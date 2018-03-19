Aras, Bizi Saran Acıları Anlattı 

Genç şarkıcı Aras, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkısı “Yine Sardı Bak Acılar”ı müzik severlerin beğenisine sundu. Aranjörlüğünü Batu Çaldıran’ın yaptığı parçanın klip çekimi İstanbul’da ve Roma’da yapıldı. Bir ayrılık hikâyesini anlatan bu duygusal şarkı DMC etiketi ile dijital platformlardakini yerini aldı ve şimdiden birçok kişinin dikkatini çekmiş durumda.

"Yine Sardı Bak Acılar" diyen yakışıklı popçu, ışıkların yolumuza vurmadığını söyledi.

Merhaba Aras, nasılsın?

Çok iyiyim, teşekkür ederim.

Geçtiğimiz haftalarda ‘Yine Sardı Bak Acılar’ adlı bir parça çıkarttın. Şarkıdan biraz bahsetmek istersen neler söylersin?

Bu soğuk havalarda insanın içini ısıtan, birazda hüzünlendiren bir şarkı oldu. Sağolsun dinleyen herkes çok beğendi ve özellikle sözleri büyük beğeni topladı diyebilirim.

Şarkının söz ve müziği sana ait değil mi?

Evet, Elif Hanım. Söz ve müziği bana ait. Özel bir hikâyesi yok aslında. Ama bende kışları çoğu insan gibi daha depresif ve duygusal oluyorum öyle anlardan birinde yazmaya başladığım ve bende yeri ayrı olan bir şarkı oldu.

Klip de en az şarkı kadar etkileyici olmuş. Klipten de söz eder misin? Nerede, ne kadar sürede çekildi?

Klipte İstanbul’dan ve Roma’dan sahneler var. İstanbul'da iki gün ve Roma’da bir günlük çekim yaptık. Ortaya böyle güzel fotoğraflar çıktı ve izleyenlerin çok beğendiklerini söylemeleri beni çok mutlu etti.

Bundan 5 ay önce de ‘Demiştin’ adlı bir şarkın vardı değil mi, o nasıldı?

Tam yaz dönemine girdiğimiz dönem yapmaya karar vermiştim bu şarkımı. Güzel bir proje oldu. Üzerine koyarak gidiyorum artık. O parça bu işlerin işleyişiyle ilgili çok şey kattı bana.

İlk olarak ne zaman çıkış yaptın, yani bu sektöre nasıl atıldın?

Müziğe ilgim çok küçük yaşta başladı. Daha 7/8 yaşındayken müzik aletleri satan yerlere gidip babama gitar, saz, org aldırıldım ama hiç birinde istikrarlı olamadım. Yazmak ve söylemek lise dönemimde başladı. Şuanda 25 yaşındayım, aslında 19 yaşından beri bir şeyler yapıyorum ama kendimi en hazır hissettiğim dönem buydu ve profesyonel anlamda geçen yıldan itibaren girmiş bulunuyorum bu sektöre.

Bir şarkı için ne kadar süre beklemek ve çalışmak gerekir?

Bence bunun bir süresi ve kuralı yok. Bir günde de yazabilirsiniz, bir ayda da. Üzerinde çok durmak ve uğraşmak güzel olamayan bir işi başarılı yapmaz zaten. Bu yüzden inandığınız proje üzerine sonuna kadar çalışmalısınız. Zaten aranje ve klip kısmı baya bir zaman alıyor. Hazır olduğunu düşündüğünüz anda o proje zaten sizin için bitmiştir. Artık sıra insanlara sunup beğenilerini beklemektedir.

Bu sektörde nasıl bir gelecek planlıyorsun, hayallerin nedir?

Yazmış olduğum hazırda çok şarkım var bunları en güzel şekilde yapmak ve insanlarla paylaşmak istiyorum. Tabii ki her insan gibi bende şarkılarımın dilden dile dolaşmasını, konserlerde hep beraber şarkılarımı söylemeyi çok istiyorum.

Oyunculuk düşünüyor musun Aras? Ya da bu sektörden beklediğini alamazsan başka hangi sektörde şansını denersin?

Oyunculuk her zaman yapmak istediğim ve hala ara ara çektiğim kısa filmlerde zevkle yaptığım bir iş. Çok film izleyen biri olarak sevdiğim filmlerden sahneler canlandırırım arkadaşlarım vs. Ama ben müziği zaten sektör değil de bir tutku bir hayal olarak görüyorum ve zevkle yapıyorum yapmaya devam edeceğim ve inanıyorum ki güzel işler elbet bir gün hak ettiğini bulur.

Bu sektörde gündem olmak için ne yapmalı sence?

Reklam. Bu işin en zor ve önemli kısmı bence budur. Özelikle ben ve benim gibi bu sektöre yine giren insanlar için çok büyük bir sıkıntı. Gündemde kalmak için insanlar iyi, kötü her şeyi kullanabiliyor ve bir şekilde devam ediyor. Ama yeni başlayanlar için çok zor. Gündemde kalmak için reklam, reklam yapmak içinse gündem olmak…

Bestelerini çıkarmaya başladın mı Aras?

Birikmiş çok bestem var ve ilham geldikçe hala yazıyorum. Türkiye'de çok önemli müzisyenler var hepsiyle çalışmak, çalışmasam bile bir gün tanışmak isterim. Ozan Çolakoğlu, Ozan Bayraşa, Erdem Kınay gibi isimlerle çalışmak çok isterim.

Yeni şarkılara hazırlık var mı?

Evet, Elif Hanım. Şuanda hareketli bir parçam var sırada yine sözü ve müziği bana ait. Çok sevdiğim ve gücüne inandığım bir parça. Bir iki hafta içinde aranjesi ile ilgili görüşmelere başlayacağım. En geç haziranda dinliyor olacaksınız.

Düet yapmak istersen bu kim olsun istersin?

Çok fazla sevdiğim dinlediğim sanatçı var ama ilk sırada Tarkan var tabii ki.

Yurt dışında da çalışmayı düşünüyor musun?

Tabii ki bir gün olabilir. Ama ilk önceliğim kendi ülkem daha sonra yurt dışını düşünebilirim.

Bu iş için kimlere duayen denir?

Sesiyle, yazdıklarıyla içinde bulunduğu sektöre yön ve ilham veren kişilere denir. Mesela Tarkan, Sezen Aksu’ya…

Popun en çok hit olduğu 90’lar ile günümüz pop şarkılarını nasıl değerlendiriyorsun?

Ben 90’lar poponu çok sevemedim. Aklımda kalan çok az şarkı vardır o zamanlardan. Günümüz popu her anlamda 90’lardan daha kaliteli söz ve müzikal anlamda.

Bu sıralar en çok dinlediğin 5 şarkı desem bana neler söylersin?

Güven Yüreyi - Başka Biri

Simge - Üzülmedin mi ?

Drake - God's Plan

Camila Cabello , Young Thug - Havana

Ezhel - Geceler

Sahnelerin, konserlerin var mı?

Maalesef şuan yok. Ama yakın zamanda olmasını istiyorum. Daha çok kendi şarkılarımı okumak istiyorum bunun için bekliyorum birazda.

Sosyal medya hakkındaki görüşün nedir? Sen aktif kullanıyor musun?

Şu anda yapılan bir işin; müzik olsun, sinema olsun hepsinin yolu artık sosyal medyadan geçiyor. Birçok kişinin kariyerine iyi ya da kötü yön veriyor güçlü bir platform çok ciddiye alıyorum. İnsanlar her şeyi kolayca takip ediyor, yorum yapıyor eleştiriyor bu güzel bir şey, tabii ki tadında olduğu sürece. Ben yalnızca Instagram kullanıyorum; gayet keyifli.

Popülerlik hakkında neler söylersin Aras?

Popüler olmak kolay, ama gerçek popülerlik zor bence… Bir şarkıyla, diziyle ya da filmle hatta çektiğiniz komik videolarda bile popüler olabilirsiniz ancak önemli olan bunun işleyiş süreci bulunduğunuz konum ve yaptığınız ıs. Ben tabii ki şarkılarım bilinsin dinlensin isterim ve bunun sonucu zaten kendiliğinden popülerlik getirir. Ama başarınız bir kerelikse popülerliğinizde bir çok kişide olduğu gibi balondur ve en kısa zamanda havası iner.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Buradan hepsine selamlar sevgiler gönderiyorum. Umarım keyifle okumuşlardır ve şarkımı dinliyorlardır.

Doğum Tarihi: 15.08.1992

Burcu: Aslan

En sevdiği huyu: Açık sözlüyüm

En sevmediği huyu: Üşengecim

En sevdiği renk: Turuncu

Uğurlu sayısı: 7

Uğurlu günü: Cumartesi

En sevdiği çizgi film: Taş Devri

En sevdiği söz: “Kaderinde sıra dışı olmak varsa uyum sağlayamazsın"

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Zeynep Aydın