ABD’nin İlk Türk Üniversitesi: BAU International

BAU International Üniversitesi’nin ABD CEO’su Ahmet Köse ile Röportaj...

Türkiye’de her sene eğitim alanında ihracaat şampiyonu olan Bahçeşehir Üniversitesi sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok yerinde bulunan üniversite ve kampüsleriyle bir dünya markası olma yolunda. Enver Yücel ile geçtiğimiz aylarda en çok okunan röportajlardan birisini gerçekleştirdik. Kendisi hem vizyoner hem de muhteşem bir insan.

Amerika Birleşik Devletleri’nden Çin’e, Fransa’dan Güney Kore’ye kadar uzanan geniş bir coğrafyadan bini aşkın yabancı öğrencisi okuyor BAU’da. Öğrencilere neden BAU’yu tercih ettiklerini sorduğunuzda ise yanıtlar aynı: “Merkezi konumu ve uluslararası gücü”.

3 kıta 7 ülkede faaliyetlerini sürdüren ve 2013 yılında Washington DC'de açılan BAU International Üniversitesi’nin Amerika Birleşik Devletleri CEO’su Ahmet Köse ile buluştuk.

Ahmet Bey ile uzun süredir iletişim halindeydik. Kendisi BAU’dan önce de New York’ta ateşelik yapmış sevilen, sayılan, saygıdeğer bir beyefendi. BAU’nun ABD CEO’luğuna yakışan adeta işbitirici bir yönetici.

Ahmet Köse ile BAU Global’in Kuzey Amerika yatırımlarını ve ayrıca devlette bürokratlık görevinden özel sektöre geçip BAU Global’deki yöneticiliğini konuştuk...

Ahmet Bey öncelikle BAU Global’in ABD’deki şu anki yatırımlarından bahsedebilir misiniz?

13 yıldan fazla bir süredir Kuzey Amerika’da eğitim yatırımları yapıyoruz, Kuzey Amerika diyorum çünkü Washington DC'deki üniversitemiz BAU International University, dil okulumuz Mentora College, öğrenci yurtlarımız Island Condos gibi yatırımların yanında, Kanada Ontario Eyaletinde yatılı lisemiz Fullford Academy ve Toronto'daki dil okulumuz Canada English Solutions markalarıyla çeşitli yatırımlarımız var. Amerikan finans sistemi kredibilite üzerine kurulu bir sistem, finans kurumları nezdinde zamana bağlı olarak oldukça güçlü bir kredibilitemiz oluştu, bu durum yeni yatırımlar yaparken karar süreçlerimizi olumlu yönde etkiledi, yatırımları genişletmemizde CFO’muz Melek Edib hanımın üstün çaba ve gayretlerini de göz ardı etmemek lazım.

Önüzdeki yıllarda ne gibi planlarınız var?

Kısa vadede yeni yatırımlar yapmak yerine mevcut yapımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz, ama tabiki yeni fırsatlar çıkarsa değerlendirmeyeceğiz anlamına da gelmez.

ABD’de ilk Türk Üniversitesi olarak BAU Global gururumuz! Nasıl karar verildi, nasıl zorluklardan geçildi böyle muhteşem bir üniversite kurmak?

Kurucumuz Enver Yücel Bahçeşehir Üniversitesi’ni kurarken daha en başında üniversitemizin uluslararasılaşması için ciddi vizyoner adımlar attı, böylelikle sadece üniversitemizin değil, Bahçeşehir Kolejleri ve Uğur Okullarının da bu network'den yararlanmasına zemin hazırlamış oldu. BAU Global olarak dünyanın çeşitli merkezlerinde olduğu gibi Amerikada da eğitim yatırımlarımız var, ABD'deki eğitim yatırımlarımız 2004 yılında başladı ve günümüze kadar büyüyerek devam etti, 2004 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği bir dil okulumuz vardı, açılış sırasında Cumhurbaşkanımız inşallah bu dil okulu bir üniversiteye de dönüşür diye temennide bulunmuşlardı, gerçekten öyle de oldu, Beyaz Saray’ın hemen yanında kendi binamızda üniversitemiz oldu. Amerikada üniversite kurmak çok zor ve ciddi bürokratik aşamalar, akreditasyon süreçleri ve uluslararsı öğrenci getirebilmek için almanız gereken lisanlar var, henüz müracat aşamasındayken karar vermemiz gereken birçok konular vardı, bunların içinde benim en önemli olarak gördüğüm nokta da "markaydı" birçok marka uzmanıyla çalıştık, onlarca fikir gündeme geldi, final kararı Kurucumuz Enver Yücel Bey verdi, gündeme getirilen bütün önerileri reddededip, bir Türk markası olan BAU'yu global bir marka yapma arzusununu o gün paylaştığında pek ikna olmamıştık ama bugün ne denli vizyoner bir bakış açısı olduğunu anlıyoruz. Beyaz sarayın hemen yanında bir Türk markası olmanın gururunu yaşıyor ve paylaşıyoruz.

Kaç yıldır faaliyet gösteriyor, hangi bölümleriniz var?

Lisans programlarında Ekonomi, Finans, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler bölümlerimiz var, ayrıca yüksek lisanda bu bölümlarle birlikte Girişimcilik ve Ekonomi Hukuku programımız var. Geçtiğimiz ay Washington DC Merkezli İTC Technology isimli şirketle Siber Güvenlik programları başlatmak üzere anlaşma imzaladık, önümüzdeki yıllarda en iddialı olacağımız alan Siber Güvenlik olacak.

Öğrenciler nerede konaklıyor, yurtlarınız var mı?

Washington DC'de Island Condos markasıyla kurduğumiz toplamda 250 öğrenci kapasiteli yurtlarımız var. OECD verilerine göre 2025 yılında dünyada 260 Milyon civarında Üniversite öğrencisi olacak, iletişim hızı ve ulaşımın erişilebilirliği arttıkça, bu öğrencilerin en az %25'inin dünyayı dolaşarak eğitimlerini tamamlayacağı öngörülüyor, verilere bakınca sadece Amerika'da 50 milyon öğrencinin konaklama ihtiyacı gündeme geliyor. Geçtiğimiz ay Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, Enerji Bakanımız Berat Albayrak ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Washington DC'de Üniversitemizi ziyaretleri sırasında kendilerine de arz etmiştim, 2023 yılına kadar, halen 250 öğrenci kapasiteli öğrenci yurtlarımızın yatak kapasitesini iki katına çıkartacağız.

Amerikalılar burada Türk üniversitesini duyunca nasıl tepkiler alıyorsunuz Ahmet Bey?

Çoğunlukla olumlu tepkiler ve destekler alıyoruz, zaman içerisinde birçok siyasetçi, bürokrat, medya mensubunu misafir etme şansımız oldu, sağolsunlar hep övgüyle bahsettiler.

Ayrıca Global Policy Institute adında bir düşünce kuruluşunuz var. Ses getiren etkinlikleri bizler de takip ediyoruz. Bahsedebilir misiniz?

Üniversiteyi kurarken aynı zamanda Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi anlamında akademik bir köprü oluşturabilmeyi de arzu etmiştik, bu bağlamda, her iki ülkeyi ilgilendiren güncel konularda çok sayıda programlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz, üniversitemizin çatısı altında kurduğumuz düşünce kuruluşu Global Policy Institute (GPI) bu anlamda ciddi bir boşluğu doldurdu, örneğin 15 Temmuz'un Amerika’da daha iyi anlaşılabilmesi, özellikle akademik camia ve uluslararası medyanın konuyu daha net ve doğru kavrayabilmesi için 15 Temmuz’dan bikaç ay sonra New York Harward Club'da Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımı ve Eski Başbakan Mesut Yılmaz Bey'in moderatörlüğünde, çok büyük bir program gerçekleştirdik, sanırım halen bu konuyla ilgili Türkiye dışında yapılmış en etkili, akıllardaki bulanıklığı ve süpekülasyonları giderici önemli program olmuştur.

Biraz da sizinle ilgili sorular sormak istiyorum Ahmet Bey. Siz daha önce New York Konsolosluğun’da çalışıyordunuz. Daha önce neler yapıyordunuz bahsedebilir misiniz?

Aslında biraz farklı ve uzun bir hikayem var ama özetlersek, uzun yıllar devlet memuriyetim oldu, en son New York Başkonsolosluğunda Ataşe olarak görev yaptığım sırada BAU Global Başkanı Enver Yücel Bey ile bir akşam yemeğinde tanışma şansım oldu, aynı gün akşam iş teklif etti, sonrasını biliyorsunuz. Eğitim sektörünün bu kadar zevkli, heyecanlı ve kendini hergün yenileyen bir sektör olduğunu bilseydim daha önceden eğitim sektörüne geçmeyi düşünebilirdim ama Enver Bey ve oğlu Bahçeşehir Kolejleri İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel Bey ile birlikte çalışmak kadar keyifli olur muydu onu bilemiyorum.

Geçtiğimiz aylarda Washington DC’deki üniversitede Enver Yücel Bey ile bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisi çok vizyoner birisi siz de birlikte çalışıyorsunuz. Nasıl bir patron?

Enver Yücel Bey nev-i şahsına münhasır tam bir Anadolu insanıdır, işini çok sever, genel sekreterimiz Ziya Alpay Bey'in tabiriyle zihninde duvar yoktur Enver Bey'in, çoğumuz için imkansız olan bir konu onun için alelade sıradan bir konudur, eğitimi, eğitimciliği dünyada en iyi bilen, eğitimcilik vizyonuna mercekle bakılması gereken bir liderdir.

Ahmet Köse Kimdir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Araştırma Projeleri Koordinatörü olarak çalıştı. Bu süre zarfında İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2008-2011 yılları arasında New York Türk Konsolosluğunun Konsolos Ataşesi'ydi.

2011 yılında Bahçeşehir Uğur Eğitim Enstitülerinden COO'luğuna atandı. Ertesi yıl, BAU Global'in ABD Operasyonlarının CEO'luğuna getirildi. Bahçeşehir Uğur Eğitim Enstitüsü ile yaptığı son projelerinden bazıları:

• Pisa 2012 Değerlendirmesi: "Türk Eğitiminde Veri Analizi ile Önerileri Değiştirme"

• 2013 Global Sorunlar İçin Küresel Çözümler Semineri Dizisi: "21. Yüzyıl Eğitim - Eğitim Eğitimcileri, Öğretmen Eğitim Modeli"

• 2013 Global Sorunlar İçin Küresel Çözümler Semineri Dizisi: "21. Yüzyıl Eğitim - Erken Çocukluk Eğitimi"

Ahmet Köse ABD Operasyonlarının CEO'su olarak atandıktan sonra, Washington, DC'de İngilizce Dil Okulu olan Mentora College'da yöneticilik yaptı. İki yıl sonra, BAU Global'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eğitim kurumu BAU International Üniversitesi Washington DC açıldı ve halen CEO'luğunu sürdürüyor.

Röportaj: Anıl Sural

www.twitter.com/AnilSural

Fotoğraf: Rona Doğan