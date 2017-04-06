Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği (BASİD)’in düzenlediği 4. Data Center Türkiye Konferansı için geri sayım başladı. BASİD, sektördeki teknik alt yapı eğitim yetersizliklerine yönelik projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Röportaj: Zafer Toprak

Öncelikle sizi dinleyelim…

BASİD yani Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği olarak, 2012 yılında kurulduk. Yaklaşık 5 yıldır bilişim alt yapı sistemi ile ilgilenen tedarikçileri ve uygulama firmalarını temsil ediyoruz. Bununla ilgili bu sene dördüncüsü olmak üzere, Data Center Türkiye Konferansını gerçekleştiriyoruz. Burada ağırlıklı olarak sponsorların desteğiyle gerçekleşen bu konferans, her sene daha da büyüyor. Dernek çalışmalarımızın en büyük etkinliği olan bu konferans dışındaki hedefimiz, sektördeki teknik alt yapı eğitim yetersizliklerine yönelik projeler geliştirmek. Bu konu öncelikli gündemlerimiz arasında. Bunlarla ilgili bir takım ön çalışmalar yaptık ve daha etkili çalışmalar için planlamalarımız devam ediyor.

Peki bu konuda geldiğiniz durum nedir şu anda?

Mesleki yeterlilik konularıyla ilgili görüşmelerimizi bu güne kadar yaptık; ama maalesef bazı engellere takıldık. Bu engellerin aşılmasının da zaman alacağını düşünüyoruz. İlerleyen zamanlarda aşabilirsek ne ala, ama şu an için bir tıkanma söz konusu diyebilirim. Amerika’da faaliyet gösteren bir kurum var, bizimle aynı yapıda ilerleyen bir dernek diyebiliriz. Teknik personel eğitimi adı altında yaptıkları birtakım çalışmalar var. Bununla ilgili biz de birtakım adımlar attık ve sonuçlanması için çabalarımız da oldu elbette, ilerleyen zamanda o sonuçları alacağız diye düşünüyorum.

Dernek olarak hedefleriniz var mı?

Dediğim gibi, eğitim çalışmaları için önceliğimiz, yani teknik personel ve teknik uygulamacı eğitimi. Nisan ya da Mayıs ayında, uzman bir eğitim firmasından destek alıp, Türkiye’de veri merkezi uygulamacılarına yönelik bir eğitim planlıyoruz. Bunun ön görüşmelerini kısmen tamamladık. Her şeyi tamamladıktan sonra da, bu eğitimi 5 gün boyunca verip sonrasında sertifika alacakları eğitimi vereceğiz. Bu eğitim profesyonel ve İngilizce bir eğitim olacak. Bu çalışmalarımız devam ediyor.

En önemli konulardan bir diğeri de, cazibe merkezlerinde devletinde desteğiyle artık veri merkezlerinin hayata geçirilmesi projesi. Teknolojiyi biz sürekli transfer ediyoruz, çünkü ülkemizde teknoloji merkezleri çok fazla yok. Dolayısıyla bunu kabullendik. Ama teknolojinin yaygınlaştırılması da önemli bir konu. Biz yaygınlaştırılması noktasında yer almak istiyoruz aslına bakarsanız. Çünkü biz teknolojiyi üretemiyoruz, ancak ithal ediyor ve kullanıyoruz.

Bugüne kadar Data Center konferanslardan aldığınız verimlilik nasıl? Siz memnun musunuz?

Bu sene dördüncü etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar ilgi ve alaka tatmin ediciydi. Hem sponsor anlamında, hem de ziyaretçi anlamında ilgi ve alaka gördük. Bu yüzden bugüne kadar bize destek olan sponsorlarımıza ve bizi yalnız bırakmayan ziyaretçilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra, gelen bağımsız konuşmacılar için ayrıca bir parantez açmak isterim. Çünkü tamamen gönül ilişkisiyle, konuyla ilgili davetimizi kabul ettikleri için geldiler ve etkinliğimize katılıp konuşmacı oldular,değerli bilgilerini ziyaretçilerle paylaştılar. Bu da gelen ziyaretçiyi mutlu etti. Ziyaretçilerin her defasında bizden beklentileri artmaya başladı. Hem bizlerin, hem sponsorların hem de ziyaretçilerin mutlu olduğunu düşünüyorum.

Bu sene Data Center Konferansı ne zaman olacak?

Geçmiş etkinliklerimiz Sonbahar’da oldu. Bu sene değişik bir konsept ile Bahar havasında yapacağız etkinliğimizi. Tarih 19 Nisan ve Hilton Bomonti’de gerçekleşecek. Birbirinden farklı konu başlıkları ile 30’a yakın oturum olacak ve çok ilgi görecek diye düşünüyoruz. Ziyaretçilerimiz için ücretsiz olan etkinliğimizde onları güzel ikramlarla ağırlayacağız. Biz bir derneğiz ve kar amacımız yok. Tek hedef sektöre katkı sunmak ve gelişmesini sağlamak.

Data Center dediğimiz zaman ne anlıyoruz?

Data Center’ı kısaca Veri Merkezi olarak tanımlayabiliriz. Aslında bildiğiniz gibi insanlık uzun zamandır bu teknolojiyi kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Biliyorsunuz geçmişte arşiv binaları vardı. Veriye nasıl ulaşırsınız orada? Gidip kapısını açıyorsunuz, dosyaya ulaşıyorsunuz, açıp bakıp bilgiye ulaşıp sonra tekrar kapatıp yerine koyuyorsunuz. Buyurun size Veri merkezi… Peki biz bugün nasıl çalıştırıyoruz bu sistemi? Öncelikle lokal bir yerimiz var. Bütün sistemi oraya koyuyoruz, bütün datamız orda. Dünyanın herhangi bir noktasından bu dataya ulaşabiliyoruz ve bilgiyi alıyoruz. Bu da iletişimle sağlanıyor.

Data Center dediğimiz olay öyle bir şey ki, sadece Veri Merkezi olarak tanımlamak yeterli değil. Eş öğeleride doğru konumlamak gerekiyor. Çünkü aslında bir bütün. Enerji, verimlilik, kablolama bütünleşik konular. Enerjinin yedeklenmesi de aynı şekilde çok önemli; çünkü veri merkezinin 7/24 çalışıyor olması lazım. Sadece şehir şebekesine güvenirseniz, size sağlıklı bir sonuç vermeyecektir.

Aslında Türkiye’de fiber ya da bakır kablo konusunda kendini bir yerlere getirmiş üreticiler var. Ama maalesef sadece kablo alanında oldukları için, diğer bileşenler mevcut olmadığı için bu konularda da sıkıntılar var.

Data Center yatırımlarından da bahsedelim istiyorum.

Türkiye, Data Center yatırımları konusunda aslında ciddi ivme kazanmış bir ülke. Bunun arka planında aslında yasal düzenlemeler olduğuna inanıyorum. Bunlardan birisi de, bundan birkaç yıl önce çıkmış olan Türkiye’de finans sektöründe iş yapacak olan firmaların Data Centerlarının Türkiye’de olması zorunluluğu ile ilgili bir yasaydı. Bununla birlikte, yerli ya da yabancı, Türkiye’de işlem gören finans şirketleri yatırımlarını Türkiye’de yapmak zorunda kaldı. Bu da Data Center yatırımlarının önünü açtı ve ciddi yatırımlar da yapıldı. Bunun hala arkası geliyor.

Her şey sanallaşıyor zamanla değil mi?

Evet, her şey sanallaşıyor. E-faturaya geçiliyor mesela. Dolayısıyla artık orta ölçekli firmalar hariç bu tarz yatırımların yapılması zorunluluğu arttı. Artık neredeyse eskiden alışık olduğumuz kâğıt üzerinden çıkıp, tamamen sanallaşma durumundayız. Sanallaşma aslında bizi büyütüyor diyebilirim.

Son olarak neler söyleyeceksiniz?

Maalesef Türkiye’de yüksekokullarımız dâhil olmak üzere, konumuzda eğitim veren üniversitelerimiz dahi çok gelişkin değil. Parça parça eğitimler veriliyor. Dolayısıyla, bizler bu konuda büyük bir görev üstlendik. Amacımız, ihtiyacı olan her noktaya bilgiyi ulaştırmak. Bunun için de doğru başlangıç çok önemli. Türkiye yatırıma aç, bilgiye aç . 4 senedir gerek lokal, gerek uluslararası bilgi ve tecrübe sahibi insanları konferanslarımıza davet ederek, gelen tüm ziyaretçilerimizle bilgi alışverişi sağladık ve katma değer yarattık. Bu konsepti geliştirerek devam edeceğiz.