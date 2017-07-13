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ABD’de Akrobatik Jimnastik Alanında Şampiyon Bir Türk Kızı: Ece Tunç

Geçtiğimiz günlerde televizyonda, ABD'de düzenlenen jimnastik şampiyonasına denk geldim. Merak ettim acaba aralarında bizden birileri, bi' Türk olabilir mi diye. Şöyle bir göz atıyordum ki.. Gümüş madalya kazanan isim yazdı ekranda: Ece Tunç! Ece Tunç önce California eyalet şampiyonu olmuş ardından Wisconsin eyaleti Milwaukee şehrinde düzenlenen şampiyonada gümüş madalya kazanmış. Soyadını görünce Okan Üniversitesi’nden rektör yardımcılığı ve dekanlık yapmış Enar Tunç Hocam aklıma geldi. Kendisi de California tarafına taşınmıştı biliyordum. Ekranın resmini gönderip tebrikler hocam dedim şakasına. Ama dünya küçüktü. Ve Ece Tunç gerçekten de bizim Enar Hoca’nın kızıydı... Bu tesadüf burada kalmadı tabikii. Bu başarıyı konuşmadan bilgi almadan olmazdı. Enar Hocam yaz okulunda olduğu için Chicago'ya gelemediğinden ben de Ece ve annesi Roxana ile buluştum başarıları hakkında konuşmak için...

ABD’de Akrobatik Jimnastik Alanında Şampiyon Bir Türk Kızı: Ece Tunç

Geçtiğimiz günlerde televizyonda, ABD'de düzenlenen jimnastik şampiyonasına denk geldim. Merak ettim acaba aralarında bizden birileri, bi' Türk olabilir mi diye. Şöyle bir göz atıyordum ki.. Gümüş madalya kazanan isim yazdı ekranda: Ece Tunç! Ece Tunç önce California eyalet şampiyonu olmuş ardından Wisconsin eyaleti Milwaukee şehrinde düzenlenen şampiyonada gümüş madalya kazanmış. Soyadını görünce Okan Üniversitesi’nden rektör yardımcılığı ve dekanlık yapmış Enar Tunç Hocam aklıma geldi. Kendisi de California tarafına taşınmıştı biliyordum. Ekranın resmini gönderip tebrikler hocam dedim şakasına. Ama dünya küçüktü. Ve Ece Tunç gerçekten de bizim Enar Hoca’nın kızıydı... Bu tesadüf burada kalmadı tabikii. Bu başarıyı konuşmadan bilgi almadan olmazdı. Enar Hocam yaz okulunda olduğu için Chicago'ya gelemediğinden ben de Ece ve annesi Roxana ile buluştum başarıları hakkında konuşmak için...

13 Temmuz 2017 Perşembe 13:22
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ABD’de Akrobatik Jimnastik Alanında Şampiyon Bir Türk Kızı: Ece Tunç

Ece Türkiye’de iki vakıf üniversitesinde rektör yardımcılığı ve dekanlık yapmış olan Prof. Dr. Enar Tunç, ve yine iki vakıf üniversitesinde uluslararası ofiste çalışmış Roxana Tunç’un kızları. Yedi yaşındaki Ece, bu yıl akrobatik jimnastik alanında kendi seviyesinde California eyalet şampiyonu oldu. Geçenlerde Milwaukee’de yapılan ABD jimnastik şampiyonasına ilk defa katıldı ve gümüş madalya kazandı. Akrobatik jimnastik ve ritmik jimnastik henüz olimpiyatlara dahil değil ancak 2020’de düzenlenecek olan olimpiyat oyunlarına yeni bir kategori olarak alındı. Bu da 2024 olimpiyatlarında akrobatik jimnastik yeni bir kategori olarak yer alacak demek. Ece yedi yıl sonra Los Angeles veya Paris’te yapılacak olan olimpiyat oyunlarına hazırlanıyor.

Tebrikler Ececim! ABD Jimnastik şampiyonasında kendi seviyende ikinci oldun ve gümüş madalya kazandın. Bu organizasyondan ve başarından bahseder misin?

Ben akrobatik jimnastik yapıyorum. Genelde iki kişi olarak yapıyoruz bu sporu. Bazen üç kız da olabiliyor. Ben yedi, takım arkadaşım da 13 yaşında. Şampiyonada yedinci seviyede yarıştım. Yarışmada 12 çift daha vardı. Amerika şampiyonası için çok çalıştık ve ilk katıldığımız yarışmada ikinci olduk, gümüş madalya aldım. Çok sevindim çok mutluyum...

Aynı zamanda California’da eyalet birincisi olmuşsun. Kaç yıldır Abd de yaşıyorsun ve daha önce Türkiye de mi başladın?

Evet bu yıl biz California eyalet şampiyonu olduk. Altın madalya aldım. Ben jimnastiğe İstanbul'da 3 yaşında başladım. Çok iyi bir koçum vardı. 2 yıl önce California'ya geldik. İstanbul’u özlüyorum ama burası da çok güzel.

Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Okul nasıl gidiyor ABD ve Türkiye arasında nasıl farklılıklar var hem eğitim hem spor anlamında?

Birinci sınıfa gittim bu sene. Ben okulu çok seviyorum. Matematik ve fen en çok sevdiğim dersler. İstanbul’da da okula gittim. Jimnastik koçum çok iyiydi. Ama burada ben çok mutluyum, okul çok güzel, benim bütün notlarım 3. Biliyor musun bizim okulda en yüksek not 3.

Bize de küçükken sordular sana da ben sorayım. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Jimnastik alanında nasıl bir kariyer düşüyorsun?

Ben çocuk doktoru olmak istiyorum. Çocukları çok seviyorum. Benim 2 yaşında yeğenim var,  onu çok seviyorum. Büyüyünce çocuklar hasta olunca onları iyileştirmek istiyorum. Jimnastiği de çok seviyorum. Benim koçum bana 2020 olimpiyatlarına hazır ol diyor. Ben de çok çalışıyorum bunun için.

Başka Türk var mı?  Bir Türk kızı olarak bu başarıyı elde ettin neler söylemek istersin? Bu başarı fazla çalışarak mı ya da yetenek ile mi nasıl geldi?

Başka Türk yok bizim burada. Babamın arkadaşının bir kızı var, o da Kanada’da aynı şeyi yapıyor. Başka bilmiyorum. Her gün okuldan sonra jimnastik var. 3-4 saat mutlaka çalışıyorum.

Son söz senin ne söylemek istersin?

Türkiye’deki arkadaşlarıma merhaba demek istiyorum.


Röportaj: Anıl Sural 
www.twitter.com/AnilSural 
Fotoğraf: Rona Doğan

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ece TunçAnıl SuralAkrobatik JimnastikJimnastikCaliforniaRoxana TunçProf. Dr. Enar Tunç
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