ABD’nin lider deterjan markalarından birinin sahibi Türk!

Teoman Mutlu’nun ABD macerası nasıl başladı?

Türkiye’yi Amerika’nın temizlik ürünleri tedarikçisi üssü yapmamızın temelini 12 yıl önce eğitim icin geldiğim de attım, zaten halen hazırda Türkiye fabrikamızdan ürünler satıyordum ve burada pazarın cok geniş ve büyük olduğunu görünce karar verdik, O dönemlerde Çin ve Hindistan buranın en büyük tedarikçisiydi ve TSM BRANDS'ın temelini attım.

TMS brands adı altında hangi temizlik malzemelerini üretiyorsunuz ve pazara sunuyorsunuz?

TSM açılımı (Teoman ve Serkan MUTLU) kardeşler 1999 yılından itibaren sektörde kişisel bakım ve ev temizliği ürünleri olarak onlarca markaya proje bazında uretimler yapıyoruz. Yılların tecrübesini müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Ürünleri nerelere satıyorsunuz?

Ürettiğimiz ürünler Amerika Birleşik Devletleri’nde heryerde satılıyor bazen girdiğim kırtasiye mağazasında bile altında imzamız olan bir ürünü görebiliyorum ve bu bize çok büyük bir keyif veriyor. Başta Walmart, Dollar general, Dollar three, Family dollar, Walgreen, CVS gibi büyük marketler müşterimiz.

Walmart, Dollar Tree, Walgreen ABD’nin en iyi mağazaları. Ve oralara girmesi bi o kadar da zor. Nasıl buralara ürünlerinizi kabul ettirdiniz?

Elbette kolay olmadı… ABD çok büyük bir pazar olarak görünse de gerçekten çok küçüktür ve herkes iyi iş yapanı tanır ve bilir, biz de kendimizi kabul ettirmek için ilk yıllarda çok uğraştık başta da soyledigim gibi "Made in Turkey" cümlesini kabul ettirmemiz yıllarımızı aldı ve şu an Türkiye dediğimiz zaman herkes tereddüt etmeden raflarına ürünleri koyuyor çünkü onlar biliyor ki "Teoman ve Serkan MUTLU" kardesler kaliteden ve servislerinden asla ödün vermezler. O yüzden şu an pazarda bulunan en ünlü markaları biz üretip teslim ediyoruz ve yıllık 30 milyon adeti zorluyoruz.

Türkiye ‘de gençler ABD yi daha yakından takip ediyor. Teoman Bey ABD’ye gelmek isteyenlere neler önerirsiniz ?

Benim onlardan tek isteğim var kesinlikle gelip eğitimlerini burada tamamlayıp geri döndüklerinde ülkemize faydalı işler yapmalarıdır. Türkiye’nin kalifiye insanlara ihtiyacı var ne kadar çok kişi gelip buranın mantalitesini alıp dönerse ülkemiz o kadar çabuk kalkınır.

Türk olduğunuzu söyleyince ABD’ lilerden nasıl tepki alıyorsunuz?

Açıkçası son yıllarda hükümetimizin yaptığı olumlu işlerden dolayı bizlere bakış açılarI elbette ilk yıllara göre daha iyi oldu ama öyle olumsuz bir tepki şimdiye kadar görmedim.

Türkiye, ABD’den nasıl gözüküyor?

Ben bunun bakış açısına göre değiştiğine inaniyorum, nasıl bakmak isterseniz öyle görürsünüz. Açıkçası bana göre ülkem tarihi ve coğrafyasıyla eşi benzeri olmayan bir yer. Üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor ama bizler ve yoneticilerimiz dik ve kararlı durduğu sürece her zaman başarılı olacağımıza inanıyorum.

Malatyalınız memleketi ve yemekleri özlüyor musunuz, ne sıklıkla gidiyorsunuz?

Ben Malatyalıyım ve Malatya aşiğıyım. Çocukluğum ve gençliğim orada geçti, keşke şartlar daha farklı olsaydı ve orada yasasaydım, evet çok özlüyorum ve her firsat bulduğum zaman gidiyorum. Akrabalarımı arkadaşlarımı devamılı ziyaret ediyorum.

Neden ABD’yi seçtiniz ? Türkiye ye geri dönmeyi düşünüyor musunuz?

Her zaman en iyisini yapma ve tercih etme ilkemizle yola çıkın a tabiki dünyanın en iyi ekonomisini tercih ettik, açıkçası Türkiye ile bağımız var, her yıl ortalama 8-10 defa gidip geliyorum ama emekliliğimi kesinlikle Türkiye’de geçirmeyi planlıyorum.

Aynı zamanda Malatyaspor USA demezsek olmaz. Takımın kurucusu başkanısınız. Bize takımdan bahseder misiniz ?

Evet dediğim gibi Malatya aşığıyım küçüklüğümden beri efsane Malatyaspor’un bırakın maçlarını gidip antremanlarını her gün izlerdim, benim hayalim olan bir şeydi ve geçen sene Malatyaspor USA takımını kurdum ve bu sene çok iddali bir kadro kuruyorum teknik direktor olarak Galatasarayin eski yıldızı Ümit Karan ile anlaştık, ilerleyen ddönemlerde onemlerde Malatyamızın adı her yerde duyulacak.

Ümit Karan ile antlastiniz ilk röportaj sözünü de bana verdiniz. Neler bekliyor yeni sezonda planlar neler?

Evet röportaj için Ümit Hoca adına size soz verdim. Yeni sezonda alt yapıya önem vererek ligde başarılı olmayı planlıyoruz. Ama en önemli projemiz futbol okulu olacak , burada yaşayan Türk vatandaşlarımızım çocuklarını getirip ünlü bir hocadan egitim almalarını sağlamak ayrı bir keyif olacak, ayrıca bu çocuklar birbirlerini tanıyarak ileride birlik ve beraberliklerini koruyacaklar. Turk örf ve adetlerini öğrenecekler.

Son söz sizin lütfen buyrun.

Size çok teşekkür ediyorum burada yaşıyan Türklerin neler yaptığını ülkemize yansıttığınız için, sizin aracılığınızla Türk iş adamlarına şu çağrıyı yapıyorum, herkes korkmadan gelsin ne kadar çoğalırlar o kadar başarılı oluruz ve ülkemiz kalkınır yardım isteyenler lütfen cekinmeden benim ile irtibat kurabilir.