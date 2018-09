Adı Üstünde: Belma Şahin

Turaç Berkay ile beraber seslendirmiş olduğu “İki Cihan” isimli şarkı ile ciddi bir çıkış yakalayan Belma Şahin, ünlü popçu Serdar Ortaç’ın da kendisine eşlik ettiği yeni çalışması ‘’Adı Üstünde’’ ile karşımıza çıktı. Bizler de güçlü sesiyle hepimizi kendine hayran bırakan Belma Şahin ile bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

Belma Hanım merhaba nasılsınız?

Çok iyiyim, teşekkür ederim Elif’ciğim. Sen nasılsın?

Geçtiğimiz günlerde Harbiye açık hava sahnesinde Serdar beyin konseri oldu. Siz de sahneye çıktınız. Nasıl geçti konser?

Harikaydı. Tıklım tıklım. Bir konser alanında öyle büyük bir isimle sahnesini paylaşmak muhteşem bir şey. Büyük bir heyecan yaşadım. Hala her sahneye çıkışımda heyecanlanırım ama Harbiye daha da büyük bir heyecandı benim için.

Sizi de Harbiye’de görmeyi çok isteriz seneye olabilir mi?

Kim bilir :) Çok isterim tabi.

Ünlü popçu Serdar Ortaç’ın da size eşlik ettiği çalışması ‘Adı Üstünde’ adlı yeni şarkınızla karşımıza çıktınız. Şarkı çok beğeniliyor ne söylersiniz?

Bu kadar beğenildiği için çok mutluyum. Harika geri dönüşler alıyorum. Rahatladım açıkçası çünkü tamamen bir risk bu. Sonucunun ne olacağını bilemeden çıkıyorsun yola.

Ortaç Müzik’in ilk projesi de sizinle çıkmış oldu. Serdar beye de buradan hayırlı olsun diyoruz. Nasıl oldu şarkınızı Serdar beyden çıkardınız?

Ablam Betül Şahin çok uzun senelerdir Serdar Ortaç’la çalışıyor. ‘Cımbız’ albümünde, ‘Bir Eşin Yok’ şarkısı için çok acil bir şekilde ( mümkünse yarım saat içinde :)) vokal yapacak birini istemiş. O gün evde olmasaydım bugün burada karşılıklı olmayacaktık belki :) Stüdyoya gittim, sesimi duyunca ‘ biz neden sana albüm yapmıyoruz ‘ dedi. O arada ben Tarık İster’le yeni şarkı için görüşüyordum. Tarık, ‘Adı Üstünde’nin demosunu gönderdi. Çok beğendim ve demosunu okudum. Şarkının da beni sevmesi çok önemli. Ortaya çıkan şeyi hepimiz çok beğendik. Daha sonra Serdar Ortaç yeni bestelerinin demolarını seslendirmek için çağırdı beni. ‘Adı Üstünde’ biliyorsun Serdar Ortaç ve Tarık İster ortak yapımı. Sözleri Melda Gürbey’e ait. Demoları okurken benim demomu dinlettik ve Serdar Ortaç da çok beğendi. Yapımcı olarak ilk kurşununu benimle attı.

Çok güzel bir klip çekmişsiniz. Nasıl geçti klip çekimi?

Teşekkür ederim Eli’ciğim. Klibi Alişan Günay Yıldırım çekti. 12 saat kadar sürdü. Çok keyifliydi ama bir o kadar da zordu. Kameraya bakıp şarkıyı söylemek kolay ama rol yapmak hiç kolay iş değil. Hele yağmur sahnesi için o suyun altında durmak ve şarkı söylemeye çalışmak çok çok zor.

“ ZOMBİ OLUR DOLAŞIRSIN”

Şarkıda da sözü geçtiği için sormak istiyorum adı üstünde ayrılıklar nasıl olur?

İnsana nefes bile aldırmaz. Yemek yedirmez, güldürmez, uyutmaz, sevdiğinden başka hiçbir şey düşündürmez. Zombi gibi dolaşırsın etrafta :)

Sizi de bu kadar derinden etkileyen bir ayrılığınız oldu mu?

Olmaz mı :) Oldu tabi. Ne acı çekmiştim. 10 günde yedi kilo vermiştim Elif. Çok uzun sürdü atlatmak ama gene de geri dönmedim. Bazı insanlar duygularıyla, bazı insanlar da mantıklarıyla yaşar hayatlarını. Ben ikisini dengeleyenlerdenim. Ne kadar seversem seveyim, gitmem gerekiyorsa giderim.

Aslında biz sizi Berksan ve Turaç Berkay Özer imzalı ‘İki Cihan’ şarkısıyla tanıdık. Her dinleyenin içine işleyen bir şarkıydı. Nasıl geldi o şarkı size biraz ‘İki Cihan’dan bahseder misiniz?

Çok uzun bir süre müziğe ara vermiştim. Tekrar dönsem mi diye düşündüğüm bir ara, Turaç kendisi için yapmak istediği 4-5 şarkılık projesinde olan bir şarkıyı seslendirmemi istediğini söyledi ve şarkıyı gönderdi. İki Cihan’la öyle tanıştık :)

Sizde bu şarkı bana büyük şans getirdi diyor musunuz?

Tabi. ‘İki Cihan’ şu anda klüplerde efsane şarkılar arasına girdi bile ve benim seslendirdiğimi anladıkları an ilgi bir anda bana dönüyor.

“ALDATANA ARKAMI DÖNERİM”

Bazı insanlar için ki cihan bir araya gelse de seninle bir araya gelmem deriz. Nasıl bitirmişizdir, nasıl sona gelmişizdir ki bunları söyleriz?

Yaşantımın içinde çok büyük cümleler etmemeyi tercih ederim. Genel olarak saygı bilmeyen, insanları mesleklerine göre ayıran ve hor görebilen, kaba davranışları olan insanlarla her şekilde sona gelirim. İşin duygu boyutuna gelirsek, aldatan insana hiç düşünmeden arkamı döner giderim.

Bu kadar ayrılıktan söz etmişken gerçek sevgi ille ilgili ne söylersiniz? Hala günümüzde mevcut diyebilir miyiz?

Günümüzde ilişkiler çok kısa sürmeye başladı ama benim yakın çevremde ömürlük süren birliktelikler çok var. Bu yüzden benim sevgiye inancım var. Her şeyden önce 50 sene süren evliliğin ardından hala canım aşkım diye birbirini seven bir anne babanın çocuğuyum ben. Sevgi her şeyin üstesinden gelir.

Sesinizin bu kadar etkileyici olmasının nedeni nedir? Genetik diyebilir misiniz?

Tabi ki. Annemin, babamın ve ailemde birçok kişinin sesi güzeldir. Ama bunun yanında yaşanmışlıklar insana çok başka söyletir şarkıları. Aşkı bilen birinin aşk şarkısı söylemesiyle, bilmeyen birinin söylemesi arasında gerçekten çok fark vardır. Ben aşkı örnek verdim ama her duygu için geçerli bu.

Biraz sizi tanıyalım istiyorum dilerseniz. Musiki Cemiyetine hizmet veren anne ve babanın çoğuydunuz. Bu müzik kariyerinizi nasıl etkiledi?

Daha kucaktayken cemiyete götürürlermiş bizi. Daha bebekken kulağımda eşsiz nağmeler vardı. Bu durum, hayatımla ilgili karar verme aşamasında çok önemli bir faktördü. Ereğli’de yaşarken eğlenmek için gittiğimiz bir yer vardı. Hafta sonlarını iple çekerdim şarkı söylemek için :) O zamandan belliydi aslında bu işi seçeceğim. 10 yaşlarında elimde mikrofonla resimlerim var.

"OLACAK OLANI ENGELLEYMEZSİN"

Müzikle ilgilenen gençlerin önlerine engeller koyan ebeveynlerine neler söylemek istersiniz?

Engel çok mühim bir şey değil. Olacak olanı hiçbir şekilde engelleyemez kimse. Mesela benim annem o ebeveynlerden biri. Annem önüme engel koyduğu için liseden sonra Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi bölümünde okudum üç sene. Fırsatını bulduğum ilk an orayı bırakıp İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girdim. O yüzden ebeveynler engellemek yerine destek olsunlar derim. Çünkü bir insan gerçekten yapmak istediği şeyi yaptığında daha mutlu ve başarılı olur.

İyi bir şarkıcı olabilmek için müzik eğitiminin ne kadar önemi var dersiniz?

Tabi ki eğitim çok çok önemli bir şey. Fakat bizim işimizde doğuştan gelen yetenekle aynı oranda önemli. Hiç yeteneği olmayan birine eğitim sanat adına neyi ne kadar verebilir bilemiyorum. Bilemiyorum da demeyeyim çünkü okulda gördüm yetenek olmadan olmayacağını.

Sevgili Metin Arolat’ın vokalisti olduğunuzu biliyoruz. Ne kadar süre bir aradaydınız ve neler yaptınız?

Yaklaşık 3 sene kadar birlikte çalıştık ama Metin Arolat, sadece birlikte çalıştığım biri değil aynı zamanda çok sevdiğim ve hala görüşmeye devam ettiğim bir dostumdur.

Birçok yerde sahne kariyeriniz oldu ve hala o güzel sahnelerinize yoğun bir şekilde devam ediyorsunuz. Nasıl gidiyor konserler?

Çok güzel. Giderek artan bir ivmemiz var.

Sahnelerinizde nasıl bir repertuarınız var?

Tarz ayırt etmem. Sevdiğim, sesime uyan ve insanların tercih ettiği şarkıları söylerim.

Kenan Işık'ın sahneye koyduğu ‘Antigone’ ve ‘Cimri’ isimli tiyatro oyunlarında da görev almışsınız. Özellikle tiyatro oyuncusu olmak ne kadar kolay?

KENAN IŞIK