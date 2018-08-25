Altar "Sanatçıyı Taşıyan Şarkıdır"

Bize biraz müzik geçmişinden bahseder misin? Müziğe nasıl başladın?

Müziğe 9 yaşında piyano çalarak başladım. Daha sonrasında okul korolarında solistlik yaptım. 16 yaşında sahne almaya başladım, o günden bugüne sahnede geçen 22 yılım var. 2008 yılında ilk albümüm "Hisset"i müzik severlerin beğenisine sundum, daha sonra 2012 yılında "Bir Selam Gönder" maxi singlenı çıkardım ve şimdide yoluma “Azraile İnat” singlem ile devam ediyorum.

“Azraile İnat” single çalışmaların nasıl geçti? Kimlerle çalıştın? Hangi isimler teşekkürü hak etti?

Çok keyifliydi aranje ve stüdyo aşaması. Altay Ekren düzenleme, Mix ve Masteringini yaptı "şarkının mimarı" desek yeridir. Tabii en büyük teşekkürü Tolga Altaylar ve Hatem Tutkus hak ediyor.

6 yıl aradan sonra ´´Azraile İnat`` adında bir single çıkardın. Bu muhteşem şarkının bir hikâyesi var mı?

"Azraile İnat" şarkısının sözleri Tolga Altaylar’a müziği ise bana ait. Şarkının aslında hikâyesi yok! Tolga rap tarzında sözler yazıyordu, bende şarkının müziğini yaptım. Bunun gibi daha birçok şarkı hazırladık ileride hepsini duyacaksınız.

"Azraile İnat" şarkın 6 yıllık farkı kapatabilecek mi?

6 yıllık farkı fazlasıyla kapatacak! Şarkının bana yepyeni kapılar açacağına inanıyorum.

6 yıl gibi uzun bir aranın ardından müzik piyasasına dönüş yaptın. Müzik camiasında "olumlu - olumsuz" ne gibi değişimler gözlemledin?

Günümüz dünyasında digital ortam daha da yaygınlaştığı için, birçok sanatçı arkadaşımız cd çıkarmak yerine digital ortamda albümlerini yayınlıyorlar, buda maliyeti oldukça düşürüyor.

En son “Bir Selam Gönder” albümünü çıkarmıştın. O zamandan bu yana neler değişti?

Artık daha olgunum! Ne istediğini bilen bir Altar var…

Ceza Beni Dinlemedi

Müzikal yolculuğunda yolunu kesen birisi oldu mu?

Evet, birçok kişi oldu. Ben hepsini affettim ve Allah'a havale ettim.

“Azraile İnat” şarkısının klip hikayesi anlatır mısın?

"Azraile İnat" hayata gülümseyen ve hayatı gerçekliğiyle yaşayan birisini anlatıyor.

''Azraile İnat" single dinleyiciden nasıl tepkiler alıyor? Geri dönüşlerden memnun musun?

Harika tepkiler alıyorum. Aslında “bu tepkileri bekliyordum” dersem yalan olmaz. Gayet memnunum.

''Azraile İnat" single öncesinde yayınladığın ama pek duyulmayan “Hisset” ve “Bir Selam Gönder” albümlerin var. O projelerde, promosyon aşamasında zorluklar mı çektin?

Aslında o albümleri yeterince kişiye duyuramadık! O dönemler korsanın yoğun olduğu dönemlerdi ve buda albümlerin satısını etkilemişti. Bizde albümlerin promosyonunu yeterince yapamadık ama yinede belli bir kitle beni takip etti ve bugünlere kadar getirdi.

Rap müziğin imparatoru olarak bildiğimiz "Ceza" ile yakın arkadaş olduğunu öğrendim. Ceza'yla olan bir anını dinlemek isterim? Ceza ile önümüzdeki süreçte düet projesi gelir mi?

Evet, Ceza yani Bilgin'le çocukluk arkadaşıyız. Ben o zamanlar piyano çalıyordum Ceza'da rap şarkılar hazırlıyordu, yine Ceza’yla buluştuğumuz bir gün yeni bir şarkı hazırlamıştı "İstanbul" adında, çok hızlı söylüyordu şarkıyı bende "kardeşim çok hızlı okuyorsun, böyle söyleme" dedim. İyi ki beni dinlememiş. (Gülüyor) Ceza Bugün ise en hızlı rap okuyan sanatçılardan biri başarısı daim olsun kardeşimin. Ceza&Altar düet'i için şimdilik bir şey diyemem, ilerleyen zamanda neler olur kimse bilemez.

Türk İnsanı Duygusaldır

“Hit potansiyeli arabada belli olur” diye bir söylem vardır, sence doğru mu?

Katılmıyorum.

Hareketli mi yoksa slow parçalar mı daha değerli?

Türk insanı duygusaldır, o yüzden slow şarkılar daha çok etkiler bizleri.

"Müyorbir- Mesam - Msg" önemi nedir?

Söz-müzik üreten ve piyasaya çıkan albümlerde yer alan herkesin telif haklarını koruyan müzik birlikleridir.

Mesam'dan ayrılmanın sebebi olarak "adaletsiz telif hakları dağılımı" olduğu iddia edilmişti, mesam'dan ayrılma sebebiniz nedir?

O dönem 42 sanatçı birlikte istifa etmiştik. Mesam’dan istifa etmemizin sebebi yeterli derece teliflerin toplanmamasıydı.

Müzikte prensiplerin var mı? Ya da bu tarzda asla söylemem dediğin şarkılar?

Müzik evrenseldir. O tarz ya da bu tarz şarkı söylemem demek bana yanlış geliyor, bir sanatçı her tarzda şarkı okumalı.

Cover yapmak istediğin bir şarkı var mı?

Aslında yok ama bu yapmayacağım anlamına gelmez. (Gülüyor)

Türk pop müziğini nasıl görüyorsun? Şarkılar çabuk eskiyor, çok çalışmak sürekli üretmek mi gerekiyor? Ne yapmalı ayakta kalmak için?

Türk müziğinin tıkandığını düşünüyorum ve müziğimizde büyük bir kirlilik var.

Şarkılar çabuk tüketiliyor, bunun sebebi şarkılara çok çabuk ulaşmamız. Müzik piyasasında kalıcı olmak istiyorsak daha çok çalışmamız gerekiyor.

Müzik dünyasında radyocuların ne gibi bir etkisi olduğunu düşünüyorsun? Radyocular şarkıcılara mı şarkıya mı öncelikle önem veriyor?

Radyoların müzik camiasında ki önemi hala çok büyük. Radyocu arkadaşlarım bazen şarkıcılara bazen de şarkılara öncelik tanıyorlar, bu ayırımın olmaması lazım. Aslında “sanatçıyı taşıyan şarkıdır” o yüzden şarkıya önem vermeleri daha doğru olur.

Röportaj: Murat Fırat