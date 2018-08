Altar: "Yıldız Tilbe Duygusal Karar Verdi"

Röportaj: Murat Fırat

"O Ses Türkiye" yarışmasında "Yıldız Tilbe"nin takımında yer aldın ve her hafta performans konusunda çıtayı 1 tık yükseltiyordun. Ne oldu da sürpriz bir şekilde elendin?

Jüri üyeleri yarışmada anlık performansları değerlendiriyorlar ve jürinin o günkü ruh hali çok etkiliyor sonuçları. Yarışmadan elendiğim gün düellolarda Yıldız Tilbe'nin çok etkilendiği bir şarkıyı okudu arkadaşımız dolayısıyla duygusallık ağır bastı, Yıldız hanımda kararını arkadaşın söylediği şarkıdan yana kullandı. Yalnız değişmeyecek bir gerçek var ki, Yıldız Tilbe bu ülkenin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan birisidir.

"O Ses Türkiye" yarışmasına katılmanın kariyerine ne gibi etkisi oldu? Gerçektende yarışmalarda "Adam Kayırma" olayı var mı?

O Ses Türkiye yarışması daha fazla kitleye ulaşmamı sağladı. Aslında adam kayırma değil de, anlık duygulara yenik düşme var!

Müzik sektöründe ön plana çıkmak için ses dışında görüntünün de önemli olduğunu düşünüyor musun?

Tabii ki Görsellik olursa daha güzel olur ama yoksa da kariyer konusunda bir yerlere gelemeyeceği anlamına gelmez. Piyasada örnekleri çok!

Müziğin hayatındaki yeri ve önemi nedir? Bir gün Tanrı korusun şarkı söyleyemez olursanız, hangi branşa yönelirsiniz?

Kısacası hayatım müzik diyebiliriz! Yine sanatın bir dalıyla uğraşırdım.

Bora Gencer'le Unutulmaz Anım Var

Altar'ın idolü var mıdır? En çok kimleri dinlersin ve düet yapmak istediğin bir sanatçı var mı?

Bir idolüm yok. Kulağıma hoş gelen her müzik tarzını ayırt etmeden dinlerim. Düeti hiç düşünmedim ama sesi ve durusu olan herkesle düet yapabilirim.

Profesyonel Kariyerinde ki en büyük ders?

Ne oldum değil ne olacağım demeli insan.

Herhangi bir ünlüyle aklına gelen ilk hikâyeniz?

Bora Gencer ile unutulmaz bir anım var! Bir gün "Çanta Belediyesi"nde konser verecektik, Bora'da "yemeği ilçede yiyeceğiz sakın yemek yeme aç gel" dedi, bende "olur" dedim ve buluşup yola cıktık. Belediye başkanı bizi et lokantasında ağırladı, masaya envai çeşit et yemekleri geldi ve bizde afiyetle hepsini yedik, hatta nefes bile alamayacak dereceydik (Gülüyor). En son meyve geldi masaya Bora Gencer tam elini üzüme uzatacakken elini tuttum "dur sakın yeme" dedim. Bora orada hiçbir şey demedi, konserimizi verdik dönüş yolunda "ya her şeyi anladım da kardeşim deli gibi etleri yedik o ufacık üzümden ne istedin" demesiyle birlikte arabada bizi bir gülme krizi tuttu sormayın! Ben hayatımda böyle bir şey daha önce hiç yaşamadım. Tam yarım saat güldük karnımıza ağrılar girdi hiç bir şekilde durduramıyorduk kendimizi, en sonunda arabayı sağa çektik gülmeye öyle devam ettik (Gülüyor).

Şarkılarını ilk kime dinletirsin?

Aileme ve yakın müzisyen dostlarıma.

Şarkıcılığın hakkında çevrenden en sık duyduğun sözler neler?

Sahnede devleşiyorsun, seni izlerken biz yoruluyoruz (Gülüyor).

Şöhret Gelip Geçici

Genç meslektaşlarına en çok hangi konuda tavsiye verirsin? Başarılı bulduğun isimler?

Hiç bir zaman hayallerinden vazgeçmesinler. Sabırlı ve kararlı bir şekilde yollarına devam etsinler o zaman istediklerine kavuşacaklardır. Başarılı birçok arkadaşım var tek tek isim vermem doğru olmaz.

Kliplerde neden bu kadar cinsellik teması kullanılıyor? Bazı şarkıcıların 20 klibinden 15'i yatakta çekilmiş...

Dünya üzerinde bir piyasa var ve bu piyasada görsellik ön planda, kadında görsel olarak estetik bir varlık olduğu için daha fazla kullanılıyor.

Ünlü ve sanatçı arasında ki fark?

Bir söz vardı “şöhret gelip geçici” diye, aynen bende katılıyorum dönem dönem zirvelere çıkıp dibi gören ünlüler var. O yüzden sanat ve gerçek sanatçı kalıcıdır.

Yeni imajın iddialı, çevrenizin tepkisi?

Geçenlerde bununla ilgili sosyal medya üzerinde bir anket yaptım ve %88 beğendiklerini söylediler, bende çok mutlu oldum.

Fit ve genç kalmanızın sırrı?

Sigara hiç kullanmadım, ayrıca alkolde almıyorum! Spor ve sağlıklı besleniyorum.

Eşinizi kıskanır mısınız?

Yerine göre tabii ki.

Bize bir gününü anlat dersek neler anlatırsın?

Kahvaltı ve duş almadan güne başlamam. Köpeğimi dışarı çıkardıktan sonra günlük rutin işlerime başlarım. Stüdyoda arkadaşlarımla buluşup yeni şarkılara imza atarız.

Şuan da sahne aldığın bir yer var mı? Sahnede en çok kimlerin şarkılarını söylemekten zevk alırsın?

Devamlı olarak sahne aldığım bir mekân yok ama konser teklifi geldiğinde değerlendiriyorum. Yeni çalışmalarım olduğunda sosyal medyadan duyuruyoruz, sevenlerim konser tarihlerini "İnstagram - Facebook - Twitter"dan takip edebilirler.

İlk konserinle son konserin arasındaki duygu farklılığını anlatır mısınız?

İlk konserim tabii ki unutulmazdı çok büyük bir heyecan vardı, son konserimde ise tarzımı değiştirdiğim için şarkıya verecekleri tepkiyi çok merak ediyordum. Çok şükür ki konser harika geçti, hayranlarım "Azraile İnat" şarkısını dinler dinlemez sevdiler önemli olanda buydu.

Çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

Bu keyifli röportaj için size teşekkür ederim.

Yaş: 39

Burcunuz: İkizler

Tuttuğunuz takım: Fenerbahçe

En sevdiğiniz renk: Siyah

Ne tür müzik dinlersiniz: Her tarz.

En sevdiğiniz şarkı ve nedeni: Birçok şarkı var.

Sevdiğiniz için neleri göze alırsınız: Her şeyi.

İzlemekten keyif aldığın TV programları neler: Beyaz Show

Hayatta en çok kıymet verdiğin insan: Ailem

Hayvan besliyor musunuz: Kedi ve Köpeğim var.

Karşı cinste hoşlandığın tip: Esmer ve Kumral.

Aşk her şeyi affeder mi: Zaman zaman.

Benzetildiğiniz biri var mı: Yok.

Hobilerin: Basketbol, yüzme, tiyatro, sinema ve doğa yürüyüşü.

En büyük hayaliniz: Yurt dışına açılmak.

Sizi en mutlu eden iltifat hangisi: Tüm güzel sözler.