Adem Gümüşkaya ile çok özel…

KIŞ MASALI ŞARKISIYLA MİLYONLARI AYAĞA KALDIRAN ADEM GÜMÜŞKAYA İLE ROPÖRTAJ GERÇEKLEŞTİRDİK İŞTE O DETAYLAR ;

Röportaj: Dilek Köroğlu

Öncelikle gazetemize vermiş olduğunuz röportajdan ötürü size Teşekkürlerimizi Sunarız.

Önce Vatan ailesine ve Dilek Köroğluna ben teşekkür ederim bana da bir köşe ayırdıkları için

Adem bey şu sıralar neler yapmaktasınız biraz bizlere bahseder misiniz?

Şu aralar bir TV programı üzerine yoğunlaşmış durumdayız, biraz sürprizi bozmak gibi olacak ama ‘’Bir İnsan Bir Enstrüman’’ adıyla yapım ve sunuculuğunu üstlendiğim keyifli bir müzik/sohbet programı çekiyoruz. Yayın zamanını ve kanalını ilerleyen günlerde paylaşacağım.

Çok yeni AŞK UĞRUNA adlı tek çalışmalık bir single çıkmış bu arada hayırlı olsun diyoruz nasıl istediğiniz sonuçları alabildiniz mi?

‘’Aşk Uğruna’’ yaklaşık 10 yıl önce sözlerini yazıp bestelediğim bir şarkı, projelendirmek bu güne kısmet oldu. İlgi güzel evet ama malum ülke gündemi sürekli el değiştiriyor ve bundan en çok biz müzik yorumcuları etkileniyoruz düşüncesindeyim..

Kış masalı yorumu ile milyonlarca Kişiye ulaştınız müzik severler sizi bu parçayla tanıdı sonrasında hayatınızda neler değişti?

Tabi ki hayatımın dönüm noktalarından biri oldu, ama hayatımda çok şey değişti/değiştirdi diyemem. Gelenekçi bir insanım doğduğum yer ve aile hayatım itibariyle yapı taşlarımın yer değiştirmesi öyle kolay değil. Evet medyatik değilim bugün hala caddede yürürken on kişiden belki biri tanıyor ve ben bunu bilerek/isteyerek yaptım.

Zaten sahneye çıktığımda da ‘’Türkiye’nin En Tanınmamış Ünlüsü’’ olarak sunuyorum kendimi Bu misyon galiba mutlu ediyor beni

Beste yapmaya devam ediyor musunuz?

Birşeyler yazıp bestelemek benim hayatımın bir parçası, yaklaşık 200 ün üzerinde hikayem var okunmayı bekleyen. Ben her birini şarkıdan ziyade hikaye olarak görüyorum.

Sizde yeri ayrı olan bir besteniz var mı?

Hepsi çocuğum gibi.

2 yıl önce babanızı kaybetmişsiniz tekrar başınız sağolsun diyoruz bu süreçte size desteğini esirgemeyen sanatçı dostlarınız oldu mu?

Hayatımın en acı ikinci günüydü, diğeri de zaten aynı sebepten kaybettiğimiz sevgili Kazım Koyuncu’yu kaybettiğimiz gündü.

Tabi sanatçı dostlarımında aralarında olduğu yüzlerce kişi taziyede bulundu ama insanın ruhu öyle zamanlarda garip bir anestezi halinde oluyor kim, ne, nerde, ne zaman soruları anlamsız kalıyor.

Tv dünyasında şarkı yarışma programları hakkında neler düşünüyorsunuz?

Müzik sektörüne direkt etki yaptıkları düşüncesindeyim, o yarışmalardan çıkıp albümler yapan ve milyonlarca kez dinlenen sanatçılar var. Bazen bir şarkıcı, bazen bir şarkı onlar sayesinde günlerce hatta aylarca gündemde kalabiliyor. Kaliteli ve seviyeli yapımlar olduğu sürece elbette saygımız sonsuzdur.

Devamlı sahne aldığınız mekanlar var mı?

Devamlı sahne bana göre değil, İnsanlar beni ve şarkılarımı dinlemeye gelsin anlayışı daha doğru sanki. Bu sebepten sadece konser almayı doğru buluyorum.

En çok ne tür şarkıları yorumluyorsunuz?

Slov şarkıları yorumlamayı daha çok seviyorum elbette ama sahnede enerji bazen farklı yönlere kayabiliyor

İlerleyen dönemlerde hayalinizi gerçekleştirmek istediğiniz proje var mı?

40 yıl sonra için bi projem var. ‘’Adem Gümüşkaya 50. Sanat yılı albümü’’

Ciddiyim olur inş..

En son aldığınız bir single veya albüm hangisi?

Sezen Aksu’nun son albümünü edindim ve sıkça dinliyorum şu aralar. Sanırım hala ondan öğrenecek çok şeyimiz var.

Son olarak sizi sevenlere neler söylemek istersiniz?

Öncelikle bu keyifli sohbet için size çok teşekkür ederim uzun zaman olmuştu içimizi dökmeyeli

Dinleyenlerimede kocaman öpücükler, onları çok seviyorum. Şarkılarıma gösterdikleri ilgi için ve konserlerde beni yalnız bırakmadıkları için sonsuz teşekkürler ediyorum.

Sevgi ve saygı ile...