından dolayı zor bir sahneydi. Havuza sırt üstü kendimi bırakmam gerekmişti ve bu canımı bayağı yakmıştı bir an havuza değil betona düştüğümü sanmıştım. Aslında doğrusunu söylemem gerekirse çok daha önce kar yağarken donmak üzere olan bir havuza atlamışlığım vardı. Şimdi düşününce Ziyan Zebil için antrenman olmuş diyorum.

Ziyan zebil ne demek Arda?

Ziyan Zebil demek “Leyla'sız kalmak” demek. Sevgisiz geçen her bir gün Ziyan Zebil olmuş demektir. Kuşların kanatları olmamasıyla, Leyla'sız Mecnun olmak eş değerdir. Kuşlar uçmak için varsa Leyla sevilmek ve Mecnun etmek için var. Ne demiş Cemal Süreya Hayat kısa kuşlar uçuyor. Bende diyorum ki hayat kısa kuşlar Leyla'ya uçuyor.

Geçen sene haziran ayına doğru şükürler olsun şarkısı çıkardın. Fakat tam darbe dönemine denk geldi. Nasıl etkilendi şarkı? Tekrar bu şarkıyı gündeme getirecek misin?

“Şükürler Olsun” ilk klip çektiğim şarkımdı. Benim duygusallığımı ve minnettarlığımı yansıtıyordu darbe döneminden biraz etkilendiğini söyleyebilirim bu şarkıyla evliliğin ilk adımını atan insanlar oldu çok daha geniş bir kesime ulaşmasını gönülden istiyorum. Şarkıyı çok yakın zamanda tekrar yayınlayacağım ve o an şükürler olsun diyeceğim.

Bir iki haftaya kadar yeni bir şarkıyla çıkacağını biliyorum. Çok iddialı bir şarkı diyebilir miyiz?

Oldukça iddialı bir şarkı. Bambaşka bir Arda ile karışılaşacaksınız çok şaşıracağınızı garanti ederim. Aslında pek detay vermek istemiyorum şimdilik sürpriz olarak kalsın sadece görmeye alışık olduğunuz profilimden çıkıp sizlere, “Arda daha başka ne yapabilir?” sorusunun cevabını vermiş olacağımı söyleyebilirim.

Bu çıkaracağın albümle ilgili çok konuşulacak bir projen daha var. O da bir grup kurduğun ve bizlere muhteşem dans koreografiler sunacağın. Ne tür danslar olacak içinde kim bu grup?

Sahnede yani ait olduğum ve mutlu olduğum yerde yeniliklere her zaman açığımdır. Aslında kimseyi kendime rakip olarak görmüyorum çünkü ben kendimle yarışıyorum. Yapabildiğim şeylerin üstüne çıkabiliyorsam ve kendime bir şeyler katabiliyorsam bu benim için yeterlidir. Sizlere breakdans koreografileri hazırlıyoruz. Türkiye'de genel olarak dansçılar dans ediyor sanatçı sadece şarkısını söylüyor. Bunu değiştirmek istiyorum.

Hep single olarak karşımıza çıktın yine öyle mi olacak? Ne zaman albüm çıkarırsın?

10 şarkıdan sonra bir albüm gelecek. Tüm şarkılarım o albümde toplanacak. Üretkenlik benim bir parçam ve sürekli single çıkarmamın sebebidir. Özel hayatımla veya fiziksel özelliklerimle göz önünde olmak istemiyorum. Beni göz önünde tutan projelerim olmalı.

Sende şarkı yazıyorsun senin eserlerini ne zaman göreceğiz?

Şarkılara parça diyoruz bazen ve aslında bu, şarkıların bizim bir parçamız olduğunu destekler nitelikte. Kendi parçalarımı herkesle paylaşmak ve herkesin bir parçası olarak yüreğinde kalmak istiyorum. Buradan size bahar döneminde sürprizlerim olacağı müjdesini vermek istiyorum.

Hedefinde neler var. Nasıl bir Arda göreceğiz ilerde?

Hayallerime ve hedeflerime her zaman sıkı sıkıya tutundum onlar ile büyüdüm Elif Hanım. Ben nefes aldığım her gün bir basamak daha atlayarak insanların kalbini şarkılarıyla saran Arda olarak, kendinden emin bir şekilde yoluma devam edeceğim.

Nasıl bir çocuktun?

Oldukça uysal bir çocukluk geçirdim. Boyumdan büyük gitar ve sazla dolaşan müziğe aşık bir çocuktum. Çok küçük yaşlarda müzikle tanıştım ve hayatımın merkezinde ona yer verdim. Çocukluk aşkımın müzik olduğunu söyleyebiliriz.

Baban müzisyen sanırım. Ailenin müziği seçtiğinde hep desteği oldu mu?

Beni müzikle tanıştıran kişidir babam ve hatta müzik babamın bana en güzel mirası oldu. Bu mirası geliştirip insanların beğenisine sunmak ise benim en büyük tutkum oldu. Buradan ona minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum her zaman bana inandığı ve güvendiği için ona çok çok minnet duyuyorum.

Kaç yıl oldu sahnedesin? Peki, sahnelerinde nasıl bir repertuar çıkarıyorsun?

11 yıldır sahnelerdeyim pop, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, arabesk, fantezi her tarz şarkı repertuarına sahibim.

Bu arada kliplerinin çekilmesi ve albüm tanıtımların konusunda bir iş adamının desteğini alıyorsun sanırım. Kim bu kişi? Nasıl yollarınız birleşti?

İş adamı ve çok harika bir aile babası olan Cemil Üngör bir gün sahneme beni dinlemeye gelmişti. Sahne sonunda bana bir gün çok iyi yerlere geleceğimi ve bunda kendisinin de desteği olacağını söylemişti bu sayede benim profesyonel müzik kariyerim başlamış oldu. Ve birlikte çok güzel projelere imza attık atmaya da devam edeceğiz.

İTÜ konservatuar mezunusun o eğitim dönemlerin nasıl geçti?

Okul yıllarım çok fantastik geçti. Okulda sürekli göz önünde olan Hocaları tarafından çok sevilen bir öğrenciydim. Bölümümden dolayı çok eğelenceli okul yıllarım geçti. Okul kantinine tüm konservatuar öğrencileri dizilirdik herkesin elinde bir enstrüman olurdu çala söyleye okulu bitirdik diyebilirim.

Müzik hayatında olmasaydı ne olurdu?

Müziksiz bir hayat düşünemiyorum fakat spora karşı ilgim oldukça fazla belki sporla ilgileniyor olabilirdim.

Çok güzel bir rolde oyunculuk teklifi gelse kabul eder misin?

Şu an oyunculuğa ayırabilecek bir vaktim olmadığından kabul edemezdim.

İlla şu kişiyle çalışmak istiyorum dediğin bir hayalin ya da zihinde projen var mı?

Bu konuda hiç hayal kurmadım çünkü zoru başarırım imkansız zaman alır. Proje olarak bakarsak Jason Statham ile birlikte bir şarkıma klip çekmek isterim. Tüm filmlerini vizyona girdiği tarihte izlerim onunla birlikte bir projede yer almak beni çok heyecanlandırırdı.

Herhangi bir ünlüyle aklına gelen ilk hikayen nedir desem? Neyi paylaşırsın benimle?

Ben bir dönem bağlamaya merak salmıştım. Bizimde uzaktan akrabamız olur Türk halk müziği sanatçısı Yudum abla. 6 -7 yaşındaydım. Babam bana seni biriyle tanıştıracağım dedi. O zaman yudum abla çok ciddi yerlerdeydi. Hala da gündemden hiç düşmeyen çok kıymetli bir sestir. Beni aldı Yudum ablanın yanına götürdü babam. O yaşlardayken ailem bana bir birey olduğumu hissettirmişti ve çocuk gibi davranamıyordum. Yudum abla beni gördüğünde “Ayy canım sen bağlama mı çalacaksın?” deyip kucağına oturtmuştu beni. Çok ilgilenmişti. Sağ olsun hala da öyle çok güzel yüreği var kendisinin. Buradan sizin aracılığınız ile de selamlarımı iletmiş olayım.

Tekrar toparlamak gerekirse yakın gelecekte ne tür projelerin var?

Önümüzdeki 2 sene içerisinde 7-8 farklı projeyle karşınızda olacağız. Şuan da kendi ekibimi kurmuş bulunmaktayım. Şarkılarımın söz yazımı, aranje aşaması, klibin konu ve olayları gibi konuları ve süreci ben yönetiyorum tam anlamıyla kendimi müzik hayatına ve başarıya odakladım bu sebeple her projede hayal gücünün sınırlarını zorlamış farklı bir Arda göreceksiniz.

Arda’cığım öyle güzel bir azmin ve kendine çizdiğin o kadar sistemli bir yolun var ki inşallah seni çok uzun süre örnek olarak gösteririz. Başarıların daim olsun

Bende size teşekkür ederim Elif Hanım size de başarılar dilerim.

Doğum Tarihi: 17.03.1991

Burcu: Balık

En sevdiği huyu: Girişken olmak

En sevmediği huyu: İnsanlara çok fazla güvenmek

En sevdiği renk: Kan kırmızısı

Uğurlu gün: Çarşamba

Uğurlu sayısı: 7

En sevdiği çizgi film: He Man

E n sevdiği söz: Zoru başarırım. İmkansız zaman alır.

Röportaj: Elif Günay

Fotoğraf: Fatma Demir