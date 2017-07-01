Adıyaman’dan Chicago’ya Uzanan Bir Savcının Hikayesi

Turkconsult USA LLC’ nin sahibi ve kurucusu Seyit A. Şahin ile Röportaj

Malum geçen hafta Ramazan’dı. Biz de orucumuzu Allah kabul ederse tuttuk. Hep diyorum ya gurbette olmak zor Ramazan’da bu iş daha zor . Gerçekten öyle. Ama şükür ki zorluğu hafifleten dostlarımız var. Yine böyle bir zamanda Seyit Şahin gönlümüzü fethi etti. Gerçek bir feth etmekten bahsediyorum. Geçen yazımda güllaç özlemimden bahsetmiştim, annemin duaları kabul olmuş olacak ki bir kaç gün sonrasında sağlam bir iftar yetmezmiş gibi üstüne bir de güllacı tabağımda buldum. Hem de bol sütlü, fındıklı, afferdiniz üzeri de narlı. Seyit Şahin ve Amerikalı eşi Jackie annemin güllacını aramatmayan, tadıyla maneviyatı iki katına çıkaran güzel bir akşam yaşattılar. Ben ciğköfte diyeyim gerisini siz anlayın…

Seyit Şahin, Türkiye’de 16 sene hakim ve savcılık yapmış hatta hukukun zirvesi Anayasa Mahkemesi’nde Raportör Hakimliği yapmış başarılı bir isim. Hukuk Master’ı için geldiği ABD’de kalan ve yaşamını burada sürdüren Seyit Şahin ile hukuk danışmanlık firması Turkconsult USA LLC ‘yi, Türkiye ve ABD hukuklarını konuştuk.

Türkiye’de uzun süre hakim ve savcılık yaptınız. Hatta en tepe zirvede anayasa mahkemesinde çalıştınız. O kariyeri bırakıp neden bu firmayı kurdunuz?

Türkiye’de staj dahil 16 yıl boyunca yargının çeşitli kademelerinde çalışma imkanı buldum. Ülkemizin değişik yerlerinde hakimlik ve savcılık görevini severek yerine getirdim ama belirli bir süre sonra yaptığım işi başka bir boyuta taşımayı düşünmeye başladım. Özellikle Chicago’ya geldikten ve burada hukuk eğitimine başladıktan sonra hukuka ve global işleyişine olan bakış açım değişti. Amerikan hukuk firmalarının tüm Dünyaya hizmet veren küresel bakış açıları beni çok etkiledi. Türkiye’nin ülke toprakları dışında, Dünya’nın değişik ülkelerinde faaliyet gösteren uluslararası prestije sahip ilk hukuk bürosunu kurmaya karar verdim. Tabi ki Türkiye’de yıllardır verdiğim bir emek vardı ancak bu sefer içimde ki girişimci ruh ağır bastı. Ailemin, mesleki büyüklerimin ve dostlarımın aksi yönde ki telkinlerine rağmen ABD’ de kalmaya karar verdim. Bu kararı almamda Amerikalı eşim Jackie’ninde etkisi oldu.

Hangi yıl Amerika Birleşik Devletleri’ne geldiniz? Çünkü Fethullahçı Terör Örgütü’nden (FETÖ) dolayı çok fazla insan yurt dışına gitti böyle sorular alıyor musunuz neler söylemek istersiniz?

Ben Amerika Birleşik Devletleri’ne 2014 yılı sonunda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndan 1 yıl ücretsiz izin alarak devletimizin bilgisi ve izni ile geldim. Buraya gelişimin eğitim dışında özel bir nedeni yoktur. ABD’de hukuk eğitimi çok zor olduğu için 2014 yılından sonra kendi eğitimime ve işime odaklandım. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimi sonrasında ABD’de özellikle meslekten ayrılmış bir yargı mensubu olarak insanlarla tanıştığınızda akıllara gelen ilk soru FETÖ oluyor. 16 yıl hakimlik ve savcılık yapmış bir hukukcu olarak her zaman devletimin hizmetinde oldum. Burada da Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum.

Turkconsult USA LLC olarak ne yapıyorsunuz?

Turkconsult USA LLC İllinois Supreme Court (İllinois Eyaletinin en üst mahkemesi) tarafından verilen ruhsat ve izin çerçevesinde Chicago/İllinois de faaliyet gösteren ilk Türk Hukuku bürosudur. İllinois Supreme Court’a kayıtlı tek Türk Hukuku Danışmanı olarak başta ABD’de yaşayan Türk vatandaşları olmak üzere, Amerikan hukuk firmaları, uluslararası şirketler, devlet kurumları ve uluslararası kuruluşlara danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Turkconsult USA global hukuk şirketi projemizin ilk aşaması. Şu an ilk etapta Gürcistan/Tiflis, Riyad/Suudi Arabistan ve Kiev/Ukrayna olmak üzere çeşitli ülkelerde ofis açma çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen dönemde büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Çin. Güney Kore, Dubai ve Katar, AB ülkeleri, Latin Amerika’da da ofisler açarak şırketimizi global bir marka haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Şu an nerelere hangi konularda danışmanlık yapıyorsunuz?

Turkconsult USA LLC olarak 2017 yılında faaliyete geçmemize rağmen pazara hızlı bir giriş yaptık. Şu an ağırlıklı olarak ABD’de ilk 500’de yer alan şirketlere, hukuk firmalarına, burada yaşayan vatandaşlarımiza ve kamu kurumlarına hizmet veriyoruz. Müvekkillerimize başta şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku, enerji ve yatırım danışmanlığı, savunma sanayii projeleri, medya ve telekominikasyon hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, gayrimenkul hukuku gibi konularda olmak üzere, Chicago merkezli olarak yasal danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Türkiye’de hakim - savcı olmak isteyen genç hukuk öğrencilerine neler söylemek istersiniz ?

Hukukun globalleşmeden etkilendiği yeni bir dönemden geçiyoruz. Teknoloji ve hukuk artık ayrılmaz bir ikili oldu. Gençlerimiz kendilerini yanlız bugünün şartlarına göre değil aynı zamanda 20-30 yıl sonrasının şartlarına göre de hazırlasınlar. İngilizceyi mutlaka çok iyi derecede öğrensinler. İnternet üzerinden ve hukuk veri tabanlarından araştırma yapmak noktasında kendilerini yetiştirsinler. Hakimlik ve Savcılık yapmak isteyen hukuk öğrencilerine ise ek olarak şu hususları belirtmek isterim: Sizleri çok zorlu ve özverili bir süreç bekliyor.Büyükşehirlere yani 1. bölgelere gelene kadar 2-3 yılda bir görev yeriniz değişecek.Her gittiğiniz yerde yeniden bir düzen kurmak zorunda kalacaksınız. Bu durum hayatınızı etkileyecek. Ülkenin en ücra köşelerinde zor imkanlarda çalışacaksınız. Büyük fedakarlıklarda bulunmanız gerektiğini mutlaka bilerek bu mesleği seçin. Tek referansınız hukuk kuralları olsun. İradenizi ve vicdanınızı hiçbir gruba, oluşuma ve siyasi ideolojiye teslim etmeyin.

ABD’ de hukuk yüksek lisansı yaptınız. Buraya gelmek isteyen gençlere neler söylemek istersiniz?

ABD’de hukuk master programları genelde 1 yıl sürüyor ve oldukça masraflı. Hukuk masteri için okul ücretleri genelde 45,000-50, 000 dolar. Buna buradaki yaşam giderlerini de eklediğinz zaman 1 yıllık bir süre için yaklaşık 90,000-100,000 dolarlik bir kaynağa sahip olmanız gerekiyor. Tabiki bu fiyatlar şehir ve okul seçimine göre değişebilir. ABD’deki hukuk master programları için okulların web sayfalarına bakmak yeterli. Her okulun web sayfasının admission bölümünde ayrıntılı bilgiler mevcut. Genel olarak bir ön başvuru yapıyorsunuz. Bu başvurudan sonra okul sizden Türkiyede ki üniversite diplomasi, transkript ve dil yeterlilik belgesi gibi bazı belgeleri göndermenizi istiyor. Bu belgeleri online olarak okula gönderiyorsunuz. Okul bir değerlendirme yaptıktan sonra size kabul mektubu gönderiyor. Daha sonra vize işlemlerini tamamlayarak ABD’de eğitiminize başlıyorsunuz. Master eğitiminde genelde 24 krediyi tamamlayıca mezun oluyorsunuz. ABD’de master yapan öğrencilerin master sonrası staj olarak ifade edebileceğimiz OPT (Optional Practical Training) hakları mevcut. 1 yıl boyunca burada hukuk bürolarında staj yaparak iş tecrübesi kazanmış oluyorsunuz.

ABD’de savcı olmayı düşünür müsünüz?

Burada hakimlik ve savcılık yapabilmeniz için ABD vatandaşı olma şartı var .Benim ABD vatandaşlığını almam için bir süre daha beklemem gerekiyor. ABD’de Türk kökenli birkaç savcının olduğunu duymuştum ama her iki ülkede de savcılık yapmış olmak herhalde bir ilk olur. Bu gerçekten beni heyecanlandıran bir hedef. Kısa bir sürede olsa ABD vatandaşı olduktan sonra burada savcılık yapmayı düşünüyorum. En azından bizden sonra gelecek Türk hukukçular için bir örnek teşkil etmiş olurum.

ABD ve Türkiye’yi hukuk bakımından kıyaslayabilir misiniz?

İki ülkenin hukuk sistemi arasında ciddi farklılıklar mevcut. ABD’de yargılama süreci çok masraflı olduğu için hukuki uyuşmazlıkların büyük bir bölümü mahkemeye intikal etmeden uzlaşma ile sona eriyor. Arabuluculuk ve uzlaştırma çok etkin. Mahkemelerdeki yargılama süreleri çok kısa.Jüri sistemi kararların halkın vicdanında daha yüksek oranlarda kabul görmesini sağlıyor. Avukatlık, hakimlik ve savcılık gibi meslekler ABD’de çok saygın. Mesleki etik kurallarına riayet üst düzeyde. Bizde hukuk deyince akla tabi ki yargının durumu geliyor. Özellikle 2002 sonrasında Türkiye’de yargıda altyapısal olarak çok şey yapıldı. Yüzlerce yeni adliye binası hizmete girdi. Adliyelerimiz daktilo devrinden çıkıp bilgisayarlı sisteme geçti. UYAP sistemi ile yargısal birimler online birbirine bağlandı. Pek çok yasal düzenleme hayata geçirildi ancak yargıdaki zihniyet değişmediği için yargıya güven bir türlü oluşturulamadı. Ben Türkiye’de özellikle hukuk eğitiminin istisnalar dışında çok nitelikli olmadığını düşünüyorum. Bu da haliyle kaliteyi etkiliyor. Avukatlık mesleği için mutlaka sınav getirilmeli. Belirli bir avukatlık tecrübesi ve olgunluk olmadan hakim ve savcılık yapılmamalı diye düşünüyorum.

Trump geldi şu ülke vatandaşları giremez dedi fakat Washington’da bir savcı Hayır girebilir dedi. Türkiye de bu Ütopya mesela…

Amerika Birleşik Devletlerinde yargı kararları son noktadır. Başkan dahil herkesi bağlar.Hakimlerin kararları burada da eleştiriliyor. Bahsettiğiniz seyahat yasağı ile ilgili kararı veren hakimlerden birisini Başkan Trump çok ciddi şekilde eleştirdi ancak bu karara karşı temyiz yoluna başvurmak dışında bir şey yapamadı. Türkiye’de buna benzer durumlar geçmişte yaşandı. Özelikle Anayasa Mahkemesi’nin çok tartışılan kararları oldu. Tabi bugün için özelikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Devlet’te ciddi anlamda kendini koruma refleksi oluştu. Bu da ister istemez hakim ve savcılarımızın olaylara yaklaşımını etkiliyor. Türkiye’nin ilerleyen süreçte tekrar normalleşmesi kaçınılmaz. 2017 Anayasa değişiklikleri ile birlikte umarım yargı tarafsız ve bağımsızlığı gerçek anlamda sağlanmış olur. Bu konuda özelikle yeni seçilen Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerine çok büyük görevler düşüyor.

Son söz sizin neler söylemek istersiniz?

ABD’li eşim Jackie’nin misafirlerimiz için hazırladığı ilk iftar sofrasının misafiri olduğunuz için Anıl Bey size ve Rona Hanım’a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu vesile ile Türkiye ve ABD’deki tüm dostlarımıza ve sevdiklerimize selamlarımızı sunuyoruz.

Seyit A. Şahin kimdir?

1977 Adıyaman/ Kahta doğumluyum. İlk öğrenimimi Kahta Atatürk İlkokulunda, Orta ve Lise öğrenimimi Adıyaman Anadolu Lisesi’nde tamamladım. 1999 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 2000-2016 yılları arasında Ankara Hakim Adaylığı, Yalova Hakimliği, Hanak Hakimliği, Kağızman Cumhuriyet Savcılığı, Bor Cumhuriyet Savcılığı, Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi Raportör Hakimliği ve Bakırköy Hakimliği görevlerinde bulundum.

2004 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Avrupa Birliği Hukuku alanında ve 2015 yılında IIT-Chicago Kent College of Law’da Amerikan, Uluslararası ve Uluslarüstü Hukuk alanında master yaptım.

Halen Chicago’da Turkconsult USA LLC’ nin kurucusu olarak lisanslı yasal danışmanlık yapmaktayım. Illinois Eyalet Barosu ve Chicago Barosu üyesiyim.

Röportaj: Anıl Sural

www.twitter.com/AnilSural

Fotoğraf: Rona Doğan