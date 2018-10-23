Ahmet Yalçın’la “Anla” dedik

Genç yetenek Ahmet Yalçın, ilk profesyonel stüdyo çalışması olan “Anla” şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Bizlerde kendisi ile bir araya gedik. Müziğe, kendisine ve şarkılara dair konuştuk. Şimdi sizlerle…

Merhaba Ahmet nasılsın?

Teşekkür ederim Elif Hanım, iyiyim.

Sözü, müziği sana ait olan ‘Anla’ şarkınla karşımıza çıktın. Sen yazdığın için sormak istiyorum nedir hikayesi?

Bu besteyi Eskişehir’de dizi çekiminde bulunduğum zamanlarda yazmıştım. Hatta tam olarak bir mekan değişikliğinde (Eskişehir- Ankara) kağıda dökmüştüm. İnsan her şeyi yaşayamaz mesela bu bestelediğim şarkıyı da ben yaşamadım ama beste yapmaktaki başarımın sırrı sanırım iyi dinleyici olmam ve empati kurmamdan dolayıdır. İzlediğim bir filmden, okuduğum bir kitaptan hemen etkilenebiliyorum ve yazmaya başlıyorum. Açıkçası şarkı söylemek kadar haz verici benim için şarkı sözü yazmak bu ve iyi ki üretebiliyor ve ürettiğim şeyi okuyabiliyorum.

Kimlerin emeği var şarkıda?

Şarkıda ve müzik hayatımda aranjörüm ve aynı zamanda yol arkadaşım Ersel Yıldırım’ın çok emeği var. Onunla beraber daha çok güzel işler yapacağız.

Ne kadar etkileyici bir klibi olmuş kimin fikriydi?

Bu soruyu sorduğunuz için öncelikle teşekkür ederim. Klip olayına ayrı bir parantez açmak istiyorum çünkü gerçekten benim için çok güzel anların yaşandığı gündü o gün. Nedeni bugüne kadar o ekiple Türkiye’nin en iyi sanatçılarını çekiyorduk ama o gün sanatçı bendim. Kendimle gurur duymamı sağladı ve 6 yıl kamera arkasında sadece iş değil güzel insanlar biriktirebildiğimin farkına vardım. Hikâye yönetmenim Yılmaz Paksoy’a ait ilk anlattığında çok yükseldim çünkü hem şarkıya anlam katıyor. Sanırım şok etkisi yaratan işleri seviyorum :) . Yılmaz Paksoy, Varol Şahin, Hamit Paksoy, Emre Alev, Nada Abdulla, Adem Yalçın, Halil Çankaya, Mert Modey, Serhan Yalçın, Gökhan Öztürk, Gökhan Ünal ve Sami Saydan’a desteklerinden dolayı teşekkür etmezsem olmaz.

Nasıl geçti çekimler?

Çekim günü çok gururlu ve çok mutluydum çünkü 6 sene beraber çalıştığım ekiple çalışıyordum ama bu sefer sanatçı bendim. Tuhaf bir histi benim için, ömrüm boyunca unutamayacağım anlar yaşadım. Mesela senelerce şefim olan ustam dediğim Hamit Paksoy bu sefer bana ışık yapıyordu. Hatta klipteki makarna da onun eseri :) Aynı zamanda merak edenler için dip not kendi klibimde ışık yapmadım çalıştırmadılar beni sağ olsunlar.

Aslında futbolcuymuşsun neden bıraktın futbolu?

Evet, 7 yaşında başladım futbola ve sanırım çok iyi olmadığımı fark edip bırakma kararı aldım öyle hatırlıyorum :)

Hangi takımı tutuyorsun?

Fenerbahçe.

“FENERBAHÇEDEN UMUTLUYUM”

Sürekli yenilen Fenerbahçe’nin hali ne olacak dersin?

Fenerbahçe’nin Ali Koç ve cefakâr taraftarımızın yeniden demesiyle eski güzel günlerine geri döneceğini düşünüyorum. Zamanında 11 puan geriden gelip şampiyon olduysak, bu sene neden yeniden olmasın!

En çok beğendiğin futbolcu kim desem?

Çocukluk kahramanımız Alex De Souza.

Müzik hayatın nasıl başladı?

İlk okul birinci sınıfta müzik hocamızın “Caddelerde Rüzgâr “ adlı şarkıyı söylemesiyle başladı. Büyülenmiştim ve bende bu hissiyatı başkalarına yaşatmak istiyordum ve sanırım orada başladı.

Türk Sanat Müziği korolarında ne zaman bulundun, koroda çalışmak nasıl bir duygu?

2016 yılında TSM korosunda bulundum ve çok keyifliydi. Sınıfın en genç öğrencisi de bendim hatta 40 yaş altı yoktu :) TSM’nin bana hem beste yapmak adına hem de ses sanatçılığım için çok şey kattığını düşünüyorum.

Sesin ve tarzın özellikle genç kızların dikkatinde. Bu sana ne hissettiriyor?

Konuk olduğum radyo programlarında da genç kızların yeni sevgilisi olarak anons ediliyorum ancak bu alışılagelmiş ve kalıcı olmayan lafları duymak açıkçası biraz korkutuyor beni. Pop Star olarak anılmaktan bir tık öncesi çünkü.

Sosyal medyanın bu kadar hayatımızın içinde olması ile ilgili ne dersin?

Sosyal medya olayı enteresan bir hal almaya başlıyor bu son dönemde. Mesela bende tik oluştu elime telefonu aldığım zaman uygulamalara girip boş boş baktığım oluyor.

Günümüzdeki müzik sektörü hakkında neler söylersin?

Müzikte kendi yolu ve tarzı olan insanların bence önü kesiliyor. Alışılagelmiş şeyler var bu sektörde buna kulak asmayanlar hissettikleri gibi müzik yapıp klibini çekenler ön plana çıkıyor sanırım. Ülkemizde ise güzel işler oluyor mesela Simge- Ozan Bayraşa ikilisi ya da Bora Özer- Gökhan Türkmen... Bence sıkıntı çektiğimiz taraf birbirini tekrar eden işler.

“HİSSETMEK GÖRMENİN ÖTESİNDE”

Göz görmeden insan ne kadar hissedebilir ya da artık hissedebilen bir dünyada mıyız?

Gördüğünden daha fazlası olabiliyor. Hissiyat miktarını bilemem ama his çok önemli ya da benim hissettiğim hep çıkıyor bilemedim şimdi :) Önemli olan göz görmeden hissettiğin şeyi kendine kalbine tarif edebilmendedir...

Şu sıralar severek dinlediğin ilk beş şarkı nedir?

Charlie Puth- How long / Charlie Puth - Attention / Nina Nesbitt - Somebody Special / Özdemir Erdoğan - Gurbet / Cem Adrian - Gel Diyorsun.

Seni şu sıralar şaşırtan bir kaç gündem başlığı desem neleri örnek verirsin?

Sanırım ben çok gündem takip eden biri değilmişim :) Sadece doların istikrarsız halleri aklıma geliyor.

Sahnelerin var mı? Nasıl gidiyor?

Şu sıralar yok çünkü insanlara dinletmem gereken onlarca bestem var ve vaktimin çoğunu stüdyo da geçiriyorum.

Repertuarında nasıl şarkılar yer veriyorsun?

Enerjisine güvendiğim beni büyüleyen ve kendime dahi söylemekten bıkmadığım şarkılara yer veriyorum.

Nasıl bir albüm asla çıkarmazsın?

Sanırım her tarzda görebilirsiniz. Benim istediğim insanlar popçu, rockçı ve ya rapçı olarak adlandırmasınlar beni. Gerçek bir sanatkâr olmayı çabalıyorum.

İdol aldığın biri var mı?

Etkilendiğim isimler çok fazla. Freddie Mercury hayranıyım mesela. Türkiye’de ise devler ligindeki isimler ilham kaynağım olmuştur hep Tarkan, Kenan Doğulu vs…

Yakın gelecekte ne tür projelerin var?

Şuan eğitimler ve müzik adına çalışmalarımız devam ediyor. Bir kaç oyunculuk teklifi var onlarla alakalı görüşmelerimiz devam ediyor bakalım zaman neler gösterecek bizlere…

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Umarım ilk ve yeni çıkarttığım tekli çalışmam ‘Anla’ ile sizlere derdimi anlatabilmişimdir. Önce Vatan okurlarına şimdiden beni dinledikleri için çok teşekkür ederim. Sizlere de sevgiler…

Doğum Tarihi: 29 Kasım 1995

Burcu: Yay

En sevdiği huyu: Objektif olmak

Sevmediği huyu: Fazla merhametli ve vicdanlı olmak

Uğurlu sayısı: 8

Uğurlu günü: Cumartesi

En sevdiği çizgi film: Babylade

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği söz: Her başarının arkasında muazzam bir bedel vardır.

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Mehmet Kemal Gürsöz