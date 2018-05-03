'Anlıyorum ama konuşamıyorum' diyenlerden misiniz?

Mentora Dil Okulları 5 yıl içinde 1000 Şubeye Ulaşacak!

İngilizce nasıl öğrenirim sorusu gerek çevremdekilerden gerek de okuyuculardan bir hayli fazla geliyor. Ben nasıl İngilizce’yi öğrendiğimi önceki aylarda köşemde yazdım. En büyük sorunlardan birisi de ‘anlıyorum ama konuşamıyorum...’ Türkler olarak İngilizce dil bilgisinde üzerimize yok fakat konuşmaya gelince orada takılıyoruz. Geçtiğimiz günlerde BAU ABD Operasonları CEO’su Ahmet Köse, Mentora Dil Okulları’nın Türkiye lansmanına davet etti. Merkezi ABD’de bulunan dil okulunun Türkiye Kurucusu Emel Özmal ile bir araya geldik ve kendisi eğitimlerin konuşma ağırlıklı olduğundan kendi uyguladıkları eğitim mehtodlarında bahsetti. Panel açılışında konuşma yapan yarım asırlık Bahçeşehir ve Uğur’un mimarı Enver Yücel’de 5 yıl içinde Türkiye ve dünyada 1000 şubeye ulaşacaklarını açıkladı. Lansman sonrasında Emel Hanım ile İngilizceyi nasıl akıcı konuşabiliriz hakkında röportaj gerçekleştirdik.

Türkiye'de en büyük sorun anlıyorum ama konuşamıyorum.Sizce neden? Bu sorunun çözümü nedir Emel Hanım?

Türkiye’de uygulanan eğitim sistemi küçük yaşlardan itibaren konuşma odaklı olarak değil ezber ve gramere dayalı sistem uygulanarak pratik imkanının yeteri kadar sağlanamıyor olması, anlıyorum ama konuşamıyorum dediğimiz problemin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Kısacası Türkiye’deki dil öğrenememe problemlerini sayarsak zayıf öğrenme kaynakları,kalabalık sınıflar, uygulamalı eğitim alanlarının olmaması, İngilizce öğrenmeye geç yaşlarda başlanması ve eğitimlerin konuşma odaklı değil sınavlara yönelik olmasıdır. Bu zeminin oluşmasını engellemek için küçük yaşlardan itibaren ezbere dayalı gramer odaklı eğitim yerine pratik sağlamaya yönelik olarak role-play ler ile desteklenerek,öğrenci yoğun İngilizceye maruz bırakılarak problem çözülecektir.

Türkiye'de gerek kurs gerek okullarda elbette İngilizce görüyoruz.İngilizce dil bilgisi yani grameri öğrenmeye çalışıyoruz, hatta ezberliyoruz, pratik yok. Mentora'da gramerden öte neler var?

Genel merkezi Amerika’da olan, eğitimdeki yeni metodları takip etmeyi kendine misyon edinmiş bunları da tüm teknoloji alt yapısıyla destekleyerek adına yakışır gerçek dil okulu unvanını kazanmıştır. Eğitimlerin %80 i konuşma ağırlıklı,%20 si başlangıç seviyesinde olmak şartıyla gramer altyapısını oluşturmak adına anadili İngilizce olan Native Speaker ile verilmektedir. Çeviri olmadan sezgisel öğrenim yöntemlerini kullanarak ezberci bir yaklaşımdan öğrencilerini uzak tutar. Konuşma ve dinleme egzersizleri kelimelerle birleştiğinde özellikle küçük yaştaki öğrencilerin kalıcı hafızasında uzun yıllar yer tutar.

Mentora’nın şu an hangi noktalarda kaç adet dil okulu var?

Mentora Türkiye’de şu anda İstanbul-Türkiye Genel Merkezi, Bursa - Özlüce, Bursa - Fomara Master Franchise Şubeleri, İstanbul - Şişli ve Fethiye Summer School (yaz kampı) konsepti ile örnek teşkil ederek kapılarını açmıştır. Globalde Genel Merkezi Washington D.C. olmak üzere Toronto, Berlin, Roma ve Batum lokasyonlarında hizmet vermeye devam etmektedir. Global pazarda anlaşmaları yapılan açılacak olan Mentora temsilcilikleri Londra, Brezilya, Çin, Ürdün, Azerbaycan, Vietnam ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.

İngilizce öğrenmek için yurt dışı büyük kolaylık.Sizin de dünyanın birçok noktasında şubeniz var. Bir öğrenci isterse buralarda eğitimine devam edebilecek mi?

Tabii ki devam edebileceklerdir.Çünkü Mentora’nın global vizyonda dünyanın dört bir tarafına dağılmış olması öğrencilerine bu imkanı sağlayacaktır.

Fethiye'de yaz kampınız var.Burada nasıl bir kamp olacak bilgi verebilir misiniz? Bir de lansmanda Enver Yücel Bey Kıbrıs'ta dil okulu adası projesinden bahsetti.Neler söylemek istersiniz?

Yaz okulu konseptimiz hem tatil em İngilizce konsepti ile eğitim veren Mentora Fethiye,anadili İngilizce olan eğitmenlerden oluşan kadrosu ve yüksek teknolojiye sahip eğitim olanakları ile öğrencilere özel tasarlanan bir eğitim programı sunuyor. Ölüdeniz’de yemyeşil bir orman içinde konumlanan Mentora Fethiye kampüs içinde yüzme havuzu,futbol,basketbol,voleybol sahalarından oluşan spor alanlarına sahip. Binicilikten doğa yürüyüşlerine kadar birçok aktivite ile öğrencilerin doğa ile iç içe vakit geçirmesini sağlıyor. Mentora Fethiye bünyesinde 8-16 yaş öğrencilerin konaklayabileceği Bungalow evler,16 yaş üzeri öğrencilerin konaklamaları için ise İngiliz aile yanında konaklama hizmetleri sunulmaktadır. Sayın Enver Yücel Bey’in lansmanda bahsetmiş olduğu Kıbrıs dil ada projesi henüz proje aşamasında olan hayata geçmemiş bir oluşumdur. Hayal edilen veya öngördüğümüz proje yaz okul konseptlerimiz ile aynı beşeri şartları sağlayacaktır.

Kaç adet şube açmayı planlıyorsunuz? 5 yılda 1.000 dil okulu iddianız var.Ulaşmak zor mu?

Mütevelli Heyeti Başkanımız Enver Bey’in de söylediği gibi Türkiye özelinde,Dünya genelinde 1.000 şube hedeflenen sayıdır. İlk yıl için 150 farklı noktada hizmet vermeyi planlıyoruz.Haziran ayı itibariyle yeni eğitim döneminde yetiştirilmek üzere toplu açılış törenlerimiz başlayacaktır.Zikredilen sayıların BAU Global çatısı altındaki markalar için hiçbir zaman zor olmadığını yakın tarihimizde herkes tanıklık edecektir.

Emel Hanım dil okulu piyasasını yakından biliyorsunuz ve uzun seneler tecrübeniz var.Şu cadde üzerinde onlarca dil okulu var.Sizin farkınız nedir?

Türkiye’de uzun yıllar dil okulu meselesi maalesef hakettiği gibi çok karşılığını görmedi.Türkiye de global pazarda gördüğümüz pek çok büyük markalar gibi vizyonunu uzun yıllar koruyamadı.Mentora Türkiye’de dil okullarına bakış açısını değiştirecek bir vizyonda pazara giriş sağladı.Bugüne kadar Türkiye’ye genel merkezi Amerika’da olan gerçek bir Amerikan dil okulu yatırımları için giriş yapmamıştı.Mentora’nın en büyük farkı yabancı menşeli bir dil okulunu Türkiye’ye taşıyarak 50 yıllık tecrübesiyle BAU Global vizyonunun birleşiminden doğacak gerçek bir kurumsal yapıyı sunacaktır.Bir dil okulu düşünün ki kendi yayınlarını kullanan,bununla birlikte içerik geliştiren,arkasında destek aldığı yüzlerce akademik personelin kalitesini barındıran ve markalama sürecinde yaygın bir franchise ağına sahip olan marketing ve network tekniklerine hakim başarısını Türkiye’de ve Global pazarda ispat etmiş nadir bir kurum olarak farkını ortaya koymaktadır.Tabi ki bu vizyonun Türkiye’deki dil öğreniminde en hassas nokta olan eğitmenlerin eğitimi konusunda gücünü ve desteğini eğitimin yuvası olan üniversitesinden alarak Türkiye’de bu açığı kapatacağına inanıyoruz.

Artık kitaptan çok tablet var öğrencilerin elinde.Sizin de eğitim sistemi içinde online eğitimi nasıl dahil ediyorsunuz?

Kullanmış olduğumuz yayınların içeriğinde öğrencilerin evde uygulamalı olarak etkrar sağlayabilecekleri online uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamalara öğrenciler bilgisayar,tablet ve akıllı telefonlar aracılığıyla erişim sağlayabilmektedirler. Uygulamalrda ezber yok, dilbilgisi tabloları yok! Kelimeler, resimler, konuşma ve dinleme egzersizleri sezgisel bir karışım olarak sunulur.Konuşma tanıma teknolojisi ile,konuşmalar anadili konuşanlarla karşılaştırır ve telaffuzu geliştirmek için anında geri bildirim sağlar.

Sağır veya İşitme Engeli olan insanlara da İngilizce öğreteceksiniz.Bu çok dikkatimi çekti ve çok memnun etti.Biraz bundan bahsedebilir misiniz?

Mentora College,sağır veya işitme engelli öğrenciler için ikinci dil programı olarak benzersiz bir eğitim sunmaktan gurur duyar. Dersler kısa vadede belirli ihtiyaçlar için tasarlanmıştır. Öğretmenlerimiz işitme engelli öğrencilere eğitim verme açısından deneyime ve eğitime sahiptir. Sınıflarımız tamamen etkileşime açıktır.

Emel Hanım son olarak İngilizce öğrenmek için sizin tavsiyeleriniz nelerdir?Hangi metodlar dil öğrenmek için etkili?

İngilizce herşeyden öte yoğun dile maruz kalarak,edinilerek öğrenilmeli.Alışılagelmiş metodlardan,ezberden uzak olarak bol pratik ile geliştirilmelidir. Hayatın bir parçası olarak mutlaka sürekli İngilizce konuşmalar duymak çok önemlidir. En önemli aşamalardan bir tanesi de öğrenilen İngilizceyi pratikte kullanmaktır.

Emel Özmal kimdir?

1983 Kütahya doğumluyum,eğitim gönüllüsü bir ailenin ferdi olarak yaşamımın büyük bir kısmını önce kendi eğitimim sonrasındada açtığımız kurumlar vasıtasıyla geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimi için çalışarak geçiriyorum.Yüksek lisans eğitimimi tamamlamamın ardından uzmanlı verdiğim Grafik tasarım alanında iki yıl akademisyenlik yaparak iş hayatına start verdim ancak her girişimcinin karekteristik özelliği gibi kendi yatırımları yapmak amacıyla özel sektöre hızlı bir geçiş ve ardından Türkiye nin farklı lokasyonlarında dil okulu ve kolej yatırımları , işletmeciliği ve yöneticilği yapıyorum.Evli ve bir kız çocuğu annesiyim.Şimdilerde ise heyecanımız daha da büyüdü Türkiye ‘ye BAU Global ev sahipliği giren MENTORA COLLEGE Markasının Genel müdürlüğü ve yatırımcılığı alanında çalışmalarıma devam ediyorum.Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır vizyonu ile yaşamım el verdiği ölçüde üretmeye devam edeceğim .Bende her Türk kadını gibi ülkemizin gelişminde en büyük rol oynayacak unsurun yarınlarımızın sahibi çocuklarımızın eğitiminden geçtiği inancındayım.



Röportaj: Anıl Sural

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Fotoğraf: Rona Doğan